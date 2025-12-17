Turtle BTC Trend H4 Pro
🚀 EINFÜHRUNGSANGEBOT: $99 (Der Preis steigt nach den ersten 10 Verkäufen auf $199)
Turtle Six Pattern Pro: Die Evolution der Trendfolge für Bitcoin
Dieser Expert Advisor (EA) ist keine einfache Kopie der klassischen Turtle-Trading-Regeln. Es handelt sich um eine komplette Neuentwicklung, die speziell für die hohe Volatilität von Bitcoin (BTCUSD) optimiert wurde.
Wir kombinieren den klassischen Donchian-Channel-Ausbruch mit einem proprietären Marktstruktur-Filter (Six-Pattern). Ziel ist es, das größte Problem von Trendfolgestrategien zu lösen: Fehlausbrüche (False Breakouts).
💎 DIE LOGIK DER "SECHS MUSTER" Die meisten Trend-EAs verlieren Geld in Seitwärtsphasen. Dieser EA analysiert die Marktstruktur mithilfe von SMMA und SSL-Kanälen und unterteilt den Markt in 6 Phasen.
Der Filter: Trades werden nur ausgeführt, wenn das identifizierte Muster die Trendrichtung bestätigt.
Das Ergebnis: Marktravuschen wird gefiltert, was die Präzision der Einstiege im Vergleich zu einfachen Donchian-Strategien deutlich erhöht.
🔧 HAUPTFUNKTIONEN & TECHNOLOGIE
1. Duales System (Die Turtle-Engine) Wie im legendären Turtle-Experiment nutzt dieser EA zwei Systeme gleichzeitig:
System 1 (Agil): Erfasst kurzfristige, explosive Bewegungen. Beinhaltet einen "Sägezahn-Filter" (Whipsaw Filter): Wenn der letzte Trade von System 1 ein Verlust war, wird das nächste Signal ignoriert, um Kapital in unruhigen Marktphasen zu schützen.
System 2 (Robust): Ein langfristiges Sicherheitsnetz, das sicherstellt, dass Sie keinen großen Trend verpassen.
2. Institutionelles Risikomanagement (ATR-basiert) Das Herzstück des Systems. Wir verwenden keine festen Lot-Größen.
Volatilitätsabhängige Positionsgröße: Der EA berechnet die Lot-Größe basierend auf Ihrem Risiko-% und der aktuellen ATR (Average True Range).
Hohe Volatilität = Kleinere Position (Kapitalschutz).
Niedrige Volatilität = Größere Position (Gewinnmaximierung).
Dynamischer Trailing Stop: Sobald sich ein Trend etabliert, folgt der Stop-Loss dem Kurs in einem Abstand, der auf der ATR basiert, um Gewinne zu sichern.
📊 BACKTEST-ERGEBNISSE (BTCUSD H4)
Profit-Faktor: 4.01 (Exzellentes Verhältnis von Risiko zu Ertrag).
Recovery Factor: 5.55.
Strategie-Typ: Reine Trendfolge (Trend Following).
Hinweis zur Trefferquote: Wie bei allen professionellen Trendfolgestrategien liegt die Trefferquote bei ca. 30-35%. Die Profitabilität resultiert aus dem extrem hohen Chancen-Risiko-Verhältnis (Gewinne sind deutlich größer als Verluste).
⚙️ EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN
Symbol: BTCUSD (Bitcoin).
Zeitrahmen (Timeframe): H4 (4-Stunden-Chart) - Entscheidend für die Mustererkennung.
Mindesteinzahlung: $500 (Empfohlen $1000+ für ein optimales Risikomanagement).
Wichtige Parameter:
AccountRiskPercent : Risiko pro Trade (Empfohlen: 1.0% bis 2.0%).
UseDualSystem : Auf true setzen, um beide Systeme (S1 und S2) zu nutzen.
UseS1Filter : Auf true setzen, um den Filter für Verlustserien zu aktivieren.