Turtle BTC Trend H4 Pro

🚀 EINFÜHRUNGSANGEBOT: $99 (Der Preis steigt nach den ersten 10 Verkäufen auf $199)

Turtle Six Pattern Pro: Die Evolution der Trendfolge für Bitcoin

Dieser Expert Advisor (EA) ist keine einfache Kopie der klassischen Turtle-Trading-Regeln. Es handelt sich um eine komplette Neuentwicklung, die speziell für die hohe Volatilität von Bitcoin (BTCUSD) optimiert wurde.

Wir kombinieren den klassischen Donchian-Channel-Ausbruch mit einem proprietären Marktstruktur-Filter (Six-Pattern). Ziel ist es, das größte Problem von Trendfolgestrategien zu lösen: Fehlausbrüche (False Breakouts).

💎 DIE LOGIK DER "SECHS MUSTER" Die meisten Trend-EAs verlieren Geld in Seitwärtsphasen. Dieser EA analysiert die Marktstruktur mithilfe von SMMA und SSL-Kanälen und unterteilt den Markt in 6 Phasen.

Der Filter: Trades werden nur ausgeführt, wenn das identifizierte Muster die Trendrichtung bestätigt.

Das Ergebnis: Marktravuschen wird gefiltert, was die Präzision der Einstiege im Vergleich zu einfachen Donchian-Strategien deutlich erhöht.

🔧 HAUPTFUNKTIONEN & TECHNOLOGIE

1. Duales System (Die Turtle-Engine) Wie im legendären Turtle-Experiment nutzt dieser EA zwei Systeme gleichzeitig:

System 1 (Agil): Erfasst kurzfristige, explosive Bewegungen. Beinhaltet einen "Sägezahn-Filter" (Whipsaw Filter) : Wenn der letzte Trade von System 1 ein Verlust war, wird das nächste Signal ignoriert, um Kapital in unruhigen Marktphasen zu schützen.

System 2 (Robust): Ein langfristiges Sicherheitsnetz, das sicherstellt, dass Sie keinen großen Trend verpassen.

2. Institutionelles Risikomanagement (ATR-basiert) Das Herzstück des Systems. Wir verwenden keine festen Lot-Größen.

Volatilitätsabhängige Positionsgröße: Der EA berechnet die Lot-Größe basierend auf Ihrem Risiko-% und der aktuellen ATR (Average True Range) . Hohe Volatilität = Kleinere Position (Kapitalschutz). Niedrige Volatilität = Größere Position (Gewinnmaximierung).

Dynamischer Trailing Stop: Sobald sich ein Trend etabliert, folgt der Stop-Loss dem Kurs in einem Abstand, der auf der ATR basiert, um Gewinne zu sichern.

📊 BACKTEST-ERGEBNISSE (BTCUSD H4)

Profit-Faktor: 4.01 (Exzellentes Verhältnis von Risiko zu Ertrag).

Recovery Factor: 5.55.

Strategie-Typ: Reine Trendfolge (Trend Following).

Hinweis zur Trefferquote: Wie bei allen professionellen Trendfolgestrategien liegt die Trefferquote bei ca. 30-35%. Die Profitabilität resultiert aus dem extrem hohen Chancen-Risiko-Verhältnis (Gewinne sind deutlich größer als Verluste).

⚙️ EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN

Symbol: BTCUSD (Bitcoin).

Zeitrahmen (Timeframe): H4 (4-Stunden-Chart) - Entscheidend für die Mustererkennung.

Mindesteinzahlung: $500 (Empfohlen $1000+ für ein optimales Risikomanagement).

Wichtige Parameter: