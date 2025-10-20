Quantitative Athena Scalping
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- Version: 1.75
- Aktualisiert: 21 November 2025
Quantitative Athéna Scalping (QAS)
Quantitative Athena Scalping (QAS) ist ein Expert Advisor, der sich auf Hyper-Scalping spezialisiert.
Er eröffnet mehrere Pending Orders im Laufe des Tages und positioniert sich nach einem Take Profit erneut nahe am Preis, um schnelle Gewinne zu erzielen.
Achtung: QAS verwendet keinen Stop-Loss. Bitte befolgen Sie sorgfältig die Installations- und Risikomanagementanweisungen.
QAS ist ein Einstiegsprodukt der Quantitative Trading System-Reihe und stellt unsere Scalping-Logik vor, bevor Sie zu Quantitative Trailing Scalper (Premium-Version) oder Quantitative Apex Prop Firm (Prop-Firm-Version mit geringerer Risikostruktur) übergehen.
Hauptmerkmale:
Schnelle Ausführung für kurzfristige Gewinne
Optimiert für XAUUSD 1M
Intelligentes Money Management (fix oder dynamisch)
-
Striktes Risikomanagement
Empfohlen:
Minimales Kapital: 1.000 USD
Empfohlene Hebelwirkung: 1:500
Kontotyp: ECN
Standardparameter nicht direkt verwenden.
Optimierte .set-Dateien im Blog:
Support verfügbar 24/7.
I really liked the Quantitative Athena Scalping EA concept. I would like to thank the developer for kindly sharing such valuable work for free, and I also want to express my gratitude for their effort and contribution. Thank you very much.