Quantitative Athéna Scalping (QAS)

Quantitative Athena Scalping (QAS) ist ein Expert Advisor, der sich auf Hyper-Scalping spezialisiert.

Er eröffnet mehrere Pending Orders im Laufe des Tages und positioniert sich nach einem Take Profit erneut nahe am Preis, um schnelle Gewinne zu erzielen.

Achtung: QAS verwendet keinen Stop-Loss. Bitte befolgen Sie sorgfältig die Installations- und Risikomanagementanweisungen.

QAS ist ein Einstiegsprodukt der Quantitative Trading System-Reihe und stellt unsere Scalping-Logik vor, bevor Sie zu Quantitative Trailing Scalper (Premium-Version) oder Quantitative Apex Prop Firm (Prop-Firm-Version mit geringerer Risikostruktur) übergehen.

Hauptmerkmale:

Schnelle Ausführung für kurzfristige Gewinne

Optimiert für XAUUSD 1M

Intelligentes Money Management (fix oder dynamisch)

Striktes Risikomanagement

Empfohlen:

Minimales Kapital: 1.000 USD

Empfohlene Hebelwirkung: 1:500

Kontotyp: ECN

Standardparameter nicht direkt verwenden.

Optimierte .set-Dateien im Blog:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764832

Support verfügbar 24/7.



