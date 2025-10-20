Quantitative Athena Scalping

4.86

Quantitative Athéna Scalping (QAS)

Quantitative Athena Scalping (QAS) ist ein Expert Advisor, der sich auf Hyper-Scalping spezialisiert.
Er eröffnet mehrere Pending Orders im Laufe des Tages und positioniert sich nach einem Take Profit erneut nahe am Preis, um schnelle Gewinne zu erzielen.

Achtung: QAS verwendet keinen Stop-Loss. Bitte befolgen Sie sorgfältig die Installations- und Risikomanagementanweisungen.

QAS ist ein Einstiegsprodukt der Quantitative Trading System-Reihe und stellt unsere Scalping-Logik vor, bevor Sie zu Quantitative Trailing Scalper (Premium-Version) oder Quantitative Apex Prop Firm (Prop-Firm-Version mit geringerer Risikostruktur) übergehen.

Hauptmerkmale:

  • Schnelle Ausführung für kurzfristige Gewinne

  • Optimiert für XAUUSD 1M

  • Intelligentes Money Management (fix oder dynamisch)

  • Striktes Risikomanagement

Empfohlen:

  • Minimales Kapital: 1.000 USD

  • Empfohlene Hebelwirkung: 1:500

  • Kontotyp: ECN

Standardparameter nicht direkt verwenden.
Optimierte .set-Dateien im Blog:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764832

Support verfügbar 24/7.


Bewertungen 9
Huseyin Citil
208
Huseyin Citil 2025.12.27 12:12 
 

I really liked the Quantitative Athena Scalping EA concept. I would like to thank the developer for kindly sharing such valuable work for free, and I also want to express my gratitude for their effort and contribution. Thank you very much.

Nezo Eliot
588
Nezo Eliot 2025.11.28 02:59 
 

This EA has been performing steadily ever since I finetuned the settings. Really happy with the profits and grateful to the developer for this excellent work.

Harvey Franco
212
Harvey Franco 2025.11.06 03:14 
 

Results are very good on the tester. What broker is best to use with.

