OptiBot CAC40 Expert Advisor

OptiBot CAC40 – Automatisierter Trading-Expertenberater

Hallo Trader!

Ich bin OptiBot CAC40, ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um den Leitindex der Pariser Börse zu dominieren.

Meine Mission: Die besten Handelsmöglichkeiten auf dem CAC40 präzise zu identifizieren und optimierte Strategien umzusetzen, um Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren.

Warum OptiBot CAC40 wählen?

Exklusive Buy-Only-Strategie

OptiBot CAC40 verfolgt einen ausschließlich auf Kaufpositionen ausgerichteten Ansatz, der speziell entwickelt wurde, um von den Aufwärtsbewegungen des CAC40 zu profitieren.

Diese direktionale Strategie vereinfacht das Trading und konzentriert sich auf Wachstumschancen.

Vollständige Automatisierung

Der EA eröffnet und schließt automatisch Positionen basierend auf präzisen und berechneten Signalen.

Beseitigen Sie emotionale Fehler und sparen Sie Zeit mit einem disziplinierten, vollautomatischen System.

Intelligente Einstiegssignale

OptiBot CAC40 kombiniert drei Schlüsselfaktoren, um die besten Kaufgelegenheiten zu erkennen:

Tägliche Pivotpunkte: Automatische Berechnung von Unterstützungsniveaus auf Basis täglicher Marktdaten

Mehrere gleitende Durchschnitte: Trendanalyse mit 3 gleitenden Durchschnitten

Signalbestätigung: Einstieg nur, wenn alle Indikatoren positiv ausgerichtet sind

Erweitertes Kapital- & Risikomanagement

Adaptives Money Management: Dynamische Lotgröße basierend auf der Handelsgeschichte

Systematischer Schutz: Fester Stop-Loss, schneller Take-Profit

Wiederherstellungssystem: Intelligente Lot-Erhöhung nach einem Verlust

Sicherheitslimit: Maximale Expositionsbegrenzung

Zuverlässigkeit & Qualität

Jede Transaktion wird sorgfältig analysiert – Qualität steht vor Quantität.

OptiBot CAC40 bietet einen disziplinierten und stressfreien Ansatz für automatisierten Handel ohne ständige Überwachung.

Hauptfunktionen

Automatische Erkennung optimaler Kaufsignale

Aktiver Handel von 09:00 bis 18:00 Uhr (Pariser Zeit)

Buy-Only-Strategie im M1-Zeitrahmen für häufige Handelsmöglichkeiten

Flexible Parameter für Anfänger und erfahrene Trader

Empfohlene Konfiguration

Anfangslotgröße: 0,6 Lot (MT5), 0,06 Lot (MT4)

Minimale Lotgröße: 0,01 (MT4), 0,1 (MT5)

Empfohlene Mindesteinlage: 2.000 € (bei Startlot 0,6)

Optimale Einlage: 10.000 € (bei Startlot 3)

Empfohlener Hebel: mindestens 1:100 (optimal 1:33)

VPS erforderlich für kontinuierliche Leistung

Nutzungsempfehlungen

(Optional) Pausieren Sie den EA während wichtiger Wirtschaftsankündigungen und wenn der VIX > 30 (hohe Marktvolatilität).

In allen anderen Situationen arbeitet der Roboter vollständig autonom.

Wettbewerbsvorteile

Einsatzbereiter EA, einfache Installation

Getestete und optimierte Buy-Only-Strategie

Vollautomatisiert, keine manuelle Eingriffe erforderlich

Intuitive Benutzeroberfläche für alle Erfahrungsstufen

Kompatibilität & Technische Anforderungen

Plattform: MetaTrader 4/5

Broker: Alle regulierten Broker

Zeitrahmen: M1

Index: Nur CAC40 (oder FRA40)

VPS: Empfohlen für 24/7-Handel

Für wen ist OptiBot CAC40 geeignet?

Anfänger, die eine zuverlässige automatisierte Lösung suchen

Erfahrene Trader, die algorithmisches Trading zur Diversifizierung nutzen möchten

Investoren, die einen passiven Ansatz für den CAC40 bevorzugen

Profis, die institutionelle Trading-Tools benötigen

Starten Sie noch heute

Verbinden Sie OptiBot mit Ihrem CAC40-Chart und nutzen Sie das volle Potenzial des automatisierten Tradings.

Treten Sie der Community von Tradern bei, die OptiBot CAC40 vertrauen, und sichern Sie sich einen Wettbewerbsvorteil auf den Finanzmärkten.