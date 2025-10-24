OptiBot CAC40 Expert Advisor
- Experten
- Alix Boccacino
- Version: 2.4
- Aktivierungen: 5
OptiBot CAC40 – Automatisierter Trading-Expertenberater
Hallo Trader!
Ich bin OptiBot CAC40, ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um den Leitindex der Pariser Börse zu dominieren.
Meine Mission: Die besten Handelsmöglichkeiten auf dem CAC40 präzise zu identifizieren und optimierte Strategien umzusetzen, um Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren.
WICHTIG: Nach dem Kauf besuchen Sie optibot-trading.com , um Zugang zu unseren Leitfäden und Tipps zu erhalten.
Warum OptiBot CAC40 wählen?
Exklusive Buy-Only-Strategie
OptiBot CAC40 verfolgt einen ausschließlich auf Kaufpositionen ausgerichteten Ansatz, der speziell entwickelt wurde, um von den Aufwärtsbewegungen des CAC40 zu profitieren.
Diese direktionale Strategie vereinfacht das Trading und konzentriert sich auf Wachstumschancen.
Vollständige Automatisierung
Der EA eröffnet und schließt automatisch Positionen basierend auf präzisen und berechneten Signalen.
Beseitigen Sie emotionale Fehler und sparen Sie Zeit mit einem disziplinierten, vollautomatischen System.
Intelligente Einstiegssignale
OptiBot CAC40 kombiniert drei Schlüsselfaktoren, um die besten Kaufgelegenheiten zu erkennen:
-
Tägliche Pivotpunkte: Automatische Berechnung von Unterstützungsniveaus auf Basis täglicher Marktdaten
-
Mehrere gleitende Durchschnitte: Trendanalyse mit 3 gleitenden Durchschnitten
-
Signalbestätigung: Einstieg nur, wenn alle Indikatoren positiv ausgerichtet sind
Erweitertes Kapital- & Risikomanagement
-
Adaptives Money Management: Dynamische Lotgröße basierend auf der Handelsgeschichte
-
Systematischer Schutz: Fester Stop-Loss, schneller Take-Profit
-
Wiederherstellungssystem: Intelligente Lot-Erhöhung nach einem Verlust
-
Sicherheitslimit: Maximale Expositionsbegrenzung
Zuverlässigkeit & Qualität
Jede Transaktion wird sorgfältig analysiert – Qualität steht vor Quantität.
OptiBot CAC40 bietet einen disziplinierten und stressfreien Ansatz für automatisierten Handel ohne ständige Überwachung.
Hauptfunktionen
-
Automatische Erkennung optimaler Kaufsignale
-
Aktiver Handel von 09:00 bis 18:00 Uhr (Pariser Zeit)
-
Buy-Only-Strategie im M1-Zeitrahmen für häufige Handelsmöglichkeiten
-
Flexible Parameter für Anfänger und erfahrene Trader
Empfohlene Konfiguration
-
Anfangslotgröße: 0,6 Lot (MT5), 0,06 Lot (MT4)
-
Minimale Lotgröße: 0,01 (MT4), 0,1 (MT5)
-
Empfohlene Mindesteinlage: 2.000 € (bei Startlot 0,6)
-
Optimale Einlage: 10.000 € (bei Startlot 3)
-
Empfohlener Hebel: mindestens 1:100 (optimal 1:33)
-
VPS erforderlich für kontinuierliche Leistung
Nutzungsempfehlungen
(Optional) Pausieren Sie den EA während wichtiger Wirtschaftsankündigungen und wenn der VIX > 30 (hohe Marktvolatilität).
In allen anderen Situationen arbeitet der Roboter vollständig autonom.
Wettbewerbsvorteile
-
Einsatzbereiter EA, einfache Installation
-
Getestete und optimierte Buy-Only-Strategie
-
Vollautomatisiert, keine manuelle Eingriffe erforderlich
-
Intuitive Benutzeroberfläche für alle Erfahrungsstufen
Kompatibilität & Technische Anforderungen
-
Plattform: MetaTrader 4/5
-
Broker: Alle regulierten Broker
-
Zeitrahmen: M1
-
Index: Nur CAC40 (oder FRA40)
-
VPS: Empfohlen für 24/7-Handel
Für wen ist OptiBot CAC40 geeignet?
-
Anfänger, die eine zuverlässige automatisierte Lösung suchen
-
Erfahrene Trader, die algorithmisches Trading zur Diversifizierung nutzen möchten
-
Investoren, die einen passiven Ansatz für den CAC40 bevorzugen
-
Profis, die institutionelle Trading-Tools benötigen
Starten Sie noch heute
Verbinden Sie OptiBot mit Ihrem CAC40-Chart und nutzen Sie das volle Potenzial des automatisierten Tradings.
Treten Sie der Community von Tradern bei, die OptiBot CAC40 vertrauen, und sichern Sie sich einen Wettbewerbsvorteil auf den Finanzmärkten.
