OptiBot CAC40 Expert Advisor

OptiBot CAC40 – Automatisierter Trading-Expertenberater

Hallo Trader!
Ich bin OptiBot CAC40, ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um den Leitindex der Pariser Börse zu dominieren.
Meine Mission: Die besten Handelsmöglichkeiten auf dem CAC40 präzise zu identifizieren und optimierte Strategien umzusetzen, um Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren.

WICHTIG: Nach dem Kauf besuchen Sie optibot-trading.com , um Zugang zu unseren Leitfäden und Tipps zu erhalten.

Warum OptiBot CAC40 wählen?

Exklusive Buy-Only-Strategie

OptiBot CAC40 verfolgt einen ausschließlich auf Kaufpositionen ausgerichteten Ansatz, der speziell entwickelt wurde, um von den Aufwärtsbewegungen des CAC40 zu profitieren.
Diese direktionale Strategie vereinfacht das Trading und konzentriert sich auf Wachstumschancen.

Vollständige Automatisierung

Der EA eröffnet und schließt automatisch Positionen basierend auf präzisen und berechneten Signalen.
Beseitigen Sie emotionale Fehler und sparen Sie Zeit mit einem disziplinierten, vollautomatischen System.

Intelligente Einstiegssignale

OptiBot CAC40 kombiniert drei Schlüsselfaktoren, um die besten Kaufgelegenheiten zu erkennen:

  • Tägliche Pivotpunkte: Automatische Berechnung von Unterstützungsniveaus auf Basis täglicher Marktdaten

  • Mehrere gleitende Durchschnitte: Trendanalyse mit 3 gleitenden Durchschnitten

  • Signalbestätigung: Einstieg nur, wenn alle Indikatoren positiv ausgerichtet sind

Erweitertes Kapital- & Risikomanagement

  • Adaptives Money Management: Dynamische Lotgröße basierend auf der Handelsgeschichte

  • Systematischer Schutz: Fester Stop-Loss, schneller Take-Profit

  • Wiederherstellungssystem: Intelligente Lot-Erhöhung nach einem Verlust

  • Sicherheitslimit: Maximale Expositionsbegrenzung

Zuverlässigkeit & Qualität

Jede Transaktion wird sorgfältig analysiert – Qualität steht vor Quantität.
OptiBot CAC40 bietet einen disziplinierten und stressfreien Ansatz für automatisierten Handel ohne ständige Überwachung.

Hauptfunktionen

  • Automatische Erkennung optimaler Kaufsignale

  • Aktiver Handel von 09:00 bis 18:00 Uhr (Pariser Zeit)

  • Buy-Only-Strategie im M1-Zeitrahmen für häufige Handelsmöglichkeiten

  • Flexible Parameter für Anfänger und erfahrene Trader

Empfohlene Konfiguration

  • Anfangslotgröße: 0,6 Lot (MT5), 0,06 Lot (MT4)

  • Minimale Lotgröße: 0,01 (MT4), 0,1 (MT5)

  • Empfohlene Mindesteinlage: 2.000 € (bei Startlot 0,6)

  • Optimale Einlage: 10.000 € (bei Startlot 3)

  • Empfohlener Hebel: mindestens 1:100 (optimal 1:33)

  • VPS erforderlich für kontinuierliche Leistung

Nutzungsempfehlungen

(Optional) Pausieren Sie den EA während wichtiger Wirtschaftsankündigungen und wenn der VIX > 30 (hohe Marktvolatilität).
In allen anderen Situationen arbeitet der Roboter vollständig autonom.

Wettbewerbsvorteile

  • Einsatzbereiter EA, einfache Installation

  • Getestete und optimierte Buy-Only-Strategie

  • Vollautomatisiert, keine manuelle Eingriffe erforderlich

  • Intuitive Benutzeroberfläche für alle Erfahrungsstufen

Kompatibilität & Technische Anforderungen

  • Plattform: MetaTrader 4/5

  • Broker: Alle regulierten Broker

  • Zeitrahmen: M1

  • Index: Nur CAC40 (oder FRA40)

  • VPS: Empfohlen für 24/7-Handel

Für wen ist OptiBot CAC40 geeignet?

  • Anfänger, die eine zuverlässige automatisierte Lösung suchen

  • Erfahrene Trader, die algorithmisches Trading zur Diversifizierung nutzen möchten

  • Investoren, die einen passiven Ansatz für den CAC40 bevorzugen

  • Profis, die institutionelle Trading-Tools benötigen

Starten Sie noch heute

Verbinden Sie OptiBot mit Ihrem CAC40-Chart und nutzen Sie das volle Potenzial des automatisierten Tradings.
Treten Sie der Community von Tradern bei, die OptiBot CAC40 vertrauen, und sichern Sie sich einen Wettbewerbsvorteil auf den Finanzmärkten.


Empfohlene Produkte
Open Season
Philipp Shvetsov
Experten
Open Season ist ein vollautomatischer Expert Adviser, der es "aktiven" und "einstellbaren" Händlern ermöglicht, hochwahrscheinliche EURUSD H1-Preisaktionsausbrüche zu handeln. Er erkennt Preis-Action-Setups vor der Londoner Eröffnung und handelt Ausbrüche. Der EA macht sich die menschliche Psychologie zunutze, um hochwahrscheinliche Short-Positionen zu handeln. Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt Eingebauter Zeitfilter Drei Techniken zur Positionsgrößenbestimmung, um Ihrem Handelsst
MultiPair Genius
Dylan Alain Sylvain Philippe Broissart
Experten
Ich verkaufe diesen Roboter schweren Herzens, da er sehr gut funktioniert, aber ich benötige Startkapital, um davon leben zu können. Sobald mein Kapitalziel erreicht ist, wird er zu einem extrem hohen Preis angeboten, um Käufe zu verhindern (9999999$). Er bleibt jedoch für vorherige Käufer verfügbar und wird weiterhin aktualisiert. Dieser Roboter handelt gleichzeitig mit drei Währungspaaren, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern. Vergessen Sie nicht, mir eine Nachricht zu senden, um die .
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experten
UnoBot EA - Ihre leistungsstarke All-in-One-Handelslösung UnoBot EA ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das für Trader entwickelt wurde, die Konsistenz, Präzision und Leistung verlangen. Mit Trendfolge-Intelligenz , Multi-Währungs-Ausführung , Divergenz- und Umkehrlogik sowie harmonischer und Fibonacci-Konfluenz bietet UnoBot einen einzigartigen Vorteil in den schnelllebigen Märkten von heute. Hauptmerkmale Trend Strategy Core - Handelt synchron mit der vorherrsch
Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
Karen Peta Kenyon
4.84 (25)
Experten
Neural Vertex – Ein disziplinierter Mean-Reversion Expert Advisor für Forex Majors und Minors. Getestet über 6 Währungspaare und 5 Jahre Daten (~1350 Trades) . Kombiniert RSI, ADX und doppeltes EMA-Signal zur evidenzbasierten, präzisen Signalerzeugung . Kein Martingale, kein Grid – nur transparente Logik, striktes Risikomanagement und optionaler Trailing Stop . Entwickelt für Trader, die Konstanz ohne Spielereien suchen. Kernkonzept Markttyp : Mean Reversion – Ausnutzen temporärer Extrembewegung
Imbalance HFT
Mei Yang
Experten
Bei dieser Strategie werden die Kursveränderungen kontinuierlich überwacht, wobei die gesamte Liquidität des Marktes absorbiert wird. Es ist ihr egal, wohin sich der Preis des Vermögenswerts entwickelt; solange es Preisschwankungen gibt, wird sie weiterhin Liquidität absorbieren. Ja, so unglaublich ist das. Die Strategie funktioniert besser bei Gold. Wenn sie auf Nicht-Goldwerten läuft, müssen die Parameter angepasst werden. Zeit: Am besten 5 Minuten Fester Stop-Loss: 800 Punkte Fester Gewinn:
Project Gold MT5
Zhi Cheng Guan
Experten
Lieber Investor, Ich entwickle diese erstaunliche Handelsstrategie, ich habe dieses Handelssystem entwickelt, das es Ihnen ermöglicht, enorme Gewinne mit geringem Risiko zu erzielen. Mein Hauptziel bei der Entwicklung eines Systems ist stabiles Wachstum unter allen Marktbedingungen. Alle meine Systeme müssen strenge Kriterien in Bezug auf die historischen Daten bestehen. Es: Handelt den XAUUSD mit dem Fokus auf langfristiges, stabiles Wachstum. Verwendet weder Martingale noch irgendwelche Raster
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experten
Tools zum Verdienen und Forschen. Der Kern der Handelssignale und -strategie basiert auf dem Algorithmus des Autors zur Bildung von Preisprognosemustern. Für jedes Instrument anwendbar! Ergänzt um ein Kontrollsystem basierend auf dem MA "Nine-Tailed Fox" , das das Signal so genau wie möglich für den Markt, das Instrument und den Arbeitszeitraum aktualisiert und anpasst. Zugelassen: Alle Instrumente in allen Märkten (es gibt Ausnahmen). Für wen: Hedgefonds, Fonds- und Vermögensverwalter, Anlag
King Gold Auto Trade XauUsd Burst Scalper
Jinarto
Experten
King Gold Auto Trade XauUsd Burst Scalper Dieser Expert Advisor (EA) ist ein reiner Trend-Scalper für XAUUSD im M5-Zeitfenster , basierend auf dem Kreuzungssignal einer kurzfristigen gleitenden Durchschnittslinie MA(5) mit einem längeren gleitenden Durchschnitt sowie einem aggressiven „Profit-Burst“-Mechanismus . Sobald ein neues MA-Kreuz auf M5 bestätigt wird, eröffnet der EA zunächst eine Einstiegsposition mit fester Lotgröße 0.01 . Solange die kurzfristige MA(5) auf derselben Seite der langen
BLao Gold
Quang Thi Dinh
Experten
BLao Gold ist die neueste Version des Goldhandels-EAs, optimiert für eine bessere Leistung mit signifikantem Drawdown. Es funktioniert auf allen Zeitrahmen, liefert hohe Leistung und behält eine einfache Konfiguration. Es ist besser, den EA halb-manuell zu steuern, z.B. wenn sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet, ist es besser, "Auto Sell" zu deaktivieren und der EA führt nur "BUY" aus. Darüber hinaus verfügt der EA über eine Trenderkennungsfunktion, die je nach EMA automatisch "KAUFE
Revert Edge
Levi Dane Benjamin
2.8 (10)
Experten
Revert Edge ist ein sorgfältig entwickelter Algorithmus, der auf über 7 Jahren Erfahrung im Live-Handel basiert. Sein Hauptaugenmerk liegt auf langsamem, stetigem Kontowachstum mit Schwerpunkt auf langfristiger Leistung und nicht auf unhaltbaren, schnellen, kurzfristigen Gewinnen. Der EA wurde entwickelt, um mit mehreren Währungen wie AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD und mehr zu handeln! Er verwendet eine Mean-Reversion-Strategie und nutzt Preisniveaus, die empfindlich auf eine Art Reaktio
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Opus
Sergej Maehler
Experten
OPUS - Institutionelle Liquidität mit adaptiver Architektur OPUS ist ein institutioneller Trading-Algorithmus , der exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Anders als herkömmliche EAs arbeitet OPUS vollständig ohne traditionelle Indikatoren und ohne klassische Stop-Loss- oder Take-Profit-Level auf Basis von festen Pips oder ATR-Berechnungen – stattdessen liest es die reine Preisstruktur so, wie es professionelle Trader bei großen Banken und Hedgefonds tun. Im Kern arbeitet die Adaptive Engi
Opal MT5
Oeyvind Borgsoe
Experten
Zeitlich begrenztes Angebot: 50% Rabatt auf den Einführungspreis für einen Tag! Opal ist ein leistungsstarkes Tool, das modernste Algorithmen und KI-gesteuerte Berechnungen verwendet. Dieser vollautomatische EA umfasst die außergewöhnlichen Qualitäten, die wir mit dem opulenten Edelstein verbinden: richtige Entscheidungsfindung, Besonnenheit und starker Schutz. Das Kapital wird durch fortschrittliche Money-Management-Module, Filter, zweistufige Trailing-Stops und flexible Anpassungsmöglichke
Forex Emperor EA
Fudheni Petrus Nambambi
Experten
INSTRUMENT   SPECIFICATIONS Symbol: XAUUSD / GOLD Timeframe: H1     ACCOUNT   REQUIREMENTS Type: Hedging & ECN Spreads: Low Spread Min Deposit: $500     MIN LEVERAGE   1:10 No martingale Strategy used and FTMO, Prop firm Ready!– Never increases lot size after losses. Installation & Setup Receive     .ex5     file after purchase Place file in     MQL5/Experts     folder Restart MT5 platform Drag EA onto chart Configure input parameters carefully Deposit & Account Requirements Minimum lot s
Green Hawk
Rashed Samir
Experten
Green Hawk ist ein professioneller Scalping-Experte. Die Strategie basiert auf intelligenten Scalping-Algorithmen, die in bestimmten Perioden des Marktes handelt. Das System verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. Der Handel basiert auf der Rückkehr des Preises in kurzen Zeiträumen. Alle Trades werden innerhalb von Stunden geschlossen. Ich werde den Preis in naher Zukunft erhöhen. Nächster Preis: $700 Der endgültige Preis wird $2000 sein. Verkauft wird nur über die mql5
GME trend
Caochunyun Cao
Experten
Symbol：nur EURUSD; TF:1 min; Kontotyp：Stand oder ecn; Spread:max 35 Punkt; Arbeitszeiten:beliebig und alle automatisch; Min Kapital：200$; mm=true(defaut); risiko=5-20; Modelle:kurzer Trend, Basis ai-rnn ; 500 bis 10000 ony 20-40 Tage; Diese neue ea, beste Modelle und Test..ein Tag offen 40-100 order.keep eine Bestellung 5-30min. und den ganzen Tag automatisch arbeiten, die als Bergmann, am besten wählen Nächste 10 zahlen->1000$;
Norma dev waves robot
Ekaterina Saltykova
Experten
NormaDevWaves ist ein EA, der für den Handel mit den attraktivsten und liquidesten Paaren wie EURUSD, GBPUSD und XAUUSD entwickelt wurde. Die Hauptidee: Der EA implementiert das Konzept eines Basisindikators und nutzt statistische Prinzipien der Korrelation zwischen Preisflussbestimmungsmetriken im Verhältnis zu Standardabweichungen der Preise von ihrer treibenden Kraft. Dies ermöglicht eine tiefgehende Analyse des Marktverhaltens und die Identifizierung versteckter Muster. Marktanpassung: Dank
BesteaOne
Kai Wu
Experten
中文介绍 策略概念 多指标多周期共振EA 是一种自动化交易系统，通过整合多个技术指标（如MACD、RSI、均线）在不同时间周期（如1小时、4小时、日线）上的信号，捕捉高概率交易机会。其核心理念是：当短、中、长期周期及不同类别指标（趋势、动量、波动率）同时发出方向一致的信号时，称为 " 共振"，此时市场动能较强，交易成功率显著提升。 核心逻辑 多周期协同 同时分析至少3个时间周期（如15分钟、1小时、4小时），分别判断趋势方向。 短期周期（如15分钟）用于捕捉入场时机，长期周期（如4小时）用于确认主趋势方向。 多指标过滤 趋势指 标（如移动平均线、MACD）确认方向。 震荡指标（如RSI、Stochastic）识别超买/超卖或动能强度。 量价指标（如成交量、OBV）辅助验证市场参与度。. 共振条件 当所有周期及指标均指向同一方向时（如看涨或看跌），触发交易信号。 示例： H4周期：价格高于200日均线 + MACD柱线上涨。 H1周期：RSI > 50 + 价格突破短期趋势线。 共振结 果：开立多头仓位。 风险管理 动态调整仓位：根据账户净值或波动率（如ATR）计算风险。 止损规则：固定
Quantum Index
Vladimir Mametov
5 (6)
Experten
Quantum Index - Expert Advisor für den Indexhandel Live-Signal Hauptmerkmale: Unterstützte Instrumente: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash Makler : RoboForex (ECN oder Prime-Konto). Durchschnittliche monatliche Aktivität: 100-200 Aufträge Erwarteter Gewinn: 10-20% pro Monat Maximaler Drawdown: Bis zu 20% bei Standard-Lot-Einstellungen Beschreibung: Quantum Index ist ein hochpräziser, zuverlässiger und profitabler Expert Advisor, der für den automatisierten Handel mit den wichtigsten Aktienindizes
Ichimoku Gold Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Ichimoku Gold Scalper EA Automatisiertes Handelssystem für Gold (XAU/USD) Überblick Ichimoku Gold Scalper ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für das Scalping von Gold (XAU/USD) entwickelt wurde und den Ichimoku Kinko Hyo-Indikator mit einem intelligenten Rastersystem kombiniert. Er beinhaltet ein fortschrittliches Risikomanagement und ist ideal für Finanzierungskonten. Hauptmerkmale Ichimoku-Filterung Verwendet die 5 Ichimoku-Linien zur Bestätigung von Trends Handelt nur,
Buda MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Buda The Enlightened One ist eine Strategie, die darauf ausgelegt ist, ohne Sorgen zu handeln, für alle, die etwas Stabiles und Entschlossenes wollen. wo sie ihre Investition in X-Größe ohne Risikobedenken platzieren können, jeder Eintrag wird zuvor eine starke Analyse mit geheimen Mustern und Indikatoren haben, die von mir entworfen wurden, es hat ein KI-System, wo es alle Bereiche lernen und konsultieren wird, die wir ihm beigebracht haben und Passen Sie das Risiko bei Bedarf an, wenn Stop-Lo
King ElChart
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Experten
King ElChart - Erweiterte Dual-System EA für MetaTrader 5 Überblick King ElChart ist ein erstklassiger Expert Advisor, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die Genauigkeit, Stabilität und Flexibilität in jeder Marktsituation verlangen. Er kombiniert adaptive Logik, intelligenten Kapitalschutz und mehrstufige Handelskontrolle in einem einheitlichen Rahmen. Wichtigste Highlights - Dual-Core-Architektur, die sich dynamisch an wechselnde Volatilität anpasst - Intelligente Positionsmanagement
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Experten
Beidou Trend EA ist ein Trend EA mit einem großen Gewinn-Verlust-Verhältnis. Breakout Trading ist eine sehr alte Methode. Sie ist seit Livermore in den 1900er Jahren weit verbreitet. Das ist mehr als 120 Jahre her. Diese Methode ist immer effektiv, besonders bei XAUUSD und Gold mit hoher Volatilität. Ich verwende die Breakout-Methode seit Beginn meiner Investmentkarriere, um mit dem XAUUSD Gewinne zu erzielen. Ich bin mit dieser Methode vertraut. Sie ist alt, einfach und effektiv. Beidou Trend E
TRDR Bot1
Musa Mampondo
Experten
Multi-Indikator MT5 Expert Advisor für Trend-, Reversal- und Momentum-Ausrichtung TRDR Bot-1 ist ein vielseitiger Expert Advisor, der von TRADEWYZE entwickelt wurde. Er wurde für Trader konzipiert, die ein robustes, regelbasiertes System wünschen, das Trendfolge, Umkehrerkennung, Momentum-Bestätigung und strikte Risikoabsicherung miteinander verbindet. Der EA kombiniert mehrere Indikatoren - MACD, Stochastic, CCI, Moving-Average Oscillator (MAO), Pin Bar-Erkennung und Candle Color-Muster - um h
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Experten
Es handelt sich nicht um ein Raster, Martingal oder Glücksspiel. QuantReaper Mean Reversion nutzt reine Statistik und disziplinierte Logik, um Marktineffizienzen auszunutzen. Es identifiziert überzogene Preisbedingungen, quantifiziert die Volatilität und kehrt den Handel in Richtung Gleichgewicht mit definiertem Risiko und ohne Durchschnittsbildung um. Jede Entscheidung ist systematisch - keine Zufälligkeit, keine Emotionen. QuantReaper Mean Reversion EA ist ein sauberer, datengesteuerter Expert
Gold O Matic Multi Timeframe Gold EA
Sergio Veenendaal
Experten
Gold-O-matic ist ein auf den XAUUSD ausgerichteter Expert Advisor, der für den Goldhandel einen strukturierten, regelbasierten Rahmen verwendet. Er wendet eine mehrstufige Bestätigung und ein adaptives Handelsmanagement an, um bei sich ändernden Marktbedingungen selektiv und konsistent zu bleiben. Der EA umfasst konfigurierbare Risikokontrollen, integrierte Ereignisvermeidung und Volatilitätsschutzmaßnahmen, um das Risiko in instabilen Zeiten zu verringern. Außerdem ist er Plug-and-Play-fähig:
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
GoldenTrip EA
Jose Luis Thenier Villa
Experten
GoldTrip EA, Scalper für Gold. GoldTripEA ist ein hochentwickelter, konfigurierbarer Gold-Scalper, der in XAUUSD während der Stunden mit hoher Volatilität arbeitet. Der Expert Advisor basiert auf den folgenden Prinzipien: Gold ist während der Volatilitätsstunden hochgradig trendy, unser EA fängt kleine Trends ein und nimmt schnell Gewinne mit Der Markt sollte die Kriterien für unsere Eröffnungen und Schließungen nicht kennen, daher sind sie im Code versteckt und werden vom Terminal und nicht vom
The Secretary
Prama Shellaerinda
1 (1)
Experten
Aktueller Preis nur für 5/5 Käufer, also beeilen Sie sich The Secretary EA basiert auf der Marktstruktur und der Bolinger Band Moving Average Strategie. Diese The Secretary EA wird auf Reentry Area auf BBMA Strategie mit Trend durch Marktstruktur Bias bestimmen Handel. Der EA ist mit einem anpassbaren Stoploss, Trailing und AutoLot ausgestattet. Keine Kurvenanpassung. Dieses Produkt wurde viele Male auf zufällige Zeiträume getestet, die eine ausgezeichnete Geschichte Qualität. Das Handelspaar,
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (394)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (11)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (13)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (7)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (90)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (4)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****9 verbleibende Exemplare zu diesem Preis**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach den Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minu
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experten
VolumeHedger EA [ Live-Signale ]  ,  [ Mein Kanal ]   ,  [ Set-Dateien ]  ,   [ Blog ]   , [ Использование ИИ ]  ,  [ PDF Guide ] Empfohlene Konten: Standard mit hoher Hebelwirkung, ECN, Raw; Cent; Prop-Firmen (FTMO usw.) Der Entwickler dieses EAs hat seine Professionalität durch die Qualität seiner anderen Roboter bewiesen. Mit dem Volume Hedger EA  Dank der Möglichkeit, eine Einstiegsstrategie mit einem benutzerdefinierten Indikator zu definieren, müssen Sie keine zusätzlichen EAs mehr kaufen
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpa
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experten
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
Weitere Produkte dieses Autors
OptiBot Clotures Journalieres MT5
Alix Boccacino
Indikatoren
OptiBot Tägliche Schlusskurse MT5 Statistische Analyse von Schlusskursen mit Perzentilen, ATR% & Risikomanagement Statistische Analyse der täglichen Schlusskurse: Visuelle Verteilung, 5-Stufen-Perzentile, ATR%, Markteffizienz. Professionelles FR/EN Interface. Dieser Indikator, entwickelt von OptiBot Trading, kombiniert über 10 statistische Kennzahlen, basierend auf den täglichen Schlusskursen, um Ihnen zu helfen, objektive und quantitative Handelsentscheidungen zu treffen. MÖGLICHE STRATEGIEN
OptiBot Gold Scalping
Alix Boccacino
Experten
OptiBot Gold Scalping – Expert Advisor für automatisierten Goldhandel Hallo Trader! Ich bin OptiBot Gold Scalping , ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um den Goldmarkt (XAUUSD) zu dominieren. Meine Mission: Londoner Range-Ausbrüche präzise auszunutzen und von den dynamischsten Preisbewegungen des meistgehandelten Edelmetalls der Welt zu profitieren. WICHTIG: Besuchen Sie nach dem Kauf optibot-trading.com , um auf unsere Anleitungen und Optimierungstipps zuzugreifen. Warum OptiBot Go
Auswahl:
8520.7410
19
8520.7410 2025.11.03 14:49 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Alix Boccacino
347
Antwort vom Entwickler Alix Christian Daniel Boccacino 2025.11.03 14:56
Merci pour votre retour ! Ravi que l’EA vous convienne et que les premiers trades soient réussis. Votre satisfaction et vos retours nous motivent à rester réactifs et proposer constamment du contenu de qualité.
Antwort auf eine Rezension