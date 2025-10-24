OptiBot CAC40 Expert Advisor

OptiBot CAC40 – Consultor Especialista em Trading Automatizado

Olá, traders!
Sou o OptiBot CAC40, um Expert Advisor desenvolvido para dominar o principal índice da Bolsa de Paris.
Minha missão é identificar com precisão as melhores oportunidades de negociação no CAC40 e executar estratégias otimizadas para maximizar seus lucros enquanto minimiza os riscos.

IMPORTANTE: Após a compra, acesse optibot-trading.com para consultar nossos guias e recomendações.

Por que escolher o OptiBot CAC40?

Estratégia Exclusiva de Compra (Buy-Only)

O OptiBot CAC40 adota uma abordagem exclusivamente voltada para compras, projetada para aproveitar os movimentos de alta do CAC40.
Essa estratégia direcional simplifica o trading e foca nas oportunidades de crescimento.

Automação Completa

O EA abre e fecha posições automaticamente com base em sinais precisos e calculados.
Elimine erros emocionais e economize tempo com um sistema disciplinado e totalmente automatizado.

Sinais de Entrada Inteligentes

O OptiBot CAC40 combina três elementos principais para identificar as melhores oportunidades de compra:

  • Pontos Pivôs Diários: cálculo automático dos níveis de suporte com base em dados diários

  • Médias Móveis Múltiplas: análise de tendência com três médias móveis

  • Confirmação de Sinal: entrada apenas quando todos os indicadores estão alinhados favoravelmente

Gestão Avançada de Capital e Risco

  • Gestão Adaptativa de Lotes: dimensionamento dinâmico com base no histórico de operações

  • Proteção Sistemática: Stop Loss fixo, Take Profit rápido

  • Sistema de Recuperação: aumento inteligente do lote após uma perda

  • Limite de Segurança: controle da exposição máxima

Confiabilidade e Qualidade

Cada operação é cuidadosamente analisada, priorizando a qualidade sobre a quantidade.
O OptiBot CAC40 garante uma abordagem disciplinada ao trading automatizado, sem estresse e sem necessidade de monitoramento constante.

Características Principais

  • Detecção automática de sinais ideais de compra

  • Trading ativo das 09h00 às 18h00 (horário de Paris)

  • Estratégia Buy-Only no período M1, oferecendo oportunidades frequentes

  • Parâmetros flexíveis, ideais para iniciantes e traders experientes

Configuração Recomendada

  • Tamanho inicial do lote: 0.6 (MT5), 0.06 (MT4)

  • Tamanho mínimo do lote: 0.01 (MT4), 0.1 (MT5)

  • Depósito mínimo recomendado: €2.000 (com lote inicial 0.6)

  • Depósito ideal: €10.000 (com lote inicial 3)

  • Alavancagem recomendada: mínimo 1:100 (ideal 1:33)

  • VPS necessário para desempenho contínuo

Recomendações de Uso

(Opcional) Pause o EA durante anúncios econômicos importantes e quando o VIX estiver acima de 30 (alta volatilidade).
Fora dessas situações, o robô opera de forma totalmente autônoma.

Vantagens Competitivas

  • EA pronto para uso, instalação simples

  • Estratégia Buy-Only testada e otimizada

  • Totalmente automatizado, sem intervenção manual

  • Interface intuitiva e acessível para todos os níveis

Compatibilidade e Requisitos Técnicos

  • Plataforma: MetaTrader 4/5

  • Corretora: Qualquer uma regulamentada

  • Período: M1

  • Índice: Somente CAC40 (ou FRA40)

  • VPS: recomendado para trading 24h/7

Para Quem é Indicado

  • Traders iniciantes em busca de uma solução automatizada confiável

  • Traders experientes que desejam diversificar com trading algorítmico

  • Investidores que buscam uma abordagem passiva no CAC40

  • Profissionais que necessitam de ferramentas de trading de nível institucional

Comece Hoje Mesmo

Conecte o OptiBot ao seu gráfico do CAC40 e explore todo o potencial do trading automatizado.
Junte-se à comunidade de traders que confiam no OptiBot CAC40 e conquiste uma vantagem competitiva nos mercados financeiros.


Mais do autor
OptiBot Clotures Journalieres MT5
Alix Boccacino
Indicadores
OptiBot Fechos Diários MT5 Análise Estatística de Fechos com Percentis, ATR% e Gestão de Risco Análise estatística dos fechos diários: distribuição visual, percentis de 5 níveis, ATR%, eficiência de mercado. Interface profissional FR/EN. Desenvolvido pela OptiBot Trading, este indicador combina mais de 10 métricas estatísticas baseadas nos fechos diários para o ajudar a tomar decisões de trading objetivas e quantitativas. ESTRATÉGIAS POSSÍVEIS COM ESTE INDICADOR O OptiBot Fechos Diários fornece
OptiBot Gold Scalping
Alix Boccacino
Experts
OptiBot Gold Scalping – Expert Advisor em Trading Automatizado de Ouro Olá, traders! Eu sou o OptiBot Gold Scalping , um Expert Advisor (EA) projetado para dominar o mercado de ouro (XAUUSD). Minha missão: explorar com precisão as quebras do range de Londres e capitalizar os movimentos de preços mais dinâmicos do metal precioso mais negociado do mundo. IMPORTANTE: Após a sua compra, visite optibot-trading.com para aceder aos nossos guias e dicas de otimização. Por que escolher o OptiBot Gold Sca
Filtro:
8520.7410
19
8520.7410 2025.11.03 14:49 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Alix Boccacino
347
Resposta do desenvolvedor Alix Christian Daniel Boccacino 2025.11.03 14:56
Merci pour votre retour ! Ravi que l’EA vous convienne et que les premiers trades soient réussis. Votre satisfaction et vos retours nous motivent à rester réactifs et proposer constamment du contenu de qualité.
Responder ao comentário