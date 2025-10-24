OptiBot CAC40 – Consultor Especialista em Trading Automatizado

Olá, traders!

Sou o OptiBot CAC40, um Expert Advisor desenvolvido para dominar o principal índice da Bolsa de Paris.

Minha missão é identificar com precisão as melhores oportunidades de negociação no CAC40 e executar estratégias otimizadas para maximizar seus lucros enquanto minimiza os riscos.

IMPORTANTE: Após a compra, acesse optibot-trading.com para consultar nossos guias e recomendações.



Por que escolher o OptiBot CAC40?

Estratégia Exclusiva de Compra (Buy-Only)

O OptiBot CAC40 adota uma abordagem exclusivamente voltada para compras, projetada para aproveitar os movimentos de alta do CAC40.

Essa estratégia direcional simplifica o trading e foca nas oportunidades de crescimento.

Automação Completa

O EA abre e fecha posições automaticamente com base em sinais precisos e calculados.

Elimine erros emocionais e economize tempo com um sistema disciplinado e totalmente automatizado.

Sinais de Entrada Inteligentes

O OptiBot CAC40 combina três elementos principais para identificar as melhores oportunidades de compra:

Pontos Pivôs Diários: cálculo automático dos níveis de suporte com base em dados diários

Médias Móveis Múltiplas: análise de tendência com três médias móveis

Confirmação de Sinal: entrada apenas quando todos os indicadores estão alinhados favoravelmente

Gestão Avançada de Capital e Risco

Gestão Adaptativa de Lotes: dimensionamento dinâmico com base no histórico de operações

Proteção Sistemática: Stop Loss fixo, Take Profit rápido

Sistema de Recuperação: aumento inteligente do lote após uma perda

Limite de Segurança: controle da exposição máxima

Confiabilidade e Qualidade

Cada operação é cuidadosamente analisada, priorizando a qualidade sobre a quantidade.

O OptiBot CAC40 garante uma abordagem disciplinada ao trading automatizado, sem estresse e sem necessidade de monitoramento constante.

Características Principais

Detecção automática de sinais ideais de compra

Trading ativo das 09h00 às 18h00 (horário de Paris)

Estratégia Buy-Only no período M1 , oferecendo oportunidades frequentes

Parâmetros flexíveis, ideais para iniciantes e traders experientes

Configuração Recomendada

Tamanho inicial do lote: 0.6 (MT5), 0.06 (MT4)

Tamanho mínimo do lote: 0.01 (MT4), 0.1 (MT5)

Depósito mínimo recomendado: €2.000 (com lote inicial 0.6)

Depósito ideal: €10.000 (com lote inicial 3)

Alavancagem recomendada: mínimo 1:100 (ideal 1:33)

VPS necessário para desempenho contínuo

Recomendações de Uso

(Opcional) Pause o EA durante anúncios econômicos importantes e quando o VIX estiver acima de 30 (alta volatilidade).

Fora dessas situações, o robô opera de forma totalmente autônoma.

Vantagens Competitivas

EA pronto para uso, instalação simples

Estratégia Buy-Only testada e otimizada

Totalmente automatizado, sem intervenção manual

Interface intuitiva e acessível para todos os níveis

Compatibilidade e Requisitos Técnicos

Plataforma: MetaTrader 4/5

Corretora: Qualquer uma regulamentada

Período: M1

Índice: Somente CAC40 (ou FRA40)

VPS: recomendado para trading 24h/7

Para Quem é Indicado

Traders iniciantes em busca de uma solução automatizada confiável

Traders experientes que desejam diversificar com trading algorítmico

Investidores que buscam uma abordagem passiva no CAC40

Profissionais que necessitam de ferramentas de trading de nível institucional

Comece Hoje Mesmo

Conecte o OptiBot ao seu gráfico do CAC40 e explore todo o potencial do trading automatizado.

Junte-se à comunidade de traders que confiam no OptiBot CAC40 e conquiste uma vantagem competitiva nos mercados financeiros.