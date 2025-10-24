OptiBot CAC40 Expert Advisor
- Experts
- Alix Boccacino
- Versão: 2.4
- Ativações: 5
OptiBot CAC40 – Consultor Especialista em Trading Automatizado
Olá, traders!
Sou o OptiBot CAC40, um Expert Advisor desenvolvido para dominar o principal índice da Bolsa de Paris.
Minha missão é identificar com precisão as melhores oportunidades de negociação no CAC40 e executar estratégias otimizadas para maximizar seus lucros enquanto minimiza os riscos.
IMPORTANTE: Após a compra, acesse optibot-trading.com para consultar nossos guias e recomendações.
Por que escolher o OptiBot CAC40?
Estratégia Exclusiva de Compra (Buy-Only)
O OptiBot CAC40 adota uma abordagem exclusivamente voltada para compras, projetada para aproveitar os movimentos de alta do CAC40.
Essa estratégia direcional simplifica o trading e foca nas oportunidades de crescimento.
Automação Completa
O EA abre e fecha posições automaticamente com base em sinais precisos e calculados.
Elimine erros emocionais e economize tempo com um sistema disciplinado e totalmente automatizado.
Sinais de Entrada Inteligentes
O OptiBot CAC40 combina três elementos principais para identificar as melhores oportunidades de compra:
-
Pontos Pivôs Diários: cálculo automático dos níveis de suporte com base em dados diários
-
Médias Móveis Múltiplas: análise de tendência com três médias móveis
-
Confirmação de Sinal: entrada apenas quando todos os indicadores estão alinhados favoravelmente
Gestão Avançada de Capital e Risco
-
Gestão Adaptativa de Lotes: dimensionamento dinâmico com base no histórico de operações
-
Proteção Sistemática: Stop Loss fixo, Take Profit rápido
-
Sistema de Recuperação: aumento inteligente do lote após uma perda
-
Limite de Segurança: controle da exposição máxima
Confiabilidade e Qualidade
Cada operação é cuidadosamente analisada, priorizando a qualidade sobre a quantidade.
O OptiBot CAC40 garante uma abordagem disciplinada ao trading automatizado, sem estresse e sem necessidade de monitoramento constante.
Características Principais
-
Detecção automática de sinais ideais de compra
-
Trading ativo das 09h00 às 18h00 (horário de Paris)
-
Estratégia Buy-Only no período M1, oferecendo oportunidades frequentes
-
Parâmetros flexíveis, ideais para iniciantes e traders experientes
Configuração Recomendada
-
Tamanho inicial do lote: 0.6 (MT5), 0.06 (MT4)
-
Tamanho mínimo do lote: 0.01 (MT4), 0.1 (MT5)
-
Depósito mínimo recomendado: €2.000 (com lote inicial 0.6)
-
Depósito ideal: €10.000 (com lote inicial 3)
-
Alavancagem recomendada: mínimo 1:100 (ideal 1:33)
-
VPS necessário para desempenho contínuo
Recomendações de Uso
(Opcional) Pause o EA durante anúncios econômicos importantes e quando o VIX estiver acima de 30 (alta volatilidade).
Fora dessas situações, o robô opera de forma totalmente autônoma.
Vantagens Competitivas
-
EA pronto para uso, instalação simples
-
Estratégia Buy-Only testada e otimizada
-
Totalmente automatizado, sem intervenção manual
-
Interface intuitiva e acessível para todos os níveis
Compatibilidade e Requisitos Técnicos
-
Plataforma: MetaTrader 4/5
-
Corretora: Qualquer uma regulamentada
-
Período: M1
-
Índice: Somente CAC40 (ou FRA40)
-
VPS: recomendado para trading 24h/7
Para Quem é Indicado
-
Traders iniciantes em busca de uma solução automatizada confiável
-
Traders experientes que desejam diversificar com trading algorítmico
-
Investidores que buscam uma abordagem passiva no CAC40
-
Profissionais que necessitam de ferramentas de trading de nível institucional
Comece Hoje Mesmo
Conecte o OptiBot ao seu gráfico do CAC40 e explore todo o potencial do trading automatizado.
Junte-se à comunidade de traders que confiam no OptiBot CAC40 e conquiste uma vantagem competitiva nos mercados financeiros.
O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação