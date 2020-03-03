LLM-Rat Expert Trader: AI-gestütztes Multi-Agenten-Handelssystem

Revolutionieren Sie Ihren Handel mit dem LLM Council Expert Trader - dem innovativen Expert Advisor (EA), der sich die Leistung von Large Language Models (LLMs) wie Claude, GPT und Qwen zunutze macht, um intelligente, adaptive Handelsentscheidungen zu treffen. Dieser EA basiert auf den Prinzipien von Smart Money Concepts (SMC) und Inner Circle Trader (ICT) und fungiert als "Rat" spezialisierter KI-Agenten, die zusammenarbeiten, um Marktverzerrungen zu analysieren, Strukturen zu erkennen, Strategien auszuwählen und Trades mit Präzision auszuführen. Verlassen Sie sich nicht mehr auf statische Indikatoren - dies ist dynamischer, LLM-gesteuerter Handel für den modernen Markt!

Hauptmerkmale:

Multi-Agenten-Architektur : Vier spezialisierte LLM-Agenten arbeiten im Tandem: HTF-Agent : Erkennt Verzerrungen auf höheren Zeitebenen (z.B. bullish/bearish auf H4/H1) unter Verwendung von SMC und AMD Phasen. Struktur-Agent : Scannt M5 auf Marktstrukturverschiebungen (MSS), Strukturbrüche (BOS), Fair Value Gaps (FVG) und Orderblocks. Strategie-Agent : Wählt oder erstellt adaptiv benutzerdefinierte Strategien (z. B. Conservative Breakout, Aggressive Reversal, Momentum Ride) auf der Grundlage von Performance und Volatilität. Ausführungsagent : Validiert Eingaben mit strengen Risiko-Ertrags-Verhältnissen (mindestens 1:2), dynamischen SL/TP und Portfolio-Risiko-Prüfungen.

Fortschrittliches Risikomanagement : Dynamische Positionsgröße (0,25-2x Basisrisiko), Drawdown-Schutz (automatische Risikoreduzierung >5% DD), Schutz vor aufeinanderfolgenden Verlusten und Spread-angepasste SL (min. 20-10000 Punkte).

Internes Positionsmanagement : Breakeven-Bewegungen (bei 50% zum TP), Trailing-Stops (hinter Strukturen), Teilgewinne (mehrstufig: 30%/60%) und automatische Schließung bei negativen Signalen oder Inaktivität.

LLM-Integration : Verwendet OpenRouter API für Echtzeit-KI-Analyse (unterstützt Modelle wie Claude-3.5-Sonnet, o1-mini, Qwen-2.5-72B).

Unterstützung von Indikatoren: Integriert sich mit ICT Concepts, Smart Money Concepts, Liquidity Sweeps, AVPT Volume Profile und anderen für die Zusammenführung.

Wie es funktioniert:

Bias-Erkennung: HTF Agent analysiert D1/H4/H1 auf die Gesamtrichtung (BUY/SELL/NEUTRAL). Struktur-Scan: Der Struktur-Agent identifiziert Einstiegszonen auf M5 (z.B. FVG-Retracements, die mit dem Bias übereinstimmen). Strategie-Auswahl: Der Strategie-Agent wählt einen Ansatz auf der Grundlage der Volatilität, der jüngsten Performance (z. B. ultrakonservativ nach Verlusten) und der Struktur aus oder passt ihn an. Ausführungsvalidierung: Der Execution Agent bestätigt das Setup mit R:R-Prüfungen und platziert dann Markt-/Limit-/Stop-Orders. Laufendes Management: Überwacht Positionen mit Trailing-, Partial- und Ungültigkeitskontrollen.

Dieser EA eignet sich hervorragend für Forex-Paare wie USDJPY und GBPUSD (Zeitrahmen M5-H1), passt sich aber an jedes Symbol an. Er ist ideal für Prop-Firm-Herausforderungen, Live-Konten oder Backtesting auf Demokonten - mit eingebautem Drawdown-Tracking von Einlagen für realistische Risikokontrolle.

Performance-Highlights (aus Code-Logik und typischen Backtests*):

Gewinnrate: 45-65% (strategieabhängig).

Gewinnfaktor: 1,5-2,5+ mit adaptiven Strategien.

Maximaler Drawdown: <15% mit Schutzmechanismen.

API-Effizienz: Kostengünstige Modelle minimieren die Ausgaben (~$0,01-0,05 pro Analyse).

*Ergebnisse variieren je nach Einstellungen/Markt. Vergangene Leistung ≠ zukünftige Ergebnisse. Testen Sie gründlich.

Eingabeparameter:

Multi-Agenten-Konfiguration : OpenRouterURL:"https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions"(API-Endpunkt). ApiKey: "" (Ihr OpenRouter API-Schlüssel - erforderlich).

: HTF-Agent : HTFModel: "anthropic/claude-3.5-sonnet" (LLM-Modell). HTFTimeframe1: PERIOD_H4, HTFTimeframe2: PERIOD_H1. HTFMaxTokens: 2000.

: Struktur-Agent : StructureModel: "openai/o3-mini". StructureTimeframe: PERIOD_M5. StrukturMaxTokens: 2500.

: Strategie-Agent : StrategyModel: "qwen/qwen-2.5-72b-instruct". StrategieMaxTokens: 1024.

: Ausführungs-Agent : ExecutionModel: "openai/o1". AusführungsMaxTokens: 3000. MinRiskReward: 2.0.

: Datenerfassung : BarsToSend: 30 (Balken für LLM-Analyse). MaxIndicators: 5, MaxBuffersPerIndi: 6, MaxIndicatorValues: 5.

: Dynamisches Risiko : SpreadMultiplier: 3.0. UseDynamicSL: true, MinSLPoints: 20, MaxSLPoints: 10000. MinUtilityScore: 0.95. AdjustRiskForSpread: wahr.

: Positionsverwaltung : EnableInternalPM: wahr. BEMoveAtPercent: 50.0 (Breakeven bei % zu TP). TrailStartPercent: 60.0, TrailDistancePoints: 30.0, TrailBehindStructure: wahr. MaxTradeDurationHours: 48, InactivityCloseHours: 8. PartialProfitEnabled: false, PartialClosePercent: 50.0, FirstTPPercent: 50.0. PartialLevels1/2: 30,0/60,0, PartialPercents1/2: 30,0/50,0, TrailSLAfterPartial: true. AutoCloseOnAdverseMSS: wahr. PMCheckIntervalSecs: 5.

: Handels-Parameter : RisikoProzentsatz: 2.0. MaxSpreadPoints: 50, SlippagePoints: 30. MagischeZahl: 126000. MinMinutesBetween: 15. AllowNewTrades: true, AllowPositionMgmt: true, AllowPendingOrders: true. PendingOrderExpiry: 24 (Stunden). MinModifyPoints: 10.0.

: Debuggen : DebugMode: wahr, LogFullResponse: falsch, LogPrompts: wahr.

:

Anweisungen für die Verwendung:

Obligatorischer Schritt: URL im Terminal hinzufügen

Um die Funktion WebRequest() zu verwenden, fügen Sie die gewünschte Serveradresse zur Liste der zulässigen URLs auf der Registerkarte "Tools" des Fensters "Optionen" hinzu. Der Port des Servers wird automatisch auf der Grundlage des angegebenen Protokolls ausgewählt - 80 für "http://" und 443 für "https://". Die hinzuzufügende URL-Adresse lautet: https://openrouter.ai




















