LLM Council Expert Trader

LLM-Rat Expert Trader: AI-gestütztes Multi-Agenten-Handelssystem

Revolutionieren Sie Ihren Handel mit dem LLM Council Expert Trader - dem innovativen Expert Advisor (EA), der sich die Leistung von Large Language Models (LLMs) wie Claude, GPT und Qwen zunutze macht, um intelligente, adaptive Handelsentscheidungen zu treffen. Dieser EA basiert auf den Prinzipien von Smart Money Concepts (SMC) und Inner Circle Trader (ICT) und fungiert als "Rat" spezialisierter KI-Agenten, die zusammenarbeiten, um Marktverzerrungen zu analysieren, Strukturen zu erkennen, Strategien auszuwählen und Trades mit Präzision auszuführen. Verlassen Sie sich nicht mehr auf statische Indikatoren - dies ist dynamischer, LLM-gesteuerter Handel für den modernen Markt!

Hauptmerkmale:

  • Multi-Agenten-Architektur: Vier spezialisierte LLM-Agenten arbeiten im Tandem:
    • HTF-Agent: Erkennt Verzerrungen auf höheren Zeitebenen (z.B. bullish/bearish auf H4/H1) unter Verwendung von SMC und AMD Phasen.
    • Struktur-Agent: Scannt M5 auf Marktstrukturverschiebungen (MSS), Strukturbrüche (BOS), Fair Value Gaps (FVG) und Orderblocks.
    • Strategie-Agent: Wählt oder erstellt adaptiv benutzerdefinierte Strategien (z. B. Conservative Breakout, Aggressive Reversal, Momentum Ride) auf der Grundlage von Performance und Volatilität.
    • Ausführungsagent: Validiert Eingaben mit strengen Risiko-Ertrags-Verhältnissen (mindestens 1:2), dynamischen SL/TP und Portfolio-Risiko-Prüfungen.
  • Fortschrittliches Risikomanagement: Dynamische Positionsgröße (0,25-2x Basisrisiko), Drawdown-Schutz (automatische Risikoreduzierung >5% DD), Schutz vor aufeinanderfolgenden Verlusten und Spread-angepasste SL (min. 20-10000 Punkte).
  • Internes Positionsmanagement: Breakeven-Bewegungen (bei 50% zum TP), Trailing-Stops (hinter Strukturen), Teilgewinne (mehrstufig: 30%/60%) und automatische Schließung bei negativen Signalen oder Inaktivität.
  • LLM-Integration: Verwendet OpenRouter API für Echtzeit-KI-Analyse (unterstützt Modelle wie Claude-3.5-Sonnet, o1-mini, Qwen-2.5-72B).
  • Unterstützung von Indikatoren: Integriert sich mit ICT Concepts, Smart Money Concepts, Liquidity Sweeps, AVPT Volume Profile und anderen für die Zusammenführung.

Wie es funktioniert:

  1. Bias-Erkennung: HTF Agent analysiert D1/H4/H1 auf die Gesamtrichtung (BUY/SELL/NEUTRAL).
  2. Struktur-Scan: Der Struktur-Agent identifiziert Einstiegszonen auf M5 (z.B. FVG-Retracements, die mit dem Bias übereinstimmen).
  3. Strategie-Auswahl: Der Strategie-Agent wählt einen Ansatz auf der Grundlage der Volatilität, der jüngsten Performance (z. B. ultrakonservativ nach Verlusten) und der Struktur aus oder passt ihn an.
  4. Ausführungsvalidierung: Der Execution Agent bestätigt das Setup mit R:R-Prüfungen und platziert dann Markt-/Limit-/Stop-Orders.
  5. Laufendes Management: Überwacht Positionen mit Trailing-, Partial- und Ungültigkeitskontrollen.

Dieser EA eignet sich hervorragend für Forex-Paare wie USDJPY und GBPUSD (Zeitrahmen M5-H1), passt sich aber an jedes Symbol an. Er ist ideal für Prop-Firm-Herausforderungen, Live-Konten oder Backtesting auf Demokonten - mit eingebautem Drawdown-Tracking von Einlagen für realistische Risikokontrolle.

Performance-Highlights (aus Code-Logik und typischen Backtests*):

  • Gewinnrate: 45-65% (strategieabhängig).
  • Gewinnfaktor: 1,5-2,5+ mit adaptiven Strategien.
  • Maximaler Drawdown: <15% mit Schutzmechanismen.
  • API-Effizienz: Kostengünstige Modelle minimieren die Ausgaben (~$0,01-0,05 pro Analyse).

*Ergebnisse variieren je nach Einstellungen/Markt. Vergangene Leistung ≠ zukünftige Ergebnisse. Testen Sie gründlich.

Eingabeparameter:

  • Multi-Agenten-Konfiguration:
  • HTF-Agent:
    • HTFModel: "anthropic/claude-3.5-sonnet" (LLM-Modell).
    • HTFTimeframe1: PERIOD_H4, HTFTimeframe2: PERIOD_H1.
    • HTFMaxTokens: 2000.
  • Struktur-Agent:
    • StructureModel: "openai/o3-mini".
    • StructureTimeframe: PERIOD_M5.
    • StrukturMaxTokens: 2500.
  • Strategie-Agent:
    • StrategyModel: "qwen/qwen-2.5-72b-instruct".
    • StrategieMaxTokens: 1024.
  • Ausführungs-Agent:
    • ExecutionModel: "openai/o1".
    • AusführungsMaxTokens: 3000.
    • MinRiskReward: 2.0.
  • Datenerfassung:
    • BarsToSend: 30 (Balken für LLM-Analyse).
    • MaxIndicators: 5, MaxBuffersPerIndi: 6, MaxIndicatorValues: 5.
  • Dynamisches Risiko:
    • SpreadMultiplier: 3.0.
    • UseDynamicSL: true, MinSLPoints: 20, MaxSLPoints: 10000.
    • MinUtilityScore: 0.95.
    • AdjustRiskForSpread: wahr.
  • Positionsverwaltung:
    • EnableInternalPM: wahr.
    • BEMoveAtPercent: 50.0 (Breakeven bei % zu TP).
    • TrailStartPercent: 60.0, TrailDistancePoints: 30.0, TrailBehindStructure: wahr.
    • MaxTradeDurationHours: 48, InactivityCloseHours: 8.
    • PartialProfitEnabled: false, PartialClosePercent: 50.0, FirstTPPercent: 50.0.
    • PartialLevels1/2: 30,0/60,0, PartialPercents1/2: 30,0/50,0, TrailSLAfterPartial: true.
    • AutoCloseOnAdverseMSS: wahr.
    • PMCheckIntervalSecs: 5.
  • Handels-Parameter:
    • RisikoProzentsatz: 2.0.
    • MaxSpreadPoints: 50, SlippagePoints: 30.
    • MagischeZahl: 126000.
    • MinMinutesBetween: 15.
    • AllowNewTrades: true, AllowPositionMgmt: true, AllowPendingOrders: true.
    • PendingOrderExpiry: 24 (Stunden).
    • MinModifyPoints: 10.0.
  • Debuggen:
    • DebugMode: wahr, LogFullResponse: falsch, LogPrompts: wahr.

Anweisungen für die Verwendung:

  1. Legen Sie Ihren OpenRouter API-Schlüssel fest (erhalten Sie einen unter openrouter.ai - unterstützt mehrere LLMs).
  2. Laden Sie die folgenden Indikatoren als .ex5-Dateien herunter und speichern Sie sie unter \MQL5\Indikatoren : AVPT_Indikator; CRT_Candle_Range_Theory_Indikator;HistoricaPriceProjection; ICT_Concepts; Liquidity Swings; Liquidity Sweep; Multi_Timeframe_Harmony_Index_Indikator
  3. Hängen Sie zunächst jeden der folgenden Indikatoren an M5-H1-Charts (z. B. EURUSD) an : AVPT_Indikator;CRT_Candle_Range_Theory_Indikator;HistoricaPriceProjection;ICT_Concepts;Liquidity Swings;Liquidity Sweep;Multi_Timeframe_Harmony_Index_Indikator
  4. Hängen Sie den EA an M5-H1-Charts an (z. B. EURUSD). Sie können diese config.set-Dateien verwenden: Forex trading config; Krypto trading config
  5. Überwachen Sie die Protokolle für Agentenentscheidungen und Handelsoperationen.

Obligatorischer Schritt: URL im Terminal hinzufügen

Gemäß der Dokumentation: Um die Funktion WebRequest() zu verwenden, fügen Sie die gewünschte Serveradresse zur Liste der zulässigen URLs auf der Registerkarte "Tools" des Fensters "Optionen" hinzu. Der Port des Servers wird automatisch auf der Grundlage des angegebenen Protokolls ausgewählt - 80 für "http://" und 443 für "https://". Die hinzuzufügende URL-Adresse lautet: https: //openrouter.ai







Empfohlene Produkte
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experten
Oracle: Die Zukunft des Handels Der Oracle Trading Expert für Meta Trader wurde entwickelt, um eine zuverlässige Leistung auf den GBPUSD- und Goldmärkten zu liefern und nutzt die neuesten Programmiertechniken und Tools für maschinelles Lernen. Mit proprietären Algorithmen und einem integrierten neuronalen Netzwerk analysiert Oracle effektiv Daten und hilft Benutzern, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Das Design von Oracle legt auch Wert auf Stabilität: Seine Strategien sind so konzipie
Reversal Catcher
Nickolay Ustyantsev
Experten
Automatisches Handelssystem. Die erste Version des ATS nahm an der Meisterschaft 2012 teil. Es wird seit 2015 aktiv weiterentwickelt. Die Strategie basiert auf der Erkennung von Umkehrungen in der Bewegung von Handelspaaren. Der einzige variable Parameter ist der Teilungskoeffizient der Einlage. Das Ziel, einen Gewinn zu erzielen (wie in dem bekannten Sprichwort): ein Spatz in der Hand ist besser als zwei im Busch. Arbeiten: 1) auf verschiedenen Zeitintervallen: von M2 bis M20, alles häng
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Experten
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
RamonXZ
Natalia Nikolova
Experten
Der Expert Advisor "RamonX" wurde entwickelt, um den Handel auf der Grundlage einer einfachen und zuverlässigen Strategie der Kreuzung zweier gleitender Durchschnitte (Moving Averages) zu automatisieren. Dieser Ansatz wird von Händlern häufig verwendet, um Markttrends zu erkennen und Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden. Funktionsweise: 1. Grundlegende Strategie: - Der Expert Advisor analysiert die Überkreuzungen von zwei gleitenden Durchschnitten (schnell und langsam) auf dem ausgewählten
Tradzor AI EA MT5
Akshit Bhayana
Experten
KI-gestützte Handelsintelligenz, erweitert um Sprachmodelle der nächsten Generation Tradzor AI ist ein hochentwickelter Trading Expert Advisor, der für GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD entwickelt wurde. Er wurde mit einem starken Fokus auf Sicherheit, konstante Leistung und langfristige Rentabilität entwickelt. Im Gegensatz zu vielen EAs, die auf risikoreichen Ansätzen wie Grids oder Martingale beruhen, verwendet Tradzor AI ein diszipliniertes, präzisionsbasiertes Scalping-System, das auf neuronaler I
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Experten
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily ist ein erstklassiger Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold)-Handel entwickelt wurde und über eine robuste Trendfolge-Architektur, adaptive Risikomanagement-Mechanismen und ein außergewöhnlich präzises Trailing Stop-System auf Tagesbasis verfügt. Dieser EA wurde mit einer Logik auf institutioneller Ebene, einem dynamischen Stop-Level-Schutz und einer intelligenten Margin-Kontrolle entwickelt und gewährleistet maximale Kompatibilität und Stabilität b
Open Season
Philipp Shvetsov
Experten
Open Season ist ein vollautomatischer Expert Adviser, der es "aktiven" und "einstellbaren" Händlern ermöglicht, hochwahrscheinliche EURUSD H1-Preisaktionsausbrüche zu handeln. Er erkennt Preis-Action-Setups vor der Londoner Eröffnung und handelt Ausbrüche. Der EA macht sich die menschliche Psychologie zunutze, um hochwahrscheinliche Short-Positionen zu handeln. Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt Eingebauter Zeitfilter Drei Techniken zur Positionsgrößenbestimmung, um Ihrem Handelsst
Green Hawk
Rashed Samir
Experten
Green Hawk ist ein professioneller Scalping-Experte. Die Strategie basiert auf intelligenten Scalping-Algorithmen, die in bestimmten Perioden des Marktes handelt. Das System verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. Der Handel basiert auf der Rückkehr des Preises in kurzen Zeiträumen. Alle Trades werden innerhalb von Stunden geschlossen. Ich werde den Preis in naher Zukunft erhöhen. Nächster Preis: $700 Der endgültige Preis wird $2000 sein. Verkauft wird nur über die mql5
Gold Liquidity Hunter MT5
El Vilbert Z Wai Zijatw Gee
Experten
Gold Liquidity Hunter ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für die hohe Volatilität des modernen XAUUSD (Gold)-Marktes entwickelt wurde. Der Algorithmus arbeitet auf dem H1-Zeitrahmen und verwendet eine Strategie, die auf institutionellen Liquiditätsausschüttungen und Preisrückforderungen basiert. Die "Volatilitätsregime"-Strategie Dieser Expert Advisor ist speziell auf die Marktstruktur nach 2024 abgestimmt, in der sich die täglichen Schwankungsbreiten bei Gold erheblich aus
MultipleORB EA Retail Edition
Brian Mutuku Mwanthi
Experten
MULTI-ORB v6.0.1 RETAIL EDITION Aggressives Opening Range Breakout Handelssystem KEIN NACHRICHTENFILTER - HANDEL UNTER ALLEN MARKTBEDINGUNGEN WAS IST OPENING RANGE BREAKOUT (ORB)? Die Opening Range Breakout Strategie handelt mit Kursausbrüchen aus etablierten Marktsitzungsbereichen. Diese RETAIL EDITION ist für aggressive Trader gedacht die hohe Volatilitätsbewegungen während Nachrichtenereignissen und wichtigen Sitzungen nutzen möchten. WARUM RETAIL EDITION? VEREINFACHT - Han
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Experten
Beidou Trend EA ist ein Trend EA mit einem großen Gewinn-Verlust-Verhältnis. Breakout Trading ist eine sehr alte Methode. Sie ist seit Livermore in den 1900er Jahren weit verbreitet. Das ist mehr als 120 Jahre her. Diese Methode ist immer effektiv, besonders bei XAUUSD und Gold mit hoher Volatilität. Ich verwende die Breakout-Methode seit Beginn meiner Investmentkarriere, um mit dem XAUUSD Gewinne zu erzielen. Ich bin mit dieser Methode vertraut. Sie ist alt, einfach und effektiv. Beidou Trend E
EA Lemon MT5
Mikita Borys
Experten
Der Expert Advisor ist für das Nachtskalping konzipiert. Der EA basiert auf überkauften und überverkauften Bedingungen des RSI-Indikators in der Nacht und öffnet ein Raster, wenn der Handel auf der Verliererseite des Marktes liegt. Ein Vermögenswert gilt normalerweise als überkauft, wenn der RSI über 70 % liegt, und als überverkauft, wenn er unter 30 % liegt. (Diese Parameter werden je nach Handelsinstrument und Zeitrahmen angepasst) Verwenden Sie die in Diskussionen veröffentlichten Einstell
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Experten
60% Rabatt Allgemeine Beschreibung; Dieser EA ist für den Einsatz auf dem Goldmarkt gedacht. Es ist für den Handel mit Gold im Auge gemacht. Dieser Handelsroboter basiert auf mehr als 14 Jahren Erfahrung mit Gewinnmustern und eröffnet minutengenaue Trades, 24 Stunden am Tag. Er kümmert sich um alles, von der Eröffnung von Positionen, über das Schließen von Positionen bis hin zum Risikomanagement. Merkmale; - Timeframe-Less Expert Advisor, der sekundengenau arbeitet und alles neu berechnet, eg
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
Dark Algo MT5
Marco Solito
4.64 (75)
Experten
Letzte Kopie für 399$ -> nächster Preis 499$ Dark Algo ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Eurusd und Gbpusd . Dieser Expert Advisor basiert auf der neuesten Generation von Algorithmen und ist hochgradig anpassbar an Ihre Handelsbedürfnisse. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback auf dem Markt schreiben und erhalten einen zweiten EA kostenlos , für weitere Informationen kontaktieren Sie mich Die Grundstrategie dieses EA basiert auf einem hoc
Big Source MT5
Igor Bulgakov
Experten
Automatisiertes Handelssystem. Trend Advisor big_Source MT5 verwendet 2 EMA Indikatoren und einen RSI Indikator. Sicher, doesn 't verwenden eine martingale oder ein Gitter von Optionsscheinen. Der Experte verwendet Standard-Stop-Loss, Teak-Gewinn und Trailer Stop. Anforderungen Optimiert für GOLD (XAUUSD). Der Expert Advisor handelt auf M30-Zeitrahmen. Die Mindesteinlage beträgt 500 $. Kompatibel mit vier- und fünfstelligen Konten. Kompatibel mit allen Brokern, auch amerikanischen, die der
Pamm gold vn
Truong Vu Van
Experten
Waka EA - Smart Grid Handelssystem Dieser EA eröffnet Kauf-/Verkaufsaufträge auf der Grundlage von gleitenden Durchschnittstrends, Candlestick-Mustern und Pivot-Punkt-Analysen. Wenn sich der Markt gegen die Positionen bewegt, verwaltet der EA intelligent mehrere Aufträge mit dynamischer Losgröße und intelligenten Schließalgorithmen, bis ein positiver Gewinn erzielt wird, und schließt dann alle Aufträge, um einen neuen Zyklus zu beginnen. Hauptmerkmale: Adaptiver Gitterhandel mit dynamischen Abs
Little Spartan EA MT5
Joseph Saeidian
Experten
Kleiner Spartan EA Der Little Spartan EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das eine Multi-Timeframe-Trendanalyse mit RSI-Momentum-Indikatoren kombiniert, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Es verwendet zwar nicht explizit neuronale Netzwerke im herkömmlichen Sinne, setzt aber einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz ein, der die Mustererkennung neuronaler Netzwerke durch mehrdimensionale Signalanalyse nachahmt. Empfohlener Zeitrahmen M1 Me
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Experten
Full Snap - Beschreibung Full Snap basiert auf einem grundlegenden Prinzip: Jedes Währungspaar hat seine eigene Persönlichkeit, Volatilitätsmuster und optimale Handelsbedingungen. Anstatt generische Strategien auf alle Märkte anzuwenden, nutzt Full Snap acht unterschiedliche algorithmische Ansätze, die speziell darauf kalibriert sind, maximale Effizienz aus dem jeweiligen Zielwährungspaar herauszuholen. Dieser Expert Advisor steht für präzise abgestimmte Strategien, bei denen jeder Algorithmus d
Golden Grow MT5 VIP
Phami Thanh Hoang
Experten
Dieser EA ist auf den Handel mit Gold auf dem M5-Zeitrahmen spezialisiert. Ich habe ihn sorgfältig optimiert, so dass Sie ihn nur starten und laufen lassen müssen, ohne etwas anderes zu tun. Dies ist eine Handelsstrategie, die ich von meinem sehr erfolgreichen manuellen Handel übernommen habe und die dabei hilft, sowohl in steigenden als auch in seitwärts tendierenden Märkten Geld zu verdienen. - Der EA wurde optimiert, schalten Sie ihn einfach ein, und er läuft, ohne dass Sie etwas anderes tun
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
GOLD h2 moon
The Trinh Nguyen
Experten
Einführung in GOLD h2 moon - Automatisierter EA auf Basis der Ichimoku-Strategie Einführung GOLD h2 moon ist ein in MQL5 programmierter Expert Advisor (EA) , der für den automatisierten Handel auf der Grundlage der Ichimoku Kinko Hyo Strategie entwickelt wurde . Dieser EA ist für mehrere Währungspaare und Zeitrahmen optimiert, funktioniert aber am besten auf XAU/USD (Gold) im H2-Zeitrahmen . Technische Voraussetzungen: Handelspaar: Nur XAUUSD (Gold) Haupt-Zeitrahmen: H2 - dies ist, was Sie auf
Strong mt5
Andriy Sydoruk
2 (1)
Experten
Stark: Ein leistungsstarker Forex-Bot für den Handel mit mehreren Währungen Strong ist ein automatisiertes Tool für den Handel auf dem Forex-Markt, das moderne Technologien und Algorithmen nutzt. Es wurde für Händler entwickelt, die die Effizienz ihres Handels verbessern und Risiken in einem sich ständig verändernden Markt reduzieren wollen. Hauptmerkmale von Strong Multi-Profile-Trading: Strong unterstützt eine breite Palette von Währungspaaren, darunter sowohl wichtige als auch exotische Wer
Master Gold Scapler EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
3 (2)
Experten
Master Gold Scalper EA ist eine EA Combo 4 Strategie: STRATEGY_1: STOCH+MA Dies ist eine einfache Forex Scalping-Strategie, die den EMA200 und den Stochastik-Indikator verwendet, um zusammen zu kaufen oder zu verkaufen. STRATEGIE_2: 2MA+STOCH Dies ist ein Scalping-System für Gold, das zwei Indikatoren kombiniert: Stochastik-Indikatoren und 2MA mit dem Ziel, Einstiegspunkte entsprechend den aktuellen Trends zu finden. STRATEGIE_3: MACD Scalping-Strategie mit Trendlinien und MACD-Indikatoren
Femto Core
Imam Nasrudin
5 (1)
Experten
[Femto Core] Professioneller, zuverlässiger und sicherer Goldhandelsroboter. Einführung in die fortschrittliche Expert Advisor für die XAUUSD Paar entwickelt, EA kombiniert 2 Core Level Breakout Engines in 1 EA, nämlich Breakout M5 und M6, dann ist dieser EA in einer solchen Art und Weise durch die Verwendung von benutzerdefinierten Fibonacci-Levels und mit dem BULL BEAR POWER-Vergleichsfilter, um Trendstärke auf der M15 TimeFrame zu erkennen, Dieser Indikator ist ein spezieller Indikator durch
SafeGold EA
Ismael Alba Rocha Vieira
Experten
Trend Gold Sicherer Handel Dies ist SafeGold EA, getestet unter den härtesten Bedingungen mit profitablen und konsistenten Ergebnissen (siehe die Bilder). Durch die Verwendung fortschrittlicher Strategien ist SafeGold in der Lage, über 8 Risikostufen hinweg konstante Gewinne zu erzielen und nur dann einzusteigen, wenn sich alle Strategien überschneiden. Keine Martingale- oder Rasterverwendung, mit festem oder automatischem Geldmanagement. Einfache Installation und vereinfachte Nutzung. Der EA w
Scalper Master AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Scalper Master AI Präzisions-Scalping-Engine für USDJPY | H1 Scalper Master AI ist ein hochmodernes, KI-gesteuertes Scalping-System für das USDJPY-Paar und nutzt modernste Techniken des Hochfrequenzhandels. Dieser Expert Advisor (EA) kombiniert modernste künstliche Intelligenz mit proprietären Scalping-Methoden und bietet so höchste Präzision und Performance in dynamischen Märkten. Scalper Master AI wurde für Trader entwickelt, die konsistente Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit anstreben.
RsiEma Crossover EA
Patrick Woolverton
Experten
RSI EMA Crossover EA Dieser Expert Advisor implementiert eine regelbasierte Strategie, die Exponential Moving Averages (EMA) und den Relative Strength Index (RSI) verwendet. Er ist für Händler gedacht, die einen strukturierten Ansatz für den Trendhandel automatisieren möchten. Wie es funktioniert Ein Kaufgeschäft wird ausgeführt, wenn der schnelle EMA den langsamen EMA übersteigt und der RSI über einem bestimmten Schwellenwert liegt. Ein Verkaufsgeschäft wird ausgeführt, wenn der schnelle EMA d
Yugen MT5
Lin Lin Ma
Experten
Yugen ist ein Multi-Instrument Trend-Following Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5. Er kann 7 Instrumente gleichzeitig handeln. Die Strategie bietet präzise Einstiegspunkte, indem sie den Status der verschiedenen Instrumente analysiert und ein OCO-System verwendet, während sie Trends für Trades folgt. Ausgestattet mit einer adaptiven Schutzfunktion passt sie Gewinnmitnahmen in Echtzeit an die aktuellen Marktbedingungen an und bietet ein hervorragendes Risiko-Ertrags-Verhältnis. Darüber hin
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experten
Vorteil EA Verwendet nur Absicherungskonten. Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Experten
Shadow Legends MT5 EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Handel mit EURUSD. Er basiert auf maschineller Lernanalyse und genetischen Algorithmen. Der Expert Advisor enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster verwendet. Der Expert Advisor zeigte stabile Ergebnisse für EURUSD im Zeitraum 2000-2021. Keine gefährlichen Money-Management-Techniken, kein Martingale, kein Netting, Scalping oder Hedging. Nur auf realen Konten testen. empfohlener Broker ICMarket
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
Experten
Strategie: 1. dieser EA ist ein Trend Handel, für USDCHF H1 Charts verwendet. 2.this EA ist mit Indikatoren wie die Bolling-Band und gleitenden Durchschnitt. 3. der anfängliche Betrag dieses EA ist nur $1000.dieser EA hat einen Gewinn von über $3000. 4. der EA hat detaillierte Testdaten von Januar 2018 bis Juni 2021, die stabil und profitabel ist. 5. wenn Sie nur eine kleine Menge an Geld setzen wollen, um doppelte Belohnung zu bekommen, ist dieser EA-Händler Ihre beste Wahl！
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
Experten
AI Nodiurnal EA ist ein fortschrittlicher Forex-Roboter, der modernste maschinelle Lerntechnologie nutzt, um Handelsstrategien zu optimieren und die Leistung auf dem dynamischen Devisenmarkt zu verbessern. Der Begriff "Nodiurnal" spiegelt seine Fähigkeit wider, sich anzupassen und nicht nur während der üblichen Tageshandelszeiten, sondern auch während nicht standardmäßiger Zeiträume zu operieren, und bietet somit einen kontinuierlichen und adaptiven Ansatz für den Devisenhandel. Einstellungen: S
Sevolter
Yuriy Bykov
Experten
Ein Expertenberater für mehrere Währungen, der viele einfache Strategien kombiniert, die gleichzeitig funktionieren. Jede Strategie basiert auf einem einfachen Handelsalgorithmus in Marktmomenten mit erhöhter Volatilität. Jede Strategie wurde in den letzten fünf Jahren optimiert. Der Expert Advisor nutzt das statistische Prinzip der „Rightness of the Crowd“: Er mittelt Signale aus verschiedenen Strategien und eröffnet Marktpositionen in der bevorzugten Richtung. Dieses Prinzip, zusammen mit der
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Experten
Bruch der Struktur Pro Ist der Preis König? 1. Der Preis ist der ultimative König auf dem Devisenmarkt, dem Aktienmarkt oder jedem anderen Markt. Die Verwendung von Preisaktionen ist der Grund dafür, dass wir mehr Gewinne als Verluste verzeichnen können. Die technische Analyse ist die Kunst, Datenpunkte zu Ihrem Vorteil zu nutzen und fundierte Entscheidungen zu treffen, wenn Sie eine Position in einem beliebigen Zeitrahmen eingehen, nachziehen oder aufgeben. Break Of Structure Pro kann zum Tre
Gemini EA MT5
Hong Yi Li
Experten
Begrenztes Angebot: Noch 3/10 Exemplare übrig, der Preis erhöht sich um 1200 $ für jeweils zehn verkaufte Exemplare, der Endpreis beträgt 29000 $. Abonnieren Sie den Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd (Erhalten Sie so schnell wie möglich die neuesten Produktaktionen und Informationen zum EA-Start) 1.) Handelssignale Gemini EA MT5 Hohes Risiko: https://www.mql5.com/en/signals/2309494 Liste aller meiner EAs und Signale: https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) Produktmerkmale
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Experten
Der Expert Advisor handelt nach Pivot-Ebenen, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die auf Pivot-Ebenen basieren. Der Expert Advisor berücksichtigt auch den Volatilitätsfilter, verwendet Standard-Martingale- und Anti-Martingale-Systeme, Drawdown-Schutz, Standard-Trailing-Stop, Handelszeit und Handel Handelsauftrag - Richtung des Handels (nur kaufen, nur verkaufen oder kaufen und verkaufen) Volatilitätsfilter verwenden - Aktivierung/Deaktivierung des Volatilitätsfilters mit Volatilitätsfilter
LeBro 2
Levon Manukyan
Experten
Der Experte wurde für die Arbeit bei der Schweizer Bank Swissquote erstellt. Berechnen Sie automatisch das Volumen der eingehenden Transaktionen. Der Expert Advisor ist so konzipiert, dass er ein passives Jahreseinkommen generiert. Um ein Handelskonto bei einer Schweizer Bank zu eröffnen, folgen Sie dem Link . h ttps:// trade.swissquote.ch/signup/public/form/full/fx/com/individual?lang=ru&partnerid=e9acb6ad-eb6b-44d5-92d1-4c7a48adaff1#full/fx/com/individual/step1 Hinweise Es wird empfohlen, sich
Market Trader StBol MT5
Bohdan Suvorov
Experten
PROP FIRM READY! Der Expert Advisor arbeitet mit doppelter Stochastik, Bollinger Bändern und Schleppnetz. Der Expert Advisor handelt gleichzeitig auf 21 Standardsymbolen. Der Expert Advisor ist für Konten im fünfstelligen Bereich. Hebelwirkung 1:500 Zeitrahmen für den Handel H1 Zeitraum : 2022.05-2024 Symbol für die Platzierung des Expert Advisors jedes der Standardsymbole. Lot für jedes 0,01 Lot benötigt $500 Einzahlung . Die ersten drei Knien werden übersprungen. Insgesamt Knien für jedes
Ai President EA MT5
Indra Maulana
Experten
70% Erstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Die k
Secret Impulse
Eugen Funk
Experten
Der EA eröffnet eine Position, wenn der Markt während der New Yorker Sitzung (höheres Volumen) in Bewegung kommt. Auf diese Weise wird das Momentum durch das Volumen gestützt, und wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit sofort den Take Profit erreichen. Signal  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764450 Eröffnung bei Momentum während der New Yorker Sitzung Der EA erkennt den versteckten Impuls durch FVGs auf niedrigeren Zeitintervallen. Wird der Impuls kurz vor oder während der New Yorker Sitzung
GOLD longterm
G Sridhar
Experten
XAUUSD Goldhandel mit langfristiger durch Standardeinstellungen, Never loss strategy, Langsame und stetige Gewinne auf lange Sicht, 0.01Lot wird empfohlen, Machen Sie einen Backtest, bevor Sie das Produkt mit den entsprechenden Einstellungen in Inputs kaufen, 1)Individueller Stoploss sollte (0) in Inputs halten. 2)Add in Trades sollte (1000) in den Eingaben halten. 3) Tägliches Maximum (1000) in den Eingaben, 4) Maximale Position (250) in den Eingaben, Der Handel sollte nur die zweite Einkommens
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
Experten
Dieser EA wurde mit realen Ticks seit Januar 2012 bis März 2025, ohne Verzögerung in der Ausführung, und dann mit einer Verzögerung von 1000ms, der Backtest zeigte einen Drawdown von 30% mit einem 10k USD Backtest-Konto getestet. Die EA-Standardparameter sind optimiert, um am besten auf dem EURUSD-Paar zu funktionieren, können aber auch auf anderen Währungen und Metallen wie XAUUSD funktionieren. Bevor Sie diesen EA benutzen und um nicht Ihr ganzes Geld zu verlieren, stellen Sie sicher, dass Sie
TfG
Faith Wairimu Kariuki
Experten
TfG Expert Advisor - Benutzerhandbuch/ Beschreibung TfG ist ein auf Präzision ausgerichteter Expert Advisor (EA), der für MetaTrader entwickelt wurde und hauptsächlich für den Goldhandel optimiert ist. TfG wurde mit Blick auf die Einfachheit entwickelt, erfordert nur minimale Benutzereingaben und ist ideal für Anfänger und erfahrene Händler, die ein automatisches Ausführungswerkzeug suchen. Erste Schritte Um TfG zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor: Verbinden Sie den EA mit einem Gold-Chart (XA
Gold trading system Hedge Version
Erik Gall
Experten
Dieser EA ist ein vollautomatisches System für Scalping Gold / Xauusd. integrierte "Hedge"-Modus, um Verluste zu erholen. 5 Jahre Backtestet. realistische Gewinne. Es ist für den Handel auf dem 1 mmin Chart konfiguriert. Sehen Sie sich das beigefügte Video, um zu sehen, es in Aktion handeln. wir empfehlen mindestens 3000 kapital für 0.01 start lot. Es gibt nichts Vergleichbares auf dem Markt. nur kleine und stetige Gewinne. kein großes Risiko Wenn Sie die guten Einstellungen benötigen, DM mich.
NovaScalp Pro
Jasser Bin Munir Bin Ayyad Bandakhil
Experten
NovaScalp Pro Merkmale Kern-Strategie EMA Price Cross - Geht in den Handel ein, wenn der Kurs den 9-Perioden-EMA kreuzt Ultra-schnelle Ausführung - Optimiert für die Zeitrahmen M1-M5 Tick-Level-Verarbeitung - Reagiert auf jede Kursbewegung Risiko-Management Auto Lot Sizing ( optional) - Berechnet die Positionsgröße basierend auf dem Risikoprozentsatz des Kontos Spread-Filter - Handelt nur, wenn der Spread eng ist Hard Stop Loss - Schützt vor ungünstigen Bewegungen Trailing Stop - Sichert Gewi
MarketTrader EA MT5
Bohdan Suvorov
Experten
PROP FIRM READY!   EA verwendet kein Raster, Martingale usw. Der Expert Advisor arbeitet mit doppelter Stochastik H1/H4 und Trailing Stop. Der Expert Advisor handelt gleichzeitig mit 30 Standardsymbolen. Kontotyp: ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads. Broker: IC Markets, Pepperstone mit Raw- und Razor-Konten für niedrigste Spreads WICHTIG:    Für optimale Ergebnisse ist es sehr wichtig, Konten mit NIEDRIGEM SPREAD zu verwenden! Hebelwirkung – mindestens 1:100, 1:500 empfohlen      
Phage the Ichi gold prop
Adriano Cali
Experten
Phage - Diskretionärer Scalper für GOLD (XAUUSD, M1) Präzision, Flexibilität und automatische Risikokontrolle - perfekt für M1 Gold Scalping. Kurzer Überblick Phage ist ein Expert Advisor, der auf das Scalping von GOLD (XAUUSD) im 1-Minuten-Chart zugeschnitten ist. Er ermöglicht einen schnellen Ein- und Ausstieg auf der Grundlage eines bestimmten Preisverhaltens und verwaltet Volumen, Margin-Checks und Trailing-Stops automatisch. ️ Wie man ihn benutzt Wann starten : Setzen Sie den EA auf
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experten
Carbon 2 EA - Grid-Based Recovery Expert Advisor für MetaTrader 5 Carbon 2 EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde, um Trades mit einem kontrollierten Grid-Recovery-Ansatz mit benutzerdefinierten Parametern und transparentem Verhalten zu verwalten. Dieses Produkt ist für erfahrene Trader gedacht, die Grid-basierte Strategien und die damit verbundenen Risiken verstehen. Plattform & Kompatibilität Plattform: MetaTrader 5 (nur MT5) Kontotypen: Absicherung un
TrendCockpit EA
Michael Kolawole Shodimu
Experten
TrendCockpit EA - Intelligentes autonomes Handeln TrendCockpit EA ist ein fortschrittlicher und dennoch benutzerfreundlicher Expert Advisor zur Automatisierung von Trendfolgestrategien mit präzisem Risikomanagement. Er ist perfekt für Trader aller Stufen, die ohne ständige Überwachung effizient handeln wollen. TrendCockpit ist ein taktischer Expert Advisor für Trader, die die Ausführung von Strategien als Disziplin betrachten. Mit Bedienelementen im Cockpit-Stil, dynamischer Risikologik und Heat
Bolt
Faith Wairimu Kariuki
Experten
BOLT - Das Goldhandels-Kraftpaket BOLT ist ein KI-gesteuerter Goldhandelsroboter der nächsten Generation, der auf Präzision, Konsistenz und explosive Rentabilität ausgelegt ist. BOLT basiert auf dem GPT-TURBO-Kern und ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - er ist ein intelligentes Handelssystem, das den XAU/USD-Markt mit unübertroffener Genauigkeit dominiert. Seit seiner Einführung im Jahr 2024 hat BOLT bemerkenswerte Ergebnisse erzielt - aus anfänglichen 1.000 USD wurden mehr als 1
Quant Apex EA
Shane Michael Horn
Experten
Quant Apex EA Disclaimer & Terms Dieser Bot ist für Prop-Firm-Herausforderungen und Testkonten konzipiert und optimiert. Übersicht Quant Apex EA ist ein voll automatisiertes Breakout-Handelssystem, das für Präzision und Konsistenz während Marktphasen mit hoher Wahrscheinlichkeit entwickelt wurde. Es identifiziert die jüngsten Preisbereiche, platziert schwebende Orders oberhalb und unterhalb der wichtigsten Ausbruchsniveaus und verwaltet offene Positionen dynamisch mit Hilfe von Multi-Take-Prof
Exclusive Prime MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Prime MT5 — Professioneller Handelsberater für MetaTrader 5 Exclusive Prime MT5 ist ein Expert Advisor der neuen Generation, entwickelt für Trader, die Automatisierung, Stabilität und strikte Risikokontrolle schätzen. Der Algorithmus kombiniert intelligente Marktanalyse mit einem Kapitalmanagementsystem und sorgt für präzise Orderausführung sowie Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten
Market Trader AI Pro
Bohdan Suvorov
Experten
PROP FIRM READY!  EA not using grid, martingale, etc. The Expert Advisor works on LSTM neural network. The Expert Advisor trades simultaneously on 29 standard symbols. Account type: ECN, Raw or Razor with very low spreads. Brokers : IC Markets, Pepperstone with Raw and Razor accounts for lowest spreads IMPORTANT:  It is very important to use LOW SPREAD accounts for best results ! Leverage - at least 1:100, 1:500 recommended               - at least 1:30 for Low-Medium, Low and Very Low risk
ONR Correlation Master
Onur Erkan Yildiz
Experten
ONR CORRELATION MASTER PRO | STATISTICAL ARBITRAGE ENGINE HÖREN SIE AUF ZU ZOCKEN. HANDELN SIE WIE EIN HEDGEFONDS. Haben Sie es satt, die Marktrichtung zu erraten? Haben Sie es satt, dass sich der Trend in dem Moment umkehrt, in dem Sie einen Handel eingehen? Hören Sie auf zu raten. Große Banken und Fondsmanager raten nicht, sie benutzen MATH. Jetzt haben auch Sie diese Möglichkeit. ONR Correlation Master Pro ist kein gewöhnlicher Indikator-Bot. Es ist ein professionelles statistisches Arb
Crimson Volcanic Overlord AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Karminroter vulkanischer Oberbefehlshaber AI [Untertitel: Volatilitätsausbruch | Keltner-Kanäle | Prop Firm Safe] Einführung Crimson Volcanic Overlord ist eine algorithmische Handelslösung, die auf den Prinzipien der Volatility Breakout-Logik entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Strategien, die versuchen, Umkehrungen in schwankenden Märkten vorherzusagen, identifiziert dieser Expert Advisor (EA) Perioden der Preiskonsolidierung (der Vul
Timty Gold Sniper
Timothy Ogunlade
Experten
Timty Gold Sniper 1. Präzisionshandel mit Gold (XAUUSDm) Entwickelt für den Mikro- oder Mini-Goldhandel, anpassbar an die meisten Brokersymbole. Arbeitet auf dem 15-Minuten-Chart (M15) und gewährleistet häufige Handelsmöglichkeiten, während er auf Marktveränderungen reagiert. 2. Intelligente Signalerzeugung Verwendet ein gewichtetes Scoring-System , das mehrere technische Indikatoren für zuverlässige Signale kombiniert: EMA Trend (50 vs 200): Erkennt starke Trends (Golden/Death Crosses). RSI (1
AcurateTrendPromax
Abraham Apotierioluwa Apesinola
Experten
# **AcurateTrendProMax 3.22** ### *Der ultimative Multi-Timeframe Trend Trading EA* --- ## ** PROFESSIONELLER TRENDHANDEL, PERFEKTIONIERT** Erleben Sie die Zukunft des automatisierten Handels mit **AcurateTrendProMax** - dem hochentwickelten EA, der Multi-Timeframe-Trendanalyse mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau kombiniert. Egal, ob Sie mit Devisen, Kryptowährungen, Metallen oder Indizes handeln, dieses leistungsstarke System passt sich an jede Marktsituation an. --- ## **
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension