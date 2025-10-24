OptiBot CAC40 – 자동 거래 전문 어드바이저

안녕하세요, 트레이더 여러분!

저는 OptiBot CAC40입니다.

파리 증권거래소의 대표 지수 CAC40을 분석하고 공략하도록 설계된 자동매매 전문가(Expert Advisor, EA)입니다.

저의 임무는 가장 정확한 매수 기회를 포착하고, 최적화된 전략을 실행하여 수익을 극대화하고 위험을 최소화하는 것입니다.

중요: 구매 후 optibot-trading.com 에 방문하여 가이드와 사용 팁을 확인하세요.



🔹 왜 OptiBot CAC40을 선택해야 하나요?

✅ 매수 전용 전략 (Buy-Only Strategy)

OptiBot CAC40은 CAC40의 상승 흐름을 활용하기 위해 매수 전용 전략으로 설계되었습니다.

이 단순하고 명확한 방향성 전략은 복잡성을 줄이고 성장 기회에 집중합니다.

🤖 완전 자동화 시스템

OptiBot은 정밀하게 계산된 신호에 따라 자동으로 매수 및 청산을 수행합니다.

감정적 판단 실수를 제거하고, 엄격하고 규칙적인 자동매매 시스템으로 시간을 절약하세요.

💡 스마트 진입 신호

OptiBot CAC40은 세 가지 핵심 요소를 결합하여 최고의 매수 타이밍을 포착합니다:

일일 피벗 포인트: 일일 데이터 기반의 자동 지지선 계산

복수 이동평균: 3개의 이동평균으로 추세 분석

신호 확인: 모든 지표가 일치할 때만 진입

💼 고급 자본 및 리스크 관리

적응형 자금 관리: 거래 이력에 따라 동적으로 로트 크기를 조절

체계적 보호: 고정 손절(Stop Loss), 빠른 익절(Take Profit)

복구 시스템: 손실 후 로트를 지능적으로 증가

보안 한도: 최대 노출 한도 설정

🧭 신뢰성과 품질

모든 거래는 정밀하게 분석되어, 거래 수보다 거래의 질을 중시합니다.

OptiBot CAC40은 감정 없는 안정적인 자동 거래 경험을 제공합니다.

⚙️ 주요 기능

최적 매수 신호 자동 감지

파리 시간 기준 09:00 ~ 18:00 동안 활성 거래

M1(1분봉) 기준 매수 전용 전략

초보자 및 숙련 트레이더 모두를 위한 유연한 설정

🧩 권장 설정

초기 로트 크기: 0.6 (MT5), 0.06 (MT4)

최소 로트 크기: 0.01 (MT4), 0.1 (MT5)

최소 예치금: €2,000 (로트 0.6 기준)

권장 예치금: €10,000 (로트 3 기준)

추천 레버리지: 최소 1:100 (최적 1:33)

VPS 필수 (지속적인 성능 유지용)

⚠️ 사용 권장 사항

(선택 사항) 주요 경제 발표나 VIX > 30(높은 변동성)일 때 EA를 일시 중지하는 것이 좋습니다.

그 외의 시간에는 완전히 자동으로 작동합니다.

🏆 경쟁 우위

즉시 사용 가능한 EA, 간단한 설치

검증된 매수 전용 전략

완전 자동화, 수동 개입 불필요

모든 수준의 트레이더에게 직관적인 인터페이스

💻 호환성 및 기술 요구 사항

플랫폼: MetaTrader 4/5

브로커: 모든 공인 브로커

시간 프레임: M1

지수: CAC40 (또는 FRA40) 전용

VPS: 24시간/7일 거래를 위해 권장

👤 누가 사용하면 좋을까요?

신뢰할 수 있는 자동 거래 솔루션을 찾는 초보 트레이더

알고리즘 트레이딩으로 포트폴리오를 다변화하고 싶은 숙련 트레이더

CAC40에 대한 패시브 투자 접근 을 원하는 투자자

기관 수준의 트레이딩 도구를 찾는 전문가

🚀 지금 바로 시작하세요

OptiBot을 CAC40 차트에 연결하고, 완전 자동화된 거래의 잠재력을 경험하세요.

OptiBot CAC40을 신뢰하는 트레이더 커뮤니티에 합류하여 금융시장에서 한 발 앞서 나가십시오.