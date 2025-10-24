OptiBot CAC40 Expert Advisor
- 专家
- Alix Boccacino
- 版本: 2.4
- 激活: 5
OptiBot CAC40 – 自动交易专家顾问
交易员们，大家好！
我是 OptiBot CAC40，一款专为巴黎证券交易所旗舰指数 CAC40 设计的专家顾问（EA）。
我的使命是：精准识别最佳交易机会，执行优化策略，在最大化利润的同时降低风险。
重要提示： 购买后，请访问 optibot-trading.com 获取指南和建议。
🔹 为什么选择 OptiBot CAC40？
✅ 专注买入策略
OptiBot CAC40 采用仅限买入的策略，专为利用 CAC40 的上涨趋势而设计。
这种方向性策略简化了交易，并专注于增长机会。
🤖 全自动化系统
EA 会根据精确计算的信号自动开仓和平仓。
消除情绪化错误，通过纪律严谨、完全自动化的系统节省时间。
💡 智能入场信号
OptiBot CAC40 结合三大核心要素来识别最佳买入机会：
-
每日枢轴点（Pivot Points）：根据每日数据自动计算支撑位
-
多重移动平均线：通过3条均线分析趋势
-
信号确认：仅在所有指标一致时入场
💼 高级资金与风险管理
-
自适应资金管理：根据交易历史动态调整手数
-
系统化保护：固定止损、快速止盈
-
恢复系统：亏损后智能增加手数
-
安全上限：限制最大风险敞口
🧭 可靠与高质量
每笔交易都经过严格分析，重质不重量。
OptiBot CAC40 提供无压力、无需监控的纪律化自动交易体验。
⚙️ 主要功能
-
自动检测最佳买入信号
-
巴黎时间 09:00–18:00 活跃交易
-
仅限 M1（1分钟周期） 买入策略
-
灵活参数，适合初学者与专业交易员
🧩 推荐设置
-
初始手数：0.6 (MT5)，0.06 (MT4)
-
最小手数：0.01 (MT4)，0.1 (MT5)
-
推荐最低存款：€2,000
-
最优存款：€10,000（初始手数3）
-
推荐杠杆：最低1:100（理想1:33）
-
建议使用 VPS 以保持稳定运行
⚠️ 使用建议
在重大经济公告或 VIX > 30（高波动）时，可暂停EA。
除此之外，机器人可全自动运行。
🏆 竞争优势
-
安装简单，开箱即用
-
测试并优化的买入专用策略
-
全自动化，无需人工操作
-
直观界面，适合各类用户
💻 兼容性与技术要求
-
平台：MetaTrader 4 / 5
-
经纪商：任何受监管经纪商
-
时间周期：M1
-
指数：仅限 CAC40（FRA40）
-
VPS：建议用于24/7运行
👤 适用人群
-
寻找可靠自动化方案的新手
-
希望进行算法交易的专业交易员
-
想被动投资 CAC40 的投资者
-
寻求机构级交易工具的专业人士
🚀 立即开始
将 OptiBot 连接至您的 CAC40 图表，充分释放自动交易潜能。
加入信任 OptiBot CAC40 的交易者社区，在金融市场中领先一步！
