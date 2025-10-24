OptiBot CAC40 Expert Advisor

OptiBot CAC40 – 自动交易专家顾问

交易员们，大家好！
我是 OptiBot CAC40，一款专为巴黎证券交易所旗舰指数 CAC40 设计的专家顾问（EA）。
我的使命是：精准识别最佳交易机会，执行优化策略，在最大化利润的同时降低风险。

重要提示： 购买后，请访问 optibot-trading.com 获取指南和建议。

🔹 为什么选择 OptiBot CAC40？

专注买入策略

OptiBot CAC40 采用仅限买入的策略，专为利用 CAC40 的上涨趋势而设计。
这种方向性策略简化了交易，并专注于增长机会。

🤖 全自动化系统

EA 会根据精确计算的信号自动开仓和平仓。
消除情绪化错误，通过纪律严谨、完全自动化的系统节省时间。

💡 智能入场信号

OptiBot CAC40 结合三大核心要素来识别最佳买入机会：

  • 每日枢轴点（Pivot Points）：根据每日数据自动计算支撑位

  • 多重移动平均线：通过3条均线分析趋势

  • 信号确认：仅在所有指标一致时入场

💼 高级资金与风险管理

  • 自适应资金管理：根据交易历史动态调整手数

  • 系统化保护：固定止损、快速止盈

  • 恢复系统：亏损后智能增加手数

  • 安全上限：限制最大风险敞口

🧭 可靠与高质量

每笔交易都经过严格分析，重质不重量
OptiBot CAC40 提供无压力、无需监控的纪律化自动交易体验。

⚙️ 主要功能

  • 自动检测最佳买入信号

  • 巴黎时间 09:00–18:00 活跃交易

  • 仅限 M1（1分钟周期） 买入策略

  • 灵活参数，适合初学者与专业交易员

🧩 推荐设置

  • 初始手数：0.6 (MT5)，0.06 (MT4)

  • 最小手数：0.01 (MT4)，0.1 (MT5)

  • 推荐最低存款：€2,000

  • 最优存款：€10,000（初始手数3）

  • 推荐杠杆：最低1:100（理想1:33）

  • 建议使用 VPS 以保持稳定运行

⚠️ 使用建议

在重大经济公告或 VIX > 30（高波动）时，可暂停EA。
除此之外，机器人可全自动运行。

🏆 竞争优势

  • 安装简单，开箱即用

  • 测试并优化的买入专用策略

  • 全自动化，无需人工操作

  • 直观界面，适合各类用户

💻 兼容性与技术要求

  • 平台：MetaTrader 4 / 5

  • 经纪商：任何受监管经纪商

  • 时间周期：M1

  • 指数：仅限 CAC40（FRA40）

  • VPS：建议用于24/7运行

👤 适用人群

  • 寻找可靠自动化方案的新手

  • 希望进行算法交易的专业交易员

  • 想被动投资 CAC40 的投资者

  • 寻求机构级交易工具的专业人士

🚀 立即开始

将 OptiBot 连接至您的 CAC40 图表，充分释放自动交易潜能。
加入信任 OptiBot CAC40 的交易者社区，在金融市场中领先一步！


Profalgo Limited
4.25 (12)
专家
推出促銷： 以當前價格提供的副本數量有限 最終價格：990$ 新：免費獲得 1 個 EA！ （2 個交易賬戶） Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files 歡迎來到 DayTrade Pro Algo！ 經過多年的市場研究和不同策略的編程，我發現了一個具有良好交易系統所需的一切的算法： 它是獨立於經紀人的 它是獨立傳播的 它使用真實可變點差測試在 MT4、MT5、TDS2 和多個經紀商上輕鬆顯示非常穩定的回測 數百種不同的設置都在測試中給出了有利可圖的結果（當然我選擇了最好的！） 非常強大的系統 -> 設置可以互換，因此使用 USDJPY 的設置運行 EURUSD 仍然是有利可圖的。   已經在 13 個貨幣對上運行：EURUSD；GBPUSD；USDJPY；AUDUSD；XAUUSD；GBPJPY；USDCAD；EURJPY；EURNZD；EURAUD
筛选:
8520.7410
19
8520.7410 2025.11.03 14:49 
 

用户没有留下任何评级信息

Alix Boccacino
348
来自开发人员的回复 Alix Christian Daniel Boccacino 2025.11.03 14:56
Merci pour votre retour ! Ravi que l’EA vous convienne et que les premiers trades soient réussis. Votre satisfaction et vos retours nous motivent à rester réactifs et proposer constamment du contenu de qualité.
回复评论