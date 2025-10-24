OptiBot CAC40 Expert Advisor

OptiBot CAC40 – 自动交易专家顾问

交易员们，大家好！

我是 OptiBot CAC40，一款专为巴黎证券交易所旗舰指数 CAC40 设计的专家顾问（EA）。

我的使命是：精准识别最佳交易机会，执行优化策略，在最大化利润的同时降低风险。

🔹 为什么选择 OptiBot CAC40？

✅ 专注买入策略

OptiBot CAC40 采用仅限买入的策略，专为利用 CAC40 的上涨趋势而设计。

这种方向性策略简化了交易，并专注于增长机会。

🤖 全自动化系统

EA 会根据精确计算的信号自动开仓和平仓。

消除情绪化错误，通过纪律严谨、完全自动化的系统节省时间。

💡 智能入场信号

OptiBot CAC40 结合三大核心要素来识别最佳买入机会：

每日枢轴点（Pivot Points） ：根据每日数据自动计算支撑位

多重移动平均线 ：通过3条均线分析趋势

信号确认：仅在所有指标一致时入场

💼 高级资金与风险管理

自适应资金管理 ：根据交易历史动态调整手数

系统化保护 ：固定止损、快速止盈

恢复系统 ：亏损后智能增加手数

安全上限：限制最大风险敞口

🧭 可靠与高质量

每笔交易都经过严格分析，重质不重量。

OptiBot CAC40 提供无压力、无需监控的纪律化自动交易体验。

⚙️ 主要功能

自动检测最佳买入信号

巴黎时间 09:00–18:00 活跃交易

仅限 M1（1分钟周期） 买入策略

灵活参数，适合初学者与专业交易员

🧩 推荐设置

初始手数：0.6 (MT5)，0.06 (MT4)

最小手数：0.01 (MT4)，0.1 (MT5)

推荐最低存款：€2,000

最优存款：€10,000（初始手数3）

推荐杠杆：最低1:100（理想1:33）

建议使用 VPS 以保持稳定运行

⚠️ 使用建议

在重大经济公告或 VIX > 30（高波动）时，可暂停EA。

除此之外，机器人可全自动运行。

🏆 竞争优势

安装简单，开箱即用

测试并优化的买入专用策略

全自动化，无需人工操作

直观界面，适合各类用户

💻 兼容性与技术要求

平台：MetaTrader 4 / 5

经纪商：任何受监管经纪商

时间周期：M1

指数：仅限 CAC40（FRA40）

VPS：建议用于24/7运行

👤 适用人群

寻找可靠自动化方案的新手

希望进行算法交易的专业交易员

想被动投资 CAC40 的投资者

寻求机构级交易工具的专业人士

🚀 立即开始

将 OptiBot 连接至您的 CAC40 图表，充分释放自动交易潜能。

加入信任 OptiBot CAC40 的交易者社区，在金融市场中领先一步！