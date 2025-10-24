OptiBot CAC40 Expert Advisor
- Uzman Danışmanlar
- Alix Christian Daniel Boccacino
- Sürüm: 2.4
- Etkinleştirmeler: 5
Merhaba traderlar!
Ben OptiBot CAC40, Paris Borsası’nın önde gelen endeksini domine etmek için tasarlanmış bir Expert Advisor’ım. Amacım: CAC40’taki en iyi işlem fırsatlarını doğru bir şekilde belirlemek ve riskleri minimuma indirirken kârınızı maksimize edecek optimize stratejiler uygulamak.
ÖNEMLİ: Satın alma işleminden sonra optibot-trading.com adresinden rehberlerimize ve önerilerimize ulaşabilirsiniz.
Henüz bir sermayeniz yoksa, stratejimiz Vantage üzerinden copy strategy ile de kullanılabilir.
Expert Advisor dosyası: .ex4 (MT4), .ex5 (MT5) veya .itf (PRT)
Lisans süresi boyunca sınırsız kullanım
Hesap başına lisans (ID üzerinden)
Tüm parametreleri içeren detaylı kullanıcı kılavuzu
E-posta ile teknik destek
Neden OptiBot CAC40?
Özel Buy-Only Stratejisi
OptiBot CAC40, sadece alım odaklı bir strateji kullanır ve CAC40’ın yükseliş hareketlerinden maksimum fayda sağlamak için tasarlanmıştır. Bu yön odaklı strateji, işlemleri basitleştirir ve büyüme fırsatlarına odaklanır.
Tam Otomasyon
EA, hassas ve hesaplanmış sinyallere göre pozisyonları otomatik olarak açar ve kapatır. Duygusal hataları ortadan kaldırır ve disiplinli, tamamen otomatik bir sistemle zaman kazandırır.
Akıllı Giriş Sinyalleri
OptiBot CAC40, en iyi alım fırsatlarını belirlemek için üç ana unsuru birleştirir:
Günlük pivot noktaları: günlük verilere dayalı destek seviyelerini otomatik hesaplama
Çoklu hareketli ortalamalar: 3 hareketli ortalama ile trend analizi
-
Sinyal doğrulama: tüm göstergeler uyumlu olduğunda giriş
Gelişmiş Sermaye ve Risk Yönetimi
Uyarlanabilir money management: geçmiş performansa göre dinamik lot boyutu
Sistematik koruma: sabit Stop Loss, hızlı Take Profit
Kurtarma sistemi: kayıp sonrası akıllı lot artırımı
Güvenlik tavanı: maksimum maruz kalma limiti
Güvenilirlik ve Kalite
Her işlem dikkatlice analiz edilir ve nicelikten ziyade kaliteye öncelik verilir. OptiBot CAC40, stres ve sürekli izleme olmadan disiplinli bir otomatik işlem yaklaşımı sunar.
Ana Özellikler
Optimal alım sinyallerini otomatik tespit
Paris saati ile 09:00–18:00 arasında aktif işlem
M1 zaman diliminde Buy-Only strateji ile sık işlem fırsatları
Yeni başlayanlar ve deneyimli traderlar için esnek parametreler
Önerilen Ayarlar
Başlangıç lotu: 0,5 (MT5/PRT), 0,05 (MT4)
Minimum lot: 0,01 (MT4), 0,1 (MT5), 0,5 (PRT)
Önerilen minimum bakiye: €2.000
Optimal bakiye: €10.000
Önerilen kaldıraç: minimum 1:100 (optimal 1:33)
VPS: 7/24 sürekli performans için önerilir
Kullanım Önerileri
Önemli ekonomik açıklamalar sırasında ve VIX > 30 (yüksek volatilite) olduğunda EA’yı duraklatın. Diğer durumlarda, EA tamamen otomatik çalışır.
Rekabet Avantajları
Kuruluma hazır, kolay yükleme
-
Test edilmiş ve optimize edilmiş Buy-Only strateji
Tam otomasyon, manuel müdahale gerektirmez
Tüm seviyeler için kullanıcı dostu arayüz
IG Markets ile özel uyumluluk
Uyumluluk ve Teknik Gereksinimler
Platform: MetaTrader 4/5
Önerilen broker: IG Markets
Zaman dilimi: M1
Endeks: yalnızca CAC40
VPS: 24/7 işlem için önerilir
Hedef Kullanıcılar
Güvenilir bir otomatik çözüm arayan yeni başlayanlar
Algoritmik trading ile portföy çeşitlendirmek isteyen deneyimli traderlar
CAC40’ta pasif yatırım arayan yatırımcılar
Kurumsal düzeyde işlem araçları arayan profesyoneller
Hemen Başlayın
OptiBot’u CAC40 grafiğinize bağlayın ve otomatik trading’in tüm potansiyelini açığa çıkarın. OptiBot CAC40’a güvenen trader topluluğuna katılın ve finansal piyasalarda bir adım öne geçin.