OptiBot CAC40 Expert Advisor

Ben OptiBot CAC40, Paris Borsası’nın önde gelen endeksini domine etmek için tasarlanmış bir Expert Advisor’ım. Amacım: CAC40’taki en iyi işlem fırsatlarını doğru bir şekilde belirlemek ve riskleri minimuma indirirken kârınızı maksimize edecek optimize stratejiler uygulamak.

Neden OptiBot CAC40?

Özel Buy-Only Stratejisi

OptiBot CAC40, sadece alım odaklı bir strateji kullanır ve CAC40’ın yükseliş hareketlerinden maksimum fayda sağlamak için tasarlanmıştır. Bu yön odaklı strateji, işlemleri basitleştirir ve büyüme fırsatlarına odaklanır.

Tam Otomasyon

EA, hassas ve hesaplanmış sinyallere göre pozisyonları otomatik olarak açar ve kapatır. Duygusal hataları ortadan kaldırır ve disiplinli, tamamen otomatik bir sistemle zaman kazandırır.

Akıllı Giriş Sinyalleri

OptiBot CAC40, en iyi alım fırsatlarını belirlemek için üç ana unsuru birleştirir:

Günlük pivot noktaları: günlük verilere dayalı destek seviyelerini otomatik hesaplama Çoklu hareketli ortalamalar: 3 hareketli ortalama ile trend analizi Sinyal doğrulama: tüm göstergeler uyumlu olduğunda giriş

Gelişmiş Sermaye ve Risk Yönetimi

Uyarlanabilir money management : geçmiş performansa göre dinamik lot boyutu

Sistematik koruma : sabit Stop Loss, hızlı Take Profit

Kurtarma sistemi : kayıp sonrası akıllı lot artırımı

Güvenlik tavanı: maksimum maruz kalma limiti

Güvenilirlik ve Kalite

Her işlem dikkatlice analiz edilir ve nicelikten ziyade kaliteye öncelik verilir. OptiBot CAC40, stres ve sürekli izleme olmadan disiplinli bir otomatik işlem yaklaşımı sunar.

Ana Özellikler

Optimal alım sinyallerini otomatik tespit

Paris saati ile 09:00–18:00 arasında aktif işlem

M1 zaman diliminde Buy-Only strateji ile sık işlem fırsatları

Yeni başlayanlar ve deneyimli traderlar için esnek parametreler

Önerilen Ayarlar

Başlangıç lotu : 0,5 (MT5/PRT), 0,05 (MT4)

Minimum lot : 0,01 (MT4), 0,1 (MT5), 0,5 (PRT)

Önerilen minimum bakiye : €2.000

Optimal bakiye : €10.000

Önerilen kaldıraç : minimum 1:100 (optimal 1:33)

VPS: 7/24 sürekli performans için önerilir

Kullanım Önerileri

Önemli ekonomik açıklamalar sırasında ve VIX > 30 (yüksek volatilite) olduğunda EA’yı duraklatın. Diğer durumlarda, EA tamamen otomatik çalışır.

Uyumluluk ve Teknik Gereksinimler

Platform : MetaTrader 4/5

Önerilen broker : IG Markets

Zaman dilimi : M1

Endeks : yalnızca CAC40

VPS: 24/7 işlem için önerilir

Hedef Kullanıcılar

Güvenilir bir otomatik çözüm arayan yeni başlayanlar

Algoritmik trading ile portföy çeşitlendirmek isteyen deneyimli traderlar

CAC40’ta pasif yatırım arayan yatırımcılar

Kurumsal düzeyde işlem araçları arayan profesyoneller

