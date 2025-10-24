OptiBot CAC40 – Эксперт-советник по автоматическому трейдингу

Здравствуйте, трейдеры!

Я — OptiBot CAC40, эксперт-советник (EA), созданный для торговли на главном индексе Парижской биржи — CAC40.

Моя цель — точно определять лучшие торговые возможности, увеличивать прибыль и минимизировать риски.

Важно: После покупки посетите optibot-trading.com , чтобы получить руководство и советы.



🔹 Почему стоит выбрать OptiBot CAC40?

✅ Уникальная стратегия «только покупка»

OptiBot CAC40 использует стратегию, ориентированную только на покупки, чтобы максимально использовать рост индекса CAC40.

Такой направленный подход делает торговлю проще и эффективнее.

🤖 Полная автоматизация

EA автоматически открывает и закрывает позиции на основе точных и рассчитанных сигналов.

Избавьтесь от эмоциональных ошибок и экономьте время с помощью строгой и полностью автоматизированной системы.

💡 Интеллектуальные сигналы входа

OptiBot CAC40 объединяет три ключевых элемента для определения лучших точек входа:

Дневные Pivot-точки: автоматический расчет уровней поддержки

Несколько скользящих средних: анализ тренда по 3 средним

Подтверждение сигнала: вход только при совпадении всех индикаторов

💼 Расширенное управление капиталом и рисками

Адаптивное управление деньгами: динамический размер лота

Системная защита: фиксированный Stop Loss и быстрый Take Profit

Система восстановления: увеличение лота после убыточной сделки

Ограничение риска: максимальный уровень экспозиции

🧭 Надёжность и качество

Каждая сделка тщательно анализируется — качество важнее количества.

OptiBot CAC40 обеспечивает дисциплинированный, спокойный и стабильный автоматический трейдинг.

⚙️ Основные характеристики

Автоматическое определение оптимальных сигналов на покупку

Активная торговля с 09:00 до 18:00 (по Парижу)

Только стратегия на покупку на M1

Гибкие настройки для новичков и профессионалов

🧩 Рекомендуемые параметры

Начальный лот: 0.6 (MT5), 0.06 (MT4)

Минимальный лот: 0.01 (MT4), 0.1 (MT5)

Минимальный депозит: €2,000

Оптимальный депозит: €10,000 (лот 3)

Рекомендуемое кредитное плечо: минимум 1:100 (оптимально 1:33)

Рекомендуется VPS для непрерывной работы

⚠️ Рекомендации по использованию

(Необязательно) Приостановите EA во время важных экономических новостей и когда VIX > 30 (высокая волатильность).

В остальное время робот работает полностью автономно.

🏆 Преимущества

Простая установка, готов к использованию

Проверенная и оптимизированная стратегия

Полная автоматизация, без ручного вмешательства

Интуитивный интерфейс для любого уровня

💻 Совместимость и требования

Платформа: MetaTrader 4 / 5

Брокер: любой лицензированный

Таймфрейм: M1

Индекс: только CAC40 (или FRA40)

VPS: рекомендуется для 24/7 работы

👤 Кому подойдёт

Новичкам, ищущим надёжное автоматическое решение

Опытным трейдерам, желающим диверсифицировать стратегию

Инвесторам, предпочитающим пассивный подход к CAC40

Профессионалам, ищущим институциональный уровень автоматизации

🚀 Начните сегодня

Подключите OptiBot к графику CAC40 и используйте всю мощь автоматического трейдинга.

Присоединяйтесь к сообществу трейдеров, доверяющих OptiBot CAC40, и получайте конкурентное преимущество на рынке!