OptiBot CAC40 Expert Advisor

OptiBot CAC40 – Эксперт-советник по автоматическому трейдингу
Здравствуйте, трейдеры!
Я — OptiBot CAC40, эксперт-советник (EA), созданный для торговли на главном индексе Парижской биржи — CAC40.
Моя цель — точно определять лучшие торговые возможности, увеличивать прибыль и минимизировать риски.
Важно: После покупки посетите optibot-trading.com , чтобы получить руководство и советы.
🔹 Почему стоит выбрать OptiBot CAC40?
✅ Уникальная стратегия «только покупка»
OptiBot CAC40 использует стратегию, ориентированную только на покупки, чтобы максимально использовать рост индекса CAC40.
Такой направленный подход делает торговлю проще и эффективнее.
🤖 Полная автоматизация
EA автоматически открывает и закрывает позиции на основе точных и рассчитанных сигналов.
Избавьтесь от эмоциональных ошибок и экономьте время с помощью строгой и полностью автоматизированной системы.
💡 Интеллектуальные сигналы входа
OptiBot CAC40 объединяет три ключевых элемента для определения лучших точек входа:
-
Дневные Pivot-точки: автоматический расчет уровней поддержки
-
Несколько скользящих средних: анализ тренда по 3 средним
-
Подтверждение сигнала: вход только при совпадении всех индикаторов
💼 Расширенное управление капиталом и рисками
-
Адаптивное управление деньгами: динамический размер лота
-
Системная защита: фиксированный Stop Loss и быстрый Take Profit
-
Система восстановления: увеличение лота после убыточной сделки
-
Ограничение риска: максимальный уровень экспозиции
🧭 Надёжность и качество
Каждая сделка тщательно анализируется — качество важнее количества.
OptiBot CAC40 обеспечивает дисциплинированный, спокойный и стабильный автоматический трейдинг.
⚙️ Основные характеристики
-
Автоматическое определение оптимальных сигналов на покупку
-
Активная торговля с 09:00 до 18:00 (по Парижу)
-
Только стратегия на покупку на M1
-
Гибкие настройки для новичков и профессионалов
🧩 Рекомендуемые параметры
-
Начальный лот: 0.6 (MT5), 0.06 (MT4)
-
Минимальный лот: 0.01 (MT4), 0.1 (MT5)
-
Минимальный депозит: €2,000
-
Оптимальный депозит: €10,000 (лот 3)
-
Рекомендуемое кредитное плечо: минимум 1:100 (оптимально 1:33)
-
Рекомендуется VPS для непрерывной работы
⚠️ Рекомендации по использованию
(Необязательно) Приостановите EA во время важных экономических новостей и когда VIX > 30 (высокая волатильность).
В остальное время робот работает полностью автономно.
🏆 Преимущества
-
Простая установка, готов к использованию
-
Проверенная и оптимизированная стратегия
-
Полная автоматизация, без ручного вмешательства
-
Интуитивный интерфейс для любого уровня
💻 Совместимость и требования
-
Платформа: MetaTrader 4 / 5
-
Брокер: любой лицензированный
-
Таймфрейм: M1
-
Индекс: только CAC40 (или FRA40)
-
VPS: рекомендуется для 24/7 работы
👤 Кому подойдёт
-
Новичкам, ищущим надёжное автоматическое решение
-
Опытным трейдерам, желающим диверсифицировать стратегию
-
Инвесторам, предпочитающим пассивный подход к CAC40
-
Профессионалам, ищущим институциональный уровень автоматизации
🚀 Начните сегодня
Подключите OptiBot к графику CAC40 и используйте всю мощь автоматического трейдинга.
Присоединяйтесь к сообществу трейдеров, доверяющих OptiBot CAC40, и получайте конкурентное преимущество на рынке!
