OptiBot CAC40 Expert Advisor

OptiBot CAC40 – Эксперт-советник по автоматическому трейдингу

Здравствуйте, трейдеры!
Я — OptiBot CAC40, эксперт-советник (EA), созданный для торговли на главном индексе Парижской биржи — CAC40.
Моя цель — точно определять лучшие торговые возможности, увеличивать прибыль и минимизировать риски.

Важно: После покупки посетите optibot-trading.com , чтобы получить руководство и советы.

🔹 Почему стоит выбрать OptiBot CAC40?

Уникальная стратегия «только покупка»

OptiBot CAC40 использует стратегию, ориентированную только на покупки, чтобы максимально использовать рост индекса CAC40.
Такой направленный подход делает торговлю проще и эффективнее.

🤖 Полная автоматизация

EA автоматически открывает и закрывает позиции на основе точных и рассчитанных сигналов.
Избавьтесь от эмоциональных ошибок и экономьте время с помощью строгой и полностью автоматизированной системы.

💡 Интеллектуальные сигналы входа

OptiBot CAC40 объединяет три ключевых элемента для определения лучших точек входа:

  • Дневные Pivot-точки: автоматический расчет уровней поддержки

  • Несколько скользящих средних: анализ тренда по 3 средним

  • Подтверждение сигнала: вход только при совпадении всех индикаторов

💼 Расширенное управление капиталом и рисками

  • Адаптивное управление деньгами: динамический размер лота

  • Системная защита: фиксированный Stop Loss и быстрый Take Profit

  • Система восстановления: увеличение лота после убыточной сделки

  • Ограничение риска: максимальный уровень экспозиции

🧭 Надёжность и качество

Каждая сделка тщательно анализируется — качество важнее количества.
OptiBot CAC40 обеспечивает дисциплинированный, спокойный и стабильный автоматический трейдинг.

⚙️ Основные характеристики

  • Автоматическое определение оптимальных сигналов на покупку

  • Активная торговля с 09:00 до 18:00 (по Парижу)

  • Только стратегия на покупку на M1

  • Гибкие настройки для новичков и профессионалов

🧩 Рекомендуемые параметры

  • Начальный лот: 0.6 (MT5), 0.06 (MT4)

  • Минимальный лот: 0.01 (MT4), 0.1 (MT5)

  • Минимальный депозит: €2,000

  • Оптимальный депозит: €10,000 (лот 3)

  • Рекомендуемое кредитное плечо: минимум 1:100 (оптимально 1:33)

  • Рекомендуется VPS для непрерывной работы

⚠️ Рекомендации по использованию

(Необязательно) Приостановите EA во время важных экономических новостей и когда VIX > 30 (высокая волатильность).
В остальное время робот работает полностью автономно.

🏆 Преимущества

  • Простая установка, готов к использованию

  • Проверенная и оптимизированная стратегия

  • Полная автоматизация, без ручного вмешательства

  • Интуитивный интерфейс для любого уровня

💻 Совместимость и требования

  • Платформа: MetaTrader 4 / 5

  • Брокер: любой лицензированный

  • Таймфрейм: M1

  • Индекс: только CAC40 (или FRA40)

  • VPS: рекомендуется для 24/7 работы

👤 Кому подойдёт

  • Новичкам, ищущим надёжное автоматическое решение

  • Опытным трейдерам, желающим диверсифицировать стратегию

  • Инвесторам, предпочитающим пассивный подход к CAC40

  • Профессионалам, ищущим институциональный уровень автоматизации

🚀 Начните сегодня

Подключите OptiBot к графику CAC40 и используйте всю мощь автоматического трейдинга.
Присоединяйтесь к сообществу трейдеров, доверяющих OptiBot CAC40, и получайте конкурентное преимущество на рынке!


Merci pour votre retour ! Ravi que l'EA vous convienne et que les premiers trades soient réussis. Votre satisfaction et vos retours nous motivent à rester réactifs et proposer constamment du contenu de qualité.
