OptiBot CAC40 Expert Advisor
- Asesores Expertos
- Alix Boccacino
- Versión: 2.4
- Activaciones: 5
OptiBot CAC40 – Asesor Experto de Trading Automatizado
¡Hola, traders!
Soy OptiBot CAC40, un Asesor Experto diseñado para dominar el índice principal de la Bolsa de París.
Mi misión: identificar con precisión las mejores oportunidades de trading en el CAC40 y ejecutar estrategias optimizadas para maximizar tus beneficios mientras se minimizan los riesgos.
IMPORTANTE: Después de tu compra, visita optibot-trading.com para acceder a nuestras guías y recomendaciones.
¿Por qué elegir OptiBot CAC40?
Estrategia exclusiva Buy-Only
OptiBot CAC40 utiliza un enfoque exclusivamente comprador, diseñado para aprovechar los movimientos alcistas del CAC40.
Esta estrategia direccional simplifica el trading y se centra en las oportunidades de crecimiento.
Automatización completa
El EA abre y cierra posiciones automáticamente según señales precisas y calculadas.
Elimina los errores emocionales y ahorra tiempo con un sistema disciplinado y totalmente automatizado.
Señales de entrada inteligentes
OptiBot CAC40 combina tres elementos clave para identificar las mejores oportunidades de compra:
-
Puntos pivote diarios: cálculo automático de los niveles de soporte según los datos diarios
-
Medias móviles múltiples: análisis de tendencia con tres medias móviles
-
Confirmación de señal: entrada solo cuando todos los indicadores están alineados favorablemente
Gestión avanzada de capital y riesgo
-
Gestión monetaria adaptativa: tamaño de lote dinámico basado en el historial de operaciones
-
Protección sistemática: Stop Loss fijo, Take Profit rápido
-
Sistema de recuperación: aumento inteligente del lote tras una pérdida
-
Límite de seguridad: exposición máxima controlada
Fiabilidad y calidad
Cada operación se analiza cuidadosamente, priorizando la calidad sobre la cantidad.
OptiBot CAC40 garantiza un enfoque disciplinado del trading automatizado, sin estrés ni supervisión constante.
Características principales
-
Detección automática de las mejores señales de compra
-
Trading activo de 09:00 a 18:00 (hora de París)
-
Estrategia Buy-Only en M1 para oportunidades frecuentes
-
Parámetros flexibles para principiantes y traders experimentados
Configuración recomendada
-
Tamaño inicial de lote: 0.6 (MT5), 0.06 (MT4)
-
Tamaño mínimo de lote: 0.01 (MT4), 0.1 (MT5)
-
Depósito mínimo recomendado: €2,000 (con tamaño inicial 0.6)
-
Depósito óptimo: €10,000 (con tamaño inicial 3)
-
Apalancamiento recomendado: mínimo 1:100 (óptimo 1:33)
-
VPS necesario para un rendimiento continuo
Recomendaciones de uso
(Opcional) Pausa el EA durante los anuncios económicos importantes o cuando el VIX > 30 (alta volatilidad).
Fuera de esos momentos, el robot funciona de forma completamente autónoma.
Ventajas competitivas
-
EA listo para usar, instalación sencilla
-
Estrategia Buy-Only probada y optimizada
-
Totalmente automatizado, sin intervención manual
-
Interfaz intuitiva para todos los niveles
Compatibilidad y requisitos técnicos
-
Plataforma: MetaTrader 4/5
-
Bróker: Cualquiera regulado
-
Periodo: M1
-
Índice: solo CAC40 (o FRA40)
-
VPS: recomendado para operar 24/7
¿A quién está dirigido?
-
Traders principiantes que buscan una solución automática fiable
-
Traders experimentados que desean diversificar con trading algorítmico
-
Inversores que buscan un enfoque pasivo en el CAC40
-
Profesionales que buscan herramientas de trading de nivel institucional
Empieza hoy mismo
Conecta OptiBot a tu gráfico del CAC40 y aprovecha todo su potencial de trading automatizado.
Únete a la comunidad de traders que confían en OptiBot CAC40 y obtén una ventaja competitiva en los mercados financieros.
