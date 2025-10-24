OptiBot CAC40 Expert Advisor

OptiBot CAC40 – Asesor Experto de Trading Automatizado

¡Hola, traders!
Soy OptiBot CAC40, un Asesor Experto diseñado para dominar el índice principal de la Bolsa de París.
Mi misión: identificar con precisión las mejores oportunidades de trading en el CAC40 y ejecutar estrategias optimizadas para maximizar tus beneficios mientras se minimizan los riesgos.

IMPORTANTE: Después de tu compra, visita optibot-trading.com para acceder a nuestras guías y recomendaciones.

¿Por qué elegir OptiBot CAC40?

Estrategia exclusiva Buy-Only

OptiBot CAC40 utiliza un enfoque exclusivamente comprador, diseñado para aprovechar los movimientos alcistas del CAC40.
Esta estrategia direccional simplifica el trading y se centra en las oportunidades de crecimiento.

Automatización completa

El EA abre y cierra posiciones automáticamente según señales precisas y calculadas.
Elimina los errores emocionales y ahorra tiempo con un sistema disciplinado y totalmente automatizado.

Señales de entrada inteligentes

OptiBot CAC40 combina tres elementos clave para identificar las mejores oportunidades de compra:

  • Puntos pivote diarios: cálculo automático de los niveles de soporte según los datos diarios

  • Medias móviles múltiples: análisis de tendencia con tres medias móviles

  • Confirmación de señal: entrada solo cuando todos los indicadores están alineados favorablemente

Gestión avanzada de capital y riesgo

  • Gestión monetaria adaptativa: tamaño de lote dinámico basado en el historial de operaciones

  • Protección sistemática: Stop Loss fijo, Take Profit rápido

  • Sistema de recuperación: aumento inteligente del lote tras una pérdida

  • Límite de seguridad: exposición máxima controlada

Fiabilidad y calidad

Cada operación se analiza cuidadosamente, priorizando la calidad sobre la cantidad.
OptiBot CAC40 garantiza un enfoque disciplinado del trading automatizado, sin estrés ni supervisión constante.

Características principales

  • Detección automática de las mejores señales de compra

  • Trading activo de 09:00 a 18:00 (hora de París)

  • Estrategia Buy-Only en M1 para oportunidades frecuentes

  • Parámetros flexibles para principiantes y traders experimentados

Configuración recomendada

  • Tamaño inicial de lote: 0.6 (MT5), 0.06 (MT4)

  • Tamaño mínimo de lote: 0.01 (MT4), 0.1 (MT5)

  • Depósito mínimo recomendado: €2,000 (con tamaño inicial 0.6)

  • Depósito óptimo: €10,000 (con tamaño inicial 3)

  • Apalancamiento recomendado: mínimo 1:100 (óptimo 1:33)

  • VPS necesario para un rendimiento continuo

Recomendaciones de uso

(Opcional) Pausa el EA durante los anuncios económicos importantes o cuando el VIX > 30 (alta volatilidad).
Fuera de esos momentos, el robot funciona de forma completamente autónoma.

Ventajas competitivas

  • EA listo para usar, instalación sencilla

  • Estrategia Buy-Only probada y optimizada

  • Totalmente automatizado, sin intervención manual

  • Interfaz intuitiva para todos los niveles

Compatibilidad y requisitos técnicos

  • Plataforma: MetaTrader 4/5

  • Bróker: Cualquiera regulado

  • Periodo: M1

  • Índice: solo CAC40 (o FRA40)

  • VPS: recomendado para operar 24/7

¿A quién está dirigido?

  • Traders principiantes que buscan una solución automática fiable

  • Traders experimentados que desean diversificar con trading algorítmico

  • Inversores que buscan un enfoque pasivo en el CAC40

  • Profesionales que buscan herramientas de trading de nivel institucional

Empieza hoy mismo

Conecta OptiBot a tu gráfico del CAC40 y aprovecha todo su potencial de trading automatizado.
Únete a la comunidad de traders que confían en OptiBot CAC40 y obtén una ventaja competitiva en los mercados financieros.


Productos recomendados
Open Season
Philipp Shvetsov
Asesores Expertos
Open Season es un Asesor Experto totalmente automatizado que permite a los operadores "activos" y "listos y olvidados" negociar rupturas de acción de precios EURUSD H1 de alta probabilidad. Detecta la acción del precio antes de la apertura de Londres y negocia las rupturas. El EA se basa en la psicología humana para operar con cortos de alta probabilidad. Cada operación está protegida por un stop loss Filtro de tiempo incorporado Tres técnicas de dimensionamiento de posiciones para adaptarse a s
MultiPair Genius
Dylan Alain Sylvain Philippe Broissart
Asesores Expertos
Estoy vendiendo este robot a regañadientes porque funciona muy bien, pero necesito capital inicial para poder vivir. Una vez que alcance mi objetivo de capital, su precio será extremadamente alto para evitar compras (9999999$). Sin embargo, seguirá estando disponible y se actualizará para los compradores anteriores. Este robot negocia tres pares de divisas simultáneamente para cubrirse de las fluctuaciones del mercado. No olvides enviarme un mensaje para obtener el archivo de configuración (.se
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Asesores Expertos
UnoBot EA - Su todo-en-una solución de comercio de gran alcance UnoBot EA es un sistema de trading automatizado de última generación creado para los traders que exigen consistencia, precisión y potencia . Con inteligencia de seguimiento de tendencias , ejecución multidivisa , lógica de divergencia e inversión , y confluencia armónica + Fibonacci , UnoBot proporciona una ventaja única en los mercados de rápido movimiento de hoy en día. Características principales Trend Strategy Core - Opera en
Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
Karen Peta Kenyon
4.84 (25)
Asesores Expertos
Neural Vertex – Un Asesor Experto disciplinado de reversión a la media para pares mayores y menores de Forex. Probado en 6 pares y 5 años de datos (~1350 operaciones) . Combina RSI, ADX y confirmación de doble EMA para ofrecer señales de entrada y salida con precisión basada en evidencias . Sin martingala, sin grid – solo lógica transparente, control estricto del riesgo y trailing stop opcional . Diseñado para traders que buscan consistencia sin trucos . Concepto principal Tipo de mercado : rev
Imbalance HFT
Mei Yang
Asesores Expertos
Esta estrategia vigila continuamente los cambios en la evolución de los precios, consumiendo toda la liquidez del mercado. No le importa a dónde vaya el precio del activo; mientras haya fluctuaciones de precios, seguirá absorbiendo liquidez. Sí, es así de increíble. La estrategia funciona mejor con oro. Cuando se ejecuta en activos que no son de oro, es necesario ajustar los parámetros. Tiempo: Mejor 5 minutos Stop loss fijo: 800 puntos Beneficio fijo: 800 puntos Aplicado a mercados con alta li
Project Gold MT5
Zhi Cheng Guan
Asesores Expertos
Estimado inversor, Estoy desarrollando esta estrategia de comercio increíble, he desarrollado este sistema de comercio que le permiten obtener enormes ganancias con poco riesgo. Mi principal objetivo al desarrollar un sistema es el crecimiento estable bajo cualquier condición de mercado. Todos mis sistemas tienen que pasar estrictos criterios en términos de datos históricos. Es: Opera el XAUUSD con un enfoque en el crecimiento estable a largo plazo. No utiliza martingala ni ningún método de reji
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Asesores Expertos
Herramientas para ganar dinero e investigar. El núcleo de las señales comerciales y la estrategia se basa en el algoritmo del autor para la formación de patrones de pronóstico de precios. ¡Aplicable a cualquier instrumento! Complementado con un sistema de control basado en el MA "Nine-Tailed Fox" , actualizando y ajustando la señal con la mayor precisión posible para el mercado, instrumento y periodo de trabajo. Elegible: Todos los instrumentos en todos los mercados (hay excepciones). Para qu
King Gold Auto Trade XauUsd Burst Scalper
Jinarto
Asesores Expertos
King Gold Auto Trade XauUsd Burst Scalper Este Asesor Experto (EA) es un puro scalper de tendencia para XAUUSD en M5 , construido sobre el cruce de una media móvil corta MA(5) con una media móvil larga y un mecanismo agresivo de “estallido de beneficio” (profit-burst) . Cuando se confirma un nuevo cruce de medias en M5, el EA abre una primera operación con lote fijo 0.01 . Mientras la MA(5) se mantenga en el mismo lado de la media móvil larga y la posición esté en beneficio, el EA puede añadir
BLao Gold
Quang Thi Dinh
Asesores Expertos
BLao Gold es la última versión del EA de trading de oro, optimizado para un mejor rendimiento con un drawdown significativo. Funciona en todos los marcos temporales, ofrece un alto rendimiento y mantiene una configuración sencilla. Es mejor controlar el EA de forma semi-manual, por ejemplo, cuando el mercado está en una tendencia alcista, es mejor desactivar "Auto Sell" y el EA sólo ejecuta "BUY". Además, tiene una función de reconocimiento de tendencia según EMA para automáticamente "COMPRAR"
Revert Edge
Levi Dane Benjamin
2.8 (10)
Asesores Expertos
Revert Edge es un algoritmo cuidadosamente diseñado y basado en más de 7 años de experiencia en trading en vivo. Su enfoque principal es el crecimiento lento y constante de la cuenta con énfasis en el rendimiento a largo plazo y no en ganancias rápidas, insostenibles y a corto plazo. El EA está desarrollado para operar con múltiples divisas, como AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD y más. Utiliza una estrategia de reversión a la media y aprovecha los niveles de precios que son sensibles a alg
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Opus
Sergej Maehler
Asesores Expertos
OPUS - Liquidez Institucional con Arquitectura Adaptativa OPUS es un algoritmo de trading de grado institucional construido exclusivamente para XAUUSD (Oro) . A diferencia de los EAs convencionales, OPUS opera completamente sin indicadores tradicionales y sin niveles clásicos de Stop-Loss o Take-Profit basados en pips fijos o cálculos ATR – en cambio, lee la estructura de precio pura de la manera en que lo hacen los traders profesionales en grandes bancos y fondos de cobertura. En su núcleo se e
Opal MT5
Oeyvind Borgsoe
Asesores Expertos
Oferta por tiempo limitado: ¡50% de descuento en el precio de lanzamiento de un día! Opal es una potente herramienta que utiliza algoritmos de vanguardia y cálculos basados en IA. Este EA totalmente automatizado engloba las cualidades excepcionales que asociamos a la opulenta piedra preciosa: toma de decisiones adecuada, prudencia y fuerte protección. El capital está protegido por módulos avanzados de gestión monetaria, filtros, trailing stop de dos pasos y personalización flexible. Opal ta
Forex Emperor EA
Fudheni Petrus Nambambi
Asesores Expertos
INSTRUMENT   SPECIFICATIONS Symbol: XAUUSD / GOLD Timeframe: H1     ACCOUNT   REQUIREMENTS Type: Hedging & ECN Spreads: Low Spread Min Deposit: $500     MIN LEVERAGE   1:10 No martingale Strategy used and FTMO, Prop firm Ready!– Never increases lot size after losses. Installation & Setup Receive     .ex5     file after purchase Place file in     MQL5/Experts     folder Restart MT5 platform Drag EA onto chart Configure input parameters carefully Deposit & Account Requirements Minimum lot s
Green Hawk
Rashed Samir
Asesores Expertos
Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $700 El precio final será de 2000 $. Venta sólo a través del sitio mql5 MT4 Ver
GME trend
Caochunyun Cao
Asesores Expertos
Símbolo：sólo EURUSD; TF:1 min; tipo de cuenta：stand o ecn; Spread:max 35 puntos; Tiempo de trabajo:cualquiera y todos auto; Capital mínimo：200$; mm=true(defaut); riesgo=5-20; Modelos:tendencia corta, base ai-rnn ; 500 a 10000 ony 20-40 días; Este nuevo ea,mejores modelos y prueba..un dia abrir 40-100 orden.mantener una orden 5-30min. y todo el dia auto trabajo que como minero, mejor elegir Next 10 pay->1000$;
Norma dev waves robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
NormaDevWaves es un EA diseñado para operar con los pares más jugosos y líquidos, como EURUSD, GBPUSD y XAUUSD. Idea principal: EA implementa el concepto de un indicador de base y utiliza los principios estadísticos de correlación entre las métricas de determinación de flujo de precios en relación con las desviaciones estándar de los precios de su fuerza impulsora. Esto permite un análisis profundo del comportamiento del mercado y la identificación de patrones ocultos. Adaptación al mercado: gr
BesteaOne
Kai Wu
Asesores Expertos
中文介绍 策略概念 多指标多周期共振EA是一种自动化交易系统，通过整合多个技术指标（如MACD、RSI、均线）在不同时间周期（如1小时、4小时、日线）上的信号，捕捉高概率交易机会。其核心理念是：当短、中、长期周期及不同类别指标（趋势、动量、波动率）同时发出方向一致的信号时，称为 "共振" ，此时市场动能较强，交易成功率显著提升。 核心逻辑 多周期协同 同时分析至少3个时间周期（如15分钟、1小时、4小时），分别判断趋势方向。 短期周期（如15分钟）用于捕捉入场时机，长期周期（如4小时）用于确认主趋势方向。 多指标过滤 趋势指标（如移动平均线、MACD）确认方向。 震荡指标（如RSI、Stochastic）识别超买/超卖或动能强度。 量价指标（如成交量、OBV）辅助验证市场参与度。 共振条件 当所有周期及指标均指向同一方向时（如看涨或看跌），触发交易信号。 示例： H4周期：价格高于200日均线 + MACD柱线上涨。 H1周期：RSI > 50 + 价格突破短期趋势线。 共振结 果：开立多头仓位。 风险管理 动态调整仓位：根据账户净值或波动率（如ATR）计算风险。 止损规则：固定比例止
Quantum Index
Vladimir Mametov
5 (6)
Asesores Expertos
Quantum Index - Asesor Experto para Operar con Índices Señal en vivo Características principales: Instrumentos soportados: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash Broker : RoboForex (cuenta ECN o Prime). Actividad media mensual: 100-200 órdenes Ganancia Esperada : 10-20% por mes Reducción máxima: Hasta 20% con la configuración de lotes por defecto Descripción: Quantum Index es un asesor experto de alta precisión, fiable y rentable diseñado para el trading automatizado en los principales índices bursát
Ichimoku Gold Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Ichimoku Gold Scalper EA Sistema Automatizado de Trading para Oro (XAU/USD) Descripción General Ichimoku Gold Scalper es un Expert Advisor profesional diseñado específicamente para hacer scalping en Oro (XAU/USD) utilizando el indicador Ichimoku Kinko Hyo combinado con un sistema de grid inteligente. Incluye gestión de riesgo avanzada y es ideal para cuentas de fondeo. Características Principales Filtrado con Ichimoku Utiliza las 5 líneas del Ichimoku para confirmar tendencias Solo opera cuand
Buda MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Buda The Enlightened One es una estrategia diseñada para operar sin preocupaciones para todos aquellos que quieren algo estable y decidido. donde pueden colocar su inversión tamaño X sin preocupaciones de riesgo, cada entrada tendrá previamente un fuerte análisis consultando patrones e indicadores secretos diseñados por mí, cuenta con un sistema de IA, donde aprenderá y consultará todos los rangos que le hemos enseñado y ajustar el riesgo si es necesario donde el stop loss es versátil Inicie e
King ElChart
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Asesores Expertos
King ElChart - EA avanzado de doble sistema para MetaTrader 5 Visión general King ElChart es un Asesor Experto premium diseñado para operadores serios que exigen precisión, estabilidad y flexibilidad en todas las condiciones del mercado. Combina lógica adaptativa, protección inteligente del capital y control de operaciones multifase en un marco unificado. Principales características - Arquitectura de doble núcleo que se ajusta dinámicamente a los cambios de volatilidad - Lógica inteligente de g
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Asesores Expertos
Beidou Trend EA es un EA de tendencia con un gran ratio beneficio-pérdida. El Breakout trading es un método muy antiguo. Ha sido ampliamente utilizado desde Livermore en la década de 1900. Han pasado más de 120 años. Este método es siempre eficaz, especialmente para XAUUSD y Oro con alta volatilidad. He estado utilizando el método de ruptura para obtener beneficios en XAUUSD desde el comienzo de mi carrera de inversión. Estoy familiarizado con este método. Es antiguo, simple y eficaz. Beidou Tre
TRDR Bot1
Musa Mampondo
Asesores Expertos
Asesor Experto Multi-Indicador MT5 Diseñado para la Alineación de Tendencia, Reversión y Momento TRDR Bot-1 es un Asesor Experto versátil desarrollado por TRADEWYZE, diseñado para operadores que desean un sistema robusto, basado en reglas, que combine seguimiento de tendencias, detección de reversiones, confirmación de momentum y estrictas protecciones de riesgo. El EA combina múltiples indicadores - MACD, Estocástico, CCI, Oscilador de Media Móvil (MAO), detección de Pin Bar y patrones de Colo
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Asesores Expertos
Esto no es una cuadrícula, martingala o apuesta. QuantReaper Mean Reversion aplica la estadística pura y la lógica disciplinada para explotar las ineficiencias del mercado. Identifica las condiciones de precios estirados, cuantifica la volatilidad, y revierte las operaciones hacia el equilibrio con riesgo definido y sin promediar hacia abajo. Cada decisión es sistemática - sin aleatoriedad, sin emoción. QuantReaper Mean Reversion EA es un Asesor Experto limpio y basado en datos para gráficos H1
Gold O Matic Multi Timeframe Gold EA
Sergio Veenendaal
Asesores Expertos
Gold-O-matic es un Asesor Experto centrado en el XAUUSD diseñado para operar con oro utilizando un marco estructurado basado en reglas. Aplica una confirmación por capas y una gestión de operaciones adaptable para seguir siendo selectivo y coherente en condiciones de mercado cambiantes. El EA incluye controles de riesgo configurables, evitación de eventos incorporada y salvaguardas de volatilidad para ayudar a reducir la exposición durante períodos inestables. También es plug-and-play: simpleme
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
GoldenTrip EA
Jose Luis Thenier Villa
Asesores Expertos
GoldTrip EA, scalper de oro. GoldTripEA es un sofisticado scalper de oro configurable que opera en XAUUSD durante las horas de alta volatilidad. El asesor experto se basa en los siguientes principios: El oro es altamente tendencial durante las horas de volatilidad, nuestro EA captura pequeñas tendencias y toma beneficios rápidamente El mercado no debe conocer los criterios de nuestras aperturas y cierres, por lo que están ocultos en el código y se ejecutan desde el terminal y no desde el lado de
The Secretary
Prama Shellaerinda
1 (1)
Asesores Expertos
Precio actual sólo para 5/5 comprador, así que vamos date prisa La base de la Secretaría EA en la estructura del mercado y Bolinger Band Moving Average estrategia. Este The Secretary EA comercia en el área de reentrada en la estrategia BBMA con tendencia determinada por el sesgo de la estructura del mercado. El EA está equipado con un Stoploss personalizable, Trailing y AutoLot. No hay ajuste de curvas. Este producto ha sido probado muchas veces en períodos de tiempo aleatorios siempre una exce
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (395)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (11)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (13)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (4)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (91)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****9 ejemplares restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios en cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Asesores Expertos
VolumeHedger EA [ Señales en Vivo ]  ,  [ Mi Canal ]   ,  [ Archivos Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso de IA ]  ,  [ PDF Guide ] Cuentas recomendadas: Standard de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO, etc.) El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo a través de la calidad de sus otros robots. Con Volume Hedger EA  Gracias a la capacidad de definir una estrategia de entrada usando un Indicador Personalizado, ¡ya no necesitarás comprar EAs adicionales! Este EA es un
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experienci
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: Número limitado de copias disponibles al precio actual Precio final: 990$ Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files ¡Bienvenido a DayTrade Pro Algo!   Después de años de estudiar los mercados y programar distintas estrategias, he encontrado un algoritmo que tiene todo lo que necesita un buen sistema de trading: Es corredor independiente Se propaga independiente Muestra prue
Otros productos de este autor
OptiBot Clotures Journalieres MT5
Alix Boccacino
Indicadores
OptiBot Cierres Diarios MT5 Análisis Estadístico de los Cierres con Percentiles, ATR% y Gestión de Riesgos Análisis estadístico de los cierres diarios: distribución visual, percentiles de 5 niveles, ATR%, eficiencia del mercado. Interfaz profesional FR/EN. Desarrollado por OptiBot Trading, este indicador combina más de 10 métricas estadísticas basadas en los cierres diarios para ayudarte a tomar decisiones de trading objetivas y cuantitativas. ESTRATEGIAS POSIBLES CON ESTE INDICADOR OptiBot Cie
OptiBot Gold Scalping
Alix Boccacino
Asesores Expertos
OptiBot Gold Scalping – Asesor Experto en Trading Automatizado de Oro ¡Hola, traders! Soy OptiBot Gold Scalping , un Asesor Experto (EA) diseñado para dominar el mercado del oro (XAUUSD). Mi misión: explotar con precisión las rupturas del rango de Londres y capitalizar los movimientos de precios más dinámicos del metal precioso más operado del mundo. IMPORTANTE: Después de su compra, visite optibot-trading.com para acceder a nuestras guías y consejos de optimización. ¿Por qué elegir OptiBot Gold
Filtro:
8520.7410
19
8520.7410 2025.11.03 14:49 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Alix Boccacino
348
Respuesta del desarrollador Alix Christian Daniel Boccacino 2025.11.03 14:56
Merci pour votre retour ! Ravi que l’EA vous convienne et que les premiers trades soient réussis. Votre satisfaction et vos retours nous motivent à rester réactifs et proposer constamment du contenu de qualité.
Respuesta al comentario