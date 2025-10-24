OptiBot CAC40 – Asesor Experto de Trading Automatizado

¡Hola, traders!

Soy OptiBot CAC40, un Asesor Experto diseñado para dominar el índice principal de la Bolsa de París.

Mi misión: identificar con precisión las mejores oportunidades de trading en el CAC40 y ejecutar estrategias optimizadas para maximizar tus beneficios mientras se minimizan los riesgos.

IMPORTANTE: Después de tu compra, visita optibot-trading.com para acceder a nuestras guías y recomendaciones.



¿Por qué elegir OptiBot CAC40?

Estrategia exclusiva Buy-Only

OptiBot CAC40 utiliza un enfoque exclusivamente comprador, diseñado para aprovechar los movimientos alcistas del CAC40.

Esta estrategia direccional simplifica el trading y se centra en las oportunidades de crecimiento.

Automatización completa

El EA abre y cierra posiciones automáticamente según señales precisas y calculadas.

Elimina los errores emocionales y ahorra tiempo con un sistema disciplinado y totalmente automatizado.

Señales de entrada inteligentes

OptiBot CAC40 combina tres elementos clave para identificar las mejores oportunidades de compra:

Puntos pivote diarios: cálculo automático de los niveles de soporte según los datos diarios

Medias móviles múltiples: análisis de tendencia con tres medias móviles

Confirmación de señal: entrada solo cuando todos los indicadores están alineados favorablemente

Gestión avanzada de capital y riesgo

Gestión monetaria adaptativa: tamaño de lote dinámico basado en el historial de operaciones

Protección sistemática: Stop Loss fijo, Take Profit rápido

Sistema de recuperación: aumento inteligente del lote tras una pérdida

Límite de seguridad: exposición máxima controlada

Fiabilidad y calidad

Cada operación se analiza cuidadosamente, priorizando la calidad sobre la cantidad.

OptiBot CAC40 garantiza un enfoque disciplinado del trading automatizado, sin estrés ni supervisión constante.

Características principales

Detección automática de las mejores señales de compra

Trading activo de 09:00 a 18:00 (hora de París)

Estrategia Buy-Only en M1 para oportunidades frecuentes

Parámetros flexibles para principiantes y traders experimentados

Configuración recomendada

Tamaño inicial de lote: 0.6 (MT5), 0.06 (MT4)

Tamaño mínimo de lote: 0.01 (MT4), 0.1 (MT5)

Depósito mínimo recomendado: €2,000 (con tamaño inicial 0.6)

Depósito óptimo: €10,000 (con tamaño inicial 3)

Apalancamiento recomendado: mínimo 1:100 (óptimo 1:33)

VPS necesario para un rendimiento continuo

Recomendaciones de uso

(Opcional) Pausa el EA durante los anuncios económicos importantes o cuando el VIX > 30 (alta volatilidad).

Fuera de esos momentos, el robot funciona de forma completamente autónoma.

Ventajas competitivas

EA listo para usar, instalación sencilla

Estrategia Buy-Only probada y optimizada

Totalmente automatizado, sin intervención manual

Interfaz intuitiva para todos los niveles

Compatibilidad y requisitos técnicos

Plataforma: MetaTrader 4/5

Bróker: Cualquiera regulado

Periodo: M1

Índice: solo CAC40 (o FRA40)

VPS: recomendado para operar 24/7

¿A quién está dirigido?

Traders principiantes que buscan una solución automática fiable

Traders experimentados que desean diversificar con trading algorítmico

Inversores que buscan un enfoque pasivo en el CAC40

Profesionales que buscan herramientas de trading de nivel institucional

Empieza hoy mismo

Conecta OptiBot a tu gráfico del CAC40 y aprovecha todo su potencial de trading automatizado.

Únete a la comunidad de traders que confían en OptiBot CAC40 y obtén una ventaja competitiva en los mercados financieros.