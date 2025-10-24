OptiBot CAC40 Expert Advisor

Ciao trader!

Sono OptiBot CAC40, un Expert Advisor progettato per dominare l’indice principale della Borsa di Parigi. La mia missione: identificare con precisione le migliori opportunità di trading sul CAC40 ed eseguire strategie ottimizzate per massimizzare i tuoi profitti riducendo al minimo i rischi.

Perché scegliere OptiBot CAC40?

Strategia esclusiva Buy-Only

OptiBot CAC40 utilizza un approccio esclusivamente di acquisto, progettato per sfruttare i movimenti rialzisti del CAC40. Questa strategia direzionale semplifica il trading e si concentra sulle opportunità di crescita.

Automazione completa

L’EA apre e chiude automaticamente le posizioni in base a segnali precisi e calcolati. Elimina gli errori emotivi e risparmia tempo con un sistema disciplinato e completamente automatizzato.

Segnali di ingresso intelligenti

OptiBot CAC40 combina tre elementi chiave per individuare le migliori opportunità di acquisto:

Pivot giornalieri: calcolo automatico dei livelli di supporto basati sui dati giornalieri Medie mobili multiple: analisi del trend con 3 medie mobili Conferma del segnale: ingresso solo quando tutti gli indicatori sono allineati

Gestione avanzata di capitale e rischi

Money management adattativo : dimensionamento dinamico dei lotti in base allo storico

Protezione sistematica : Stop Loss fisso e Take Profit rapido

Sistema di recupero : aumento intelligente dei lotti dopo una perdita

Tetto di sicurezza: limite massimo di esposizione

Affidabilità e qualità

Ogni operazione è analizzata con attenzione, privilegiando la qualità rispetto alla quantità. OptiBot CAC40 garantisce un approccio disciplinato al trading automatico senza stress né sorveglianza costante.

Funzionalità principali

Rilevamento automatico dei segnali di acquisto ottimali

Trading attivo dalle 09:00 alle 18:00 (ora di Parigi)

Strategia Buy-Only su M1 per opportunità frequenti

Parametri flessibili adatti sia ai principianti sia ai trader esperti

Configurazione consigliata

Lotto iniziale : 0,5 (MT5/PRT), 0,05 (MT4)

Lotto minimo : 0,01 (MT4), 0,1 (MT5), 0,5 (PRT)

Deposito minimo consigliato : €2.000

Deposito ottimale : €10.000

Leva consigliata : minimo 1:100 (ottimale 1:33)

VPS: consigliato per prestazioni continue 24/7

Raccomandazioni d’uso

Mettere in pausa l’EA durante comunicazioni economiche importanti e quando il VIX > 30 (alta volatilità). Altrimenti, il robot funziona in modalità totalmente automatica.

Vantaggi competitivi

EA pronto all’uso, installazione semplice

Strategia Buy-Only testata e ottimizzata

Automazione totale senza intervento manuale

Interfaccia intuitiva per tutti i livelli

Compatibilità esclusiva con IG Markets

Compatibilità e requisiti tecnici

Piattaforma : MetaTrader 4/5

Broker consigliato : IG Markets

Timeframe : M1

Indice : solo CAC40

VPS: consigliato per trading 24/7

Destinatari

Trader principianti in cerca di una soluzione automatica affidabile

Trader esperti che vogliono diversificare con trading algoritmico

Investitori che cercano un approccio passivo sul CAC40

Professionisti in cerca di strumenti di trading a livello istituzionale

