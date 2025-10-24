OptiBot CAC40 Expert Advisor
- Experts
- Alix Christian Daniel Boccacino
- Versione: 2.4
- Attivazioni: 5
Ciao trader!
Sono OptiBot CAC40, un Expert Advisor progettato per dominare l’indice principale della Borsa di Parigi. La mia missione: identificare con precisione le migliori opportunità di trading sul CAC40 ed eseguire strategie ottimizzate per massimizzare i tuoi profitti riducendo al minimo i rischi.
IMPORTANTE: Dopo l’acquisto, visita optibot-trading.com per accedere a guide e consigli.
Se non hai ancora un capitale disponibile, la nostra strategia è disponibile anche su Vantage tramite copy strategy.
Consegna via email entro 48 ore
File Expert Advisor: .ex4 (MT4), .ex5 (MT5) o .itf (PRT)
Utilizzo illimitato durante la durata della licenza
Licenza per account (tramite ID)
Manuale dettagliato con tutti i parametri
Supporto tecnico via email
Perché scegliere OptiBot CAC40?
Strategia esclusiva Buy-Only
OptiBot CAC40 utilizza un approccio esclusivamente di acquisto, progettato per sfruttare i movimenti rialzisti del CAC40. Questa strategia direzionale semplifica il trading e si concentra sulle opportunità di crescita.
Automazione completa
L’EA apre e chiude automaticamente le posizioni in base a segnali precisi e calcolati. Elimina gli errori emotivi e risparmia tempo con un sistema disciplinato e completamente automatizzato.
Segnali di ingresso intelligenti
OptiBot CAC40 combina tre elementi chiave per individuare le migliori opportunità di acquisto:
Pivot giornalieri: calcolo automatico dei livelli di supporto basati sui dati giornalieri
Medie mobili multiple: analisi del trend con 3 medie mobili
Conferma del segnale: ingresso solo quando tutti gli indicatori sono allineati
Gestione avanzata di capitale e rischi
Money management adattativo: dimensionamento dinamico dei lotti in base allo storico
Protezione sistematica: Stop Loss fisso e Take Profit rapido
Sistema di recupero: aumento intelligente dei lotti dopo una perdita
Tetto di sicurezza: limite massimo di esposizione
Affidabilità e qualità
Ogni operazione è analizzata con attenzione, privilegiando la qualità rispetto alla quantità. OptiBot CAC40 garantisce un approccio disciplinato al trading automatico senza stress né sorveglianza costante.
Funzionalità principali
Rilevamento automatico dei segnali di acquisto ottimali
Trading attivo dalle 09:00 alle 18:00 (ora di Parigi)
Strategia Buy-Only su M1 per opportunità frequenti
Parametri flessibili adatti sia ai principianti sia ai trader esperti
Configurazione consigliata
Lotto iniziale: 0,5 (MT5/PRT), 0,05 (MT4)
Lotto minimo: 0,01 (MT4), 0,1 (MT5), 0,5 (PRT)
Deposito minimo consigliato: €2.000
Deposito ottimale: €10.000
Leva consigliata: minimo 1:100 (ottimale 1:33)
VPS: consigliato per prestazioni continue 24/7
Raccomandazioni d’uso
Mettere in pausa l’EA durante comunicazioni economiche importanti e quando il VIX > 30 (alta volatilità). Altrimenti, il robot funziona in modalità totalmente automatica.
Vantaggi competitivi
EA pronto all’uso, installazione semplice
Strategia Buy-Only testata e ottimizzata
Automazione totale senza intervento manuale
Interfaccia intuitiva per tutti i livelli
Compatibilità esclusiva con IG Markets
Compatibilità e requisiti tecnici
Piattaforma: MetaTrader 4/5
Broker consigliato: IG Markets
Timeframe: M1
Indice: solo CAC40
VPS: consigliato per trading 24/7
Destinatari
Trader principianti in cerca di una soluzione automatica affidabile
Trader esperti che vogliono diversificare con trading algoritmico
Investitori che cercano un approccio passivo sul CAC40
Professionisti in cerca di strumenti di trading a livello istituzionale
Inizia oggi
Collega OptiBot al tuo grafico CAC40 e sblocca tutto il potenziale del trading automatico. Unisciti alla community di trader che si fidano di OptiBot CAC40 e prendi un vantaggio competitivo sui mercati finanziari.