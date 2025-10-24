OptiBot CAC40 Expert Advisor

OptiBot CAC40 – Expert Advisor di Trading Automatico (EA)

Ciao trader!
Sono OptiBot CAC40, un Expert Advisor progettato per dominare l’indice principale della Borsa di Parigi. La mia missione: identificare con precisione le migliori opportunità di trading sul CAC40 ed eseguire strategie ottimizzate per massimizzare i tuoi profitti riducendo al minimo i rischi.

Consegna via email entro 48 ore

  • File Expert Advisor: .ex4 (MT4), .ex5 (MT5) o .itf (PRT)

  • Utilizzo illimitato durante la durata della licenza

  • Licenza per account (tramite ID)

  • Manuale dettagliato con tutti i parametri

  • Supporto tecnico via email

Perché scegliere OptiBot CAC40?

Strategia esclusiva Buy-Only

OptiBot CAC40 utilizza un approccio esclusivamente di acquisto, progettato per sfruttare i movimenti rialzisti del CAC40. Questa strategia direzionale semplifica il trading e si concentra sulle opportunità di crescita.

Automazione completa

L’EA apre e chiude automaticamente le posizioni in base a segnali precisi e calcolati. Elimina gli errori emotivi e risparmia tempo con un sistema disciplinato e completamente automatizzato.

Segnali di ingresso intelligenti

OptiBot CAC40 combina tre elementi chiave per individuare le migliori opportunità di acquisto:

  1. Pivot giornalieri: calcolo automatico dei livelli di supporto basati sui dati giornalieri

  2. Medie mobili multiple: analisi del trend con 3 medie mobili

  3. Conferma del segnale: ingresso solo quando tutti gli indicatori sono allineati

Gestione avanzata di capitale e rischi

  • Money management adattativo: dimensionamento dinamico dei lotti in base allo storico

  • Protezione sistematica: Stop Loss fisso e Take Profit rapido

  • Sistema di recupero: aumento intelligente dei lotti dopo una perdita

  • Tetto di sicurezza: limite massimo di esposizione

Affidabilità e qualità

Ogni operazione è analizzata con attenzione, privilegiando la qualità rispetto alla quantità. OptiBot CAC40 garantisce un approccio disciplinato al trading automatico senza stress né sorveglianza costante.

Funzionalità principali

  • Rilevamento automatico dei segnali di acquisto ottimali

  • Trading attivo dalle 09:00 alle 18:00 (ora di Parigi)

  • Strategia Buy-Only su M1 per opportunità frequenti

  • Parametri flessibili adatti sia ai principianti sia ai trader esperti

Configurazione consigliata

  • Lotto iniziale: 0,5 (MT5/PRT), 0,05 (MT4)

  • Lotto minimo: 0,01 (MT4), 0,1 (MT5), 0,5 (PRT)

  • Deposito minimo consigliato: €2.000

  • Deposito ottimale: €10.000

  • Leva consigliata: minimo 1:100 (ottimale 1:33)

  • VPS: consigliato per prestazioni continue 24/7

Raccomandazioni d’uso

Mettere in pausa l’EA durante comunicazioni economiche importanti e quando il VIX > 30 (alta volatilità). Altrimenti, il robot funziona in modalità totalmente automatica.

Vantaggi competitivi

  • EA pronto all’uso, installazione semplice

  • Strategia Buy-Only testata e ottimizzata

  • Automazione totale senza intervento manuale

  • Interfaccia intuitiva per tutti i livelli

  • Compatibilità esclusiva con IG Markets

Compatibilità e requisiti tecnici

  • Piattaforma: MetaTrader 4/5

  • Broker consigliato: IG Markets

  • Timeframe: M1

  • Indice: solo CAC40

  • VPS: consigliato per trading 24/7

Destinatari

  • Trader principianti in cerca di una soluzione automatica affidabile

  • Trader esperti che vogliono diversificare con trading algoritmico

  • Investitori che cercano un approccio passivo sul CAC40

  • Professionisti in cerca di strumenti di trading a livello istituzionale

Inizia oggi

Collega OptiBot al tuo grafico CAC40 e sblocca tutto il potenziale del trading automatico. Unisciti alla community di trader che si fidano di OptiBot CAC40 e prendi un vantaggio competitivo sui mercati finanziari.


