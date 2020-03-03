OptiBot Gold Scalping

OptiBot Gold Scalping – Expert Advisor für automatisierten Goldhandel

Hallo Trader!

Ich bin OptiBot Gold Scalping, ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um den Goldmarkt (XAUUSD) zu dominieren. Meine Mission: Londoner Range-Ausbrüche präzise auszunutzen und von den dynamischsten Preisbewegungen des meistgehandelten Edelmetalls der Welt zu profitieren.

WICHTIG: Besuchen Sie nach dem Kauf optibot-trading.com, um auf unsere Anleitungen und Optimierungstipps zuzugreifen.


Warum OptiBot Gold Scalping wählen?

Strategie: London Range Breakout + Reintegration

OptiBot Gold Scalping verwendet einen bewährten institutionellen Ansatz: Identifizierung der Konsolidierungsspanne der Londoner Sitzung, Erkennung falscher Ausbrüche und anschließender Einstieg in die Position bei Wiedereingliederung in die Spanne. Diese Methode ermöglicht es, Umkehrungen mit einem ausgezeichneten Risiko-Rendite-Verhältnis zu erfassen.


Vollständige Automatisierung

Der EA öffnet und schließt Positionen automatisch basierend auf präzisen und berechneten Signalen. Eliminieren Sie emotionale Fehler und sparen Sie Zeit dank eines rigorosen und vollständig automatisierten Systems.


Intelligente Einstiegssignale

OptiBot Gold Scalping kombiniert mehrere Schlüsselelemente, um die besten Gelegenheiten zu identifizieren:

  • London Range: Automatische Berechnung der Konsolidierungsspanne (10:00 - 15:30 Uhr Pariser Zeit)

  • Ausbrucherkennung: Identifizierung von Ausbrüchen mit Volumenbestätigung

  • Validierte Reintegration: Einstiege nur nach bestätigter Rückkehr in die Spanne

  • Multi-Indikator-Filter: RSI, EMA H1/D1, ATR zur Bestätigung jedes Signals


Fortschrittliches Kapital- und Risikomanagement

  • Dynamisches Risikomanagement: Losgrößenbestimmung basierend auf dem Risiko-Prozentsatz

  • Systematischer Schutz: Adaptiver Stop Loss (fest, ATR, Spanne oder Ausbruch)

  • Multi-Level Take Profit: Bis zu 3 Ebenen für teilweise Gewinnmitnahme

  • Intelligenter Trailing Stop: Fest, dynamischer ATR oder Prozentsatz des Gewinns

  • Automatischer Breakeven: Absicherung der Gewinne beim Erreichen einer Schwelle

  • Maximaler Tages-Drawdown: Automatische Beendigung bei übermäßigem Verlust


Zuverlässigkeit und Qualität

Jeder Handel wird sorgfältig analysiert, wobei Qualität vor Quantität geht. OptiBot Gold Scalping gewährleistet einen disziplinierten Ansatz für den automatisierten Handel, ohne Stress oder ständige Überwachung.


Hauptmerkmale

  • Automatische Erkennung der Londoner Spanne und der Reintegrationsmöglichkeiten

  • Aktiver Handel während der Londoner (15:30 Uhr) und US (bis 22:00 Uhr) Sitzungen

  • Bidirektionale Strategie (Kauf und Verkauf) auf M5

  • +50 optimierbare Parameter für vollständige Anpassung

  • Erweiterte Zeitfilter (Vermeidung von Nachrichtenstunden, Ausschluss von Montag/Freitag)

  • Bestätigung durch Volumen und Ausbruchsstärke

  • Kompatibel mit Hedging- und Netting-Konten


Konfiguration

Parameter Empfohlener Wert
Anfängliche Lotgröße Automatisch (basierend auf Risiko %)
Risiko pro Trade 1% - 2% des Kapitals
Empfohlene Mindesteinlage $1.000 bei 1% Risiko
Optimale Einlage $5.000 bei 1,5% Risiko
Empfohlener Hebel Mindestens 1:100 (optimal: 1:200)
VPS erforderlich Ja, für kontinuierliche Leistung


Nutzungsempfehlungen

  • (Optional) Pausieren Sie den EA während wichtiger Wirtschaftsnachrichten (NFP, FOMC, CPI)

  • Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker wettbewerbsfähige Spreads auf XAUUSD (< 30 Punkte) anbietet

  • Verwenden Sie einen VPS mit geringer Latenz für eine optimale Ausführung

  • Der Roboter arbeitet nach der Konfiguration völlig autonom


Wettbewerbsvorteile

✅ Sofort einsatzbereiter EA, einfache Installation

✅ Getestete und optimierte institutionelle Strategie

✅ Vollautomatisiert, kein manuelles Eingreifen erforderlich

✅ Integriertes benutzerdefiniertes Optimierungskriterium für den Strategy Tester

✅ Intuitive Benutzeroberfläche für alle Niveaus

✅ Optimierter Code für maximale Leistung


Kompatibilität und Technische Anforderungen

Element Spezifikation
Plattform MetaTrader 5
Broker Alle regulierten Broker, die XAUUSD anbieten
Periode M5 (Obligatorisch)
Instrument Nur XAUUSD (Gold)
VPS Empfohlen für 24/7-Handel


Für wen ist es gedacht?

  • Anfänger-Trader, die eine zuverlässige automatisierte Lösung für Gold suchen

  • Erfahrene Trader, die die Londoner/US-Sitzungen nutzen möchten

  • Investoren, die einen passiven Ansatz für XAUUSD suchen

  • Profis, die Trading-Tools auf institutioneller Ebene suchen

  • Optimierungs-Enthusiasten, die ihre Strategie anpassen möchten


Starten Sie noch heute

Verbinden Sie OptiBot Gold Scalping mit Ihrem XAUUSD M5 Chart und nutzen Sie das volle Potenzial des Goldmarktes. Treten Sie der Community von Tradern bei, die OptiBot vertrauen, und profitieren Sie von einem Wettbewerbsvorteil beim liquidesten Edelmetall der Welt.

Gold wartet nicht. Ihr Roboter auch nicht.


