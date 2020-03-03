OptiBot Gold Scalping – Expert Advisor für automatisierten Goldhandel

Hallo Trader!

Ich bin OptiBot Gold Scalping, ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um den Goldmarkt (XAUUSD) zu dominieren. Meine Mission: Londoner Range-Ausbrüche präzise auszunutzen und von den dynamischsten Preisbewegungen des meistgehandelten Edelmetalls der Welt zu profitieren.

WICHTIG: Besuchen Sie nach dem Kauf optibot-trading.com, um auf unsere Anleitungen und Optimierungstipps zuzugreifen.





Warum OptiBot Gold Scalping wählen?

Strategie: London Range Breakout + Reintegration

OptiBot Gold Scalping verwendet einen bewährten institutionellen Ansatz: Identifizierung der Konsolidierungsspanne der Londoner Sitzung, Erkennung falscher Ausbrüche und anschließender Einstieg in die Position bei Wiedereingliederung in die Spanne. Diese Methode ermöglicht es, Umkehrungen mit einem ausgezeichneten Risiko-Rendite-Verhältnis zu erfassen.





Vollständige Automatisierung

Der EA öffnet und schließt Positionen automatisch basierend auf präzisen und berechneten Signalen. Eliminieren Sie emotionale Fehler und sparen Sie Zeit dank eines rigorosen und vollständig automatisierten Systems.





Intelligente Einstiegssignale

OptiBot Gold Scalping kombiniert mehrere Schlüsselelemente, um die besten Gelegenheiten zu identifizieren:

London Range: Automatische Berechnung der Konsolidierungsspanne (10:00 - 15:30 Uhr Pariser Zeit)

Ausbrucherkennung: Identifizierung von Ausbrüchen mit Volumenbestätigung

Validierte Reintegration: Einstiege nur nach bestätigter Rückkehr in die Spanne

Multi-Indikator-Filter: RSI, EMA H1/D1, ATR zur Bestätigung jedes Signals





Fortschrittliches Kapital- und Risikomanagement

Dynamisches Risikomanagement: Losgrößenbestimmung basierend auf dem Risiko-Prozentsatz

Systematischer Schutz: Adaptiver Stop Loss (fest, ATR, Spanne oder Ausbruch)

Multi-Level Take Profit: Bis zu 3 Ebenen für teilweise Gewinnmitnahme

Intelligenter Trailing Stop: Fest, dynamischer ATR oder Prozentsatz des Gewinns

Automatischer Breakeven: Absicherung der Gewinne beim Erreichen einer Schwelle

Maximaler Tages-Drawdown: Automatische Beendigung bei übermäßigem Verlust





Zuverlässigkeit und Qualität

Jeder Handel wird sorgfältig analysiert, wobei Qualität vor Quantität geht. OptiBot Gold Scalping gewährleistet einen disziplinierten Ansatz für den automatisierten Handel, ohne Stress oder ständige Überwachung.





Hauptmerkmale

Automatische Erkennung der Londoner Spanne und der Reintegrationsmöglichkeiten

Aktiver Handel während der Londoner (15:30 Uhr) und US (bis 22:00 Uhr) Sitzungen

Bidirektionale Strategie (Kauf und Verkauf) auf M5

+50 optimierbare Parameter für vollständige Anpassung

Erweiterte Zeitfilter (Vermeidung von Nachrichtenstunden, Ausschluss von Montag/Freitag)

Bestätigung durch Volumen und Ausbruchsstärke

Kompatibel mit Hedging- und Netting-Konten





Konfiguration

Parameter Empfohlener Wert Anfängliche Lotgröße Automatisch (basierend auf Risiko %) Risiko pro Trade 1% - 2% des Kapitals Empfohlene Mindesteinlage $1.000 bei 1% Risiko Optimale Einlage $5.000 bei 1,5% Risiko Empfohlener Hebel Mindestens 1:100 (optimal: 1:200) VPS erforderlich Ja, für kontinuierliche Leistung





Nutzungsempfehlungen

(Optional) Pausieren Sie den EA während wichtiger Wirtschaftsnachrichten (NFP, FOMC, CPI)

Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker wettbewerbsfähige Spreads auf XAUUSD (< 30 Punkte) anbietet

Verwenden Sie einen VPS mit geringer Latenz für eine optimale Ausführung

Der Roboter arbeitet nach der Konfiguration völlig autonom





Wettbewerbsvorteile

✅ Sofort einsatzbereiter EA, einfache Installation

✅ Getestete und optimierte institutionelle Strategie

✅ Vollautomatisiert, kein manuelles Eingreifen erforderlich

✅ Integriertes benutzerdefiniertes Optimierungskriterium für den Strategy Tester

✅ Intuitive Benutzeroberfläche für alle Niveaus

✅ Optimierter Code für maximale Leistung





Kompatibilität und Technische Anforderungen

Element Spezifikation Plattform MetaTrader 5 Broker Alle regulierten Broker, die XAUUSD anbieten Periode M5 (Obligatorisch) Instrument Nur XAUUSD (Gold) VPS Empfohlen für 24/7-Handel





Für wen ist es gedacht?

Anfänger-Trader , die eine zuverlässige automatisierte Lösung für Gold suchen

Erfahrene Trader , die die Londoner/US-Sitzungen nutzen möchten

Investoren , die einen passiven Ansatz für XAUUSD suchen

Profis , die Trading-Tools auf institutioneller Ebene suchen

Optimierungs-Enthusiasten, die ihre Strategie anpassen möchten





Starten Sie noch heute

Verbinden Sie OptiBot Gold Scalping mit Ihrem XAUUSD M5 Chart und nutzen Sie das volle Potenzial des Goldmarktes. Treten Sie der Community von Tradern bei, die OptiBot vertrauen, und profitieren Sie von einem Wettbewerbsvorteil beim liquidesten Edelmetall der Welt.

Gold wartet nicht. Ihr Roboter auch nicht.