OptiBot CAC40 Expert Advisor

Bonjour commerçants !

Je suis OptiBot CAC40 , un Expert Advisor conçu pour dominer l'indice phare de la Bourse de Paris. Ma mission : identifier avec précision les meilleures opportunités de trading sur le CAC40 et mettre en œuvre des stratégies optimisées pour maximiser vos profits tout en minimisant les risques.

IMPORTANT : Après votre achat, rendez-vous sur optibot-trading.com pour accéder à nos guides et conseils. Si vous n'avez pas encore de budget de trading, notre stratégie est également disponible sur Vantage via la fonction « Copy Strategy ».



Pourquoi choisir OptiBot CAC40 ?

Stratégie d'achat exclusive

OptiBot CAC40 utilise une approche exclusivement axée sur l'achat, spécialement conçue pour capitaliser sur les mouvements haussiers du CAC40. Cette stratégie directionnelle simplifie le trading tout en privilégiant les opportunités de croissance.

Automatisation complète

L'EA et ferme automatiquement les positions en fonction de signaux précis et calculés. Éliminez les erreurs émotionnelles et gagnez du temps grâce à un système rigoureux et entièrement automatisé.

Signaux d'entrée intelligents

OptiBot CAC40 combine trois éléments clés pour identifier les meilleures opportunités d'achat :

Points pivots quotidiens : calcul automatique des niveaux de support en fonction des données quotidiennes Moyennes mobiles multiples : analyse de tendance à l'aide de 3 moyennes mobiles Confirmation du signal : entrées uniquement lorsque tous les indicateurs sont alignés

Gestion avancée du capital et des risques

Gestion adaptative de l'argent : dimensionnement dynamique des lots en fonction de l'historique des transactions

Protection systématique : Stop Loss fixe, Take Profit rapide

Système de récupération : augmentation intelligente du lot après une perte

Bouchon de sécurité : limite d'exposition maximale

Fiabilité et qualité

Chaque transaction est soigneusement analysée, privilégiant la qualité à la quantité. OptiBot CAC40 garantit une approche disciplinée du trading automatisé, sans stress ni surveillance constante.

Caractéristiques principales

Détection automatique des signaux d'achat optimaux

Trading actif de 09h00 à 18h00 (heure de Paris)

Stratégie d'achat uniquement sur M1 pour des opportunités de trading fréquentes

Paramètres flexibles adaptés aux débutants et aux traders expérimentés

Configuration

Taille initiale du lot : 0,6 lot (MT5), 0,06 lot (MT4)

Taille minimale du lot : 0,01 (MT4), 0,1 (MT5)

Dépôt minimum recommandé : 2 000 € avec une taille de lot initiale à 0.6

Dépôt optimal : 10 000 € avec une taille de lot initiale à 3

Effet de levier recommandé : minimum 1:100 (optimal : 1:33)

VPS requis pour des performances continue

Recommandations d'utilisation

(Optionnel) Mettez l'EA en pause lors des annonces économiques majeures et lorsque le VIX est supérieur à 30 (forte disponible). Sinon, le robot fonctionne de manière totalement autonome.

Avantages concurrentiels

EA prêt à l'emploi, installation simple

Stratégie d'achat uniquement testée et optimisée

Entièrement automatisé, aucune intervention manuelle

Interface intuitive pour tous les niveaux

Compatibilité et exigences techniques

Plateforme : MetaTrader 4/5

Courtier : Tous du moment qu'ils sont reconnus

Période : M1

Indice : CAC40 (ou FRA40) uniquement

VPS : recommandé pour le trading 24h/24 et 7j/7

À qui s'adresse-t-il ?

Traders débutants à la recherche d'une solution automatisée fiable

Traders expérimentés souhaitant se diversifier avec le trading algorithmique

Les investisseurs à la recherche d'une approche passive du CAC40

Professionnels à la recherche d'outils de trading de niveau institutionnel

Commencez dès aujourd'hui

Connectez OptiBot à votre graphique CAC40 et exploitez pleinement son potentiel de trading automatisé. Rejoignez la communauté des traders qui font confiance à OptiBot CAC40 et bénéficiez d'un avantage compétitif sur les marchés financiers.