OptiBot CAC40 Expert Advisor

OptiBot CAC40 – 自動売買エキスパートアドバイザー

トレーダーの皆さん、こんにちは！
私は OptiBot CAC40 です。
パリ証券取引所の代表的な株価指数 CAC40 を分析し、攻略するために設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。
私の使命は、最適なトレードチャンスを正確に見極め、利益を最大化しつつリスクを最小化すること です。

重要: ご購入後は optibot-trading.com にアクセスし、ガイドや使用方法のヒントをご確認ください。

🔹 OptiBot CAC40 を選ぶ理由

買い専用（Buy-Only）戦略

OptiBot CAC40 は、CAC40 の上昇トレンドを最大限に活かすための 買い専用戦略 を採用しています。
この方向性のあるシンプルな戦略により、トレードが容易になり、成長機会に集中できます。

🤖 完全自動化システム

EA は正確かつ計算されたシグナルに基づいてポジションを自動的に開閉します。
感情的な判断を排除し、規律的かつ効率的な自動トレードシステム によって時間を節約できます。

💡 スマートなエントリーシグナル

OptiBot CAC40 は、3 つの主要要素を組み合わせて最適な買いエントリーを特定します：

  • デイリーピボットポイント: 日次データに基づく自動的なサポートレベル計算

  • 複数の移動平均: 3 本の移動平均線を用いたトレンド分析

  • シグナル確認: すべての指標が一致したときのみエントリー

💼 資金管理とリスク管理の高度化

  • アダプティブマネーマネジメント: 取引履歴に応じた動的ロット調整

  • システマティックプロテクション: 固定ストップロスと素早いテイクプロフィット

  • リカバリーシステム: 損失後にロットを自動的に増加

  • セーフティキャップ: 最大エクスポージャーの制限

🧭 信頼性と品質

すべての取引は厳密に分析され、量より質を重視 しています。
OptiBot CAC40 は、監視不要でストレスのない 規律的な自動売買 を実現します。

⚙️ 主な機能

  • 最適な買いシグナルの自動検出

  • パリ時間 09:00〜18:00 の間にアクティブトレード

  • M1（1分足） での買い専用戦略

  • 初心者から上級者まで使いやすい柔軟な設定

🧩 推奨設定

  • 初期ロットサイズ: 0.6 (MT5), 0.06 (MT4)

  • 最小ロットサイズ: 0.01 (MT4), 0.1 (MT5)

  • 推奨最低入金額: €2,000（ロット0.6の場合）

  • 最適入金額: €10,000（ロット3の場合）

  • 推奨レバレッジ: 最低 1:100（理想は 1:33）

  • VPS 必須（安定した稼働のため）

⚠️ 使用上の推奨事項

（任意）主要な経済発表時や VIX > 30（高ボラティリティ時）には EA を一時停止することをお勧めします。
それ以外の時間は完全に自動で稼働します。

🏆 競合優位性

  • すぐに使える EA、簡単なインストール

  • 検証済み・最適化された買い専用戦略

  • 完全自動化、手動操作不要

  • すべてのレベルのトレーダーに対応する直感的インターフェース

💻 互換性と技術要件

  • プラットフォーム: MetaTrader 4 / 5

  • ブローカー: 認可済みブローカー全般に対応

  • 時間軸: M1

  • 対象指数: CAC40（または FRA40）のみ

  • VPS: 24時間稼働に推奨

👤 対象ユーザー

  • 信頼性の高い自動売買ソリューションを探している初心者トレーダー

  • アルゴリズム取引で分散投資を行いたい上級トレーダー

  • CAC40 に対してパッシブアプローチを取りたい投資家

  • プロレベルの取引ツールを求める機関投資家や専門トレーダー

🚀 今すぐ始めましょう

OptiBot を CAC40 チャートに接続し、完全自動取引の可能性を最大限に引き出してください。
OptiBot CAC40 を信頼するトレーダーコミュニティに参加し、金融市場で 一歩先を行くトレード体験 を手に入れましょう。


フィルタ:
8520.7410
19
8520.7410 2025.11.03 14:49 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Alix Boccacino
347
開発者からの返信 Alix Christian Daniel Boccacino 2025.11.03 14:56
Merci pour votre retour ! Ravi que l’EA vous convienne et que les premiers trades soient réussis. Votre satisfaction et vos retours nous motivent à rester réactifs et proposer constamment du contenu de qualité.
レビューに返信