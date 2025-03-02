AP Fibonacci Retracement PRO (MT5)

Überblick

AP Fibonacci Retracement PRO ist ein Trendfortsetzungs-Pullback EA. Er wartet auf einen bestätigten Swing, berechnet die Fibonacci-Retracement-Zone und sucht nach Einstiegen in die Richtung der ursprünglichen Bewegung.

Kein Raster, kein Martingal.

Logik der Strategie

Ermittelt das letzte gültige Swing-Hoch/Tief unter Verwendung von Fraktalen auf dem ausgewählten Signal-Zeitrahmen. Berechnet die Retracement-Zone zwischen 38,2% und 61,8% (konfigurierbar). Wenn der Preis bei einem geschlossenen Balken innerhalb der Zone liegt (mit optionaler Toleranz), steigt der EA in die Swing-Richtung ein.

Risiko-Management

Stop-Loss am Swing-Extrem mit einem optionalen Puffer oder ATR-basierte Stops.

Gewinnmitnahme durch Risk-Reward-Multiplikatoren oder feste Punkte.

Optionale automatische Anpassung von SL/TP an Broker-Stop und Freeze-Levels.

Handelskontrollen

Maximale Trades pro Tag

Cooldown nach Handelsschluss

Optionaler Spread-Filter

Slippage-Einstellung

On-Chart-Tools

Optionale Fibonacci-Gitterzeichnung, die den Swing und die wichtigsten Retracement-Levels anzeigt.

Wird aktualisiert, wenn ein neuer Swing bestätigt wird.

Empfohlene Märkte und Zeitrahmen

FX-Majors, XAUUSD, wichtige Indizes und BTCUSD.

Signal-Zeitrahmen: M5/M15 für aktive Intraday-Bewegungen; M30/H1 für eine langsamere Struktur.

Wichtige Eingaben

SignalTF_Minuten

ZoneLowPct / ZoneHighPct

ZoneToleranzPkt

VerwendungSwingSL / SwingSLCushionPts

VerwendungATRStops / ATR_Periode / ATR_SL_Mult

RR_TakeProfit / TP_FixedPts

MaxTradesPerDay / CooldownMinuten / MaxSpread_Points

AutoFit_ToStops / StopsCushion_Points

FestgelegteLose

Anmerkungen

Trades auf geschlossenen Bars

Entwickelt als strukturiertes Fibonacci-Pullback-Framework, das sich zum Testen verschiedener Symbole und Konfigurationen eignet.

Offenlegung des Risikos

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie mit einem Demokonto, bevor Sie echtes Geld einsetzen.