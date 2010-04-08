AP DayTrader Impulse Box MT4

AP DayTrader Impuls-Box MT4

Was es macht

Intraday-Engine, die einen"Box"-Bereich der Sitzung ( M5) mit einemImpulsfilter ( EMA/RSI auf M15) kombiniert. Wenn der Preis die Box verlässt und der Impuls bestätigt wird, platziert der EA eine einzelne Marktorder in diese Richtung.Eine Position pro Symbol.

  • Einfache Logik, wenige Knöpfe

  • Box + Impulsbestätigung

  • Kein Martingal, kein Raster, kein Averaging

  • Funktioniert auf Netting-Konten

Wie Buchungen entschieden werden

  1. Erstellen Sie eine Zeitfenster-"Box" aus den letzten Sitzungsstunden (Start-/End-Eingaben).

  2. Warten Sie, bis der Kurs die Box um einen Puffer (Punkte)verlässt.

  3. Bestätigen Sie denImpuls über die Ausrichtung des schnellen/langsamen EMA und den RSI-Filter.

  4. Senden Sie eine einzelne Order mit SL/TP (standardmäßig ATR-basiert).

  5. OptionalerBreakeven + ATR-Trail, sobald sich der Preis zu seinen Gunsten bewegt.

Wichtigste Eingaben

  • Modus: Impuls / Box / Beide

  • Signale TF: normalerweise M15;Box TF:M5

  • Box-Stunden: Start/Ende , Einstiegspuffer, min/max Box-Höhe

  • EMA(20/50/200) und RSI(14) Stufen

  • Stops: ATR-Multiplikatoren oder Fixpunkte

  • BE & Trail: Auslöser (pts), BE-Puffer, ATR-Trail-Multiplikator

  • Tägliche Leitplanken: Max Trades/Tag, Cooldown, tägliche Verlustbegrenzung

  • Lots: fest oder Risikoprozent

Schnellstart (EURUSD)

  • Signale TF: M15 ,Box TF: M5

  • BoxStunden:07:00-09:00 ( Serverzeit)

  • Puffer:80-120 pts ( Anpassung an Broker-Zahlen)

  • Stopps:SL = 2×ATR,TP = 1,5×ATR

  • MaxTrades/Tag:2, Abklingzeit:10 min

Symbole & Zeitrahmen

EURUSD, GBPUSD zuerst; XAUUSD optional.Intraday halten ; ZielM5-M15.

Anmerkungen

  • Forward-Test bei Ihrem Broker (Kontraktspezifikationen und Stop-Levels variieren).

  • Ausgelegt für einen Chart/Symbol pro Instanz.

  • Keine DLL/WebRequest. Nur englische Eingaben.

Empfohlene Produkte
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experten
Dieser Expert Advisor analysiert die letzten Kerzen und stellt fest, ob es eine Umkehr oder eine große Korrektur geben wird. Außerdem werden die Messwerte einiger Indikatoren analysiert (ihre Parameter können angepasst werden). Ist eine kostenlose Version von Proftrader . Im Gegensatz zur Vollversion kann in der kostenlosen Version des Beraters das anfängliche Lot nicht höher als 0,1 sein, das Handelspaar nur EURUSD und es hat auch weniger konfigurierbare Parameter. Eingabe-Parameter Lots - Losg
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experten
Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn der RSI-Indikator in überverkaufte oder überkaufte Bereiche eintritt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist EURGBP und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchführung von Ba
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Experten
Der Expert Advisor arbeitet mit zwei Indikatoren CCI und ADX. Bedingungen für den BUY-Einstieg: 1. der ADX überschreitet die Marke von 20 2. CCI überquert das Niveau von 100 von unten nach oben 3. Feste StopLoss und TakeProfit setzen 4. Schließen Sie die Position zum Marktpreis, wenn der CCI das 100er-Niveau von oben nach unten durchquert. SELL Einstiegsbedingungen: 1. der ADX übersteigt das 20er-Niveau 2. CCI überquert das Niveau von -100 von oben nach unten 3. Feste StopLoss und TakeProfit se
FREE
Free Spike Finder MT4
Pier Gaetano Novara
3 (2)
Experten
Gleiches Verhalten wie bei https://www.mql5.com/en/market/product/25552 , aber feste Menge 0,01 Der EA wartet nach einer bestimmten Logik auf einen Spike und eröffnet eine Position in Spike-Richtung, indem er Stop Loss und Take Profit setzt. Wenn Positionen im Gewinn sind, werden sie mit einem intelligenten Trailing-Mechanismus verwaltet, der auch auf der verstrichenen Zeit seit der Eröffnung der Position basiert. Es funktioniert mit 5-stelligen und 4-stelligen Brokern. Muss auf dem M1-Chart ve
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experten
Dies ist eine kostenlose Version des Expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В der Roboter basiert auf 2 Strategien: an der Kreuzung der gleitenden Durchschnitte und Bollinger Bands Indikator .In der kostenpflichtigen Version, drei Strategien zur Verfügung stehen, die Rentabilität erhöht mehrere Male .Entwickelt für das Währungspaar EURUSD H1.Es ist möglich, es auf andere Werkzeuge nach der Optimierung zu verwenden.Test nur auf Tick-Daten. ** Verwendet
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Experten
Dieser EA handelt mit dem Heiken Ashi Smoothed Indicator. Er bietet viele Handelsszenarien und flexible Einstellungen für das Positionsmanagement sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen, einen Martingal- und einen inversen Martingal-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Es implementiert drei verschiedene Einstiegsstrategien Anpassbare Break-Even, SL, TP und Trailing-Stop Funktioni
FREE
Orca MT4
Noriyuki Suzuki
Experten
Orca erkennt einen Trend und eine leichte Preisstagnation und geht dann eine Position ein, die auf einen Ausbruch in die Trendrichtung abzielt. Indem er heikle Bewegungen vermeidet, die typisch sind für Rangebound-Bedingungen, und stattdessen auf Ausbrüche abzielt, erreicht er enge Stop-Loss-Einstellungen. Er zeigt gute Leistungen in trendigen Märkten, kann aber stagnierende Ergebnisse aufweisen, wenn die Rangebound-Bedingungen fortbestehen. Dieser EA eignet sich für Vermögenswerte wie USDJPY un
FREE
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Experten
Der EA kann mehrere Währungen handeln. Bitte prüfen Sie unsere Signale ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) für detaillierte Informationen. Kein Raster oder Martingal! Keine manuelle Konfiguration oder Anpassung erforderlich! Jeder Handel ist durch Stop Loss geschützt. Dieser Expert Advisor handelt nur für einen kurzen Zeitrahmen in der Nacht, während des Endes der New Yorker Sitzung. Er nutzt Momente geringer Volatilität und geht auf der Grundlage von Indikatoren in den Handel ein
Eurusd Auto Trading Bot
Gabriel Beaird
4 (2)
Experten
Vollständig automatisiert und bereit, folgen Sie einfach den Anweisungen unten, um zu sehen, es funktioniert richtig. Viel Spaß! MINDESTKONTOGRÖSSE - $500 EMPFOHLENE KONTOGRÖSSE - $1000 Für EurUSD Handel auf 15M Kerze Für IG-Broker Ein anderer Broker, bei dem es funktioniert, ist OANDA, aber ich lasse meinen bei IG laufen. Alles, was Sie tun müssen, ist sicherzustellen, dass die obigen Angaben korrekt sind, und es dann auf EUR USD (15M) laufen zu lassen. Geht aus dem Eigenkapital in das Konto
FREE
EA Scalping Expert
Gerard Valldosera Gomez
3 (1)
Experten
Dies ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Dieser EA kann nicht im selben Konto ausgeführt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wollen, der täglich handelt, ist dies nicht, weil es Geduld erfordert, für ein paar Tage oder Wochen auf die richtige Gelegenheit zu warten, damit es zu handeln. Es nutzt die Volatilität der Preisbewegung.
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
MACD Trader FREE
Konstantin Nikitin
1 (1)
Experten
Dies ist ein automatisierter Expert Advisor, der mit den Indikatoren MACD und Envelopes handelt. Die kostenlose Version hat die folgenden Einschränkungen. Kein Panel zum Eröffnen von Aufträgen. Der Handel ist auf das Währungspaar EURUSD und ähnliche beschränkt. Es können nur Orders mit dem minimalen Lot eröffnet werden, es können nicht mehr als 5 Orders in dieselbe Richtung eröffnet werden, insgesamt also 10 Orders. Die Pause nach Schließung aller Orders beträgt 6000 Minuten. Während der Analyse
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Zcandle Robot
Hong Ling Mu
Experten
Die Logik dieses Roboters ist einfach, aber sehr leistungsfähig. Er überwacht den aktuellen Trend mit Hilfe von langfristigen Candlesticks und verwendet mehrere Candlesticks, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Der EA überwacht zunächst den aktuellen Trend und platziert dann Aufträge im Einklang mit dem Trend. Das Timing der Orders basiert auf einem internen RCI-Indikator. Der Eingabewert für RCI kann frei eingestellt werden. Ein Wert, der näher bei 1 liegt, erhöht die Genauigkeit, verringert ab
FREE
Candle Cross DCR MT4
Kaloyan Ivanov
Experten
Expert Advisor Beschreibung: Candle Cross DCR Candle Cross DCR ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 5. Er erzeugt präzise Handelssignale, sobald eine Kerze eine exponentielle gleitende Durchschnittslinie (EMA) kreuzt. Optional kann dieses Signal durch den DCR-Filter bestätigt werden, der aus drei technischen Indikatoren besteht: DeMarker, CCI und RSI. Dieser EA ist hochgradig konfigurierbar und eignet sich sowohl für Scalping- als auch für Trendfolgestrategien. Er k
FREE
PZ Bollinger Bands EA
PZ TRADING SLU
4.75 (4)
Experten
Dieser EA handelt mit dem Bollinger Bands Indikator. Er bietet viele Handelsverhaltensweisen und flexible Einstellungen für das Positionsmanagement sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen und einen Martingal-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Vollständig anpassbare Indikatoreinstellungen Anpassbare Break-even, SL, TP und Trailing-Stop Funktioniert für ECN/Nicht-ECN-Broker Funk
FREE
EA With Recovery
Che Jeib Che Said
4.5 (2)
Experten
Der Expert Advisor wurde entwickelt, um den Kontostand des Benutzers dauerhaft zu erhöhen. Um dies zu erreichen, verfügt er über zwei Modi, den Normal- und den Recovery-Modus. Die Parameter für die beiden Modi können entsprechend der Strategie des Benutzers geändert werden. Es gibt auch eine Schaltfläche für den automatischen Handel, eine Schaltfläche für den Kauf und eine Schaltfläche für den Verkauf. Die Taste für den automatischen Handel kann ein- und ausgeschaltet werden. Mit den Schaltfläc
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experten
Double Breakout ist ein automatischer Expert Advisor mit zwei separaten Strategien, die Martingale verwenden. Der MACD-Indikator mit einstellbaren Parametern wird als Input für jeden Auftragsfluss verwendet. Die festgelegten Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus werden zum Verlassen der Position verwendet. Allgemeine Empfehlung Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 1000 Cents. Der empfohlene Spread beträgt nicht mehr als 3 Punkte. Es ist besser, Trend-Währungspaare zu verwenden. Der Martingale-Par
FREE
RRS Impulse Plus
Rajeev Ranjan Sharma
Experten
RRS Impulse Plus EA ist eine erweiterte Version von RRS Impulse EA . Diese aktualisierte Version bietet mehr Flexibilität mit mehreren neuen Optionen. Der EA nutzt den Relative-Stärke-Index (RSI), den Stochastik-Oszillator, den gleitenden Durchschnitt (MA) und die Bollinger-Bänder , um Trend- und Gegentrend-Gelegenheiten zu identifizieren. Als Multi-Pair EA scannt er mehrere Währungspaare nach Signalen. Dieser EA enthält verschiedene Funktionen wie Trailing, Risikomanagement, Geldmanagement, Res
FREE
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
MerkaStudent
Merkabot
Experten
MerkaStudent ist eine Basisversion eines Expert Advisors, der es uns ermöglicht, einen Teil des Verhaltens eines Charts in historischer Zeit zu verstehen. Es verwendet einige grundlegende Parameter im Handel, die es uns ermöglichen, mathematisch zu verstehen, wie sich ein Diagramm bewegt und somit zu wissen, was unsere mathematische Erwartung in dem analysierten historischen Zeitraum ist. Ausgehend von einer mathematischen Logik können wir eine Strategie erstellen, um ihre Ergebnisse zu bewert
FREE
DrawRectangular
Ivan Zhigalov
Experten
DrawRectangular EA Der Experte zeichnet Renko-Rechtecke und die Entwicklungsstufen der folgenden "Ziegel" direkt auf dem Chart, kann als Indikator verwendet werden. Die Order kann mit oder gegen den Trend eröffnet werden (wird in den Einstellungen festgelegt), abhängig von der Größe des Schattens der letzten beiden Renko-Balken. Expertenfunktionen: Nicht mehr als eine Order pro Symbol; Sie müssen die Größe der letzten beiden Schatten einstellen: "von" und "bis"; Verwaltung der Losgröße in Abh
FREE
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Experten
Der Expert Advisor der Forex Fraus-Familie ist für das Scalping des Paares EUR/USD auf dem Zeitrahmen M1 (für fünfstellige Kurse) konzipiert und für Konten mit schneller Orderausführung geeignet. Prinzip der Operation Käufe bei den extremen Tiefstständen und Verkäufe bei den extremen Höchstständen der Stochastik-Indikatorenwerte. Wenn ein Signal empfangen wird, werden die Aufträge durch Injektion unter Verwendung von Tick-Daten eröffnet. Positionen werden durch Trailing Stop geschlossen Nicht g
FREE
DAX H1 Undecision breakout
Marek Kupka
Experten
Dieser EA wurde entwickelt, getestet und live auf dem DAX H1 TF gehandelt. Alles ist bereit für den sofortigen Einsatz auf dem realen Konto. Sehr EINFACHE LONG ONLY STRATEGIE mit nur WENIGEN PARAMETERN. Die Strategie basiert auf dem Ausbruch der UNDECISION auf dem Tageschart. Sie steigt ein, wenn die Volatilität nach einiger Zeit der Konsolidierung steigt .Sie verwendet STOP pending orders mit ATR STOP LOSS. Um die Gewinne abzufangen, gibt es eine TRAILING PROFIT Funktion in der Strategie und T
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusFo
FREE
MA Semi Automated EA
Tadanori Tsugaya
Experten
"Die Einstellungen sind kompliziert, aber stellen Sie sicher, dass Sie sie voll ausnutzen." MA Touch und Cross Trade fokussierter halbautomatischer EA Dieser EA ist auf MA Touch- und Cross-Trades spezialisiert, mit zwei MA Exit-Bedingungen, von denen eine auch als Trailing-Stop verwendet werden kann! Die Verwendung ist ganz Ihnen überlassen! Ich habe noch nie einen MA Trade EA mit so vielen anpassbaren Einstellungen gesehen! MA Entry und Mass MA Exit für offene Positionen Dieser EA kann nicht n
FREE
AutoClusterEdge
Hoang Loc Tran
Experten
AutoClusterEdge - Nguồn điện có cấu trúc. Phục hồi chiến lược. AutoClusterEdge là một hệ thống tự động dịch hoàn toàn được thiết kế cho các giao dịch dựa trên hệ thống mạng. Hệ thống tích hợp Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Đường trung bình động (MA) và Phạm vi biến động thực trung bình (ATR) để khởi tạo và quản lý các cụm giao dịch, điều chỉnh mô-đun thế một cách hoạt động bằng cách sử dụng chuỗi Fibonacci và thực hiện lệnh thoát chiến lược có điều kiện. Hệ thống này đặc biệt phù hợp với nhữn
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experten
EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Experten
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experten
Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experten
Der EA Aurum Trader   kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seien
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Experten
- Real Preis ist 300$ - Begrenzter Rabatt (Es ist 49$ )- Nur 1 Kauf ist 49$. - Lifetime Update kostenlos Willkommen, Bitcoin Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Profit, Fixed Stop Loss. Kein Martingale, kein Raster, kein Betrug Bitcoin ist eine Kryptowährung, eine digitale Peer-to-Peer-Währung, die unabhängig von einer zentralen Regierungsbehörde funktioniert . Bitcoin ermöglicht direkte Transaktionen zwischen Nutzern, die durch kryptografische Technologie gesichert und in einem t
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Weitere Produkte dieses Autors
BTC Pro Breakdown Pro MT5
Allan Graham Pike
5 (1)
Experten
BTC Breakdown Pro MT5 Die meisten EAs versuchen, jedes Paar und jedes Setup zu handeln. Am Ende liefern sie keine Konsistenz. BTC Breakdown Pro MT5 wurde mit nur einem Ziel entwickelt: die größten Bitcoin-Breakdowns mit Klarheit und Kontrolle zu erfassen. Das System wartet auf einen Breakdown mit hohem Volumen und sucht dann einen sauberen Retest, bevor es einsteigt. Trades werden durch den Trend gefiltert, das Risiko wird mit vordefinierten SL/TP-Leveln kontrolliert, und Setups werden storniert
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Überblick AP Fibonacci Retracement PRO ist ein Trendfortsetzungs-Pullback EA. Er wartet auf einen bestätigten Swing, berechnet die Fibonacci-Retracement-Zone und sucht nach Einstiegen in die Richtung der ursprünglichen Bewegung. Kein Raster, kein Martingal. Logik der Strategie Ermittelt das letzte gültige Swing-Hoch/Tief unter Verwendung von Fraktalen auf dem ausgewählten Signal-Zeitrahmen. Berechnet die Retracement-Zone zwischen 38,2% und 61,8% (konfigurierba
FREE
AP DayTrader Impulse Box MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP DayTrader Impuls-Box (MT5) Was es macht Intraday-Engine, die einen "Box"-Bereich der Sitzung (M5) mit einem Impulsfilter (EMA/RSI auf M15) kombiniert. Wenn der Preis die Box verlässt und der Impuls bestätigt wird, platziert der EA eine einzelne Marktorder in diese Richtung. Einfache Logik, wenige Knöpfe Box + Impulsbestätigung Kein Martingal, kein Raster, kein Averaging Funktioniert auf Netting-Konten Wie Buchungen entschieden werden Erstellen Sie eine Zeitfenster-"Box" aus den letzten Sitzun
AP Vwap Bands Pro MT4
Allan Graham Pike
Indikatoren
AP VWAP Bands Pro (MT4) Volumengewichteter Durchschnittspreis mit ±σ-Bändern für klare Intraday-Bias, Mittelwert-Umkehrzonen und dynamische Unterstützung/Widerstand. Funktioniert bei Kryptowährungen (inkl. BTC), FX, Indizes und Metallen. Verwendet das Tick-Volumen, wenn das reale Volumen nicht verfügbar ist. Was es zeigt VWAP-Linie (volumengewichteter Durchschnittspreis). Zwei Hüllkurven um den VWAP (standardmäßig ±1σ und ±2σ) zur Hervorhebung des Gleichgewichts gegenüber der Ausdehnung. Mod
FREE
AP Vwap Bands Pro MT5
Allan Graham Pike
Indikatoren
AP VWAP Bands Pro (MT5) Volumengewichteter Durchschnittspreis mit ±σ-Bändern für klare Intraday-Bias, Mittelwert-Umkehrzonen und dynamische Unterstützung/Widerstand. Funktioniert bei Kryptowährungen (inkl. BTC) , FX , Indizes und Metallen . Verwendet Tick-Volumen, wenn echtes Volumen nicht verfügbar ist. Was es zeigt VWAP-Linie (volumengewichteter Durchschnittspreis). Zwei Hüllkurven um den VWAP (standardmäßig ±1σ und ±2σ) zur Hervorhebung des Gleichgewichts gegenüber der Ausdehnung. Rückstellun
FREE
AP Day Week Monthly High Low
Allan Graham Pike
5 (1)
Indikatoren
AP Tag-Woche-Monat Hoch-Tief Overlay, das die Höchst-/Tiefstwerte des Vortags, der Woche und des Monats auf einem beliebigen Diagramm anzeigt. Hervorragend geeignet für die Planung von Sitzungen, Zusammenflüsse und Warnungen, wenn der Kurs zu wichtigen Swing-Levels zurückkehrt. Was es macht Zeichnet 6 Linien: Höchst-/Tiefstkurs des Tages , Höchst-/Tiefstkurs der Woche , Höchst-/Tiefstkurs des Monats (aus den letzten abgeschlossenen Sitzungen). Berührungs- und Annäherungswarnungen , wenn der Kurs
FREE
AP Oil Navigator PRO MT4
Allan Graham Pike
Experten
AP Öl-Navigator PRO (MT4) Was es ist AP Oil Navigator PRO ist ein regelbasierter Expert Advisor, der speziell für Energiesymbole wie XTIUSD (WTI) und UKOIL (Brent) entwickelt wurde. Der EA sucht mit Hilfe eines Trendfilters für den höheren Zeitrahmen nach einer Tendenz in eine bestimmte Richtung, um dann mit Hilfe eines Volatilitätsgatters und eines Strukturbruchs einen Einstieg auf dem Arbeitszeitrahmen zu ermöglichen. Die Orders werden mit broker-sicheren Checks und festem Risiko platziert. Ke
AP Oil Navigator PRO
Allan Graham Pike
Experten
AP Öl-Navigator PRO (MT5) Was es ist AP Oil Navigator PRO ist ein regelbasierter Expert Advisor, der speziell für Energiesymbole wie XTIUSD (WTI) und UKOIL (Brent) entwickelt wurde. Der EA sucht mit Hilfe eines Trendfilters für den höheren Zeitrahmen nach einer Tendenz in eine bestimmte Richtung, um dann mit Hilfe eines Volatilitätsgatters und eines Strukturbruchs einen Einstieg auf dem Arbeitszeitrahmen zu ermöglichen. Die Orders werden mit broker-sicheren Checks und festem Risiko platziert. K
AP Day Week Monthly High Low MT4
Allan Graham Pike
Indikatoren
AP Tag-Woche-Monat Hoch-Tief MT4 Leichtes Overlay, das die Höchst-/Tiefstwerte des Vortags, der Woche und des Monats auf einem beliebigen Chart anzeigt. Hervorragend geeignet für die Planung von Sitzungen, Zusammenflüsse und Warnungen, wenn der Kurs zu wichtigen Swing-Levels zurückkehrt. Was es kann Zeichnet 6 Linien: Höchst-/Tiefstkurs des Tages, Höchst-/Tiefstkurs der Woche, Höchst-/Tiefstkurs des Monats (aus den letzten abgeschlossenen Sitzungen). Berührungs- und Annäherungswarnungen, wen
FREE
AP Session Boxes Pro
Allan Graham Pike
Indikatoren
AP Session Boxes - Asiatisch / London / NY Range Overlay (MT5 Indikator) Saubere Session-Boxen auf Ihrem Chart. Dieser leichtgewichtige Indikator zeichnet die asiatischen , Londoner und New Yorker Zeitfenster direkt auf dem Chart, einschließlich der Hoch- und Tiefstwerte jeder Box als gestrichelte Linien. Er ist perfekt für schnellen Kontext, Ausbruchsplanung und saubere Screenshots. Sofortige Struktur: Sehen Sie , wo sich der Markt während der wichtigsten Sitzungen bewegte. Ausbruchsvorbereitu
FREE
AP London Breakout MT4
Allan Graham Pike
Experten
AP London Breakout MT4 handelt den ersten Impuls, wenn Europa übergibt und die Liquidität in London einsetzt. Er bildet eine Pre-London-Range (Server 02:00-07:00), prüft die Höhe der Box und den Spread und setzt dann einen sauberen Breakout mit festem Risiko. Kein Martingal, kein Grid, kein Chasing; sobald der Markt gefüllt ist, wird die andere Seite annulliert und der Handel für den Tag eingestellt. Entwickelt für Majors und Gold auf M5-M15, mit broker-sicherer Platzierung (Stops/Freeze bewuss
AP London Breakout PRO
Allan Graham Pike
Experten
AP London Breakout PRO handelt den ersten Impuls, wenn Europa übergibt und die Liquidität in London einsetzt. Er bildet eine Pre-London-Range (02:00-07:00 Uhr Server), prüft die Höhe der Box und den Spread und setzt dann einen sauberen Ausbruch mit festem Risiko. Kein Martingal, kein Grid, kein Chasing; sobald der Markt gefüllt ist, wird die andere Seite annulliert und der Handel für den Tag eingestellt. Entwickelt für Majors und Gold auf M5-M15, mit broker-sicherer Platzierung (Stops/Freeze bew
AP BTC Bullish Retest MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP BTC Bullish Retest (MT5) Ausschließlicher BTC-Long-EA. Wartet auf einen entscheidenden Schlusskurs über dem Widerstand , bestätigt die Trend-/Volumenqualität und setzt dann ein BUY LIMIT auf den Pullback zum durchbrochenen Level. Jeweils ein Setup. Kein Raster, kein Martingal. Keine DLL/WebRequest. Was es ist Eine Breakout-and-Retest-Maschine für BTC. Es bildet aussagekräftige Widerstandshandles (body-high clusters) auf einem höheren TF, erfordert einen sauberen Abschluss durch diesen Handle
AP Gold Pro MT5
Allan Graham Pike
Experten
Intraday-Engine für XAUUSD (Gold). Erstellt eine Zeitfenster-"Box", wartet auf eine entscheidende Bewegung darüber hinaus und platziert dann eine Pending Order, um am Pullback teilzunehmen. Strenge Risikokontrollen, kein Raster, kein Martingal. Wie funktioniert es? Sie definieren ein oder mehrere Zeitfenster (z. B. London, NY oder benutzerdefinierte Stunden). Nach dem Schließen eines Fensters prüft der EA, ob eine saubere Bewegung über die Box hinaus durch einen Benutzerpuffer erfolgt. Optiona
AP Trade Assistant
Allan Graham Pike
Utilitys
AP Trade Manager - Produkt-Beschreibung AP Trade Manager ist ein kompaktes, broker-sicheres MT5-Dienstprogramm, das Ihren Chart in einen schnellen, disziplinierten Handelsarbeitsplatz verwandelt. Es handhabt Entrys, Exits, Partials, Breakeven+, OCO/Bracket-Logik, Trailing Stops und zeitgesteuerte Aktionen von einem sauberen Panel aus, das Sie überall andocken können. Es ist ein reines MQL5-Programm (keine DLL, keine WebRequest) und für Live-Charts konzipiert. Was es kann Ausführung mit einem Tas
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension