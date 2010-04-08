AP DayTrader Impulse Box MT4
- Experten
- Allan Graham Pike
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Was es macht
Intraday-Engine, die einen"Box"-Bereich der Sitzung ( M5) mit einemImpulsfilter ( EMA/RSI auf M15) kombiniert. Wenn der Preis die Box verlässt und der Impuls bestätigt wird, platziert der EA eine einzelne Marktorder in diese Richtung.Eine Position pro Symbol.
-
Einfache Logik, wenige Knöpfe
-
Box + Impulsbestätigung
-
Kein Martingal, kein Raster, kein Averaging
-
Funktioniert auf Netting-Konten
Wie Buchungen entschieden werden
-
Erstellen Sie eine Zeitfenster-"Box" aus den letzten Sitzungsstunden (Start-/End-Eingaben).
-
Warten Sie, bis der Kurs die Box um einen Puffer (Punkte)verlässt.
-
Bestätigen Sie denImpuls über die Ausrichtung des schnellen/langsamen EMA und den RSI-Filter.
-
Senden Sie eine einzelne Order mit SL/TP (standardmäßig ATR-basiert).
-
OptionalerBreakeven + ATR-Trail, sobald sich der Preis zu seinen Gunsten bewegt.
Wichtigste Eingaben
-
Modus: Impuls / Box / Beide
-
Signale TF: normalerweise M15;Box TF:M5
-
Box-Stunden: Start/Ende , Einstiegspuffer, min/max Box-Höhe
-
EMA(20/50/200) und RSI(14) Stufen
-
Stops: ATR-Multiplikatoren oder Fixpunkte
-
BE & Trail: Auslöser (pts), BE-Puffer, ATR-Trail-Multiplikator
-
Tägliche Leitplanken: Max Trades/Tag, Cooldown, tägliche Verlustbegrenzung
-
Lots: fest oder Risikoprozent
Schnellstart (EURUSD)
-
Signale TF: M15 ,Box TF: M5
-
BoxStunden:07:00-09:00 ( Serverzeit)
-
Puffer:80-120 pts ( Anpassung an Broker-Zahlen)
-
Stopps:SL = 2×ATR,TP = 1,5×ATR
-
MaxTrades/Tag:2, Abklingzeit:10 min
Symbole & Zeitrahmen
EURUSD, GBPUSD zuerst; XAUUSD optional.Intraday halten ; ZielM5-M15.
Anmerkungen
-
Forward-Test bei Ihrem Broker (Kontraktspezifikationen und Stop-Levels variieren).
-
Ausgelegt für einen Chart/Symbol pro Instanz.
-
Keine DLL/WebRequest. Nur englische Eingaben.