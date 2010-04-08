AP DayTrader Impulse Box MT4

AP DayTrader Impuls-Box MT4

Was es macht

Intraday-Engine, die einen"Box"-Bereich der Sitzung ( M5) mit einemImpulsfilter ( EMA/RSI auf M15) kombiniert. Wenn der Preis die Box verlässt und der Impuls bestätigt wird, platziert der EA eine einzelne Marktorder in diese Richtung.Eine Position pro Symbol.

Einfache Logik, wenige Knöpfe

Box + Impulsbestätigung

Kein Martingal, kein Raster, kein Averaging

Funktioniert auf Netting-Konten

Wie Buchungen entschieden werden

Erstellen Sie eine Zeitfenster-"Box" aus den letzten Sitzungsstunden (Start-/End-Eingaben). Warten Sie, bis der Kurs die Box um einen Puffer (Punkte)verlässt. Bestätigen Sie denImpuls über die Ausrichtung des schnellen/langsamen EMA und den RSI-Filter. Senden Sie eine einzelne Order mit SL/TP (standardmäßig ATR-basiert). OptionalerBreakeven + ATR-Trail, sobald sich der Preis zu seinen Gunsten bewegt.

Wichtigste Eingaben

Modus: Impuls / Box / Beide

Signale TF: normalerweise M15 ; Box TF: M5

Box-Stunden: Start/Ende , Einstiegspuffer, min/max Box-Höhe

EMA(20/50/200) und RSI(14) Stufen

Stops: ATR-Multiplikatoren oder Fixpunkte

BE & Trail: Auslöser (pts), BE-Puffer, ATR-Trail-Multiplikator

Tägliche Leitplanken: Max Trades/Tag, Cooldown, tägliche Verlustbegrenzung

Lots: fest oder Risikoprozent

Schnellstart (EURUSD)

Signale TF: M15 , Box TF: M5

BoxStunden: 07:00-09:00 ( Serverzeit)

Puffer: 80-120 pts ( Anpassung an Broker-Zahlen)

Stopps: SL = 2×ATR , TP = 1,5×ATR

MaxTrades/Tag:2, Abklingzeit:10 min

Symbole & Zeitrahmen

EURUSD, GBPUSD zuerst; XAUUSD optional.Intraday halten ; ZielM5-M15.

