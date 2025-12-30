AP Vwap Bands Pro MT4

AP VWAP Bands Pro (MT4)
Volumengewichteter Durchschnittspreis mit ±σ-Bändern für klare Intraday-Bias, Mittelwert-Umkehrzonen und dynamische Unterstützung/Widerstand. Funktioniert bei Kryptowährungen (inkl. BTC), FX, Indizes und Metallen. Verwendet das Tick-Volumen, wenn das reale Volumen nicht verfügbar ist.

Was es zeigt
VWAP-Linie (volumengewichteter Durchschnittspreis).

Zwei Hüllkurven um den VWAP (standardmäßig ±1σ und ±2σ) zur Hervorhebung des Gleichgewichts gegenüber der Ausdehnung.

Modi zum Zurücksetzen: Tag, Woche oder Ankerzeit (HH:MM), um den VWAP dort zu starten, wo Sie ihn benötigen (z. B. bei Börseneröffnung).

Warum Händler es verwenden
Bias: VWAP-Steilheit/Distanz zeigt an, wann der Preis den Wert über-/unterschreitet.

Zonen: Bänder fungieren als dynamische S/R für Fades oder Fortsetzungsplanung.

Klarheit: Ein sauberes Overlay - kein Durcheinander, keine Signale, denen Sie folgen müssen.

Eingaben (Klartext)
Modus: Tag / Woche / Ankerzeit (HH:MM)

Ankerstunde / Minute (verwendet, wenn Modus = Ankerzeit)

Zurücksetzen beim nächsten Anker (optional)

Bandbreiten: StdDev1 , StdDev2

Farben und Breite für VWAP und Bänder

Warnungen:

Cross: Kurs durchquert VWAP

Touch: Preis berührt innere/äußere Bänder

Popup / Ton (Datei) / Push

Schnellstart
Modus = Tag für Intraday, Woche für Swing, oder Anker zu Ihrem bevorzugten Marktöffnung.

Halten Sie ±1σ für das innere Band und ±2σ für das äußere Band. Schieben Sie das Band breiter/schmaler, um es an die Volatilität des Symbols anzupassen.

Fügen Sie M5-H1-Charts zur Planung hinzu oder höhere TFs, um einen breiteren Kontext zu sehen.

Tipps
Für BTC und Kryptowährungen wird das Tick-Volumen verwendet - für die VWAP-Mathematik ist das in Ordnung.

Kombinieren Sie mit Ihrem eigenen Struktur- oder Momentum-Filter; dies ist ein visuelles Tool, kein Auto-Trader.

Die Farben sind konfigurierbar - passen Sie Ihr Chartthema an.

Anmerkungen
Nur Indikator (keine Aufträge). Keine DLL/WebRequest.

Ergebnisse variieren je nach Broker/Feed. Bestätigen Sie immer auf einer Demo, bevor Sie den Indikator live verwenden.

Kompatibel mit allen Symbolen und Zeitfenstern, für die Daten vorliegen.

Unterstützung: Wenn Sie eine Voreinstellung (Tag/Woche/Anker) oder verschiedene Standard-Bandbreiten für ein Symbol benötigen, schreiben Sie einen Kommentar und ich werde Ihnen ein fertiges Set zur Verfügung stellen.
Empfohlene Produkte
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indikatoren
Market Profile 3 MetaTrader 4 Indikator - ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann, indem sie die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann mit Zeitrahmen zwischen M1 und D1 verbunden werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Timefram
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indikatoren
Forex Market Profile (kurz FMP) Was das nicht ist: FMP ist nicht die klassische buchstabencodierte TPO-Anzeige , zeigt nicht die Berechnung des gesamten Diagrammdatenprofils an und segmentiert das Diagramm nicht in Perioden und berechnet diese nicht. Was es macht : Am wichtigsten ist, dass der FMP-Indikator Daten verarbeitet, die sich zwischen dem linken Rand des benutzerdefinierten Spektrums und dem rechten Rand des benutzerdefinierten Spektrums befinden. Der Benutzer kann das Spektrum defi
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Der empfohlene Zeitrahmen ist М1 und die Verfallszeit ist 1,2,3 Minuten. Der Indikator ist für den automatischen und manuellen Handel geeignet. Ein mögliches Signal wird als ein Pfeil über/unter einer Kerze angegeben. Sie sollten warten, bis die Kerze geschlossen ist! Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet Handelssitzungen: TOKYO Abschnitt (Halbjahresende) Währungspaare: USD/JPY Arbeits-Zeitrahmen: M1 Verfallszeit: 1,2,3 Minuten. De
FREE
Cumulative Delta MT4
Evgeny Shevtsov
4.86 (29)
Indikatoren
Der Indikator analysiert die Volumenskala und teilt sie in zwei Komponenten auf - Verkäufer- und Käufervolumen - und berechnet außerdem das Delta und das kumulative Delta. Der Indikator flackert nicht und wird nicht neu gezeichnet, seine Berechnung und Darstellung erfolgen relativ schnell, wobei die Daten der kleineren (im Vergleich zum aktuellen) Zeiträume verwendet werden. Die Betriebsmodi des Indikators können über die Eingangsvariable Modus umgeschaltet werden: Kaufen - zeigt nur die Käuferv
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Indikatoren
Zig Zag 123 sagt uns, wann eine Umkehr oder Fortsetzung wahrscheinlicher ist, indem wir die Verschiebung von Angebot und Nachfrage betrachten. Wenn dies geschieht, erscheint ein charakteristisches Muster, das als 123 (auch als ABC bekannt) bekannt ist, und bricht oft in Richtung eines höheren Tiefs oder eines niedrigeren Hochs aus. Es wurden Stop-Loss- und Take-Profit-Levels hinzugefügt. Es gibt ein Panel, das die Gesamtperformance Ihrer Trades anzeigt, wenn Sie diese Stop-Loss- und Take-Profi
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indikatoren
Rainbow MT4 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, ist das ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT4), der auf dem Rainbow MT4 Indikator basiert, wie Sie in dem kurzen Video unten sehen können, ist jetzt hier verfügbar.
FREE
Auto BE 2 Edition
Calvin Andile Mahlangu
Utilitys
Auto BE #2 Edition - Trade Exit und ADR Panel Utility (MT4) Überblick Auto BE #2 Edition ist ein MetaTrader 4-Dienstprogramm, das den Ausstieg aus dem Handel durch automatische Stop-Loss-Platzierung, Breakeven-Schutz und einen optionalen Mechanismus zur teilweisen Schließung verwaltet. Es enthält auch ein ADR-Panel (Average Daily Range) , das die Marktspanne und Volatilitätsdaten direkt auf dem Chart anzeigt. Das Tool hilft Händlern bei der Aufrechterhaltung eines konsistenten, regelbasierten H
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indikatoren
Smart FVG Indikator MT4 – Fortschrittliche Fair Value Gap-Erkennung für MetaTrader 4 Der Smart FVG Indikator für MetaTrader 4 liefert professionelle Erkennung, Überwachung und Alarmierung von Fair Value Gaps (FVG) direkt in Ihren Charts. Er kombiniert ATR‑basiertes Filtern mit strukturbewusster Logik, um Marktrauschen zu reduzieren, sich an die Liquidität anzupassen und nur die relevantesten Ungleichgewichte für präzise Entscheidungen hervorzuheben. Zentrale Vorteile Präzise FVG-Erkennung: Ide
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indikatoren
Der MACD-Indikator in MetaTrader 4/5 sieht anders aus als der MACD in den meisten anderen Charting-Programmen. Das liegt daran, dass die MetaTrader 4/5-Version des MACD die MACD-Linie als Histogramm anzeigt, während sie traditionell als Linie dargestellt wird. Darüber hinaus berechnet die MetaTrader 4/5-Version die Signallinie mit Hilfe eines SMA, während sie laut MACD-Definition ein EMA sein sollte. Die MetaTrader 4/5-Version berechnet auch kein echtes MACD-Histogramm (die Differenz zwischen de
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indikatoren
Dieser Indikator hilft, das Hoch und Tief der Sitzung Asian,London,Newyork zu markieren, mit benutzerdefinierten Stundeneinstellung Dieser Indikator ist so eingestellt, dass er von der Minutenkerze zählt, so dass er sich mit dem aktuellen Markt bewegt und zur angegebenen Stunde stoppt und eine genaue Linie für den Tag erstellt. unten ist die Anpassung, die Sie einstellen können: Input Descriptions AktivierenAsiatisch Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Höchst- und Tiefststände der
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indikatoren
QualifiedEngulfing - ist die kostenlose Version des ProEngulfing -Indikators. ProEngulfing - ist die kostenpflichtige Version des Advance Engulf-Indikators. Laden Sie ihn hier herunter. Was ist der Unterschied zwischen der kostenlosen und der kostenpflichtigen Version von ProEngulfing ? Die kostenlose Version hat die Einschränkung von einem Signal pro Tag. Vorstellung von QualifiedEngulfing - Ihr professioneller Engulf-Muster-Indikator für MT4 Entfesseln Sie die Kraft der Präzision mit Qualifie
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indikatoren
Dochte AufAb Ziel GJ Wicks UpDown Target GJ ist auf das Devisenpaar GJ spezialisiert . Täglich abrupte Auf- und Abwärtsbewegungen in der Eröffnungsspanne. Der Handel mit Ausbrüchen in der Londoner und New Yorker Sitzung wird empfohlen. Leitfaden Idee für eine Einstiegsstrategie: Schritt 1 - Ausbruch (Achtung: Handeln Sie auf der London Session und New York Session) Schritt 2 - Ausbruch beginnt (Handeln Sie nach Ihrem Handelsplan) Schritt 3 - Schließen Sie Ihre Order teilweise und setzen Sie
FREE
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator berechnet das Volumenprofil und platziert Etiketten, die den VAH-, VAL- und POC-Niveaus entsprechen, für jede einzelne Kerze. Funktionsmerkmale des Indikators Der Indikator funktioniert auf den Zeitrahmen von M5 bis MN, aber er verwendet die historischen Daten kleinerer Perioden: M1 - für Zeiträume von M5 bis H1, M5 - für den Zeitraum H4, M30 - für den Zeitraum D1, H4 - für den Zeitraum W1, D1 - für den Zeitraum MN. Die Farbe und die Position der Etiketten VAL, VAH und POC auf
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indikatoren
Der Auto-Fibonacci-Indikator ist ein professionelles technisches Analyseinstrument, das automatisch Fibonacci-Retracement-Levels auf der Grundlage der zuletzt geschlossenen Tages- (D1) oder 4-Stunden-Kerze (H4) zeichnet . Diese Niveaus werden von Händlern häufig verwendet, um wichtige Unterstützungs-, Widerstands- und Trendumkehrzonen zu identifizieren . Diese Version ist für den manuellen Handel konzipiert und unterstützt eine leistungsstarke Handelsstrategie, die Fibonacci-Levels in Kombinati
FREE
PZ Chart Overlay
PZ TRADING SLU
5 (1)
Indikatoren
Der Chart-Overlay- Indikator zeigt die Kursbewegungen mehrerer Instrumente auf demselben Chart an, sodass Sie auswerten können, wie unterschiedlich die Währungspaare im Verhältnis zueinander schwanken. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Finden Sie leicht überkaufte oder überverkaufte Währungspaare Zeichnen Sie bis zu sechs Währungspaare auf ein und demselben Diagramm Zeigen Sie bei Bedarf invertierte Symbole an An Diagrammgröße, Zoom und Zeitr
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Indikatoren
Dieser Indikator spiegelt die Assets, die in einem anderen Metatrader verwendet werden, und ermöglicht es, den Zeitrahmen und ein Template zu wählen. Dies ist der Metatrader 4 Client, er benötigt die Metatrader 4 oder 5 Server Versionen: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https: //www.mql5.com/en/market/product/88652 Details zur Funktionsweise finden Sie im Video.
FREE
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indikatoren
MASi Three Screens basiert auf der Handelsstrategie von Dr. Alexander Elder. Dieser Indikator ist eine Sammlung von Algorithmen. Die Algorithmen basieren auf der Analyse von Charts verschiedener Zeitrahmen. Sie können jeden der angebotenen Algorithmen anwenden. Liste der Versionen der Algorithmen: ThreeScreens v1.0 - Eine einfache Implementierung, mit Analyse der MACD-Linie; ThreeScreens v1.1 - Eine einfache Implementierung, mit Analyse des MACD-Histogramms; ThreeScreens v1.2 - Kombiniert die
FREE
Trade History for MT4
Jing Bo Wu
Indikatoren
Handelsverlauf für MT4 Dieser Indikator wurde speziell für Trader entwickelt, die ihre Trades auf den Charts anzeigen möchten. Zeigt die Historie und die aktuellen Geschäfte auf dem Chart an. Trades werden auf dem Chart mit einer gepunkteten Linie angezeigt, und der Gewinn wird in Echtzeit angezeigt. Gekaufte Trades werden in Bullenfarbe angezeigt, verkaufte Trades in Bärenfarbe. Tipp: Die vom Indikator angezeigte historische Order ist mit der "Account History" verknüpft. Bitte stellen Sie die
FREE
Countdown Candle Close MT4
Sid Ali Temkit
4 (1)
Indikatoren
Der Candle Countdown Timer für MetaTrader 4 (auch für MT5 verfügbar) ist ein wichtiger Indikator, der Ihnen hilft, Ihre Handelszeit effektiv zu verwalten. Er hält Sie über die Eröffnungs- und Schlusszeiten des Marktes auf dem Laufenden, indem er die verbleibende Zeit anzeigt, bevor die aktuelle Kerze geschlossen wird und eine neue entsteht. Mit diesem leistungsstarken Tool können Sie gut informierte Handelsentscheidungen treffen. Hauptmerkmale: Asien Bereich: Mit der Option, den Bereich zu erwe
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Trading Sessions Indicator 4test
Andrei Sviatlichny
Indikatoren
Highlights der Handelssitzungen im Chart Die Demoversion funktioniert nur auf dem AUDNZD-Chart !!! Die Vollversion des Produkts ist verfügbar unter: (*** wird noch hinzugefügt ***) Der Trading Session Indicator zeigt den Beginn und das Ende von vier Handelssitzungen an: Pazifik, Asien, Europa und Amerika. die Möglichkeit, den Beginn und das Ende der Sitzungen individuell zu gestalten; die Möglichkeit, nur ausgewählte Sitzungen anzuzeigen; funktioniert auf den Zeitrahmen M1-H2; Die folgenden
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
Indikatoren
VWAP-Indikator mit zwei Zeitrahmen für MT4 Beschreibung Professioneller VWAP-Indikator, der sowohl **Tages** als auch **Wochen** VWAP gleichzeitig auf Ihrem Chart anzeigt. Merkmale : - Zwei VWAP-Linien: Blau für täglich, Rot für wöchentlich - Konfigurierbare Bänder: Zwei Abweichungsbänder für jeden Zeitrahmen - Sitzungssteuerung: Anpassbare Handelszeiten für Daily VWAP - Saubere Visualisierung: Durchgehende Linien für den Haupt-VWAP, gestrichelt für die Bänder - Optimierbar: Parameter können
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte des Symbolpreises zu finden. Er arbeitet mit einem kleinen Candlestick-Umkehrmuster in Verbindung mit einem Extremwertfilter. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Wenn der Extremum-Filter deaktiviert ist, zeigt der Indikator alle Punkte an, die ein Muster aufweisen. Wenn der Extremum-Filter aktiviert ist, funktioniert die Bedingung - wenn die Historie Vorherige Balken 1 Kerzen zurück enthält höhere Kerzen und sie sind we
FREE
VSA Histogram
Richard Bystricky
Indikatoren
VSA - P (Volume Spread Analysis) Period-Based Histogram ist ein Tool, das die Dynamik des Marktvolumens visuell darstellt, indem es die Prinzipien der Volume Spread Analysis anwendet, wobei der Schwerpunkt auf der Hervorhebung der wichtigsten Volumenänderungen über bestimmte Zeiträume liegt. Das Histogramm erfasst Veränderungen in den Beziehungen zwischen Volumen und Preisspanne in Echtzeit und ermöglicht es Händlern, frühzeitige Signale für Kumulation, Verteilung und Verschiebungen im Kauf- ode
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Professioneller kumulativer Delta- und Volumen-Median-Indikator Verfolgen Sie echten Kauf-/Verkaufsdruck mit diesem leistungsstarken Tool zur Volumenanalyse. Der Volumenvergleichsindikator kombiniert kumulatives Delta und Volumenmedian , um Ihnen zu helfen, institutionelle Aktivitäten, Ungleichgewichte und potenzielle Umkehrungen zu erkennen. Hauptmerkmale: Kumulatives Delta-Histogramm - Visualisiert das Netto-Kauf- und Verkaufsvolumen in Echtzeit. Kauf-/Verkaufsvolumen-Mediane - Horiz
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Breakout PRO   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mit Breakout-Zonen handeln, verändert!   Quantum Breakout PRO   wurde von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung entwickelt und soll Ihre Handelsreise mit seiner innovativen und dynamischen Breakout-Zonen-Strategie auf ein neues Niveau bringen. Der Quantum Breakout Indicator zeigt Ihnen Signalpfeile auf Breakout-Zonen mit 5 Gewinnzielzonen und Stop-Loss-Vo
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indikatoren
Verfügbar für   MT4   und   MT5 . Tritt dem Market Structure Patterns Kanal bei, um Studienmaterialien und/oder zusätzliche Informationen herunterzuladen. Verwandte Beiträge: Market Structure Patterns - Einführung Jetzt mit 50 % Rabatt sichern | Vorheriger Preis 90 $ | Angebot gültig bis 31. Dezember | Ein großes Upgrade steht kurz bevor und der ursprüngliche Preis wird angepasst. Market Structure Patterns   ist ein Indikator, basierend auf den   Smart Money Concepts   , der die   SMC/ICT   E
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
Weitere Produkte dieses Autors
BTC Pro Breakdown Pro MT5
Allan Graham Pike
5 (1)
Experten
BTC Breakdown Pro MT5 Die meisten EAs versuchen, jedes Paar und jedes Setup zu handeln. Am Ende liefern sie keine Konsistenz. BTC Breakdown Pro MT5 wurde mit nur einem Ziel entwickelt: die größten Bitcoin-Breakdowns mit Klarheit und Kontrolle zu erfassen. Das System wartet auf einen Breakdown mit hohem Volumen und sucht dann einen sauberen Retest, bevor es einsteigt. Trades werden durch den Trend gefiltert, das Risiko wird mit vordefinierten SL/TP-Leveln kontrolliert, und Setups werden storniert
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Überblick AP Fibonacci Retracement PRO ist ein Trendfortsetzungs-Pullback EA. Er wartet auf einen bestätigten Swing, berechnet die Fibonacci-Retracement-Zone und sucht nach Einstiegen in die Richtung der ursprünglichen Bewegung. Kein Raster, kein Martingal. Logik der Strategie Ermittelt das letzte gültige Swing-Hoch/Tief unter Verwendung von Fraktalen auf dem ausgewählten Signal-Zeitrahmen. Berechnet die Retracement-Zone zwischen 38,2% und 61,8% (konfigurierba
FREE
AP DayTrader Impulse Box MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP DayTrader Impuls-Box (MT5) Was es macht Intraday-Engine, die einen "Box"-Bereich der Sitzung (M5) mit einem Impulsfilter (EMA/RSI auf M15) kombiniert. Wenn der Preis die Box verlässt und der Impuls bestätigt wird, platziert der EA eine einzelne Marktorder in diese Richtung. Einfache Logik, wenige Knöpfe Box + Impulsbestätigung Kein Martingal, kein Raster, kein Averaging Funktioniert auf Netting-Konten Wie Buchungen entschieden werden Erstellen Sie eine Zeitfenster-"Box" aus den letzten Sitzun
AP Vwap Bands Pro MT5
Allan Graham Pike
Indikatoren
AP VWAP Bands Pro (MT5) Volumengewichteter Durchschnittspreis mit ±σ-Bändern für klare Intraday-Bias, Mittelwert-Umkehrzonen und dynamische Unterstützung/Widerstand. Funktioniert bei Kryptowährungen (inkl. BTC) , FX , Indizes und Metallen . Verwendet Tick-Volumen, wenn echtes Volumen nicht verfügbar ist. Was es zeigt VWAP-Linie (volumengewichteter Durchschnittspreis). Zwei Hüllkurven um den VWAP (standardmäßig ±1σ und ±2σ) zur Hervorhebung des Gleichgewichts gegenüber der Ausdehnung. Rückstellun
FREE
AP Day Week Monthly High Low
Allan Graham Pike
5 (1)
Indikatoren
AP Tag-Woche-Monat Hoch-Tief Overlay, das die Höchst-/Tiefstwerte des Vortags, der Woche und des Monats auf einem beliebigen Diagramm anzeigt. Hervorragend geeignet für die Planung von Sitzungen, Zusammenflüsse und Warnungen, wenn der Kurs zu wichtigen Swing-Levels zurückkehrt. Was es macht Zeichnet 6 Linien: Höchst-/Tiefstkurs des Tages , Höchst-/Tiefstkurs der Woche , Höchst-/Tiefstkurs des Monats (aus den letzten abgeschlossenen Sitzungen). Berührungs- und Annäherungswarnungen , wenn der Kurs
FREE
AP Oil Navigator PRO MT4
Allan Graham Pike
Experten
AP Öl-Navigator PRO (MT4) Was es ist AP Oil Navigator PRO ist ein regelbasierter Expert Advisor, der speziell für Energiesymbole wie XTIUSD (WTI) und UKOIL (Brent) entwickelt wurde. Der EA sucht mit Hilfe eines Trendfilters für den höheren Zeitrahmen nach einer Tendenz in eine bestimmte Richtung, um dann mit Hilfe eines Volatilitätsgatters und eines Strukturbruchs einen Einstieg auf dem Arbeitszeitrahmen zu ermöglichen. Die Orders werden mit broker-sicheren Checks und festem Risiko platziert. Ke
AP Oil Navigator PRO
Allan Graham Pike
Experten
AP Öl-Navigator PRO (MT5) Was es ist AP Oil Navigator PRO ist ein regelbasierter Expert Advisor, der speziell für Energiesymbole wie XTIUSD (WTI) und UKOIL (Brent) entwickelt wurde. Der EA sucht mit Hilfe eines Trendfilters für den höheren Zeitrahmen nach einer Tendenz in eine bestimmte Richtung, um dann mit Hilfe eines Volatilitätsgatters und eines Strukturbruchs einen Einstieg auf dem Arbeitszeitrahmen zu ermöglichen. Die Orders werden mit broker-sicheren Checks und festem Risiko platziert. K
AP Session Boxes Pro
Allan Graham Pike
Indikatoren
AP Session Boxes - Asiatisch / London / NY Range Overlay (MT5 Indikator) Saubere Session-Boxen auf Ihrem Chart. Dieser leichtgewichtige Indikator zeichnet die asiatischen , Londoner und New Yorker Zeitfenster direkt auf dem Chart, einschließlich der Hoch- und Tiefstwerte jeder Box als gestrichelte Linien. Er ist perfekt für schnellen Kontext, Ausbruchsplanung und saubere Screenshots. Sofortige Struktur: Sehen Sie , wo sich der Markt während der wichtigsten Sitzungen bewegte. Ausbruchsvorbereitu
FREE
AP Day Week Monthly High Low MT4
Allan Graham Pike
Indikatoren
AP Tag-Woche-Monat Hoch-Tief MT4 Leichtes Overlay, das die Höchst-/Tiefstwerte des Vortags, der Woche und des Monats auf einem beliebigen Chart anzeigt. Hervorragend geeignet für die Planung von Sitzungen, Zusammenflüsse und Warnungen, wenn der Kurs zu wichtigen Swing-Levels zurückkehrt. Was es kann Zeichnet 6 Linien: Höchst-/Tiefstkurs des Tages, Höchst-/Tiefstkurs der Woche, Höchst-/Tiefstkurs des Monats (aus den letzten abgeschlossenen Sitzungen). Berührungs- und Annäherungswarnungen, wen
FREE
AP DayTrader Impulse Box MT4
Allan Graham Pike
Experten
AP DayTrader Impuls-Box MT4 Was es macht Intraday-Engine, die einen "Box"-Bereich der Sitzung ( M5) mit einem Impulsfilter ( EMA/RSI auf M15) kombiniert. Wenn der Preis die Box verlässt und der Impuls bestätigt wird, platziert der EA eine einzelne Marktorder in diese Richtung. Eine Position pro Symbol. Einfache Logik, wenige Knöpfe Box + Impulsbestätigung Kein Martingal, kein Raster, kein Averaging Funktioniert auf Netting-Konten Wie Buchungen entschieden werden Erstellen Sie eine Zeitfenster-"B
AP London Breakout MT4
Allan Graham Pike
Experten
AP London Breakout MT4 handelt den ersten Impuls, wenn Europa übergibt und die Liquidität in London einsetzt. Er bildet eine Pre-London-Range (Server 02:00-07:00), prüft die Höhe der Box und den Spread und setzt dann einen sauberen Breakout mit festem Risiko. Kein Martingal, kein Grid, kein Chasing; sobald der Markt gefüllt ist, wird die andere Seite annulliert und der Handel für den Tag eingestellt. Entwickelt für Majors und Gold auf M5-M15, mit broker-sicherer Platzierung (Stops/Freeze bewuss
AP London Breakout PRO
Allan Graham Pike
Experten
AP London Breakout PRO handelt den ersten Impuls, wenn Europa übergibt und die Liquidität in London einsetzt. Er bildet eine Pre-London-Range (02:00-07:00 Uhr Server), prüft die Höhe der Box und den Spread und setzt dann einen sauberen Ausbruch mit festem Risiko. Kein Martingal, kein Grid, kein Chasing; sobald der Markt gefüllt ist, wird die andere Seite annulliert und der Handel für den Tag eingestellt. Entwickelt für Majors und Gold auf M5-M15, mit broker-sicherer Platzierung (Stops/Freeze bew
AP BTC Bullish Retest MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP BTC Bullish Retest (MT5) Ausschließlicher BTC-Long-EA. Wartet auf einen entscheidenden Schlusskurs über dem Widerstand , bestätigt die Trend-/Volumenqualität und setzt dann ein BUY LIMIT auf den Pullback zum durchbrochenen Level. Jeweils ein Setup. Kein Raster, kein Martingal. Keine DLL/WebRequest. Was es ist Eine Breakout-and-Retest-Maschine für BTC. Es bildet aussagekräftige Widerstandshandles (body-high clusters) auf einem höheren TF, erfordert einen sauberen Abschluss durch diesen Handle
AP Gold Pro MT5
Allan Graham Pike
Experten
Intraday-Engine für XAUUSD (Gold). Erstellt eine Zeitfenster-"Box", wartet auf eine entscheidende Bewegung darüber hinaus und platziert dann eine Pending Order, um am Pullback teilzunehmen. Strenge Risikokontrollen, kein Raster, kein Martingal. Wie funktioniert es? Sie definieren ein oder mehrere Zeitfenster (z. B. London, NY oder benutzerdefinierte Stunden). Nach dem Schließen eines Fensters prüft der EA, ob eine saubere Bewegung über die Box hinaus durch einen Benutzerpuffer erfolgt. Optiona
AP Trade Assistant
Allan Graham Pike
Utilitys
AP Trade Manager - Produkt-Beschreibung AP Trade Manager ist ein kompaktes, broker-sicheres MT5-Dienstprogramm, das Ihren Chart in einen schnellen, disziplinierten Handelsarbeitsplatz verwandelt. Es handhabt Entrys, Exits, Partials, Breakeven+, OCO/Bracket-Logik, Trailing Stops und zeitgesteuerte Aktionen von einem sauberen Panel aus, das Sie überall andocken können. Es ist ein reines MQL5-Programm (keine DLL, keine WebRequest) und für Live-Charts konzipiert. Was es kann Ausführung mit einem Tas
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension