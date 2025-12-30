AP VWAP Bands Pro (MT4)

Volumengewichteter Durchschnittspreis mit ±σ-Bändern für klare Intraday-Bias, Mittelwert-Umkehrzonen und dynamische Unterstützung/Widerstand. Funktioniert bei Kryptowährungen (inkl. BTC), FX, Indizes und Metallen. Verwendet das Tick-Volumen, wenn das reale Volumen nicht verfügbar ist.





Was es zeigt

VWAP-Linie (volumengewichteter Durchschnittspreis).





Zwei Hüllkurven um den VWAP (standardmäßig ±1σ und ±2σ) zur Hervorhebung des Gleichgewichts gegenüber der Ausdehnung.





Modi zum Zurücksetzen: Tag, Woche oder Ankerzeit (HH:MM), um den VWAP dort zu starten, wo Sie ihn benötigen (z. B. bei Börseneröffnung).





Warum Händler es verwenden

Bias: VWAP-Steilheit/Distanz zeigt an, wann der Preis den Wert über-/unterschreitet.





Zonen: Bänder fungieren als dynamische S/R für Fades oder Fortsetzungsplanung.





Klarheit: Ein sauberes Overlay - kein Durcheinander, keine Signale, denen Sie folgen müssen.





Eingaben (Klartext)

Modus: Tag / Woche / Ankerzeit (HH:MM)





Ankerstunde / Minute (verwendet, wenn Modus = Ankerzeit)





Zurücksetzen beim nächsten Anker (optional)





Bandbreiten: StdDev1 , StdDev2





Farben und Breite für VWAP und Bänder





Warnungen:





Cross: Kurs durchquert VWAP





Touch: Preis berührt innere/äußere Bänder





Popup / Ton (Datei) / Push





Schnellstart

Modus = Tag für Intraday, Woche für Swing, oder Anker zu Ihrem bevorzugten Marktöffnung.





Halten Sie ±1σ für das innere Band und ±2σ für das äußere Band. Schieben Sie das Band breiter/schmaler, um es an die Volatilität des Symbols anzupassen.





Fügen Sie M5-H1-Charts zur Planung hinzu oder höhere TFs, um einen breiteren Kontext zu sehen.





Tipps

Für BTC und Kryptowährungen wird das Tick-Volumen verwendet - für die VWAP-Mathematik ist das in Ordnung.





Kombinieren Sie mit Ihrem eigenen Struktur- oder Momentum-Filter; dies ist ein visuelles Tool, kein Auto-Trader.





Die Farben sind konfigurierbar - passen Sie Ihr Chartthema an.





Anmerkungen

Nur Indikator (keine Aufträge). Keine DLL/WebRequest.





Ergebnisse variieren je nach Broker/Feed. Bestätigen Sie immer auf einer Demo, bevor Sie den Indikator live verwenden.





Kompatibel mit allen Symbolen und Zeitfenstern, für die Daten vorliegen.





Unterstützung: Wenn Sie eine Voreinstellung (Tag/Woche/Anker) oder verschiedene Standard-Bandbreiten für ein Symbol benötigen, schreiben Sie einen Kommentar und ich werde Ihnen ein fertiges Set zur Verfügung stellen.