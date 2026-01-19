DW Levels
- Indikatoren
- Aiman Saeed Salem Dahbag
- Version: 1.0
Hinweis: Dieser Indikator ist eine Testversion, die bis Ende Januar 2026 gültig ist.
Aktivierungsschlüssel: AW
Advanced Weekly Levels
Advanced Weekly Levels ist ein professioneller Indikator für die MetaTrader 5-Plattform, der die wichtigsten wöchentlichen und täglichen Kursniveaus direkt auf dem Chart einzeichnet und Händlern hilft, starke Unterstützungs- und Widerstandszonen genau zu identifizieren.
Der Indikator zeigt die folgenden Niveaus an:
🔹 PWH (Previous Week High)
Der höchste Kurs der Vorwoche.
🔹 PWL (Previous Week Low)
Der niedrigste Kurs der Vorwoche.
🔸 Last High
Der höchste Preis der letzten abgeschlossenen Tageskerze.
🔸 Last Low
Der niedrigste Kurs der letzten abgeschlossenen Tageskerze.
Merkmale des Indikators
-
Funktioniert auf allen Zeitskalen.
-
Verwendet präzise Tages- und Wochenwerte.
-
Ideal für den Handel mit Ausbrüchen und Umkehrungen von wichtigen Kursniveaus.
-
Geeignet für verschiedene Handelsstrategien, insbesondere Price Action.