DW Levels

Hinweis: Dieser Indikator ist eine Testversion, die bis Ende Januar 2026 gültig ist.
Aktivierungsschlüssel: AW

Advanced Weekly Levels

Advanced Weekly Levels ist ein professioneller Indikator für die MetaTrader 5-Plattform, der die wichtigsten wöchentlichen und täglichen Kursniveaus direkt auf dem Chart einzeichnet und Händlern hilft, starke Unterstützungs- und Widerstandszonen genau zu identifizieren.

Der Indikator zeigt die folgenden Niveaus an:

🔹 PWH (Previous Week High)
Der höchste Kurs der Vorwoche.

🔹 PWL (Previous Week Low)
Der niedrigste Kurs der Vorwoche.

🔸 Last High
Der höchste Preis der letzten abgeschlossenen Tageskerze.

🔸 Last Low
Der niedrigste Kurs der letzten abgeschlossenen Tageskerze.

Merkmale des Indikators

  • Funktioniert auf allen Zeitskalen.

  • Verwendet präzise Tages- und Wochenwerte.

  • Ideal für den Handel mit Ausbrüchen und Umkehrungen von wichtigen Kursniveaus.

  • Geeignet für verschiedene Handelsstrategien, insbesondere Price Action.


