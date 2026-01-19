Hinweis: Dieser Indikator ist eine Testversion, die bis Ende Januar 2026 gültig ist.

Aktivierungsschlüssel: AW



Advanced Weekly Levels

Advanced Weekly Levels ist ein professioneller Indikator für die MetaTrader 5-Plattform, der die wichtigsten wöchentlichen und täglichen Kursniveaus direkt auf dem Chart einzeichnet und Händlern hilft, starke Unterstützungs- und Widerstandszonen genau zu identifizieren.

Der Indikator zeigt die folgenden Niveaus an:

🔹 PWH (Previous Week High)

Der höchste Kurs der Vorwoche.

🔹 PWL (Previous Week Low)

Der niedrigste Kurs der Vorwoche.

🔸 Last High

Der höchste Preis der letzten abgeschlossenen Tageskerze.

🔸 Last Low

Der niedrigste Kurs der letzten abgeschlossenen Tageskerze.

Merkmale des Indikators