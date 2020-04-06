AP BTC Bullish Retest (MT5)

Ausschließlicher BTC-Long-EA. Wartet auf einen entscheidenden Schlusskurs über dem Widerstand, bestätigt die Trend-/Volumenqualität und setzt dann ein BUY LIMIT auf den Pullback zum durchbrochenen Level. Jeweils ein Setup. Kein Raster, kein Martingal. Keine DLL/WebRequest.

Was es ist

Eine Breakout-and-Retest-Maschine für BTC. Es bildet aussagekräftige Widerstandshandles (body-high clusters) auf einem höheren TF, erfordert einen sauberen Abschluss durch diesen Handle und kauft dann den Retest mit diszipliniertem Risiko und strengen broker-safe checks.

Wie gehandelt wird (Ablauf)

Auto-Level (M15/H1): Cluster von Body-Highs , erfordert Berührungen, hält ATR-Abstand vom Preis, rundet auf $10-Handles , mit einer kleinen Tendenz oberhalb des Handles.

Bestätigung des Ausbruchs (M5): Die Kerze schließt über dem Niveau mit einem Puffer, der nicht unterschritten werden darf, und passiert die Filter (Volumenschub; Preis > EMA200 ; EMA21 > EMA50 ; optionales RSI/ADX-Gate).

Retest-Entry: setzt ein BUY LIMIT unterhalb des Breakout-Close mit ATR- und Spread-bewusstem Offset; rastet am Tick-Raster ein; beachtet Stops/Freeze-Levels.

Risiko & Ausstieg: feste Lots oder $-Risiko; SL/TP in Punkten; Pending läuft nach N Bars automatisch ab; optionaler Give-up-Cancel, wenn der Preis wieder unter das Level fällt.





Nur Retest: zielt darauf ab, einen anfänglichen Ausbruchsschlupf zu vermeiden.

Signal-Gates: Struktur + Volumen + Trend + Must-Beat-Puffer.

Structure-first: Aktualisiert die Niveaus nur nach einer bedeutsamen Veränderung; Einzelpositionskontrolle.

Wichtige Eingaben

Signal: TFMinutes , BullVolLookback , BullVolMultiplier , LongMustBeatPts .

Retest: RetestOffsetLongPts , ATR/Spread-Wächter , PendingExpireBars .

Risiko: UseFixedLots oder $RiskMoney , LongSL_Points , LongTP_Points .

Filtern: UseEMAFilterLong , optional UseRSIFilter / UseADXFilter , ReclaimCancel .

Auto-Level: Lookback, Touch Count, Clustertoleranz, ATR-Fenster, $10-Rundung , Bias über dem Handle , Cooldown nach Close.

Orderkontrolle: Umfang pro Symbol (magic+symbol), optionale globale Sperre.

Schnellstart (BTCUSD)

Anhängen an M5 (EA liest intern M15/H1).

Versuchen: BullVolMultiplier=1.25 , BullVolLookback=20 , RetestOffsetLongPts=1800 .

Beispiel Risiko: LongSL_Points=50000 , LongTP_Points=100000 ; FixedLots=0.01 (oder setzen Sie $RiskMoney ).

Tipp: Halten Sie die Spread-Cap für Ihren Broker vernünftig; bestätigen Sie Stops Level/Lot Schritt.

Anmerkungen & Risiko

Nur Long-Setups. Keine Martingale/Raster/Durchschnittsbildung. Broker-Spezifikationen variieren - testen Sie Ihren Broker zuerst. EA verwendet intern Punkte für Präzision über Broker-Suffixe.