AP DayTrader Impulse Box MT5
- Experten
- Allan Graham Pike
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Was es macht
Intraday-Engine, die einen "Box"-Bereich der Sitzung (M5) mit einem Impulsfilter (EMA/RSI auf M15) kombiniert. Wenn der Preis die Box verlässt und der Impuls bestätigt wird, platziert der EA eine einzelne Marktorder in diese Richtung.
Einfache Logik, wenige Knöpfe
Box + Impulsbestätigung
Kein Martingal, kein Raster, kein Averaging
Funktioniert auf Netting-Konten
Wie Buchungen entschieden werden
Erstellen Sie eine Zeitfenster-"Box" aus den letzten Sitzungsstunden (Start-/End-Eingaben).
Warten Sie, bis der Kurs die Box um einen Puffer (Punkte) verlässt.
Bestätigen Sie den Impuls über die Ausrichtung des schnellen/langsamen EMA und den RSI-Filter.
Senden Sie eine einzelne Order mit SL/TP (standardmäßig ATR-basiert).
Optionaler Breakeven + ATR-Trail, sobald sich der Preis zu seinen Gunsten bewegt.
Wichtigste Eingaben
Modus: Impuls / Box / Beide
Signale TF: normalerweise M15; Box TF: M5
Box-Stunden: Start/Ende, Einstiegspuffer, min/max Box-Höhe
EMA(20/50/200) und RSI(14) Stufen
Stopps: ATR-Vielfache oder Fixpunkte
BE & Trail: Auslöser (pts), BE-Puffer, ATR-Trail-Multiplikator
Tägliche Leitplanken: Max Trades/Tag, Cooldown, tägliche Verlustbegrenzung
Lots: fest oder Risikoprozent
Schnellstart (EURUSD)
Signale TF: M15, Box TF: M5
BoxStunden: 07:00-09:00 (Server-Zeit)
Puffer: 80-120 pts (Anpassung an Broker-Zahlen)
Stops: SL = 2×ATR, TP = 1.5×ATR
MaxTrades/Tag: 2, Abklingzeit: 10 min
Symbole & Zeitrahmen
EURUSD, GBPUSD zuerst; XAUUSD optional. Intraday-Haltung; Ziel M5-M15.
Anmerkungen
Forward-Test bei Ihrem Broker (Kontraktspezifikationen und Stop-Levels variieren).
Ausgelegt für einen Chart/Symbol pro Instanz.
Keine DLL/WebRequest. Nur englische Eingaben.