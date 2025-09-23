AP Day Week Monthly High Low

Overlay, das die Höchst-/Tiefstwerte des Vortags, der Woche und des Monats auf einem beliebigen Diagramm anzeigt. Hervorragend geeignet für die Planung von Sitzungen, Zusammenflüsse und Warnungen, wenn der Kurs zu wichtigen Swing-Levels zurückkehrt.

Was es macht

  • Zeichnet 6 Linien: Höchst-/Tiefstkurs des Tages, Höchst-/Tiefstkurs der Woche, Höchst-/Tiefstkurs des Monats (aus den letzten abgeschlossenen Sitzungen).

  • Berührungs- und Annäherungswarnungen, wenn der Kurs eine ausgewählte Linie erreicht (mit einer vom Benutzer eingestellten Toleranz).

  • Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen. Keine externen Bibliotheken.

Wie zu verwenden

  1. Legen Sie es auf dem Chart ab, mit dem Sie handeln.

  2. Schalten Sie die gewünschten Sets um (Tag / Woche / Monat).

  3. Stellen Sie die Berührungstoleranz (Punkte) ein, wenn Sie Warnungen wünschen; lassen Sie die Standardeinstellung für einen kleinen Puffer.

Eingaben

  • Tag / Woche / Monat anzeigen - schalten Sie jedes Set ein/aus.

  • Warnungen - aktivieren/deaktivieren Sie Pop-up-Warnungen bei Berührung/Nähe.

  • Im Tester stummschalten - schaltet Pop-ups während der Ausführung des Strategietesters stumm.

  • Berührungstoleranz (Punkte) - Abstand von einer Linie, um den Alarm auszulösen.

Anmerkungen

  • Die Linien werden automatisch zu Beginn eines neuen Tages/Woche/Monats aktualisiert.

  • Dies ist ein Indikator (kein EA). Es werden keine Trades eröffnet oder verwaltet.


Bewertungen 1
Evolved
68
Evolved 2025.10.23 18:34 
 

Very good indicator, the best i have used so far, working like a charm

Evolved
68
Evolved 2025.10.23 18:34 
 

Very good indicator, the best i have used so far, working like a charm

Antwort vom Entwickler Allan Graham Pike 2025.10.23 23:14
Thank you for your kind words. I'm happy you like the indicator
