AP Trade Assistant

Die Schaltflächen reagieren im Tester nicht: Das ist zu erwarten. Verwenden Sie einen Live-Chart.

"Unzureichende Marge" oder "Stops zu eng": Erweitern Sie SL/TP oder reduzieren Sie das Risiko; überprüfen Sie die Symbol-Stop/Freeze-Levels in der MDB.

Es werden keine Overlays angezeigt: Vergewissern Sie sich, dass Tools → Add-ons eingeschaltet sind und die Zeitrahmen unterstützt werden.

Mac-Benutzer: Verwenden Sie MT5 für Windows über VM/Kompatibilitätsschicht. Native macOS-Ports können bei erweiterten Chart-Objekten unzuverlässig sein.

Mac-Benutzer - vor dem Kauf lesen

MetaTrader 5 ist eine Windows-Anwendung. Unter macOS müssen Sie MT5 unter Virtualisierung (Parallels/VMware) oder Kompatibilitätsschichten (CrossOver/Wine) ausführen.

Empfohlen: Parallels auf Apple Silicon (M-Serie) mit Windows 11 ARM. Stabile Benutzeroberfläche, vollständiges Zeichnen von Objekten, normale Dateipfade.

Bekannte Macken unter Wine/CrossOver: Einige Hover-Tooltips und benutzerdefinierte Beschriftungen werden in reinen Fenster-Bildschirm-Captures nicht gerendert (verwenden Sie "Display Capture" in OBS). Retina-Skalierung kann Beschriftungen verstellen; verringern Sie die Skalierung oder setzen Sie MT5 auf 100%. Die Dateipfade unterscheiden sich; bewahren Sie Voreinstellungen in .../MQL5/Files/ auf.

Wir liefern keine macOS-Binärdatei aus. Die Unterstützung deckt MT5 nur innerhalb einer Windows-Umgebung ab.





Dies ist ein manueller Handelsassistent. Er ist auf Live-UI-Klicks, Chart-Objekte und Broker-Interaktion angewiesen. Der MT5 Strategy Tester bietet diese Funktionen nicht, so dass das Panel nicht funktionieren kann.

Warum es im Tester nicht funktioniert

Der Tester generiert keine OnChartEvent-Maus-/Tastaturereignisse , die unser Panel benötigt.

Bei vielen Testläufen ist der Handel deaktiviert oder eingeschränkt; die manuelle OrderSend/modify-Logik ist blockiert.

Der visuelle Modus ist kein Live-Chart : Multi-Symbol-Book, Partials, OCO-Linking und UI-Statuspersistenz werden nicht simuliert.

Kalender/Screenshots/Datei-E/A sind im Tester eingeschränkt oder ausgeschaltet, so dass Nachrichten und Dienstprogramme nicht geladen werden können.

Verwenden Sie einen Live- oder Demochart im Terminal mit aktiviertem Handel.