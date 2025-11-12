AP Trade Assistant
- Utilitys
- Allan Graham Pike
- Version: 1.4
- Aktivierungen: 10
AP Trade Manager ist ein kompaktes, broker-sicheres MT5-Dienstprogramm, das Ihren Chart in einen schnellen, disziplinierten Handelsarbeitsplatz verwandelt. Es handhabt Entrys, Exits, Partials, Breakeven+, OCO/Bracket-Logik, Trailing Stops und zeitgesteuerte Aktionen von einem sauberen Panel aus, das Sie überall andocken können. Es ist ein reines MQL5-Programm (keine DLL, keine WebRequest) und für Live-Charts konzipiert.
Was es kann
-
Ausführung mit einem Tastendruck. Kauf-/Verkaufsmarkt und alle vier Pending-Typen (Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit). Automatische Größenanpassung nach festem Lot oder prozentualem Saldorisiko.
-
Handel im Lines-Modus. Schalten Sie "Lines" ein, ziehen Sie Entry/SL/TP auf den Chart, rasten Sie am Raster/ATR-Schritte ein und drücken Sie PLACE. Der EA entscheidet zwischen Markt und Pending, wendet Klammern an und markiert Aufträge.
-
Schutz-Suite. Breakeven+ mit Offset, Unified Trailing (Fixed, ATR, MA, SAR, Fractal, Prev-Bar) mit Hard Ratchet, optionale Virtual Stops mit Server Fallback und Warnungen.
-
Positionskontrolle. Partials (25/50/75 oder benutzerdefiniert), Close Buys/Sells/All, Delete Pendings, Reverse (mit Freeze/Stop-Schutzmaßnahmen).
-
OCO / Klammer. Aus Ihren Zeilen: gepaarte Orders stornieren die Geschwister bei Fill; Market Fills platzieren automatisch TP/SL.
-
Verwalten der Werkbank. Eine seitliche Schublade, die Live-Tickets auflistet (Ticket | Side | Lots | Entry | SL | TP | P/L | Trail | Age). Klicken Sie auf eine beliebige Zeile, um sie auszuwählen; handeln Sie vom Hauptbedienfeld aus, während die Schublade geöffnet bleibt.
-
Hauptanzeigefeld (MDB). Spread, Zeiten (Srv/Loc), Symbol P/L, Margin Badge, Mode Badges (Lines*, OCO*, Trail...) auf einen Blick. Blättern durch Konto- und Sitzungsansichten.
-
Nachrichten auf einen Blick. Ein minimales Nachrichtenpanel mit farbkodierten Auswirkungen und Countdown. Nur zu Informationszwecken; es blockiert niemals den Handel.
-
Werkzeuge und Überlagerungen. Zeichnungsmodus (Trendlinie, Kanal, Dreieck). Zusatzfunktionen: Kerzen-Countdown, Session-Boxen, AP Multi-Range, MA Cross Alerts, Supertrend, Tooltips für das Kerzen-Hover-Volumen und eine Screenshot-Taste.
-
Einsichtskarten. Ein-Klick-Schnappschüsse + Schlüsselstatistiken, die Sie später in ein Handelsjournal (CSV) exportieren können.
-
Einstellungen exportieren/importieren. Speichern von Voreinstellungen pro Symbol/TF und Panel-Geometrie in JSON; Wiederherstellung auf jedem Terminal.
-
Geschwindigkeit ohne Schlamperei. OrderCheck + Margin-Prüfungen bei jedem Senden. Lose werden an den Broker weitergereicht. Stopps/Freeze-Level werden eingehalten.
-
Klarheit. Minimale Klicks, lesbare Statuszeile, kurze Toasts, saubere Badges.
-
Dauerhaftigkeit. Speichert Geometrie, Registerkarte, Risikomodus und Überlagerungen pro Symbol/Zeitrahmen.
-
Validator-fähig. Timer gedrosselt, ruhige Protokolle, keine externen Aufrufe, Datei-Ops für Prüfer gesperrt.
Enthaltene Leistungen
-
Panel UI (Kopfzeilen-Tools, Registerkarten, Handelsgitter, MDB, Schubladen Verwalten/Tools/Info)
-
Risiko-Manager (festes Lot oder %-Saldo, Cash-Risiko, R-Multiple, Spread-/Kommissionsoption)
-
Order Router (Preflight-Prüfungen, Abweichungspolitik, Retry/Nudge, Tagging)
-
BE/Trail Engine (Auslöser + Offset, Multi-Strategie-Trailing, Hard Ratchet)
-
OCO/Bracket (Pairing, Cancel-on-Fill, Bracket vom Markt)
-
Position Book (schneller Snapshot für Zeilen/Filter/Partials)
-
Overlays (Countdown, Sitzungen, Multi-Range, MA-Cross, Supertrend; Zeichnungsobjekte)
-
Rückblick & Journal (Karten + CSV-Export)
-
Persistenz (GV/Dateien JSON)
Kompatibilität
-
Plattform: MetaTrader 5 Desktop (Windows).
Unter macOS verwenden Sie eine Windows VM oder eine unterstützte Kompatibilitätsschicht.
-
Kategorie: Dienstprogramme (keine Backtest-UI in Strategy Tester).
-
Live-Nutzung: Entwickelt für Live-Charts. Strategy Tester kann nicht mit den Schaltflächen des Panels interagieren.
1) Installieren und anschließen
-
Kopieren Sie den kompilierten EA in MQL5\Experts\ und starten Sie MT5 neu.
-
Erlauben Sie den Algo-Handel global und auf dem Chart.
-
Hängen Sie den AP Trade Manager an einen Symbolchart an (M1-D1). Platzieren Sie das Panel, wo Sie möchten.
Hinweis: Der Strategy Tester wird das UI nicht ausführen. Verwenden Sie einen Live-Chart oder einen Demokonto-Chart.
2) Erste Überprüfung (60 Sekunden)
-
Öffnen Sie Mehr → Schnellstart, um die Grundlagen zu überfliegen, oder Mehr → Über für Versionsinformationen.
-
Stellen Sie in der Kopfzeile das Thema mit T ein, falls gewünscht.
-
Bestätigen Sie den Risikomodus auf dem Handelsstreifen:
-
% für Risikoprozent-Sizing (Risiko % in den Eingaben oder über den Inline-Editor eingeben).
-
Lot für feste Lots.
-
-
MDB zeigt Srv/Loc Zeit, Spread, P/L, und Free Margin an.
3) Platzieren Sie einen Handel im Linienmodus
-
Tippen Sie auf Lines. Es erscheinen drei Linien: ENTRY, SL, TP mit Griffen und Beschriftungen.
-
Ziehen Sie ENTRY/SL/TP an die gewünschte Stelle. Verwenden Sie die Schritt-/Schnappsteuerung, falls aktiviert.
-
Drücken Sie PLACE:
-
Der EA wählt Markt oder Pending auf der Grundlage von ENTRY vs. Bid/Ask.
-
Er klemmt SL/TP auf Broker-Stops/Freeze. Die Statuszeile bestätigt die Aktion.
-
-
Schalten Sie OCO für gepaarte Pendings ein, Bracket, um TP/SL automatisch an Market Fills zu binden.
4) Schützen und Verwalten
-
BE+: Einschalten; Offset-Punkte setzen. Der EA bewegt SL zu BE+, sobald der Auslöser getroffen wird.
-
Pfad: Pick-Modus (Fixed/ATR/MA/SAR/Fractal/Prev-Bar). Die Ratsche löst sich nie.
-
Partials: Verwenden Sie 25/50/75 oder Custom %. Die EA-Böden zu Broker-Lot-Schritt.
-
Close-Kontrollen: Schließen Sie Käufe/Verkäufe/Alle, löschen Sie Anhängsel, oder kehren Sie sicher um.
- Virtuelle Stops (VStops). Lokale SL/TP-Überwachung, die Positionen bei Ihren Schwellenwerten schließt, ohne server-seitige Stops zu setzen. Zeigt ein VStop*-Badge in der MDB an, wenn er aktiv ist. Latenz und Lücken können zu Ausrutschern führen; bei kritischen Risiken ist eine Kopplung mit Server-SL/TP (Bracket ON) zu erwägen, damit der Server Sie schützt, wenn das Terminal geschlossen wird.
5) Schublade verwalten (optional)
-
Klicken Sie auf Verwalten. Es werden Zeilen für das aktuelle Symbol (oder die Filter) angezeigt.
-
Klicken Sie auf eine Zeile, um diese Position auszuwählen. Lassen Sie die Schublade geöffnet und verwenden Sie die MCP-Schaltflächen, um den ausgewählten Handel teilweise/BE/Trail zu bearbeiten.
-
Schublade und MCP bleiben synchron; der Status zeigt die Ergebnisse und eventuelle Auslassungen an.
6) Werkzeuge und Überlagerungen
-
Werkzeuge → Zeichnungsmodus: Trendlinie, Kanal, Dreieck. Zeichnen, verschieben, löschen.
-
Add-ons: Candle Countdown, Session Boxes, AP Multi-Range, MA Cross Alerts, Supertrend.
Overlays werden über Chart-Objekte oder Indikatoren gerendert und per Timer aktualisiert.
-
Hover-Volumen: Bewegen Sie die Maus über eine Kerze, um deren Volumen-Tooltip zu sehen.
7) Nachrichtenüberblick
-
Klicken Sie auf Info → Nachrichten, um kommende/aktive Ereignisse mit Einflussfarben und Countdown anzuzeigen.
Es handelt sich um eine reine Informationsansicht; der EA blockiert niemals Aufträge aufgrund von Nachrichten.
8) Screenshots & Rückblicke
-
Klicken Sie auf die Kamerataste, um den Chart in \MQL5\Files\APTA_Shots\ aufzunehmen.
-
Wenn Sie einen Handel schließen, tippen Sie auf Einsicht, um eine Karte zu speichern (Chart-Snapshot + Key Stats).
-
Exportieren Sie Ihr Journal: Mehr → Einstellungen / Journal in CSV exportieren zur späteren Überprüfung.
9) Speichern / Laden Sie Ihre Einstellungen
-
Mehr → Einstellungen exportieren speichert Voreinstellungen, Overlays, Geometrie in JSON (pro Symbol/TF).
-
Mehr → Einstellungen importieren stellt sie wieder her. Nützlich für verschiedene Terminals oder Neuinstallationen.
10) Sicherheitshinweise
-
Der EA führt OrderCheck + OrderCalcMargin vor jedem Senden aus.
-
Lots respektieren Broker Min/Schritt; Stops respektieren Stop/Freeze Levels.
-
Virtuelle Stops (optional): Der EA überwacht den Preis und sendet einen Marktausstieg, wenn Ihr lokaler SL/TP erreicht wird. SL/TP werden weiterhin serverseitig angewendet, wenn Sie Bracket/Real Stops aktivieren. Wenn Virtual aktiviert ist, wird ein Warnhinweis angezeigt.
Fehlersuche
-
Die Schaltflächen reagieren im Tester nicht: Das ist zu erwarten. Verwenden Sie einen Live-Chart.
-
"Unzureichende Marge" oder "Stops zu eng": Erweitern Sie SL/TP oder reduzieren Sie das Risiko; überprüfen Sie die Symbol-Stop/Freeze-Levels in der MDB.
-
Es werden keine Overlays angezeigt: Vergewissern Sie sich, dass Tools → Add-ons eingeschaltet sind und die Zeitrahmen unterstützt werden.
-
Mac-Benutzer: Verwenden Sie MT5 für Windows über VM/Kompatibilitätsschicht. Native macOS-Ports können bei erweiterten Chart-Objekten unzuverlässig sein.
-
Mac-Benutzer - vor dem Kauf lesen
MetaTrader 5 ist eine Windows-Anwendung. Unter macOS müssen Sie MT5 unter Virtualisierung (Parallels/VMware) oder Kompatibilitätsschichten (CrossOver/Wine) ausführen.
-
Empfohlen: Parallels auf Apple Silicon (M-Serie) mit Windows 11 ARM. Stabile Benutzeroberfläche, vollständiges Zeichnen von Objekten, normale Dateipfade.
-
Bekannte Macken unter Wine/CrossOver:
-
Einige Hover-Tooltips und benutzerdefinierte Beschriftungen werden in reinen Fenster-Bildschirm-Captures nicht gerendert (verwenden Sie "Display Capture" in OBS).
-
Retina-Skalierung kann Beschriftungen verstellen; verringern Sie die Skalierung oder setzen Sie MT5 auf 100%.
-
Die Dateipfade unterscheiden sich; bewahren Sie Voreinstellungen in .../MQL5/Files/ auf.
-
-
Wir liefern keine macOS-Binärdatei aus. Die Unterstützung deckt MT5 nur innerhalb einer Windows-Umgebung ab.
Funktioniert nicht mit dem Strategy Tester
Dies ist ein manueller Handelsassistent. Er ist auf Live-UI-Klicks, Chart-Objekte und Broker-Interaktion angewiesen. Der MT5 Strategy Tester bietet diese Funktionen nicht, so dass das Panel nicht funktionieren kann.
Warum es im Tester nicht funktioniert
-
Der Tester generiert keine OnChartEvent-Maus-/Tastaturereignisse, die unser Panel benötigt.
-
Bei vielen Testläufen ist der Handel deaktiviert oder eingeschränkt; die manuelle OrderSend/modify-Logik ist blockiert.
-
Der visuelle Modus ist kein Live-Chart: Multi-Symbol-Book, Partials, OCO-Linking und UI-Statuspersistenz werden nicht simuliert.
-
Kalender/Screenshots/Datei-E/A sind im Tester eingeschränkt oder ausgeschaltet, so dass Nachrichten und Dienstprogramme nicht geladen werden können.
Verwenden Sie einen Live- oder Demochart im Terminal mit aktiviertem Handel.
-