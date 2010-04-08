AP Oil Navigator PRO MT4

AP Öl-Navigator PRO (MT4)

Was es ist
AP Oil Navigator PRO ist ein regelbasierter Expert Advisor, der speziell für Energiesymbole wie XTIUSD (WTI) und UKOIL (Brent) entwickelt wurde. Der EA sucht mit Hilfe eines Trendfilters für den höheren Zeitrahmen nach einer Tendenz in eine bestimmte Richtung, um dann mit Hilfe eines Volatilitätsgatters und eines Strukturbruchs einen Einstieg auf dem Arbeitszeitrahmen zu ermöglichen. Die Orders werden mit broker-sicheren Checks und festem Risiko platziert. Kein Martingal, kein Raster und keine Mittelwertbildung.

So wird gehandelt
- Bias: EMA-Ausrichtung und Swing-Struktur auf dem HTF (konfigurierbar; z. B. H1/H4).
- Signal: auf dem Haupt-Chart-TF (z. B., M15/M30), ein Momentum-Close durch die lokale Struktur mit einem ATR/Spread-Guard bestätigt das Setup.
- Entry: platziert eine Pending-Order leicht über dem Trigger-Level (Puffer in Punkten) oder führt den Markt aus, wenn die Retest-Bedingungen erfüllt sind.
- Risiko: der Stop wird über die jüngste Struktur mit optionalem ATR-Zusatz gesetzt; der Take-Profit kann ein festes R-Multiple oder ATR-Multiplikatoren sein.
- Hygiene: eine Position pro Symbol; Auto-Cancel auf der Gegenseite bei Fill; optionaler Pending Expiry nach N Bars; Symbol-Suffixe werden gehandhabt.
- Sicherheit: beachtet Stops/Freeze, Lot Step und Margin-Anforderungen; Spread- und Slippage-Filter verfügbar.

Warum es anders ist
- Entwickelt für Öle: verarbeitet die große Punktgröße und die typische Sitzungsvolatilität von WTI/Brent.
- Structure-first: Einstiege werden durch einen sauberen Break oder Retest begrenzt, nicht durch eine kontinuierliche Verfolgung.
- Broker-bewusst: Abstände, Lots und Fills werden an die Tick-Größe und die Stop-Levels des Instruments angepasst.
- Eine klare Idee zu einer Zeit: der EA verwaltet eine einzige kontrollierte Position pro Symbol.

Wichtige Eingaben (Zusammenfassung)
- Zeitrahmen: WorkingTF, BiasTF1/BiasTF2.
- Filter: EnableEMATrend, EMAPeriods, MinBox/Structure distance, MinATR, MaxSpreadPts.
- Entry: ConfirmByClose, EntryBufferPts, RetestMode (ein/aus), PendingExpireBars.
- Risiko: FixedLots oder RiskMoney ($), SL_Points, TP_Points oder TP_RMultiple, Trail-Optionen.
- Management: CancelOppOnFill, OnePositionPerSymbol, Abweichung (Slippage), MagicNumber, Protokollierungsebene.

Schnellstart

  1. Anhängen an XTIUSD oder UKOIL auf M15 oder M30.

  2. Beginnen Sie mit den Standardeinstellungen; setzen Sie FixedLots auf eine kleine Größe oder wechseln Sie zu RiskMoney.

  3. Halten Sie MaxSpreadPts für den Vertrag Ihres Brokers angemessen.

  4. Führen Sie Forward-Tests während der liquiden Stunden Ihres Brokers durch (in der US-Sitzung ist oft die meiste Aktivität für Öl zu verzeichnen).

  5. Überprüfen Sie die Registerkarte Journal/Experts auf Meldungen über "zu nahe" - falls diese erscheinen, erhöhen Sie EntryBufferPts und stellen Sie sicher, dass Auto-fit to Stops aktiviert ist, falls Sie diese Option verwenden.

Hinweise
- Entwickelt für Energie-CFDs, bei denen sich Punktwert und Losgröße von FX unterscheiden. Die Eingaben sind aus Konsistenzgründen in Punkten.
- Die Backtest-Ergebnisse variieren je nach Broker aufgrund von Tick-Modellen und Kontraktspezifikationen. Führen Sie immer zuerst einen Backtest bei Ihrem Broker durch.
- Der EA wird als einzelnes EX4 ausgeliefert. Er verwendet keine DLL oder WebRequest. Parameter und Meldungen sind in Englisch.

Änderungspolitik
Die Updates konzentrieren sich auf Stabilität, Broker-Sicherheit und Klarheit. Die Versionshinweise werden auf der Registerkarte "Versionen" zur Verfügung gestellt.


