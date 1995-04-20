AP Day Week Monthly High Low MT4

AP Tag-Woche-Monat Hoch-Tief MT4





Leichtes Overlay, das die Höchst-/Tiefstwerte des Vortags, der Woche und des Monats auf einem beliebigen Chart anzeigt. Hervorragend geeignet für die Planung von Sitzungen, Zusammenflüsse und Warnungen, wenn der Kurs zu wichtigen Swing-Levels zurückkehrt.





Was es kann

Zeichnet 6 Linien: Höchst-/Tiefstkurs des Tages, Höchst-/Tiefstkurs der Woche, Höchst-/Tiefstkurs des Monats (aus den letzten abgeschlossenen Sitzungen).





Berührungs- und Annäherungswarnungen, wenn der Kurs eine ausgewählte Linie erreicht (mit einer vom Benutzer eingestellten Toleranz).





Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen. Keine externen Bibliotheken.





Wie man es benutzt

Legen Sie es auf dem Chart ab, mit dem Sie handeln.





Schalten Sie die gewünschten Sets um (Tag / Woche / Monat).





Stellen Sie die Berührungstoleranz (Punkte) ein, wenn Sie Warnungen wünschen; belassen Sie es bei der Standardeinstellung für einen kleinen Puffer.





Eingaben

Tag/Woche/Monat anzeigen - schalten Sie jedes Set ein/aus.





Warnungen - aktivieren/deaktivieren Sie Pop-up-Warnungen bei Berührung/Nähe.

Berührungstoleranz (Punkte) - Abstand von einer Linie, um die Warnung auszulösen.





Notizen

Die Linien werden automatisch zu Beginn eines neuen Tages/Woche/Monats aktualisiert.





Dies ist ein Indikator (nicht ein EA). Es werden keine Trades eröffnet oder verwaltet.