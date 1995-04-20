AP Day Week Monthly High Low MT4

AP Tag-Woche-Monat Hoch-Tief MT4

Leichtes Overlay, das die Höchst-/Tiefstwerte des Vortags, der Woche und des Monats auf einem beliebigen Chart anzeigt. Hervorragend geeignet für die Planung von Sitzungen, Zusammenflüsse und Warnungen, wenn der Kurs zu wichtigen Swing-Levels zurückkehrt.

Was es kann
Zeichnet 6 Linien: Höchst-/Tiefstkurs des Tages, Höchst-/Tiefstkurs der Woche, Höchst-/Tiefstkurs des Monats (aus den letzten abgeschlossenen Sitzungen).

Berührungs- und Annäherungswarnungen, wenn der Kurs eine ausgewählte Linie erreicht (mit einer vom Benutzer eingestellten Toleranz).

Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen. Keine externen Bibliotheken.

Wie man es benutzt
Legen Sie es auf dem Chart ab, mit dem Sie handeln.

Schalten Sie die gewünschten Sets um (Tag / Woche / Monat).

Stellen Sie die Berührungstoleranz (Punkte) ein, wenn Sie Warnungen wünschen; belassen Sie es bei der Standardeinstellung für einen kleinen Puffer.

Eingaben
Tag/Woche/Monat anzeigen - schalten Sie jedes Set ein/aus.

Warnungen - aktivieren/deaktivieren Sie Pop-up-Warnungen bei Berührung/Nähe.

Berührungstoleranz (Punkte) - Abstand von einer Linie, um die Warnung auszulösen.

Notizen
Die Linien werden automatisch zu Beginn eines neuen Tages/Woche/Monats aktualisiert.

Dies ist ein Indikator (nicht ein EA). Es werden keine Trades eröffnet oder verwaltet.
Empfohlene Produkte
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indikatoren
Hauptzweck: "Pin Bars" wurde entwickelt, um Pin Bars auf Finanzmarktdiagrammen automatisch zu erkennen. Eine Stiftleiste ist eine Kerze mit einem charakteristischen Körper und einem langen Schwanz, die eine Trendumkehr oder -korrektur signalisieren kann. Funktionsweise: Der Indikator analysiert jede Kerze auf dem Diagramm und bestimmt die Größe von Körper, Schwanz und Nase der Kerze. Wenn eine Stiftleiste erkannt wird, die vordefinierten Parametern entspricht, markiert der Indikator sie auf de
FREE
Market Ticker Free
John Louis Fernando Diamante
5 (1)
Indikatoren
Ein scrollender Marktticker, der Preisänderungen aller Symbole in der Market Watch-Liste anzeigt. Bietet eine einfache Momentaufnahme der Symbolpreise und scrollt automatisch weiter, während Sie handeln und den Chart analysieren. Die Optionen umfassen: - MTF, d.h. Sie können wählen, ob Sie die Preisänderungen des Tages- oder des Stundencharts anzeigen möchten. - Verwendung der Live-Kerze oder der kürzlich abgeschlossenen Kerze - Schriftart und Hintergrundfärbung
FREE
SpectorMA
Sergii Krasnyi
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen Ihnen einen Indikator vor, der nicht nur den visuellen Aspekt des Charts aufwertet, sondern ihm auch einen lebendigen, dynamischen Charakter verleiht. Unser Indikator ist eine Kombination aus einem oder mehreren gleitenden Durchschnittsindikatoren (MA), die ständig ihre Farbe ändern und so ein interessantes und farbenfrohes Aussehen erzeugen. Da es sich bei diesem Produkt um eine grafische Lösung handelt, ist es schwierig, seine Funktionsweise in einem Text zu beschreiben; es ist e
FREE
Two Lines Color
Cristobal Hidalgo Soriano
Indikatoren
Indikator Name: Zwei Linien Farbe 1 Telegran:13 Crow Trading Club Beschreibung: Dieser benutzerdefinierte Indikator für MetaTrader 4, "Two Lines Color 1", ist ein technisches Analysetool, das Ihnen helfen soll, Handelsmöglichkeiten auf den Finanzmärkten zu erkennen. Dieser Indikator verwendet zwei einfache gleitende Durchschnitte (SMAs) unterschiedlicher Perioden und stellt sie auf dem Chart mit zwei verschiedenfarbigen Linien dar. Die wichtigsten Merkmale dieses Indikators sind wie folgt S
FREE
Market Phase Analyzer MT4
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Beschreibung Der Market Phase Analyzer ist ein fortschrittlicher Indikator, der entwickelt wurde, um die drei Hauptphasen des Marktes zu identifizieren: Akkumulation , Manipulation und Distribution . Durch automatische Sitzungsanalyse zeichnet der Indikator die Asia Box , erkennt Sweep-Bewegungen über oder unter wichtigen Niveaus und bestätigt Umkehrsignale mit dem ATR-Filter , um Fehlsignale zu reduzieren. Hauptfunktionen Markierung der asiatischen Handelssitzung mit anpassbarem Rechteck. Auto
FREE
Hidden Parabolic SAR
Christian Ricard
Indikatoren
Dieser Indikator ermöglicht das Ausblenden des Parabolic SAR (auf allen MT4-Zeitfenstern) ab einem vom Benutzer definierten Datum, mit einer vertikalen Linie (Alone) oder einem Panel (mit "Hidden Candles"). Indikator Eingaben: Schritt Höchstwert Farbe Breite Informationen zum "Parabolic SAR" Indikator finden Sie hier: https: //www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/analytics/tech_indicators/parabolic ************************************************************* Hey Trader!!! Gebt mir eure
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale nach der Strategie von Bill Williams auf dem Chart an . Die Demoversion des Indikators hat die gleichen Funktionen wie die kostenpflichtige Version , außer dass sie nur auf einem Demokonto funktionieren kann . Das Signal "First Wise Man" entsteht, wenn ein divergenter Balken mit Angulation entsteht. Bullish divergent bar - mit niedrigerem Minimum und Schlusskurs in der oberen Hälfte. Bearish divergent bar - höheres Maximum und der Schlusskurs in der unteren Hälfte. E
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indikatoren
Dieser Informationsindikator ist nützlich für diejenigen, die immer über die aktuelle Situation auf dem Konto informiert sein möchten. Der Indikator zeigt Daten wie Gewinn in Punkten, Prozentsatz und Währung sowie den Spread für das aktuelle Paar und die Zeit bis zum Schließen des Balkens im aktuellen Zeitrahmen an. VERSION MT5 -   Weitere nützliche Indikatoren Für die Platzierung der Informationslinie im Diagramm gibt es mehrere Möglichkeiten: Rechts vom Preis (läuft hinter dem Preis); Als Kom
FREE
Ultimate ADX MTF
Tolga Oezdiler
Indikatoren
Ultimativer ADX-Multi-Timeframe-Indikator Kostenlos für begrenzte Zeit. Dieser Indikator liefert Echtzeit-ADX-Werte für mehrere Zeitrahmen in einem unauffälligen Label-Panel. Er ist besonders nützlich, um die Trendstärke über mehrere Zeitrahmen hinweg zu messen, ohne ständig die Charts wechseln zu müssen. Wählen Sie aus, welche Zeiträume angezeigt werden sollen, verankern Sie das Panel an einer beliebigen Chartecke und kodieren Sie die ADX-Stärkestufen nach Ihrem Geschmack. Hauptmerkmale & Pers
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indikatoren
Dieser Indikator hilft, das Hoch und Tief der Sitzung Asian,London,Newyork zu markieren, mit benutzerdefinierten Stundeneinstellung Dieser Indikator ist so eingestellt, dass er von der Minutenkerze zählt, so dass er sich mit dem aktuellen Markt bewegt und zur angegebenen Stunde stoppt und eine genaue Linie für den Tag erstellt. unten ist die Anpassung, die Sie einstellen können: Input Descriptions AktivierenAsiatisch Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Höchst- und Tiefststände der
FREE
FFx Bears Power
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators anzuzeigen. Siehe das Beispiel im Bild unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Monthly) Definieren Sie die Breite
FREE
Currency Timeframe Strength Matrix Demo
Forex Pro Dynamics
Indikatoren
Hinweis: Dieses Produkt ist eine kostenlose, eingeschränkte Version des Vollprodukts Currency Timeframe Strength Matrix . Es enthält nur die Währungen AUD, CAD und CHF statt aller 8 Währungen. Es enthält nur 5S, 1M, 5M Zeitrahmen anstelle aller 8 (5S, 1M, 5M, 15M, 30M, 1H, 4H, 1D). Was ist das? Die Currency TimeFrame Strength Matrix ist eine einfache und umfassende Forex-Map, die eine Momentaufnahme der aktuellen Geschehnisse auf dem Forex-Markt darstellt. Sie veranschaulicht die Stärke- und M
FREE
FFx Bulls Power
Eric Venturi-Bloxs
3.67 (3)
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators anzuzeigen. Siehe das Beispiel im Bild unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Monthly) Definieren Sie die Breite
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Rsi Style
Javier Morales Fernandez
Indikatoren
Weil Stil wichtig ist Ich weiß, wie lästig es ist, jedes Mal auf Eigenschaften zu klicken, um die Farbe der Kerze zu ändern, den Hintergrund hell oder dunkel zu machen und das Gitter einzufügen oder zu entfernen. Hier ist die Lösung mit nur einem Klick: Drei anpassbare Schaltflächen zur Auswahl des Kerzenstils, den Händler wünschen. Eine Schaltfläche zum Umschalten zwischen Tag- und Nachtmodus. Eine Schaltfläche zum Ein- und Ausblenden des Gitters in den Charts.  *****In den Einstellungen kön
FREE
RedeeCash Rate of Change
Patrick Odonnell Ingle
Indikatoren
Änderungsrate Basierend auf der Formel, ROC = (Close[n] - Close[n-lookback]) / Close[n-lookback] * 100 um die Änderungsrate der Preisbewegung eines Währungspaars über einen Rückblickzeitraum darzustellen, und stellt zwei globale Variablen bereit, SYMBOL_ROC und SYMBOL_ROC_LOOKBACK, die den neuesten Wert der Änderungsrate und die Änderungsrate im vorherigen Rückblickzeitraum darstellen. Aufrufen des Indikators mit der iCustom-Funktion, iCustom ( "Market/RedeeCash_Rate_of_Change.ex4" , Symbol ()
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Indikatoren
Dieser Indikator spiegelt die Assets, die in einem anderen Metatrader verwendet werden, und ermöglicht es, den Zeitrahmen und ein Template zu wählen. Dies ist der Metatrader 4 Client, er benötigt die Metatrader 4 oder 5 Server Versionen: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https: //www.mql5.com/en/market/product/88652 Details zur Funktionsweise finden Sie im Video.
FREE
Chart Symbol Changer for MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (9)
Indikatoren
Chart Symbol Changer für MT4 ist ein Indikator/Dienstprogramm, das Ihnen die Möglichkeit bietet, das aktuelle Chartsymbol, das mit einem Klick auf eine Symbolschaltfläche auf seinem Panel verbunden ist, zu ändern. Chart Symbol Changer für MT4 bietet Ihnen die Möglichkeit, die 32 Symboltasten nach Ihren persönlichen Vorlieben zu konfigurieren, indem Sie die Paare hinzufügen, die Sie im Auge behalten und am häufigsten handeln möchten. Auf diese Weise verpassen Sie keine Gelegenheit, denn mit weni
FREE
Fibomathe for MT4
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Indikatoren
Fibomathe-Indikator: Unterstützungs- und Widerstandswerkzeug für MT4 Der Fibomathe-Indikator ist ein technisches Analysewerkzeug für MetaTrader 4 (MT4), das Händler bei der Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Take-Profit-Zonen und zusätzlichen Preisprojektionsbereichen unterstützt. Er eignet sich für Händler, die strukturierte Ansätze zur Analyse von Kursbewegungen und zum Management von Trades verwenden. Hauptmerkmale Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Ermöglicht e
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indikatoren
Forex Market Profile (kurz FMP) Was das nicht ist: FMP ist nicht die klassische buchstabencodierte TPO-Anzeige , zeigt nicht die Berechnung des gesamten Diagrammdatenprofils an und segmentiert das Diagramm nicht in Perioden und berechnet diese nicht. Was es macht : Am wichtigsten ist, dass der FMP-Indikator Daten verarbeitet, die sich zwischen dem linken Rand des benutzerdefinierten Spektrums und dem rechten Rand des benutzerdefinierten Spektrums befinden. Der Benutzer kann das Spektrum defi
FREE
Stochastic Rsi Style
Javier Morales Fernandez
Indikatoren
Weil Stil wichtig ist Ich weiß, wie lästig es ist, jedes Mal auf Eigenschaften zu klicken, um die Farbe der Kerze zu ändern, den Hintergrund hell oder dunkel zu machen und das Gitter einzufügen oder zu entfernen. Hier ist die Lösung mit nur einem Klick: Drei anpassbare Schaltflächen zur Auswahl des Kerzenstils, den Händler wünschen. Eine Schaltfläche zum Umschalten zwischen Tag- und Nachtmodus. Eine Schaltfläche zum Ein- und Ausblenden des Gitters in den Charts.  *****In den Einstellungen könn
FREE
Visual correlation
Andrey Tatarinov
4 (2)
Indikatoren
Das Verhalten verschiedener Währungspaare ist miteinander verbunden. Mit dem Visual Correlation -Indikator können Sie verschiedene Instrumente auf einem Diagramm anzeigen und dabei den Maßstab beibehalten. Sie können eine positive, negative oder keine Korrelation definieren. Manche Instrumente beginnen sich früher zu bewegen als andere. Solche Momente können durch Überlagerung von Diagrammen bestimmt werden. Um ein Instrument in einem Diagramm anzuzeigen, müssen Sie seinen Namen in das Feld S
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indikatoren
Dieser Indikator warnt Sie, wenn/bevor sich eine neue 1 oder 5 Minuten-Kerze bildet. In anderen Worten, dieser Indikator alarmiert Sie alle 1/5 Minuten. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Händler, die handeln, wenn neue Bars gebildet. *Dieser Indikator funktioniert nicht richtig im Strategietester, verwenden Sie ihn im Live-Handel, um die Funktionalität zu überprüfen. Es gibt eine leistungsfähigere Pro-Version , in der Sie mehrere Zeitrahmen usw. auswählen können. Eingabe-Parameter
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.77 (44)
Utilitys
IceFX's TradeInfo ist ein Hilfsindikator, der die wichtigsten Informationen des aktuellen Kontos und der Position anzeigt. Angezeigte Informationen: Informationen über das aktuelle Konto (Saldo, Eigenkapital, freie Marge). Aktueller Spread, aktueller Drawdown (DD), geplanter Gewinn, erwartete Verluste, etc. Anzahl der offenen Position(en), Volumen (LOT), Gewinn. Heutige und gestrige Spanne. Verbleibende Zeit bis zur nächsten Kerze. Informationen zum Gewinn des letzten Tages (mit integriertem Ic
FREE
MalteseCross GBP
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Malteserkreuz GBP Ein universelles Werkzeug zur Erkennung von Trends, Flatness und zum Handel mit Chartmustern. Es kombiniert die Techniken von Gan, Elliott und Murray. Platzieren Sie es einfach auf dem Chart und es zeigt Ihnen die Richtung und die Geschwindigkeit der Kursbewegung an und hebt Umkehrmomente hervor. Das Malteserkreuz wird Ihnen helfen, Knotenpunkte in der Geschichte genau zu identifizieren, Handelsaktionen zu planen und offene Trades zu begleiten. Diese kostenlose Demoversion von
FREE
SC MTF Awesome Oscillator for MT4 with alert
Krisztian Kenedi
Indikatoren
Hochgradig konfigurierbarer Awesome Oscillator (AO) Indikator. Merkmale: Hochgradig anpassbare Alarmfunktionen (bei Levels, Kreuzen, Richtungsänderungen per E-Mail, Push, Sound, Popup) Multi-Timeframe-Fähigkeit Farbanpassung (bei Levels, Kreuzen, Richtungswechseln) Optionen für lineare Interpolation und Histogramm-Modus Funktioniert im Strategie-Tester im Multi-Timeframe-Modus (auch am Wochenende ohne Ticks) Einstellbare Levels Parameter: AO Timeframe: Sie können den aktuellen oder einen höhere
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Indikatoren
Zig Zag 123 sagt uns, wann eine Umkehr oder Fortsetzung wahrscheinlicher ist, indem wir die Verschiebung von Angebot und Nachfrage betrachten. Wenn dies geschieht, erscheint ein charakteristisches Muster, das als 123 (auch als ABC bekannt) bekannt ist, und bricht oft in Richtung eines höheren Tiefs oder eines niedrigeren Hochs aus. Es wurden Stop-Loss- und Take-Profit-Levels hinzugefügt. Es gibt ein Panel, das die Gesamtperformance Ihrer Trades anzeigt, wenn Sie diese Stop-Loss- und Take-Profi
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte des Symbolpreises zu finden. Er arbeitet mit einem kleinen Candlestick-Umkehrmuster in Verbindung mit einem Extremwertfilter. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Wenn der Extremum-Filter deaktiviert ist, zeigt der Indikator alle Punkte an, die ein Muster aufweisen. Wenn der Extremum-Filter aktiviert ist, funktioniert die Bedingung - wenn die Historie Vorherige Balken 1 Kerzen zurück enthält höhere Kerzen und sie sind we
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indikatoren
Dochte AufAb Ziel GJ Wicks UpDown Target GJ ist auf das Devisenpaar GJ spezialisiert . Täglich abrupte Auf- und Abwärtsbewegungen in der Eröffnungsspanne. Der Handel mit Ausbrüchen in der Londoner und New Yorker Sitzung wird empfohlen. Leitfaden Idee für eine Einstiegsstrategie: Schritt 1 - Ausbruch (Achtung: Handeln Sie auf der London Session und New York Session) Schritt 2 - Ausbruch beginnt (Handeln Sie nach Ihrem Handelsplan) Schritt 3 - Schließen Sie Ihre Order teilweise und setzen Sie
FREE
FFx RVI
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators anzuzeigen. Siehe das Beispiel im Bild unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Monthly) Definieren Sie die Breite
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
BTC Pro Breakdown Pro MT5
Allan Graham Pike
5 (1)
Experten
BTC Breakdown Pro MT5 Die meisten EAs versuchen, jedes Paar und jedes Setup zu handeln. Am Ende liefern sie keine Konsistenz. BTC Breakdown Pro MT5 wurde mit nur einem Ziel entwickelt: die größten Bitcoin-Breakdowns mit Klarheit und Kontrolle zu erfassen. Das System wartet auf einen Breakdown mit hohem Volumen und sucht dann einen sauberen Retest, bevor es einsteigt. Trades werden durch den Trend gefiltert, das Risiko wird mit vordefinierten SL/TP-Leveln kontrolliert, und Setups werden storniert
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Überblick AP Fibonacci Retracement PRO ist ein Trendfortsetzungs-Pullback EA. Er wartet auf einen bestätigten Swing, berechnet die Fibonacci-Retracement-Zone und sucht nach Einstiegen in die Richtung der ursprünglichen Bewegung. Kein Raster, kein Martingal. Logik der Strategie Ermittelt das letzte gültige Swing-Hoch/Tief unter Verwendung von Fraktalen auf dem ausgewählten Signal-Zeitrahmen. Berechnet die Retracement-Zone zwischen 38,2% und 61,8% (konfigurierba
FREE
AP DayTrader Impulse Box MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP DayTrader Impuls-Box (MT5) Was es macht Intraday-Engine, die einen "Box"-Bereich der Sitzung (M5) mit einem Impulsfilter (EMA/RSI auf M15) kombiniert. Wenn der Preis die Box verlässt und der Impuls bestätigt wird, platziert der EA eine einzelne Marktorder in diese Richtung. Einfache Logik, wenige Knöpfe Box + Impulsbestätigung Kein Martingal, kein Raster, kein Averaging Funktioniert auf Netting-Konten Wie Buchungen entschieden werden Erstellen Sie eine Zeitfenster-"Box" aus den letzten Sitzun
AP Vwap Bands Pro MT4
Allan Graham Pike
Indikatoren
AP VWAP Bands Pro (MT4) Volumengewichteter Durchschnittspreis mit ±σ-Bändern für klare Intraday-Bias, Mittelwert-Umkehrzonen und dynamische Unterstützung/Widerstand. Funktioniert bei Kryptowährungen (inkl. BTC), FX, Indizes und Metallen. Verwendet das Tick-Volumen, wenn das reale Volumen nicht verfügbar ist. Was es zeigt VWAP-Linie (volumengewichteter Durchschnittspreis). Zwei Hüllkurven um den VWAP (standardmäßig ±1σ und ±2σ) zur Hervorhebung des Gleichgewichts gegenüber der Ausdehnung. Mod
FREE
AP Vwap Bands Pro MT5
Allan Graham Pike
Indikatoren
AP VWAP Bands Pro (MT5) Volumengewichteter Durchschnittspreis mit ±σ-Bändern für klare Intraday-Bias, Mittelwert-Umkehrzonen und dynamische Unterstützung/Widerstand. Funktioniert bei Kryptowährungen (inkl. BTC) , FX , Indizes und Metallen . Verwendet Tick-Volumen, wenn echtes Volumen nicht verfügbar ist. Was es zeigt VWAP-Linie (volumengewichteter Durchschnittspreis). Zwei Hüllkurven um den VWAP (standardmäßig ±1σ und ±2σ) zur Hervorhebung des Gleichgewichts gegenüber der Ausdehnung. Rückstellun
FREE
AP Day Week Monthly High Low
Allan Graham Pike
5 (1)
Indikatoren
AP Tag-Woche-Monat Hoch-Tief Overlay, das die Höchst-/Tiefstwerte des Vortags, der Woche und des Monats auf einem beliebigen Diagramm anzeigt. Hervorragend geeignet für die Planung von Sitzungen, Zusammenflüsse und Warnungen, wenn der Kurs zu wichtigen Swing-Levels zurückkehrt. Was es macht Zeichnet 6 Linien: Höchst-/Tiefstkurs des Tages , Höchst-/Tiefstkurs der Woche , Höchst-/Tiefstkurs des Monats (aus den letzten abgeschlossenen Sitzungen). Berührungs- und Annäherungswarnungen , wenn der Kurs
FREE
AP Oil Navigator PRO MT4
Allan Graham Pike
Experten
AP Öl-Navigator PRO (MT4) Was es ist AP Oil Navigator PRO ist ein regelbasierter Expert Advisor, der speziell für Energiesymbole wie XTIUSD (WTI) und UKOIL (Brent) entwickelt wurde. Der EA sucht mit Hilfe eines Trendfilters für den höheren Zeitrahmen nach einer Tendenz in eine bestimmte Richtung, um dann mit Hilfe eines Volatilitätsgatters und eines Strukturbruchs einen Einstieg auf dem Arbeitszeitrahmen zu ermöglichen. Die Orders werden mit broker-sicheren Checks und festem Risiko platziert. Ke
AP Oil Navigator PRO
Allan Graham Pike
Experten
AP Öl-Navigator PRO (MT5) Was es ist AP Oil Navigator PRO ist ein regelbasierter Expert Advisor, der speziell für Energiesymbole wie XTIUSD (WTI) und UKOIL (Brent) entwickelt wurde. Der EA sucht mit Hilfe eines Trendfilters für den höheren Zeitrahmen nach einer Tendenz in eine bestimmte Richtung, um dann mit Hilfe eines Volatilitätsgatters und eines Strukturbruchs einen Einstieg auf dem Arbeitszeitrahmen zu ermöglichen. Die Orders werden mit broker-sicheren Checks und festem Risiko platziert. K
AP Session Boxes Pro
Allan Graham Pike
Indikatoren
AP Session Boxes - Asiatisch / London / NY Range Overlay (MT5 Indikator) Saubere Session-Boxen auf Ihrem Chart. Dieser leichtgewichtige Indikator zeichnet die asiatischen , Londoner und New Yorker Zeitfenster direkt auf dem Chart, einschließlich der Hoch- und Tiefstwerte jeder Box als gestrichelte Linien. Er ist perfekt für schnellen Kontext, Ausbruchsplanung und saubere Screenshots. Sofortige Struktur: Sehen Sie , wo sich der Markt während der wichtigsten Sitzungen bewegte. Ausbruchsvorbereitu
FREE
AP DayTrader Impulse Box MT4
Allan Graham Pike
Experten
AP DayTrader Impuls-Box MT4 Was es macht Intraday-Engine, die einen "Box"-Bereich der Sitzung ( M5) mit einem Impulsfilter ( EMA/RSI auf M15) kombiniert. Wenn der Preis die Box verlässt und der Impuls bestätigt wird, platziert der EA eine einzelne Marktorder in diese Richtung. Eine Position pro Symbol. Einfache Logik, wenige Knöpfe Box + Impulsbestätigung Kein Martingal, kein Raster, kein Averaging Funktioniert auf Netting-Konten Wie Buchungen entschieden werden Erstellen Sie eine Zeitfenster-"B
AP London Breakout MT4
Allan Graham Pike
Experten
AP London Breakout MT4 handelt den ersten Impuls, wenn Europa übergibt und die Liquidität in London einsetzt. Er bildet eine Pre-London-Range (Server 02:00-07:00), prüft die Höhe der Box und den Spread und setzt dann einen sauberen Breakout mit festem Risiko. Kein Martingal, kein Grid, kein Chasing; sobald der Markt gefüllt ist, wird die andere Seite annulliert und der Handel für den Tag eingestellt. Entwickelt für Majors und Gold auf M5-M15, mit broker-sicherer Platzierung (Stops/Freeze bewuss
AP London Breakout PRO
Allan Graham Pike
Experten
AP London Breakout PRO handelt den ersten Impuls, wenn Europa übergibt und die Liquidität in London einsetzt. Er bildet eine Pre-London-Range (02:00-07:00 Uhr Server), prüft die Höhe der Box und den Spread und setzt dann einen sauberen Ausbruch mit festem Risiko. Kein Martingal, kein Grid, kein Chasing; sobald der Markt gefüllt ist, wird die andere Seite annulliert und der Handel für den Tag eingestellt. Entwickelt für Majors und Gold auf M5-M15, mit broker-sicherer Platzierung (Stops/Freeze bew
AP BTC Bullish Retest MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP BTC Bullish Retest (MT5) Ausschließlicher BTC-Long-EA. Wartet auf einen entscheidenden Schlusskurs über dem Widerstand , bestätigt die Trend-/Volumenqualität und setzt dann ein BUY LIMIT auf den Pullback zum durchbrochenen Level. Jeweils ein Setup. Kein Raster, kein Martingal. Keine DLL/WebRequest. Was es ist Eine Breakout-and-Retest-Maschine für BTC. Es bildet aussagekräftige Widerstandshandles (body-high clusters) auf einem höheren TF, erfordert einen sauberen Abschluss durch diesen Handle
AP Gold Pro MT5
Allan Graham Pike
Experten
Intraday-Engine für XAUUSD (Gold). Erstellt eine Zeitfenster-"Box", wartet auf eine entscheidende Bewegung darüber hinaus und platziert dann eine Pending Order, um am Pullback teilzunehmen. Strenge Risikokontrollen, kein Raster, kein Martingal. Wie funktioniert es? Sie definieren ein oder mehrere Zeitfenster (z. B. London, NY oder benutzerdefinierte Stunden). Nach dem Schließen eines Fensters prüft der EA, ob eine saubere Bewegung über die Box hinaus durch einen Benutzerpuffer erfolgt. Optiona
AP Trade Assistant
Allan Graham Pike
Utilitys
AP Trade Manager - Produkt-Beschreibung AP Trade Manager ist ein kompaktes, broker-sicheres MT5-Dienstprogramm, das Ihren Chart in einen schnellen, disziplinierten Handelsarbeitsplatz verwandelt. Es handhabt Entrys, Exits, Partials, Breakeven+, OCO/Bracket-Logik, Trailing Stops und zeitgesteuerte Aktionen von einem sauberen Panel aus, das Sie überall andocken können. Es ist ein reines MQL5-Programm (keine DLL, keine WebRequest) und für Live-Charts konzipiert. Was es kann Ausführung mit einem Tas
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension