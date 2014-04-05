Basic Smart Breaker Block Zones SMC Indicator MT5

Indicador básico SMC de zonas de bloques de interruptores inteligentes


Introducción:

Los bloques rompedores sonbloques de órdenes que han sidorotos una vez por el mercado. Cuando el preciovuelve a estas zonas, suelen desencadenar unafuerte reacción. En términos técnicos, losbloques de resistencia se convierten en zonas de soporte después de una ruptura, ylos bloques de soporte se convierten enzonas de resistencia una vez rotos.

Comprender los bloques de ruptura es muy valioso para identificaroportunidades de negociación de alta probabilidad, incluidas lasoperaciones de inversión y las configuraciones de continuación de tendencia. Entre todos los bloques clave de negociación,los bloques de ruptura se consideran aún más importantes que los bloques de órdenes estándar, ya que indican queel precio ha reaccionado a la misma zona varias veces.

Este concepto se utiliza ampliamente enlas estrategias de negociación deSmart Money Concepts (SMC) yTIC, lo que convierte a los bloques de ruptura en unapotente herramienta para los operadores profesionales que buscan entradas precisas en el mercado.

Además, este indicador proporcionaopciones avanzadas de filtrado para mostrar sólo losbloquesmás relevantes y de alta calidad, ayudando a los operadores a centrarse en laszonas más fuertes y accionables.

Configuración:

El indicador incluyetres secciones principales de configuración, cada una correspondiente a unnivel de mercado específico.

Cada nivel secalcula basándose en el anterior, lo que permite unanálisis devarios niveles de los bloques de órdenes y de la estructura general del mercado.

Para cada nivel, tiene control total sobre lasopciones de visualización ypersonalización visual a través de los siguientes filtros:

1.Mostrar bloques de ruptura ---> Activar o desactivar la visualización de bloques de ruptura.

2.Estilo de visualización ---> Elija cómo se representan visualmente los bloques de ruptura en el gráfico.

3. Color dela Zona de Soporte ---> Personalizar el color utilizado para las zonas alcistas de los bloques de ruptura.

4. Color dela zona deresistencia---> Personalizar el color utilizado para las zonas de bloques de ruptura bajistas.

5.Mostrar Etiquetas ---> Alternar etiquetas para mostrar elnombre de cada bloque rompedor directamente en el gráfico.

6.Show Latest Breaker Blocks ---> Establecer cuántos de losbloques de soporte y resistencia más recientes se mostrarán.

7.Distancia del Precio Actual ---> Mostrar sólo los bloques de ruptura que estánmás cerca que la distancia especificada del precio actual del mercado.


¿Para qué sirve este indicador?

Este indicador está diseñado para ayudarle aidentificar los niveles más importantes del mercado y comprenderdónde es más probable que reaccione el precio. Estas reacciones se producen debido a laszonas de liquidez que se forman detrás de estos niveles.

Cuando el precio alcanza estas zonas clave,o bien

  • Rechazará el nivel e iniciará unretroceso, o bien
  • Superar el nivel y continuar su tendencia.
Al destacar estas zonas críticas, el indicador permite a los operadores tomardecisiones más informadas y planificar susentradas y salidas con mayor precisión.


