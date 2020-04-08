Squeeze Momentum Force MT5 - Indicador de Momento y Volatilidad Squeeze





VISIÓN GENERAL





Squeeze Momentum Force es un indicador técnico para MetaTrader 5 que combina la detección de squeeze de volatilidad con el análisis de momentum. Basado en conceptos del indicador TTM Squeeze de John Carter, esta herramienta identifica periodos de baja volatilidad (squeeze) que a menudo preceden a movimientos significativos del precio.





CONCEPTOS BÁSICOS





Detección de squeeze de volatilidad

El indicador detecta condiciones de squeeze comparando las Bandas de Bollinger con los Canales de Keltner. Cuando las Bandas de Bollinger se contraen dentro de los Canales de Keltner, el mercado se encuentra en un estado de compresión, lo que indica la posibilidad de una próxima expansión de la volatilidad.





Análisis del Momento

Utiliza un oscilador de impulso derivado de la regresión lineal para determinar el sesgo direccional durante y después de los periodos de compresión. El oscilador ayuda a identificar la dirección probable de la ruptura.





COMPONENTES DEL INDICADOR





Puntos de compresión

- Puntos rojos: Squeeze está activado (bandas de Bollinger dentro de los canales de Keltner)

- Puntos verdes: Squeeze está desactivado (volatilidad normal)

- Posicionados sobre la línea cero para facilitar la visualización





Histograma del Momento

- Histograma de gradiente de color que muestra la fuerza del impulso

- 8 niveles de color desde rojo oscuro (fuertemente bajista) a verde oscuro (fuertemente alcista)

- La altura indica la intensidad del impulso

- La dirección indica la tendencia





Visualización Multi-Tiempo

- Análisis del marco temporal actual

- Detección opcional de squeeze en múltiples marcos temporales (M15, H1, H4)

- Clasificación de la intensidad de la compresión (DÉBIL, MEDIA, FUERTE, EXTREMA)





FUNCIONES DE ANÁLISIS





Integración del volumen

- Cálculo del impulso ponderado por volumen

- Detección de picos de volumen

- Comparación del volumen medio

- Análisis de tendencias de volumen





Detección de divergencias

- Divergencias alcistas: Precio más bajo, impulso más alto

- Divergencias bajistas: Precio más alto, impulso más bajo

- Marcadores visuales en el histograma

- Confirmación de divergencias en múltiples marcos temporales





Detección de regímenes de mercado

- Identificación de mercados en tendencia

- Identificación de mercados alcistas

- Clasificación de la volatilidad

- Filtrado de señales basado en el régimen





SISTEMA DE PANELES





Panel de información interactivo

Interfaz con pestañas y tres secciones :





1. Pestaña Análisis actual

- Estado de la compresión

- Dirección y fuerza del impulso

- Análisis de volumen

- Régimen actual del mercado

- Nivel de intensidad de la compresión





2. Ficha Estadísticas

- Seguimiento del rendimiento

- Recuento de señales

- Estadísticas de tasa de ganancia

- Tiempo medio de mantenimiento

- Factor de ganancia





3. Pestaña Multi-Timeframe

- Estado del squeeze M15

- Estado del squeeze H1

- Estado del squeeze H4

- Niveles de intensidad para cada marco temporal





Características del panel

- Barra de título arrastrable

- Interfaz redimensionable

- Aspecto profesional

- Gestión del orden Z para una correcta estratificación





OPCIONES DE CONFIGURACIÓN





Configuración de las bandas de Bollinger

- Periodo (por defecto 20)

- Multiplicador de la desviación estándar (por defecto 2.0)

- Precio aplicado





Ajustes del canal de Keltner

- Periodo (por defecto 20)

- Multiplicador ATR (por defecto 1.5)

- Precio aplicado





Ajustes de Momentum

- Periodo de cálculo (por defecto 20)

- Método de suavizado

- Lookback para divergencias





Ajustes Multi-Timeframe

- Activar/desactivar análisis MTF

- Selección de los marcos temporales a supervisar

- Método de cálculo de la intensidad





Ajustes visuales

- Combinación de colores del histograma

- Colores y tamaño de los puntos de compresión

- Colores y posición del panel

- Tamaño y estilo de fuente





SISTEMA DE ALERTA





Condiciones de alerta

- Detección de inicio de compresión

- Detección de liberación del apriete

- Cambio de dirección del impulso

- Formación de divergencia

- Detección de picos de volumen





Métodos de notificación

- Alertas visuales en el gráfico

- Notificaciones sonoras

- Alertas por correo electrónico

- Notificaciones push

- Control de la frecuencia de las alertas





APLICACIONES DE NEGOCIACIÓN





Estrategia de negociación Squeeze

- Esperar a la condición de compresión (puntos rojos)

- Vigilar la dirección del impulso

- Entre en la operación cuando se libere el squeeze (aparecen puntos verdes)

- Siga la dirección del histograma de impulso

- Utilice la confirmación del volumen





Operaciones de divergencia

- Identificar la divergencia durante el estrangulamiento

- Anticipar la dirección de la ruptura

- Entrar cuando se libere el squeeze

- Apuntar al máximo/mínimo de la oscilación anterior





Confluencia de múltiples marcos temporales

- Alinear compresiones de múltiples marcos temporales

- Mayor compresión temporal = se espera un movimiento más fuerte

- Entrar en la confirmación del marco temporal inferior





USO RECOMENDADO





Marcos temporales: Todos los plazos (se recomienda M5 y superiores)

Instrumentos: Pares de divisas, índices, materias primas, criptodivisas

Estilos de negociación: Breakout trading, swing trading, volatilidad trading





Mejor rendimiento

- Instrumentos de volatilidad media a alta

- Mercados líquidos con buenos datos de volumen

- Plazos H1 y superiores para swing trading

- M15 a H1 para negociación diaria





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





Plataforma: MetaTrader 5

Compatibilidad de compilación: MT5 build 2600 o superior

Búferes de indicadores: 16 buffers, 8 gráficos visuales

Uso de recursos: Bajo a moderado

Cálculo: En tiempo real con análisis histórico





SOPORTE





Para asistencia técnica o preguntas sobre el indicador, por favor utilice la sección de comentarios o el sistema de mensajería interna de MQL5.com. Las actualizaciones y mejoras se publican regularmente.





-------------------



