Advanced Strike System x100

🏆 XAUUSD Advanced Strike System x100 - Premium MT5 Expert Advisor

💎 GOLD Trading Specialist - M15 Zeitrahmen

Professionell gestalteter Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem Zeitrahmen M15 optimiert ist. Laserfokussierte Spezialisierung liefert überlegene Leistung durch gezielte Marktanalyse.

🚀 Hervorragende Backtesting-Leistung

  • 📈 Gesamtrendite: 4.913,38% über 6 Jahre
  • 💰Bruttogewinn: $10.026.760,49
  • ⚡ Gewinnfaktor: 5.82
  • 📊Sharpe Ratio: 2,02 (Ausgezeichnete risikobereinigte Rendite)
  • 💎 Durchschnittlicher Gewinn: $1.345.178,48

🧠 F ortgeschrittene Handelsstrategie

    💪 Professionelles Risikomanagement

    • 🛡️ Automatisierte Positionsgrößenbestimmung: Risikobasierte Losberechnung (0,08% Standard)
    • 🎯 High-Reward Targets: (1:100 RR-Verhältnis)
    • ⚖️ Kontoschutz: Automatische Margin- und Volumenüberprüfung

    ⏰ Intelligentes Zeitmanagement

    • 🕐Session-Filter: Anpassbare Handelszeiten (0-19 GMT Standard)
    • 📅 Tages-Filter: Flexible Steuerung des Wochentagshandels
    • ⏱️ Handelsabstände: Intelligente 10-Bar-Mindestabstände zwischen Eingaben
    • 🎯 Präzises Timing: Vermeiden Sie Marktrauschen mit strategischem Einstiegs-Timing

    🔧 Wichtigste Konfigurationsmerkmale

    ✅ Risikomanagement: 0,08% pro Trade (einstellbar) ✅ Magic Number: 151525 (eindeutige Identifikation) ✅ Trade Spacing: 10 Bars Minimum ✅ Long Trades: Standardmäßig aktiviert ✅ Short Trades: Optionale Aktivierung ✅ Zeitfilter: Volle Kontrolle über die Sitzung

    🏅 Professionelle Handelsergebnisse

    • 🎯 Konsistente Performance: 6 Jahre bewährte Ergebnisse
    • 📈Starkes Wachstum: 4.913% Gesamtrendite
    • ⚡ Effizienter Handel: Qualität vor Quantität
    • 🛡️ Kontrolliertes Risiko: Professionelles Geldmanagement

    🎨 Erweiterte Funktionen

    • 🧮Smart Position Sizing: Automatische Lotberechnung basierend auf dem Kontorisiko
    • ⏰ Zeitbasiertes Filtern: Handel nur während der optimalen Marktzeiten
    • 🎯 Präzise Eingaben: Mean-Reversion in trending Märkten
    • 🔄 Automatisierte Verwaltung: Vollständig freihändiges Trading-Erlebnis

    🚀 Leistungs-Highlights

    • 🎯 Maximale Gewinne in Folge: $4.770.244,10
    • ⚡ Erholungsfaktor: 2,48
    • 📈 AHPR: 1,0339 (starkes zusammengesetztes Wachstum)

    🔐 Premium-Qualitätsgarantie

    • ✅ Version 2.25: Letzte optimierte Version
    • 🛡️ Copyright Geschützt: Professionelle Entwicklungsstandards
    • 🎯 XAUUSD Spezialisiert: Engagierte Goldmarktexpertise
    • ⚡ MT5-kompatibel: Integration moderner Handelsplattformen

    🎯 Perfekt für

    • 👑 Goldhandels-Enthusiasten
    • 📈 Trendfolge-Strategien
    • 💎 Wer ein hochpräzises System sucht
    • 🚀 Langfristiger Vermögensaufbau
    • ⚡ Liebhaber des automatisierten Handels

    🔥 Transformieren Sie Ihren XAUUSD-Handel mit diesem bewährten, leistungsstarken System!


    Empfohlene Produkte
    AI Neural Nexus EA MT5
    John Dickenson
    Experten
    Wir stellen den AI Neural Nexus EA vor. Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein
    MR Gold Trader
    Mujeeb J
    Experten
    MR-GOLD TRADER hat während des Backtests einen bemerkenswerten Gewinn von 1503% im Vergleich zur anfänglichen Einzahlung erzielt, was ihn zu einem hochprofitablen Expert Advisor (EA) für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem H4-Zeitrahmen macht. Ausgehend von einem anfänglichen Guthaben von 10.000 $ erzielte der EA während des Testzeitraums vom 8. April 2019 bis zum 25. Oktober 2024 einen Nettogewinn von 150.305,26 $ . Dieser EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet und
    MOVING 5 best expert advisor For all symbols
    Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
    Experten
    Keine Notwendigkeit für Strategien oder Denken, einfach mieten ihn für $ 300 oder kaufen ihn. Ich sehe, dass dieser Experte ist gut in Forex im Jahr 2026! Tipps: Hinweis: Diese Einstellungen gelten für die Pfeile; Sie können die Einstellungen ändern. Schauen Sie sich das Video mehr als einmal an, da Sie jedes Mal auf neue Informationen stoßen werden. Sie werden es nicht verstehen oder davon profitieren, wenn Sie sich nicht das ganze Video ansehen, da die Menge an Informationen überwältigend is
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Experten
    Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
    EXPERTteam
    Netanel Kahan Abuluf
    Experten
    Expert XAU ist ein fortschrittlicher, präzisionsorientierter Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine proprietäre Logik, um hochwertige Kaufgelegenheiten zu identifizieren, Trades mit kalkulierter Präzision auszuführen und das Risiko dynamisch zu verwalten - und das alles, während er die Details seiner Strategie geheim hält, um seinen Wettbewerbsvorteil zu schützen. Hauptmerkmale: - 100% automatisiert - Hochwahrsch
    Scalper Master AI
    Nestor Alejandro Chiariello
    Experten
    Scalper Master AI Präzisions-Scalping-Engine für USDJPY | H1 Scalper Master AI ist ein hochmodernes, KI-gesteuertes Scalping-System für das USDJPY-Paar und nutzt modernste Techniken des Hochfrequenzhandels. Dieser Expert Advisor (EA) kombiniert modernste künstliche Intelligenz mit proprietären Scalping-Methoden und bietet so höchste Präzision und Performance in dynamischen Märkten. Scalper Master AI wurde für Trader entwickelt, die konsistente Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit anstreben.
    Eldan
    Danail Palhutev
    Experten
    Swing Trading Expert Advisor - ein zuverlässiges Werkzeug für den effizienten Markthandel. Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um Swing-Trading-Strategien auf den Finanzmärkten zu automatisieren. Er verwendet bewährte Indikatoren wie Moving Average (MA) und Average True Range (ATR), um die am besten geeigneten Ein- und Ausstiegspunkte zu ermitteln. So können Sie den aktuellen Marktbewegungen folgen und in Richtung des Trends handeln. Der Advisor arbeitet mit einem festen Volumen und verfü
    EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
    Standard Capital Group LLC
    Experten
    MT5 EA für EUR/USD (1-Stunden-Chart) - Beherrschen Sie die Märkte mit Zuversicht! Erleben Sie die Macht des algorithmischen Handels mit unserem MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , der speziell für das Paar EUR/USD auf dem 1-Stunden-Chart (H1) entwickelt wurde. Warum sollten Sie diesen EA wählen? Währungsspezifisches Design - Ausschließlich für EUR/USD entwickelt, um eine optimale Strategieausführung zu gewährleisten. Zeitrahmenabhängig - Präzisionsabstimmung für den 1-Stunden-Chart (H1) (die Anwe
    Small Account Scalpler
    Kshetrimayum Surjit Singh
    Experten
    Small Account Scalper - Präzisionshandel für jeden Pip Entwickelt für Trader, die mit kleinen Konten konsistente Ergebnisse erzielen wollen. Der Small Account Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für das Scalping entwickelt wurde und eine leistungsstarke Kombination aus Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) und Support & Resistance-Logik verwendet. Dieser EA konzentriert sich auf die Identifizierung von kurzfristigen Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit , während e
    Green Hawk
    Rashed Samir
    Experten
    Green Hawk ist ein professioneller Scalping-Experte. Die Strategie basiert auf intelligenten Scalping-Algorithmen, die in bestimmten Perioden des Marktes handelt. Das System verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. Der Handel basiert auf der Rückkehr des Preises in kurzen Zeiträumen. Alle Trades werden innerhalb von Stunden geschlossen. Ich werde den Preis in naher Zukunft erhöhen. Nächster Preis: $700 Der endgültige Preis wird $2000 sein. Verkauft wird nur über die mql5
    Momentum Trend Gold Metals plus
    Retail Trading Realities LTD
    Experten
    RTR Momentum Trend Gold Metals plus Edition Expert Advisor für MT5. Schnelles Online-Handbuch Vollständiges PDF-Handbuch und Optimierungsleitfaden (11,3 MB) Dateien festlegen Live-Signale RTR Momentum Trend Expert Advisor   ist ein vollautomatisches, systematisches Handelssystem mit mehreren Zeitrahmen, mehreren Assets und Trendverfolgung. Es liefert fantastische Backtest-Ergebnisse für viele Anlageklassen, darunter Kryptowährungen, Devisen, Rohstoffe, Indizes und Aktien. Ein wirklich erstaunlic
    Gold Crown Pro
    Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
    3 (1)
    Experten
    Gold Crown Pro - Adaptiver Hedging Expert Advisor für XAUUSD (H1) Produktübersicht Gold Crown Pro ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert einen adaptiven Hedging-Mechanismus, volatilitätssensitive Orderausführung und vordefinierte Risikomanagementregeln. Das System arbeitet vollautomatisch und verwendet weder Martingale noch Grid Position Scaling. Der EA bietet drei Betriebsprofile, so dass der Benutzer das Risikoverhalten
    Hybrid Coco EA
    Suharmoko
    Experten
    Hybrid Coco EA ist ein modernes, tropisches automatisiertes Handelssystem, das Einfachheit mit leistungsstarker Markttechnologie verbindet. Inspiriert von der Ausgewogenheit und Klarheit einer frischen, jungen Kokosnuss, bietet dieser EA einen reibungslosen und leistungsstarken Handel mit Momentum-basierten Indikatoren anstelle von traditionellen Kerzen. Hybrid Coco wurde für Gold und die wichtigsten Forex-Paare entwickelt und verwendet eine mehrschichtige Momentum-Analyse , um frühe Trendausbr
    Raja Trading Pro
    Ikhwan Naufal Fiqri
    Experten
    Raja Trading PRO - Das intelligente BEP-Rückgewinnungsnetz Produkt-Beschreibung Haben Sie genug von gewöhnlichen Grid-EAs, die tagelang im Drawdown stecken bleiben und unrealistischen Gewinnzielen hinterherjagen? Raja Trading PRO hebt das ursprüngliche Konzept auf ein viel höheres Niveau und bietet professionelle Funktionen, die der Standardversion weit überlegen sind. Dieser EA wurde mit einer völlig anderen Philosophie entwickelt: Schnelle Erholung. Dies ist kein passiver EA. Es handelt sich
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Experten
    SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
    The Market Beast Dominator
    Wilfried Ntamatungiro
    5 (1)
    Experten
    Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
    Brent Oil
    Babak Alamdar
    3.67 (9)
    Experten
    „Zwei Fachberater, ein Preis: Der Motor für Ihren Erfolg!“ Brent-Öl-Scalping-Experte + Brent-Öl-Swingy-Experte in einem Expert Advisor   Live signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Endpreis: 5000 $ Zum aktuellen Preis sind nur noch wenige Exemplare verfügbar, der nächste Preis liegt bei -->> 1120 $ Willkommen bei Brent Oil Der Fachberater für Brent Oil ist ein Kraftpaket, das darauf ausgelegt ist, die volatilen Energiemärkte mit Präzision und Agil
    Aureus Trader
    Divyesh Pandey
    Experten
    Aureus Trader ist ein automatisierter Scalping-Roboter für MetaTrader 5, der für den aktiven Handel mit liquiden Devisen- und Krypto-Paaren mit strenger Risikokontrolle und geringer Latenzzeit entwickelt wurde. Was Aureus Trader macht Aureus Trader konzentriert sich auf kurzfristige Kursbewegungen und eröffnet und schließt Trades häufig während Sitzungen mit hoher Liquidität. Der Algorithmus verwendet technische Filter, um abnormale Spreads und Perioden mit geringer Volatilität zu vermeiden, un
    X Forts
    Denis Chebatarev
    5 (1)
    Experten
    Handelsroboter X Forts Der Scalper Forts EA ist für den Futures-Handel auf dem russischen Futures-Markt (RTS, Sberbank, Gazprom, Rubel, etc.) konzipiert. Die Hauptinstrumente sind Futures auf den RTS, SBRF Index. Empfohlene Zeitrahmen M1-M6. Der EA verwendet keine Mittelwertbildung. Jeder Handel hat seinen eigenen Stop-Loss. Die Größe des erforderlichen GO für Tests und den Handel mit dem ausgewählten Instrument wird dem Instrumentencode entnommen. Einstellungen des Handelsroboters SL - Sto
    Golden Voyage
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experten
    Golden Voyage MT5 ist ein Expert Advisor für den konservativen Goldhandel (XAUUSD), der sich auf striktes Risikomanagement und den Handel mit Einzelpositionen konzentriert. Der Advisor verwendet keine Grids, Martingale, Mittelwertbildung oder Locking. Handelslogik und Risikomanagement Einzelpositionsmodus Es kann jeweils nur ein Handel pro Symbol geöffnet sein. Re-Entries und Volumenerhöhungen sind nicht erlaubt. Festes Risiko pro Handel Die Stop-Loss-Größe wird als Prozentsatz des aktuellen S
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Experten
    | Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
    Bitcoin Phantom EA
    Vhutshilo Evidence Masithembi
    Experten
    Bitcoin Phantom EA - Hauptmerkmale & Informationen Strategie: Martingal-basiertes Handelssystem Optimierter Zeitrahmen: Funktioniert am besten auf dem 2-Stunden-Chart (H2) Primäres Asset: Entwickelt für den Handel mit Bitcoin (BTC/USD) Handelslogik: Verwendet Grid-Style-Entrys, um Positionen während Marktbewegungen zu mitteln Anpassungen: Einstellbare Losgrößen, Multiplikatoren, Rasterschritte und Handelslimits Plattform: Kompatibel mit MetaTrader Testen empfohlen: Backtest und Forward-Test auf
    CalcWave
    Mohit Kumar
    Experten
    CalcWave EA: Eine robuste, indikatorfreie Handelslösung (nur für EURUSD daily & H1 chart) CalcWave ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der sich ausschließlich auf mathematische Modelle und Money-Management-Regeln stützt - es werden keine Chart-Indikatoren für die Handelsausführung verwendet. Gestützt auf über 20 Jahre Handelserfahrung behandelt dieser EA den Handel als ein Geschäft, nicht als Glücksspiel, und passt sich den dynamischen Märkten von heute an. Hauptmerkmale Verwendet
    Money Magnet
    Farhad Kia
    Experten
    ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Devisenhandel. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, aber die Ergebnisse sind besser mit EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen. Wenn Sie ein langfristiger Investor sind, der jährliche Gewinne mit hohem Sharpe-Ratio anstrebt, ist Money Magnet eine gute Option. Bitte besuchen Sie den Kommentarbereich, um Ihre Einstellungen mit anderen zu teilen und genießen Sie die neuesten optimalen Einstellungen, die von anderen Benutzern hochgeladen wurden. Vorte
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (236)
    Experten
    Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
    Full Snap
    Elzbieta Furyk
    5 (1)
    Experten
    Full Snap - Beschreibung Full Snap basiert auf einem grundlegenden Prinzip: Jedes Währungspaar hat seine eigene Persönlichkeit, Volatilitätsmuster und optimale Handelsbedingungen. Anstatt generische Strategien auf alle Märkte anzuwenden, nutzt Full Snap acht unterschiedliche algorithmische Ansätze, die speziell darauf kalibriert sind, maximale Effizienz aus dem jeweiligen Zielwährungspaar herauszuholen. Dieser Expert Advisor steht für präzise abgestimmte Strategien, bei denen jeder Algorithmus d
    Gold Throne
    DRT Circle
    4.36 (11)
    Experten
    Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (497)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
    Nexus EA Forex MT5
    Enrique Enguix
    4.43 (21)
    Experten
    NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
    Argo Master MT5
    Encho Enev
    Experten
    Willkommen in der Welt der neuesten innovativen Devisenhandelstechnologie, die auf einem tiefgreifenden mathematischen Modell basiert. Beliebte Indikatoren werden verwendet, die angemessene Informationen über die Bewegung des rollenden Paares geben. ARGO MASTER MT5 ist für den Handel auf dem EURUSD-Zeitrahmen von 30 Minuten optimiert. Ich empfehle, nicht mehr als 5 offene Positionen zu verwenden. Sie können den Filter mit Werten von 1-5% je nach Ihrem Broker optimieren. In den angehängten Bilder
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (396)
    Experten
    Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.67 (21)
    Experten
    Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.52 (77)
    Experten
    Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.78 (92)
    Experten
    Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (89)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.52 (66)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.37 (51)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Experten
    WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    4.79 (39)
    Experten
    Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.78 (120)
    Experten
    Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experten
    BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experten
    Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpa
    Aura Neuron MT5
    Stanislav Tomilov
    4.83 (58)
    Experten
    Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
    HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    2.25 (8)
    Experten
    HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (130)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
    Stock Indexes EA MT5
    MQL TOOLS SL
    4.79 (19)
    Experten
    Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.22 (93)
    Experten
    Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Experten
    AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
    MultiWay EA
    PAVEL UDOVICHENKO
    4.89 (19)
    Experten
    MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
    Marvelous EA MT5
    Ugochukwu Mobi
    Experten
    Vorstellung von Marvelous EA: Ihr Ultimativer Trading-Begleiter Entfesseln Sie das volle Potenzial des Forex-Marktes mit Marvelous EA, einer hochmodernen automatisierten Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren. Dieser sorgfältig entwickelte Handelsalgorithmus ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um sich präzise und effizient in der dynamischen Forex-Landschaft zu bewegen. GOLD - XAUUSD - H1 Echtkonto-Performance: https://www.
    Cetus
    Vladimir Mametov
    4.91 (11)
    Experten
    Automatisierter, hochpräziser Trading Advisor für den Handel mit dem Währungspaar EURUSD. Der Advisor verfügt über 21 Strategien und alle Strategieparameter sind offen. Sie können sie nach eigenem Ermessen optimieren oder die Standardparameter verwenden, die für die meisten Broker geeignet sind. Um unrentable Orders zu schließen, können Sie die Hedging-Funktion, die Mittelwertbildung oder einfach den Stop-Loss verwenden. Standardmäßig verwendet der Advisor die Hedging-Funktion, er kann mehrere G
    AiQ
    William Brandon Autry
    4.86 (36)
    Experten
    AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    Experten
    BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
    Waka Waka EA MT5
    Valeriia Mishchenko
    4.13 (40)
    Experten
    EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
    The Forex Exchanger MT5
    Fabio Cavalloni
    5 (6)
    Experten
    Alle Erklärungen zur Strategie: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live-Signale: Hauptkonto: https: //www.mql5.com/en/signals/1416185 Zweites Konto: https: //www.mql5.com/en/signals/2111323 Hier erkläre ich nur den Teil mit den EA-Eingaben. Dieser EA wird ständig mit neuen und unvorhersehbaren Dinge, die seine Leistung auf ein besseres Niveau jeden Tag bringen kann aktualisiert werden! Mit dem Kauf dieses EA erhalten Sie nicht nur ein leistungsfähiges automatisches Handelssystem, sonder
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    2.21 (29)
    Experten
    Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
    FastWay EA
    PAVEL UDOVICHENKO
    5 (5)
    Experten
    FastWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisches Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Es handelt korrelierte Währungspaare wie AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD und EURGBP und nutzt die Rückkehr des Preises zum Durchschnitt nach starken Bewegungen. Nach dem Kauf bitte eine private Nachricht senden, um die vollständige Einrichtung zu erhalten. Live-Signal:  HIER KLICKEN Aktueller Preis — nur $1337 für die nächsten 10 Käufer. FastWay EA ist ideal für
    Golden Blitz MT5
    Lo Thi Mai Loan
    4.43 (14)
    Experten
    EA Golden Blitz   – Eine sichere und effektive Lösung für den Goldhandel   Einführungsangebot  Nur noch 1 Kopien zum aktuellen Preis verfügbar!  Nächster Preis: $999.99 Endpreis: $1999.99 MT4-Version   Hallo! Ich bin EA Gold Blitz   , der zweite EA in der Diamond Forex Group Familie, speziell entwickelt für den Goldhandel (XAU/USD). Mit außergewöhnlichen Funktionen und einem Sicherheitsfokus verspreche ich, eine nachhaltige und effektive Goldhandelserfahrung für Händler zu bieten.   Was macht
    Exp5 AI Sniper for MT5
    Vladislav Andruschenko
    3 (3)
    Experten
    Unser Team freut sich, Trading Robot vorstellen zu dürfen, den hochmodernen Smart Trading Expert Advisor für das MetaTrader-Terminal. AI Sniper   ist ein intelligenter, selbstoptimierender Handelsroboter, der für  MT5 -Terminals entwickelt wurde. Es nutzt einen intelligenten Algorithmus und fortschrittliche Handelsstrategien, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Mit 15 Jahren Erfahrung im Börsen- und Aktienhandel haben wir innovative Features zur Strategieverwaltung, zusätzliche intelligente
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.54 (137)
    Experten
    Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
    Weitere Produkte dieses Autors
    VertexAlgo
    Krzysztof Sitko
    Experten
    VertexAlgo - Entwickelt für XAUUSD H1 Präzision. Schnelligkeit. Exponentielles Wachstum. Sind Sie auf der Suche nach einem Handelssystem, das den Markt respektiert, anstatt ihn zu bekämpfen? VertexAlgo ist ein hochentwickeltes System, das speziell für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Einführungsangebot: Nur $95 Aktueller Preis: $95 (Standardpreis: $1099) Sichern Sie sich jetzt Ihre Lizenz, bevor der Preis auf seinen wahren Wert ansteigt. BONUS: Nach dem Kauf senden Sie
    G Edge
    Krzysztof Sitko
    Experten
    G Edge MT5: Der ultimative Handelsvorteil G Edge ist nicht nur ein Handelsroboter - es ist Ihre technologische Dominanz auf dem Markt. Entwickelt für chirurgische Präzision, dieser Bot neu definiert algorithmischen Handel Standards. Durch den Einsatz fortschrittlicher Einstiegsalgorithmen erreicht G Edge eine atemberaubende Gewinnrate von 96,5% , während der Drawdown unter 2% bleibt. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die ein maximales Kapitalwachstum bei minimalem Risiko anstreben . W
    AurumCore EA MT5
    Krzysztof Sitko
    Experten
    AurumCore EA - Professionelle Lösung für den Goldhandel PERFEKT FÜR PROP-FIRMEN & RISIKOBEWUSSTE TRADER AurumCore EA ist ein hochentwickeltes, risikoarmes Handelssystem, das speziell für Gold (XAUUSD) auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor kombiniert bewährte technische Indikatoren mit einem fortschrittlichen Risikomanagement, um konsistente, profitable Ergebnisse bei minimalem Drawdown zu liefern - was ihn zur idealen Wahl für Prop-Firm-Herausforderungen und Li
    Golden Strike Pro x30 for Prop Firm
    Krzysztof Sitko
    Experten
    GOLDEN STRIKE PRO X30 FÜR PROP FIRMEN - XAUUSD M15 PROFESSIONELLES HANDELSSYSTEM MIT AUSSERGEWÖHNLICHEN ERGEBNISSEN B EWÄHRTE LEISTUNG - $528,436.25 GEWINN AUF $200K FINANZIERTEN KONTO! Verwandeln Sie Ihren XAUUSD-Handel mit diesem elitären algorithmischen System, das beständig außergewöhnliche Renditen bei minimalem Risiko geliefert hat. HERVORRAGENDE STATISTIKEN, DIE FÜR SICH SELBST SPRECHEN: GESAMTGEWINN : 528.436,25 $ auf einem Konto mit 200.000 $ MAXIMALER RÜCKZUG : Nur 6,87
    GoldenMind EA
    Krzysztof Sitko
    Experten
    GoldenMind EA - Advanced Momentum Scalping Expert Advisor Überblick GoldenMind EA ist ein hochentwickelter Scalping Expert Advisor mit niedriger Latenz, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Dieser EA verwendet Momentum-basierte Handelsstrategien, um von kurzfristigen Kursbewegungen bei minimalem Marktexposure zu profitieren. Hauptmerkmale Ultra-schnelle Ausführung Optimierte Tick-Verarbeitung mit minimalem Overhead ️ Auftragsausführung mit niedriger Latenz durch MqlTradeReq
    ScalpFusion
    Krzysztof Sitko
    Experten
    ScalpFusion - Elite Hochfrequenz-Handelssystem Professional Edition Handelsbot ScalpFusion ist ein fortschrittliches Hochfrequenz-Handelssystem, das für professionelle Trader entwickelt wurde, die präzise und schnelle Marktoperationen suchen. Das System nutzt eine extrem niedrige Latenzzeit und einen Multi-Strategie-Ansatz für Marktchancen. Analyse der Backtest-Ergebnisse Testzeitraum : 2020-2025 (5 Jahre) Anfängliche Einlage : 5.000 $ Endergebnis : $651.397,32 Gesamtrendite : +13,027.95%
    QuantumVelocity MT5
    Krzysztof Sitko
    Experten
    QuantumVelocity Neural-verstärkte Hochfrequenz-Handelsmaschine Überblick QuantumVelocity ist ein fortschrittlicher Expert Advisor in institutioneller Qualität, der für den Hochfrequenzhandel mit neural-verstärkter Signalverarbeitung entwickelt wurde. Dieser hochentwickelte Algorithmus kombiniert mehrere Handelsstrategien mit adaptivem Risikomanagement, um unter verschiedenen Marktbedingungen eine konsistente Performance zu erzielen. Bewährte Leistung Backtest-Ergebnisse (99 % Qualitätsdate
    PipSniper
    Krzysztof Sitko
    Experten
    PipSniper - Fortgeschrittenes Marktpräzisionssystem Professionelle Ausgabe Handelsbot für MT5 Überblick PipSniper ist ein hochentwickeltes, automatisiertes Multi-Strategie-Handelssystem, das für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Mit professionellen Algorithmen und adaptivem Risikomanagement liefert dieser Expert Advisor eine konsistente Leistung unter verschiedenen Marktbedingungen. Bewährte Leistung Anfangsinvestition: $500.00 Endgültiges Guthaben: $102.442,76 Gesamter Nettogewinn
    Dynamic Structure EA
    Krzysztof Sitko
    Experten
    Dynamische Struktur EA - Professionelles XAUUSD-System Verwandeln Sie Marktvolatilität in stabiles Wachstum. Meister Gold. Sind Sie auf der Suche nach einem Handelsinstrument, das ein starkes Gewinnpotenzial mit einem rigorosen Risikomanagement verbindet? Dynamic Structure EA ist nicht einfach ein weiterer riskanter Martingale- oder Grid-Bot , der Ihr Konto in Gefahr bringt. Es handelt sich um einen hochentwickelten Algorithmus, der auf reiner Price Action und dynamischer Marktstruktur basiert u
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension