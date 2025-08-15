Advanced Strike System x100
- Asesores Expertos
- Krzysztof Sitko
- Versión: 2.25
- Activaciones: 11
🏆 XAUUSD Sistema de Strike Avanzado x100 - Premium MT5 Asesor Experto.
💎E specialista en Oro - M15 Timeframe
Asesor Experto diseñado profesionalmente y optimizado exclusivamente para el trading de XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M15. La especialización centrada en el láser ofrece un rendimiento superior a través del análisis de mercado dedicado.
🚀 Rendimiento excepcional en pruebas retrospectivas
- 📈 Rentabilidad total: 4.913,38% en 6 años
- 💰Beneficio bruto: 10.026.760,49 $.
- ⚡ Factor de beneficio: 5.82
- 📊 Ratio de Sharpe: 2,02 (Excelente rentabilidad ajustada al riesgo)
- 💎 Ganancia media: 1.345.178,48 $.
🧠 E strategia de inversión avanzada
💪 Gestión profesional del riesgo
- 🛡️ Dimensionamiento automatizado de posiciones: Cálculo de lotes basado en el riesgo (0,08% por defecto)
- 🎯Objetivos de alta recompensa: (ratio RR 1:100)
- ⚖️ Protección de la cuenta: Validación automática de márgenes y volúmenes
⏰ Gestión inteligente del tiempo
- 🕐Filtros de sesión: Horas de negociación personalizables (0-19 GMT por defecto).
- 📅Filtros de día: Control flexible de la negociación en días laborables
- ⏱️ Espaciado entre operaciones: Espaciado mínimo inteligente de 10 barras entre entradas.
- 🎯 Tiempo de precisión: Evita el ruido del mercado con un timing de entrada estratégico
🔧 Principales características de configuración
Gestión del riesgo: 0,08% por operación (ajustable) ✅ Número mágico: 151525 (identificación única) ✅ Espaciado entre operaciones: 10 barras mínimo ✅ Long Trades: Activación por defecto ✅ Short Trades: Activación opcional ✅ Filtros temporales: Control total de la sesión
🏅 Resultados profesionales de las operaciones
- 🎯 Rendimiento consistente: 6 años de resultados probados.
- 📈Fuerte crecimiento: 4.913% de rentabilidad total
- ⚡ Trading Eficiente: Enfoque de calidad sobre cantidad
- 🛡️ Riesgo controlado: Gestión profesional del dinero
🎨 Características avanzadas
- 🧮 Tamaño de posición inteligente: Cálculo automático de lotes en función del riesgo de la cuenta
- ⏰Filtrado basado en el tiempo: Opere sólo durante las horas óptimas del mercado
- 🎯 Entradas de precisión: Reversión de medias en mercados con tendencia
- Gestión automatizada: Experiencia de trading sin intervención alguna
🚀 Aspectos destacados del rendimiento
- 🎯 Ganancias máximas consecutivas: $4,770,244.10
- Factor de recuperación: 2.48
- 📈 AHPR: 1,0339 (fuerte crecimiento compuesto)
🔐 Garantía de calidad superior
- ✅ Versión 2.25: Última versión optimizada
- 🛡️ Derechos de autor protegidos: Estándares de desarrollo profesional
- 🎯 XAUUSD Especializado: Experiencia dedicada en el mercado del oro
- ⚡ Compatible con MT5: Integración con plataformas de trading modernas
🎯 Perfecto para
- 👑 Entusiastas del comercio de oro
- 📈 Estrategias de seguimiento de tendencias
- 💎 Buscadores de sistemas de alta precisión
- 🚀 Creación de riqueza a largo plazo
- ⚡ Amantes del Trading Automatizado
🔥 ¡Transforma tu trading en XAUUSD con este sistema probado y de alto rendimiento!