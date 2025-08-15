Advanced Strike System x100

🏆 XAUUSD Sistema de Strike Avanzado x100 - Premium MT5 Asesor Experto.

💎E specialista en Oro - M15 Timeframe

Asesor Experto diseñado profesionalmente y optimizado exclusivamente para el trading de XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M15. La especialización centrada en el láser ofrece un rendimiento superior a través del análisis de mercado dedicado.

🚀 Rendimiento excepcional en pruebas retrospectivas

  • 📈 Rentabilidad total: 4.913,38% en 6 años
  • 💰Beneficio bruto: 10.026.760,49 $.
  • ⚡ Factor de beneficio: 5.82
  • 📊 Ratio de Sharpe: 2,02 (Excelente rentabilidad ajustada al riesgo)
  • 💎 Ganancia media: 1.345.178,48 $.

🧠 E strategia de inversión avanzada

    💪 Gestión profesional del riesgo

    • 🛡️ Dimensionamiento automatizado de posiciones: Cálculo de lotes basado en el riesgo (0,08% por defecto)
    • 🎯Objetivos de alta recompensa: (ratio RR 1:100)
    • ⚖️ Protección de la cuenta: Validación automática de márgenes y volúmenes

    ⏰ Gestión inteligente del tiempo

    • 🕐Filtros de sesión: Horas de negociación personalizables (0-19 GMT por defecto).
    • 📅Filtros de día: Control flexible de la negociación en días laborables
    • ⏱️ Espaciado entre operaciones: Espaciado mínimo inteligente de 10 barras entre entradas.
    • 🎯 Tiempo de precisión: Evita el ruido del mercado con un timing de entrada estratégico

    🔧 Principales características de configuración

    Gestión del riesgo: 0,08% por operación (ajustable) ✅ Número mágico: 151525 (identificación única) ✅ Espaciado entre operaciones: 10 barras mínimo ✅ Long Trades: Activación por defecto ✅ Short Trades: Activación opcional ✅ Filtros temporales: Control total de la sesión

    🏅 Resultados profesionales de las operaciones

    • 🎯 Rendimiento consistente: 6 años de resultados probados.
    • 📈Fuerte crecimiento: 4.913% de rentabilidad total
    • ⚡ Trading Eficiente: Enfoque de calidad sobre cantidad
    • 🛡️ Riesgo controlado: Gestión profesional del dinero

    🎨 Características avanzadas

    • 🧮 Tamaño de posición inteligente: Cálculo automático de lotes en función del riesgo de la cuenta
    • Filtrado basado en el tiempo: Opere sólo durante las horas óptimas del mercado
    • 🎯 Entradas de precisión: Reversión de medias en mercados con tendencia
    • Gestión automatizada: Experiencia de trading sin intervención alguna

    🚀 Aspectos destacados del rendimiento

    • 🎯 Ganancias máximas consecutivas: $4,770,244.10
    • Factor de recuperación: 2.48
    • 📈 AHPR: 1,0339 (fuerte crecimiento compuesto)

    🔐 Garantía de calidad superior

    • ✅ Versión 2.25: Última versión optimizada
    • 🛡️ Derechos de autor protegidos: Estándares de desarrollo profesional
    • 🎯 XAUUSD Especializado: Experiencia dedicada en el mercado del oro
    • ⚡ Compatible con MT5: Integración con plataformas de trading modernas

    🎯 Perfecto para

    • 👑 Entusiastas del comercio de oro
    • 📈 Estrategias de seguimiento de tendencias
    • 💎 Buscadores de sistemas de alta precisión
    • 🚀 Creación de riqueza a largo plazo
    • ⚡ Amantes del Trading Automatizado

    🔥 ¡Transforma tu trading en XAUUSD con este sistema probado y de alto rendimiento!


    Productos recomendados
    AI Neural Nexus EA MT5
    John Dickenson
    Asesores Expertos
    Presentamos el EA AI Neural Nexus Un Asesor Experto de última generación diseñado para operar con Oro (XAUUSD) y GBPUSD. Este avanzado sistema aprovecha el poder de la inteligencia artificial y las redes neuronales para identificar oportunidades de trading rentables centrándose en la seguridad y la consistencia. A diferencia de los métodos tradicionales de alto riesgo, AI Neural Nexus prioriza las estrategias de bajo riesgo que se adaptan a las fluctuaciones del mercado en tiempo real, garantiza
    MR Gold Trader
    Mujeeb J
    Asesores Expertos
    MR-GOLD TRADER ha alcanzado una destacada rentabilidad del 1503% en comparación con el depósito inicial durante la prueba de retroceso, lo que lo convierte en un Asesor Experto (EA) altamente rentable para operar XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H4 . Comenzando con un saldo inicial de $10,000 , el EA generó una ganancia neta de $150,305.26 durante el periodo de prueba del 8 de abril de 2019 al 25 de octubre de 2024 . Este EA está diseñado tanto para traders principiantes como para experimenta
    MOVING 5 best expert advisor For all symbols
    Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
    Asesores Expertos
    No hace falta estrategias ni pensar, solo contratarlo por 300$ o comprarlo. ¡Veo que este experto es bueno en Forex en 2026! Consejos: Nota: Estos ajustes se aplican a las flechas, puede cambiar la configuración. Vea el video más de una vez, ya que encontrará nueva información cada vez. No lo entenderás ni te beneficiarás de él si no ves el vídeo entero debido a la abrumadora cantidad de información. Experiencia real con este experto: Gana de $3,000 a $227,272 por mes y $2,500,000 por año grac
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
    EXPERTteam
    Netanel Kahan Abuluf
    Asesores Expertos
    Expert XAU es un robot de trading avanzado, centrado en la precisión y diseñado exclusivamente para XAUUSD en el marco temporal de 1h. Este EA utiliza una lógica propia para identificar oportunidades de compra de alta calidad, ejecutar operaciones con precisión calculada y gestionar el riesgo de forma dinámica, todo ello manteniendo los detalles de la estrategia en privado para proteger su ventaja competitiva. Características principales: - 100% automatizado - Entradas largas de alta probabili
    Scalper Master AI
    Nestor Alejandro Chiariello
    Asesores Expertos
    Scalper Master AI Motor de scalping de precisión para USDJPY | H1 Scalper Master AI es un sistema de scalping de vanguardia, impulsado por IA, diseñado para el par USDJPY y que aprovecha las técnicas más avanzadas en trading de alta frecuencia. Este Asesor Experto (EA) combina inteligencia artificial de vanguardia con metodologías de scalping patentadas para ofrecer una precisión y un rendimiento inigualables en mercados dinámicos. Diseñado para operadores que buscan entradas consistentes y d
    Eldan
    Danail Palhutev
    Asesores Expertos
    Swing Trading Expert Advisor - una herramienta fiable para operar eficientemente en el mercado. Este Asesor Experto está diseñado para automatizar las estrategias de swing trading en los mercados financieros. Utiliza indicadores probados como la Media Móvil (MA) y el Rango Medio Real (ATR) para identificar los puntos de entrada y salida más adecuados. Esto le permite seguir los movimientos actuales del mercado y operar en la dirección de la tendencia. El asesor trabaja con un volumen fijo y t
    EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
    Standard Capital Group LLC
    Asesores Expertos
    MT5 EA para EUR/USD (Gráfico de 1 hora) - ¡Domine los mercados con confianza! Experimente el poder del trading algorítmico con nuestro Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, desarrollado específicamente para el par EUR/USD en el marco temporal de 1 hora (H1 ). ¿Por qué elegir este EA? Diseño específico para la divisa - Construido exclusivamente para EUR/USD , asegurando una ejecución optimizada de la estrategia. Sensible al marco temporal - Ajustado con precisión para el gráfico de 1 hora (H1 ).
    Small Account Scalpler
    Kshetrimayum Surjit Singh
    Asesores Expertos
    Small Account Scalper - Precisión en cada pip Diseñado para operadores que buscan resultados consistentes con cuentas pequeñas. El Small Account Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para scalping utilizando una poderosa combinación de Bandas de Bollinger (BB) , Índice de Fuerza Relativa (RSI) , y la lógica de Soporte y Resistencia . Este EA se centra en la identificación de operaciones de alta probabilidad a corto plazo , manteniendo un estricto control del riesgo , por
    Green Hawk
    Rashed Samir
    Asesores Expertos
    Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $700 El precio final será de 2000 $. Venta sólo a través del sitio mql5 MT4 Ver
    Momentum Trend Gold Metals plus
    Retail Trading Realities LTD
    Asesores Expertos
    Asesor experto RTR Momentum Trend Gold Metals plus edición para MT5. Manual rápido en línea Manual completo en pdf y guía de optimización (11,3MB) Establecer archivos Señal en vivo RTR Momentum Trend Expert Advisor   es un sistema de comercio sistemático, totalmente automatizado y con múltiples marcos temporales, múltiples activos, seguimiento de tendencias. Tiene fantásticos resultados de pruebas retrospectivas en muchas clases de activos, incluidos criptomonedas, divisas, materias primas, índi
    Gold Crown Pro
    Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
    3 (1)
    Asesores Expertos
    Gold Crown Pro - Asesor Experto de Cobertura Adaptativa para XAUUSD (H1) Descripción del producto Gold Crown Pro es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio XAUUSD en el marco de tiempo H1. Combina un mecanismo de cobertura adaptable, ejecución de órdenes sensible a la volatilidad y reglas predefinidas de gestión de riesgos. El sistema funciona de forma totalmente automática y no utiliza martingala ni escalado de posiciones de rejilla. El EA ofrece tres perfiles operativos pa
    Hybrid Coco EA
    Suharmoko
    Asesores Expertos
    Hybrid Coco EA es un moderno sistema de trading automatizado de temática tropical que combina simplicidad con tecnología de mercado de alto rendimiento. Inspirado en el equilibrio y la claridad de un coco joven y fresco, este AE ofrece una operativa fluida y potente utilizando indicadores basados en el impulso en lugar de los tradicionales motores de velas. Diseñado para el oro y los principales pares de divisas, Hybrid Coco utiliza el análisis de impulso multicapa para detectar los primeros es
    Raja Trading Pro
    Ikhwan Naufal Fiqri
    Asesores Expertos
    Raja Trading PRO - La Red Inteligente de Recuperación de BEPs Descripcion del Producto ¿Estás cansado de los EAs de Cuadrícula ordinarios que se quedan atascados en drawdown durante días, persiguiendo objetivos de beneficios poco realistas? Raja Trading PRO lleva el concepto original a un nivel mucho más alto, ofreciendo características de nivel profesional que son muy superiores a la versión estándar. Este EA está diseñado con una filosofía completamente diferente: Recuperación Rápida. Este no
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Asesores Expertos
    SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
    The Market Beast Dominator
    Wilfried Ntamatungiro
    5 (1)
    Asesores Expertos
    El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
    Brent Oil
    Babak Alamdar
    3.67 (9)
    Asesores Expertos
    "Dos asesores expertos, un precio: ¡impulsando su éxito!" Experto en especulación de petróleo Brent + experto en oscilaciones de petróleo Brent en un solo asesor experto  Live signal Este precio es temporal mientras dure la promoción y aumentará en breve. Precio Final: 5000$ Quedan pocas copias al precio actual, el siguiente precio es -->> 1120 $ Bienvenidos al petróleo Brent El asesor experto de Brent Oil es una potencia, diseñada para dominar los volátiles mercados energéticos con precisió
    Aureus Trader
    Divyesh Pandey
    Asesores Expertos
    Aureus Trader es un robot automatizado de scalping para MetaTrader 5 diseñado para operar activamente en pares líquidos de divisas y criptomonedas con un estricto control del riesgo y una ejecución de baja latencia. Qué hace Aureus Trader Aureus Trader se centra en los movimientos de precios a corto plazo, abriendo y cerrando operaciones con frecuencia durante las sesiones de alta liquidez. El algoritmo utiliza filtros técnicos para evitar diferenciales anormales y períodos de baja volatilidad,
    X Forts
    Denis Chebatarev
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Robot de trading X Forts El scalper Forts EA está diseñado para el comercio de futuros en el mercado ruso de futuros (RTS, Sberbank, Gazprom, Rublo, etc.). Los principales instrumentos son los futuros sobre el índice RTS, SBRF. Plazos recomendados M1-M6. El EA no utiliza promedios. Cada operación tiene su propio stop loss. El tamaño del GO necesario para pruebas y operaciones en el instrumento seleccionado se toma del código del instrumento. Ajustes del robot de trading SL - stop loss Lots
    Golden Voyage
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Golden Voyage MT5 es un asesor experto para el comercio conservador de oro (XAUUSD), centrado en la gestión estricta del riesgo y el comercio de una sola posición. El asesor no utiliza rejillas, martingalas, promedios ni bloqueos. Lógica de negociación y gestión del riesgo Modo de posición única Sólo se puede abrir una operación por símbolo a la vez. No se permiten reentradas ni aumentos de volumen. Riesgo fijo por operación El tamaño del stop-loss se calcula como un porcentaje del saldo actua
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Asesores Expertos
    | Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
    Bitcoin Phantom EA
    Vhutshilo Evidence Masithembi
    Asesores Expertos
    Bitcoin Phantom EA - Características Principales e Información Estrategia: Sistema de trading basado en Martingala Marco temporal optimizado: Funciona mejor en el gráfico de 2 horas (H2) Activo Principal: Diseñado para operar con Bitcoin (BTC/USD) Lógica de negociación: Utiliza entradas estilo cuadrícula para promediar posiciones durante los movimientos del mercado Personalización: Tamaños de lote, multiplicadores, pasos de cuadrícula y límites de operación ajustables Plataforma: Compatible con
    CalcWave
    Mohit Kumar
    Asesores Expertos
    CalcWave EA: Una Solución de Trading Robusta y Sin Indicadores (Sólo para EURUSD diario y gráfico H1) CalcWave es un Asesor Experto de ingeniería profesional que se basa puramente en modelos matemáticos y reglas de gestión de dinero, no se utilizan indicadores gráficos para la ejecución de operaciones. Respaldado por más de 20 años de experiencia comercial, este EA trata el comercio como un negocio, no como un juego de azar, y se adapta a los mercados dinámicos de hoy. Características principale
    Money Magnet
    Farhad Kia
    Asesores Expertos
    es un Asesor Experto de Forex totalmente automático. El robot se puede ejecutar en cualquier instrumento, pero los resultados son mejores con EURUSD en el marco de tiempo H1. Si usted es un inversor a largo plazo en busca de beneficios anuales con alta Sharpe-ratio entonces Money magnet es una buena opción. Por favor, compruebe la parte de comentarios para compartir su configuración con los demás y disfrutar de los últimos ajustes óptimos subidos por otros usuarios. Ventajas del Asesor Experto
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (236)
    Asesores Expertos
    Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
    Full Snap
    Elzbieta Furyk
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Full Snap se basa en un principio fundamental: cada par de divisas tiene su propia "personalidad", patrones de volatilidad y condiciones óptimas de negociación. En lugar de aplicar estrategias genéricas a todos los mercados, Full Snap utiliza ocho estrategias algorítmicas distintas, cada una calibrada específicamente para maximizar la eficiencia de su par objetivo. Este Asesor Experto (EA) se centra en estrategias perfectamente adaptadas, donde cada algoritmo aprovecha las características única
    Gold Throne
    DRT Circle
    4.36 (11)
    Asesores Expertos
    Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (497)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Nexus EA Forex MT5
    Enrique Enguix
    4.43 (21)
    Asesores Expertos
    NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
    Argo Master MT5
    Encho Enev
    Asesores Expertos
    Bienvenido al mundo de la última e innovadora tecnología de negociación en Forex que se basa en un profundo modelo matemático. Se utilizan indicadores populares que dan información adecuada sobre el movimiento del par de rodadura. ARGO MASTER MT5 está optimizado para operar en el marco de tiempo EURUSD 30 min. Recomiendo utilizar no más de 5 posiciones abiertas. Puede optimizar el filtro con valores de 1-5% según su broker. Puede ver resultados de pruebas de diferentes brokers en las imágenes ad
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (396)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.67 (21)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.52 (77)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.78 (92)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (89)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.52 (66)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.37 (51)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Asesores Expertos
    IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    4.79 (39)
    Asesores Expertos
    EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.78 (120)
    Asesores Expertos
    Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Asesores Expertos
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Asesores Expertos
    Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experienci
    Aura Neuron MT5
    Stanislav Tomilov
    4.83 (58)
    Asesores Expertos
    Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de g
    HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    2.25 (8)
    Asesores Expertos
    HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (130)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Stock Indexes EA MT5
    MQL TOOLS SL
    4.79 (19)
    Asesores Expertos
    Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.22 (93)
    Asesores Expertos
    El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Asesores Expertos
    AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
    MultiWay EA
    PAVEL UDOVICHENKO
    4.89 (19)
    Asesores Expertos
    MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
    Marvelous EA MT5
    Ugochukwu Mobi
    Asesores Expertos
    Presentamos Marvelous EA: Tu Compañero de Trading Definitivo Desbloquea todo el potencial del mercado Forex con Marvelous EA, una solución avanzada de trading automatizado diseñada para maximizar tus ganancias y minimizar los riesgos. Este algoritmo de trading cuidadosamente elaborado está equipado con funciones avanzadas para navegar con precisión y eficiencia en el dinámico mercado Forex. ORO - XAUUSD - H1 Rendimiento en cuenta real: https://www.mql5.com/es/signals/ 2321875 Características
    Cetus
    Vladimir Mametov
    4.91 (11)
    Asesores Expertos
    Asesor de trading automatizado de alta precisión para operar con el par de divisas EURUSD. El asesor tiene 21 estrategias y todos los parámetros de la estrategia están abiertos, y usted puede optimizarlos a su discreción o utilizar los parámetros por defecto que son adecuados para la mayoría de los corredores. Para cerrar órdenes no rentables, puede utilizar la función de cobertura , la función de promediación o simplemente Stop Loss. Por defecto, el asesor utiliza la función de cobertura, puede
    AiQ
    William Brandon Autry
    4.86 (36)
    Asesores Expertos
    AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    Asesores Expertos
    VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
    Waka Waka EA MT5
    Valeriia Mishchenko
    4.13 (40)
    Asesores Expertos
    EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
    The Forex Exchanger MT5
    Fabio Cavalloni
    5 (6)
    Asesores Expertos
    Todas las explicaciones sobre la estrategia: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Señales en vivo: Cuenta principal: https: //www.mql5.com/en/signals/1416185 Segunda cuenta: https: //www.mql5.com/en/signals/2111323 Aquí voy a explicar sólo la parte de las entradas de EA. ¡Este EA se actualizará constantemente con cosas nuevas e impredecibles que pueden llevar su rendimiento a un nivel mejor cada día! La compra de este EA no sólo tiene un sistema de comercio automático de gran alcance, sin
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    2.21 (29)
    Asesores Expertos
    Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
    FastWay EA
    PAVEL UDOVICHENKO
    5 (5)
    Asesores Expertos
    FastWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente basado en una potente estrategia de reversión a la media. Se centra en operar pares de divisas correlacionados como AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD y EURGBP , aprovechando el retorno del precio a su promedio tras fuertes movimientos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instrucciones completas de configuración. Señal en vivo:  HAZ CLIC AQUÍ Precio actual — solo $1337 para los próximos 10 co
    Golden Blitz MT5
    Lo Thi Mai Loan
    4.43 (14)
    Asesores Expertos
    EA Golden Blitz– Una solución segura y efectiva para el trading de oro  ¡Promoción de lanzamiento!  ¡Solo quedan 1 copias al precio actual!  Próximo precio: $999.99 Precio final: $1999.99  Versión para MT4 ¡Hola! Soy EA Gold Blitz , el segundo asesor experto (EA) de la familia Diamond Forex Group, diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD). Con características excepcionales y un enfoque prioritario en la seguridad, prometo ofrecer una experiencia de trading de oro sostenible y efect
    Exp5 AI Sniper for MT5
    Vladislav Andruschenko
    3 (3)
    Asesores Expertos
    Nuestro equipo está encantado de presentar Trading Robot, el asesor experto en comercio inteligente de última generación para el terminal MetaTrader. AI Sniper   es un robot comercial inteligente y autooptimizado diseñado para terminales   MT5 . Aprovecha un algoritmo inteligente y estrategias comerciales avanzadas para maximizar su potencial comercial. Con 15 años de experiencia en bolsas comerciales y el mercado de valores, hemos desarrollado funciones innovadoras de gestión de estrategias, f
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.54 (137)
    Asesores Expertos
    El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
    Otros productos de este autor
    VertexAlgo
    Krzysztof Sitko
    Asesores Expertos
    VertexAlgo - Diseñado para XAUUSD H1 Precisión. Velocidad. Crecimiento exponencial. ¿Está buscando un sistema de trading que respete el mercado en lugar de luchar contra él? VertexAlgo es un sofisticado motor diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1 . Lanzamiento Especial: Solo $95 Precio Actual: $95 (Precio Estándar: $1099) Asegure su licencia ahora antes de que el precio se ajuste a su valor real. BONUS: Después de la compra, envíe un mensaje privado para recibi
    G Edge
    Krzysztof Sitko
    Asesores Expertos
    G Edge MT5: La ventaja definitiva para operar G Edge no es sólo un robot de trading, es su dominio tecnológico en el mercado. Diseñado para una precisión quirúrgica, este robot redefine los estándares del trading algorítmico. Al utilizar algoritmos de entrada avanzados, G Edge logra una impresionante tasa de ganancias del 96,5% , manteniendo la reducción por debajo del 2% . Esta herramienta está diseñada para los operadores que exigen el máximo crecimiento del capital con una exposición mínima a
    AurumCore EA MT5
    Krzysztof Sitko
    Asesores Expertos
    AurumCore EA - Solución profesional de comercio de oro. PERFECTO PARA EMPRESAS DE UTILERÍA Y TRADERS CONSCIENTES DEL RIESGO AurumCore EA es un sofisticado sistema de trading de bajo riesgo diseñado específicamente para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal de 15 minutos . Este Asesor Experto combina indicadores técnicos probados con una gestión avanzada del riesgo para ofrecer resultados consistentes y rentables manteniendo un drawdown mínimo, lo que lo convierte en la opción ideal para los re
    Golden Strike Pro x30 for Prop Firm
    Krzysztof Sitko
    Asesores Expertos
    GOLDEN STRIKE PRO X30 PARA EMPRESAS PROP - XAUUSD M15 SISTEMA DE TRADING PROFESIONAL CON RESULTADOS EXTRAORDINARIOS RENDIMIENTO PROBADO - ¡528.436,25 DÓLARES DE BENEFICIO EN UNA CUENTA CON 200.000 DÓLARES DE FONDOS! Transformar su comercio XAUUSD con este sistema algorítmico de élite que ha entregado consistentemente rendimientos excepcionales con un riesgo mínimo. ESTADÍSTICAS SOBRESALIENTES QUE HABLAN POR SÍ MISMAS: BENEFICIO TOTAL : $528,436.25 en una cuenta financiada con $200K
    GoldenMind EA
    Krzysztof Sitko
    Asesores Expertos
    GoldenMind EA - Asesor experto avanzado de scalping de impulso Visión general GoldenMind EA es un sofisticado Asesor Experto de scalping de baja latencia diseñado para MetaTrader 5. Este EA emplea estrategias de negociación basadas en el impulso para capitalizar los movimientos de precios a corto plazo con una exposición mínima al mercado. Características principales Ejecución ultrarrápida Procesamiento optimizado de ticks con una sobrecarga mínima ️ Ejecución de órdenes de baja
    ScalpFusion
    Krzysztof Sitko
    Asesores Expertos
    ScalpFusion - Sistema de comercio de alta frecuencia de élite Bot de negociación de edición profesional ScalpFusion es un avanzado sistema de trading de alta frecuencia diseñado para traders profesionales que buscan operaciones de mercado precisas y rápidas. El sistema utiliza una latencia ultra-baja y un enfoque multi-estrategia para las oportunidades de mercado. Análisis de los resultados de las pruebas retrospectivas Periodo de prueba : 2020-2025 (5 años) Depósito inicial : 5.000 $ Resu
    QuantumVelocity MT5
    Krzysztof Sitko
    Asesores Expertos
    QuantumVelocity Motor de negociación de alta frecuencia mejorado con neuronas Visión general QuantumVelocity es un Asesor Experto avanzado de nivel institucional diseñado para la negociación de alta frecuencia con procesamiento de señales neuronal mejorado. Este sofisticado algoritmo combina múltiples estrategias de negociación con una gestión adaptativa del riesgo para ofrecer un rendimiento constante en diversas condiciones de mercado. Rendimiento probado Resultados de backtest (99% de dato
    PipSniper
    Krzysztof Sitko
    Asesores Expertos
    PipSniper - Sistema Avanzado de Precisión de Mercado Bot de Trading Edición Profesional para MT5 Visión General PipSniper es un sofisticado sistema de trading automatizado multi-estrategia diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Construido con algoritmos de grado profesional y gestión de riesgo adaptable, este Asesor Experto ofrece un rendimiento consistente a través de diversas condiciones de mercado. Rendimiento probado Inversión Inicial: $500.00 Saldo Final: $102,442.76 Beneficio Neto To
    Dynamic Structure EA
    Krzysztof Sitko
    Asesores Expertos
    Estructura Dinámica EA - Sistema Profesional XAUUSD Convierta la volatilidad del mercado en crecimiento estable. Master Gold. ¿Está buscando una herramienta de trading que combine un potente potencial de beneficios con una rigurosa gestión del riesgo? Dynamic Structure EA no es sólo otro arriesgado bot Martingale o Grid que pone su cuenta en peligro. Es un sofisticado algoritmo basado en la pura Acción del Precio y la estructura dinámica del mercado, diseñado específicamente para dominar el XAUU
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario