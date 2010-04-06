MarketProfile Indicator

Der Marktprofil-Indikator ist eine klassische Lösung zur Darstellung eines Marktprofils. Er zeigt die statistische Preisverteilung über die Zeit, die Kostenzone und den Kontrollwert für eine Handelssitzung im Chart an. Der Indikator kann in Charts beliebiger Zeitrahmen integriert werden und das Marktprofil für mehrere Sitzungen darstellen, einschließlich eines Profils in einem frei definierbaren Rechteck. Kürzere Zeitrahmen bieten eine höhere Genauigkeit, längere Zeitrahmen eine bessere Übersichtlichkeit. Für die Darstellung von Profilblöcken stehen sechs verschiedene Farbschemata zur Verfügung. Profile können auch als einfarbige Histogramme dargestellt werden. Optional können Sie die Farbgebung des Profils abhängig von der Richtung der Balken wählen. Der Indikator basiert auf einfachen Preisbewegungen und verwendet keine Standardindikatoren von MetaTrader.





Achtung für Trader! Lesen Sie die Anleitung zur Einrichtung und zum Handel des Indikators. https://www.mql5.com/en/blogs/post/763813





Der Indikator verfügt über ein Alarmsystem für die Überschreitung des Preises mit den Niveaus des Kontrollwerts (Median), der Kostenzone und des Einzelausgangs.





Performance

Punktmultiplikator (Standard = 1): Je höher dieser Wert, desto breiter sind die Profilpreisblöcke und desto weniger grafische Objekte werden angezeigt. Sie können dies nutzen, um die Prozessorlast zu reduzieren. Wenn der Wert dieses Parameters Null ist, wird ein adaptiver Multiplikator verwendet – der Indikator versucht, automatisch den optimalen Wert zu finden.

ThrottleRedraw (Standard = 0) – eine Verzögerung in Sekunden, die vor jedem Profilneuzeichnen angewendet wird. Sie können dies nutzen, um die Prozessorlast zu reduzieren.

DisableHistogram (Standard = false) – Wenn dieser Wert auf „true“ gesetzt ist, wird das Marktprofil-Histogramm nicht angezeigt, jedoch der Median und die Preiszonengrenzen. Dadurch können Sie den Indikator deutlich beschleunigen, können das Marktprofil jedoch nicht vollständig analysieren.