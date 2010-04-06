MarketProfile Indicator

L'indicateur Profil de Marché est une solution classique pour afficher un profil de marché. Il permet d'afficher la distribution statistique des prix au fil du temps, la zone de coût et la valeur de contrôle d'une séance de trading sur le graphique. Cet indicateur peut être associé à des graphiques sur n'importe quelle unité de temps et peut afficher le profil de marché pour un ensemble complet de séances, y compris un profil dans un rectangle librement défini. Les unités de temps courtes offrent une plus grande précision, tandis que les unités de temps longues offrent une meilleure visibilité. Six palettes de couleurs différentes sont disponibles pour dessiner les blocs de profil. Il peut également représenter les profils sous forme d'histogrammes monochromes. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir la couleur du profil en fonction de la direction des barres. L'indicateur est basé sur les mouvements de prix simples et n'utilise pas les indicateurs MetaTrader standard.

Attention trader ! Consultez les instructions de configuration et de trading de l'indicateur :https://www.mql5.com/en/blogs/post/763813

L'indicateur dispose d'un système d'alertes en cas de croisement du prix avec les niveaux de la valeur de contrôle (médiane), de la zone de coût et de la sortie unique.

Performances
PointMultiplier (par défaut = 1) : plus ce nombre est élevé, plus les blocs de prix du profil sont larges et moins il y a d'objets graphiques. Vous pouvez utiliser cette option pour réduire la charge du processeur. Lorsque la valeur de ce paramètre est nulle, un multiplicateur adaptatif est utilisé : l'indicateur tente de trouver automatiquement la valeur optimale.

ThrottleRedraw (par défaut = 0) : un délai en secondes appliqué avant chaque actualisation du profil. Vous pouvez utiliser cette option pour réduire la charge du processeur.

DisableHistogram (par défaut = false) : si cette option est définie sur true, l'histogramme du profil de marché ne s'affiche pas, mais la médiane et les limites des zones de prix le sont. Cela permet d'accélérer considérablement l'indicateur, mais ne permet pas une analyse complète du profil de marché.
