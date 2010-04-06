MarketProfile Indicator

マーケットプロファイルインジケーターは、市場プロファイルを表示するための定番のソリューションです。時間経過に伴う価格の統計分布、コストゾーン、そして取引セッションのコントロールバリューをチャート上に表示できます。このインジケーターは任意の時間枠のチャートにアタッチでき、自由に定義した長方形内のプロファイルを含む、複数のセッション全体の市場プロファイルを表示できます。短い時間枠では精度が向上し、長い時間枠では視認性が向上します。プロファイルブロックの描画には6種類のカラースキームが用意されています。また、単色ヒストグラムとしてプロファイルを描画することもできます。必要に応じて、バーの方向に応じてプロファイルの色を選択することもできます。このインジケーターは単純な価格変動に基づいており、標準的なMetaTraderインジケーターは使用していません。

トレーダーの皆様へ！インジケーターの設定と取引に関する手順をお読みください。https://www.mql5.com/en/blogs/post/763813
このインジケーターには、コントロールバリュー（中央値）、コストゾーン、および単一出力のレベルと価格が交差した際にアラートを発するシステムがあります。

パフォーマンス
PointMultiplier (デフォルト = 1) — この数値が高いほど、プロファイルの価格ブロックが広くなり、グラフィックオブジェクトの数が少なくなります。これにより、プロセッサの負荷を軽減できます。このパラメータの値が0の場合、適応型乗数が使用されます。インジケーターは最適な値を自動的に見つけようとします。
ThrottleRedraw (デフォルト = 0) — プロファイルの再描画前に適用される遅延時間（秒）。これにより、プロセッサの負荷を軽減できます。
DisableHistogram (デフォルト = false) — true の場合、市場プロファイルのヒストグラムは表示されませんが、中央値と価格帯の境界は表示されます。これにより、インジケーターの速度が大幅に向上しますが、市場プロファイルを完全に分析することはできません。
