SmartTrade Control Panel – Ihre Schaltzentrale für algorithmischen Handel

Das SmartTrade Control Panel ist ein multifunktionales Handelspanel für alle, die Wert auf Kontrolle, Flexibilität und Effizienz bei jedem Handel legen. Es kombiniert visuelle Benutzerfreundlichkeit mit leistungsstarker Order-Tracking-Logik und macht Routinehandel zu einem kontrollierten Prozess.





Jetzt können Sie:

Jede Handelsidee umsetzen – von Scalping bis Grid-Trading

Order-Tracking an Ihre Ein- und Ausstiegslogik anpassen

Risiken, Gewinn, Spread und Statistiken in Echtzeit kontrollieren

Fortgeschrittene Algorithmen (Martingale, Breakeven, Timer) nutzen, ohne Code schreiben zu müssen





Hauptfunktionen:

Ordereröffnung mit Tracking

Sofortige Platzierung von Markt- und Pending-Orders (Kauf-/Verkaufslimit) mit automatischer Steuerung

Time-Trading

Markteintritt per Timer planen – ideal für Nachrichten und volatile Sitzungen

Breakeven-System

Automatische Übertragung einer Order (oder des gesamten Grids) auf Breakeven bei Erreichen eines bestimmten Levels

Martingale mit Steuerung

Flexible Steuerung des Multiplikators und der Grid-Schrittweite – passen Sie die Strategie an den aktuellen Markt an.

TakeProfit / StopLoss-Schließung

Einzel- oder Gruppenschließung von Orders für festgelegte Ziele und Risiken.

Sofortiges Schließen des gesamten Grids

Ein Klick – und das gesamte Order-Raster wird geschlossen. Praktisch für scharfe Kursrückgänge.

Handelsinstrumente direkt im Panel auswählen

Symbolwechsel ohne unnötige Bewegungen.

Handelsstatistiken

Effizienz verfolgen: Gewinn, Verlust, durchschnittliche Haltedauer und vieles mehr.

Offene und geschlossene Orders überwachen

Die gesamte Historie im Blick – analysieren und verbessern Sie Ihre Strategien.

Spread- und Gewinnkontrolle in Echtzeit

Das Panel verfolgt die Marktbedingungen und Ihre aktuelle Rentabilität.





Für wen?

Für Trader, die mit Grids und Martingale arbeiten

Für alle, die ihre Orderverfolgung automatisieren möchten

Für alle, die Wert auf visuelle Kontrolle und transparente Statistiken legen





Wir empfehlen die Verwendung des Panels in Kombination mit professionellen Indikatoren:

DynamiTrend Dashboard – Bestimmung von Trend- und Einstiegszonen mit dynamischer Anpassung an die Volatilität

CandleCraft Dashboard – Analyse von Candlestick-Mustern und Bestätigung von Ein-/Ausstiegssignalen

PatternView Dashboard – Suche nach grafischen Figuren (Flaggen, Dreiecke, Kopf-Schulter-Muster) in Echtzeit

DiverScan Dashboard – Automatischer Scanner für Divergenzen von RSI, MACD und anderen Oszillatoren





Das SmartTrade Control Panel ist nicht nur ein Tool. Es ist Ihr persönlicher Assistent, der rund um die Uhr arbeitet, keine Fehler macht und stets unter Kontrolle ist.