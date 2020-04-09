SmartTrade Control Panel
- Utilitys
- Vitali Vasilenka
- Version: 1.0
SmartTrade Control Panel – Ihre Schaltzentrale für algorithmischen Handel
Das SmartTrade Control Panel ist ein multifunktionales Handelspanel für alle, die Wert auf Kontrolle, Flexibilität und Effizienz bei jedem Handel legen. Es kombiniert visuelle Benutzerfreundlichkeit mit leistungsstarker Order-Tracking-Logik und macht Routinehandel zu einem kontrollierten Prozess.
Jetzt können Sie:
Jede Handelsidee umsetzen – von Scalping bis Grid-Trading
Order-Tracking an Ihre Ein- und Ausstiegslogik anpassen
Risiken, Gewinn, Spread und Statistiken in Echtzeit kontrollieren
Fortgeschrittene Algorithmen (Martingale, Breakeven, Timer) nutzen, ohne Code schreiben zu müssen
Hauptfunktionen:
Ordereröffnung mit Tracking
Sofortige Platzierung von Markt- und Pending-Orders (Kauf-/Verkaufslimit) mit automatischer Steuerung
Time-Trading
Markteintritt per Timer planen – ideal für Nachrichten und volatile Sitzungen
Breakeven-System
Automatische Übertragung einer Order (oder des gesamten Grids) auf Breakeven bei Erreichen eines bestimmten Levels
Martingale mit Steuerung
Flexible Steuerung des Multiplikators und der Grid-Schrittweite – passen Sie die Strategie an den aktuellen Markt an.
TakeProfit / StopLoss-Schließung
Einzel- oder Gruppenschließung von Orders für festgelegte Ziele und Risiken.
Sofortiges Schließen des gesamten Grids
Ein Klick – und das gesamte Order-Raster wird geschlossen. Praktisch für scharfe Kursrückgänge.
Handelsinstrumente direkt im Panel auswählen
Symbolwechsel ohne unnötige Bewegungen.
Handelsstatistiken
Effizienz verfolgen: Gewinn, Verlust, durchschnittliche Haltedauer und vieles mehr.
Offene und geschlossene Orders überwachen
Die gesamte Historie im Blick – analysieren und verbessern Sie Ihre Strategien.
Spread- und Gewinnkontrolle in Echtzeit
Das Panel verfolgt die Marktbedingungen und Ihre aktuelle Rentabilität.
Für wen?
Für Trader, die mit Grids und Martingale arbeiten
Für alle, die ihre Orderverfolgung automatisieren möchten
Für alle, die Wert auf visuelle Kontrolle und transparente Statistiken legen
Wir empfehlen die Verwendung des Panels in Kombination mit professionellen Indikatoren:
DynamiTrend Dashboard – Bestimmung von Trend- und Einstiegszonen mit dynamischer Anpassung an die Volatilität
CandleCraft Dashboard – Analyse von Candlestick-Mustern und Bestätigung von Ein-/Ausstiegssignalen
PatternView Dashboard – Suche nach grafischen Figuren (Flaggen, Dreiecke, Kopf-Schulter-Muster) in Echtzeit
DiverScan Dashboard – Automatischer Scanner für Divergenzen von RSI, MACD und anderen Oszillatoren
Das SmartTrade Control Panel ist nicht nur ein Tool. Es ist Ihr persönlicher Assistent, der rund um die Uhr arbeitet, keine Fehler macht und stets unter Kontrolle ist.