SMC Order Block Zone

SMC Order Block Zones (MT5) ist ein analytischer Indikator des Smart Money Concept (SMC), der speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt und optimiert wurde.

Er erkennt automatisch Orderblöcke und zeigt sie als Angebots- und Nachfragezonen an, um Händlern zu helfen, potenzielle institutionelle Preisniveaus für Gold zu identifizieren.

Der Indikator verwendet eine an die Volatilität angepasste Logik, wodurch er sich hervorragend für die schnellen und aggressiven Bewegungen des XAUUSD eignet.

Hauptmerkmale (XAUUSD Optimized)

Speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt

Automatische Orderblock-Erkennung

Klare Angebots- und Nachfragezonen

Zonen werden nach der Erstellung nicht neu gezeichnet

Intelligente adaptive Zonenerweiterung für hohe Volatilität

Optionale Touch-Count-Anzeige pro Zone

Automatische Zonenentfernung nach gültigem Break

Saubere und übersichtliche Chart-Ansicht

Verwendung