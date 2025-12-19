SMC Order Block Zone
- Indikatoren
- Faath Pondu Veettil
- Version: 6.540
SMC Order Block Zones (MT5) ist ein analytischer Indikator des Smart Money Concept (SMC), der speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt und optimiert wurde.
Er erkennt automatisch Orderblöcke und zeigt sie als Angebots- und Nachfragezonen an, um Händlern zu helfen, potenzielle institutionelle Preisniveaus für Gold zu identifizieren.
Der Indikator verwendet eine an die Volatilität angepasste Logik, wodurch er sich hervorragend für die schnellen und aggressiven Bewegungen des XAUUSD eignet.
Hauptmerkmale (XAUUSD Optimized)
-
Speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt
-
Automatische Orderblock-Erkennung
-
Klare Angebots- und Nachfragezonen
-
Zonenwerden nach der Erstellungnicht neu gezeichnet
-
Intelligente adaptive Zonenerweiterung für hohe Volatilität
-
Optionale Touch-Count-Anzeige pro Zone
-
Automatische Zonenentfernung nach gültigem Break
-
Saubere und übersichtliche Chart-Ansicht
Verwendung
-
Wenden Sie den Indikator auf XAUUSD an
-
Empfohlene Zeitrahmen:
-
M5
-
M15
-
H1
-
H4
-
-
Zonen dienen als Interessengebiete, nicht als direkte Handelssignale
-
Am besten verwendet mit:
-
Marktstruktur
-
Trendrichtung
-
Bestätigung der Kursbewegung
-