MarketProfile Indicator

市場概況指標是顯示市場概況的經典解決方案。它可以在圖表上顯示價格隨時間變化的統計分佈、成本區和交易時段的控制值。此指標可以附加到任何時間範圍的圖表上，並顯示所有時段的市場概況，包括自由定義的矩形框內的概況。較低的時間範圍提供更高的精確度。較高的時間範圍提供更好的可視性。提供六種不同的配色方案用於繪製概況塊。它還可以將概況繪製為單色直方圖。如果需要，您可以根據長條圖的方向選擇概況的顏色。此指標基於簡單的價格走勢，不使用標準的 MetaTrader 指標。





此指標具有價格穿越控制值（中位數）、成本區和單一輸出的警報系統。





效能

點乘數（預設值 = 1）— 此數字越高，概況價格區塊越寬，圖形物件越少。您可以使用此功能來減輕處理器的負載。當此參數的值為零時，將使用自適應乘數－指標會嘗試自動找到最佳值。

ThrottleRedraw（預設值 = 0）－每次重新繪製概況之前所應用的延遲（以秒為單位）。您可以使用此功能來減輕處理器的負載。

DisableHistogram（預設值 = false）－如果設定為 true，則不會顯示市場概況直方圖，但會顯示中位數和價格區域邊界。這可以顯著加快指標的運行速度，但無法讓您全面分析市場概況。