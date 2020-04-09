Synthetic Trend AI

Synthetic Trend AI – ein intelligenter Trendindikator mit künstlicher Intelligenz

Der Synthetic Trend AI Indikator ist ein leistungsstarkes Tool zur technischen Analyse, das die klassische SuperTrend-Formel mit Algorithmen der künstlichen Intelligenz (k-Nearest Neighbors, KNN) und Volumenanalyse kombiniert. Er wurde für alle entwickelt, die den Markt genauer betrachten und fundiertere Entscheidungen treffen möchten.

Was Synthetic Trend AI so einzigartig macht:
KI-Trendprognose: Verwendet den KNN-Algorithmus zur Analyse historischer Daten und zur Vorhersage der Kursbewegungsrichtung.
Volumenanalyse: Integrierte VWMA (volumengewichtete gleitende Durchschnitte) ermöglichen es Ihnen, die Stärke einer Bewegung zu berücksichtigen, nicht nur ihre Richtung.
Flexible Sensitivitätseinstellungen: Passen Sie die Anzahl der Nachbarn (k) und das Datenvolumen (n) genau an Ihren Handelsstil an.
Visuelle Trendsignale: Eine grüne Linie unter dem Kurs signalisiert einen Aufwärtstrend, eine rote Linie über dem Kurs einen Abwärtstrend.
Dynamischer Trailing Stop: Der Indikator kann als intelligenter Stop-Loss verwendet werden und reagiert auf Kurs und Volumen.

Für wen ist dieser Indikator geeignet?
Händler, die präzisere Ein- und Ausstiegspunkte suchen
Investoren, die Wert auf zuverlässige Signale legen
Alle, die klassische und technologische Ansätze in einem einzigen Tool kombinieren möchten
