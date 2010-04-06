MarketProfile Indicator

El indicador Perfil de Mercado es una solución clásica para mostrar perfiles de mercado. Muestra la distribución estadística del precio a lo largo del tiempo, la zona de coste y el valor de control de una sesión de trading en el gráfico. Este indicador se puede vincular a gráficos de cualquier marco temporal y muestra el perfil de mercado de un conjunto completo de sesiones, incluyendo un perfil en un rectángulo de libre definición. Los marcos temporales más cortos proporcionan mayor precisión, mientras que los más altos ofrecen mejor visibilidad. Dispone de seis esquemas de color diferentes para dibujar bloques de perfil. También permite dibujar perfiles como histogramas de un solo color. Si lo desea, puede elegir el color del perfil según la dirección de las barras. El indicador se basa en el movimiento simple del precio y no utiliza indicadores estándar de MetaTrader.

¡Atención, trader! Lea las instrucciones para configurar y operar con el indicador. https://www.mql5.com/en/blogs/post/763813
El indicador cuenta con un sistema de alertas para el cruce del precio con los niveles del valor de control (mediana), la zona de coste y la salida única.

Rendimiento
PointMultiplier (predeterminado = 1): cuanto mayor sea este número, más amplios serán los bloques de precios del perfil y menos objetos gráficos habrá. Puede usarlo para reducir la carga del procesador. Cuando el valor de este parámetro es cero, se utiliza un multiplicador adaptativo: el indicador intenta encontrar el valor óptimo automáticamente.
ThrottleRedraw (predeterminado = 0): se aplicará un retraso en segundos antes de cada redibujado del perfil. Puede usarlo para reducir la carga del procesador.
DisableHistogram (predeterminado = falso): si es verdadero, no se mostrará el histograma del perfil de mercado, pero sí la mediana y los límites de la zona de precios. Esto permite acelerar significativamente el indicador, pero no permite analizar completamente el perfil de mercado.
