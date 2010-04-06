MarketProfile Indicator

마켓 프로파일 지표는 시장 프로파일을 표시하는 고전적인 솔루션입니다. 차트에서 시간 경과에 따른 가격의 통계적 분포, 비용 영역, 그리고 거래 세션의 통제값을 표시할 수 있습니다. 이 지표는 모든 시간대의 차트에 연결할 수 있으며, 자유롭게 정의된 사각형 안에 프로파일을 포함하여 전체 세션 세트에 대한 시장 프로파일을 표시할 수 있습니다. 시간대가 짧을수록 정확도가 높아지고, 시간대가 길수록 가시성이 향상됩니다. 프로파일 블록을 그리는 데 6가지 색상 구성표를 사용할 수 있습니다. 또한, 프로파일을 단색 히스토그램으로 그릴 수도 있습니다. 원하는 경우 막대 방향에 따라 프로파일 색상을 선택할 수 있습니다. 이 지표는 단순한 가격 변동을 기반으로 하며 표준 MetaTrader 지표를 사용하지 않습니다.





트레이더 여러분, 주의하세요! 지표 설정 및 거래 지침을 읽어보세요. https://www.mql5.com/en/blogs/post/763813

이 지표는 가격이 통제값(중간값), 비용 영역, 그리고 단일 출력값 수준과 교차할 때 알림을 보내는 시스템을 갖추고 있습니다.





성능

PointMultiplier(기본값 = 1) — 이 값이 높을수록 프로필 가격 블록이 더 넓어지고 그래픽 개체 수가 줄어듭니다. 이 값을 사용하여 프로세서 부하를 줄일 수 있습니다. 이 매개변수 값이 0이면 적응형 승수가 사용되어 지표가 자동으로 최적의 값을 찾습니다.

ThrottleRedraw(기본값 = 0) — 각 프로필을 다시 그리기 전에 적용되는 지연 시간(초)입니다. 이 값을 사용하여 프로세서 부하를 줄일 수 있습니다.

DisableHistogram(기본값 = false) — true인 경우 시장 프로필 히스토그램은 표시되지 않지만 중간값과 가격 구역 경계는 표시됩니다. 이 값을 사용하면 지표의 속도는 크게 향상되지만 시장 프로필을 완벽하게 분석할 수는 없습니다.