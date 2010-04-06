MarketProfile Indicator

Market Profile индикатор — классическое решение для отображения рыночного профиля (market profile). Может отображать на графике статистическое распределение цены по времени, стоимостную зону и контрольное значение для торговой сессии. Этот индикатор можно присоединить к графикам на любых таймфреймах и он может показывать рыночный профиль для целого набора сессий, включая профиль в свободно заданном прямоугольнике. Более низкие таймфреймы предоставляют большую точность. Более высокие — дают лучшую наглядность. Доступны шесть разных цветовых схем для отрисовки блоков профиля. Может также прорисовывать профили и в виде одноцветных гистограмм. При желании вы можете выбрать окраску профиля в зависимости от направления баров. Индикатор основан на простом ценовом движении и не использует стандартные индикаторы МетаТрейдера.

Внимание Трейдер !!! Прочитайте инструкцию настройки и торговли индикатором - https://www.mql5.com/en/blogs/post/763813

В индикаторе есть система алертов для пересечения цены с уровнями контрольного значения (медианы), стоимостной зоны и единичного вывода.

Производительность

PointMultiplier (по умолчанию = 1) — чем выше это число, тем шире ценовые блоки профиля и тем меньше графических объектов. Вы можете использовать это для уменьшения нагрузки на процессор. Когда значение этого параметра равно нулю, используется адаптивный множитель — индикатор пытается подобрать оптимальное значение автоматически.

ThrottleRedraw (по умолчанию = 0) — задержка в секундах, которая будет применяться пред каждой перерисовкой профилей. Вы можете использовать это для уменьшения нагрузки на процессор.

DisableHistogram (по умолчанию = false) — если true, то гистограмма рыночного профиля не будет отображаться, но медиана и границы стоимостной зоны — будут. Это позволяет значительно ускорить работу индикатора, не позволяет полноценно анализировать профиль рынка.




