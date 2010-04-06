MarketProfile Indicator

O indicador Perfil de Mercado é uma solução clássica para exibir um perfil de mercado. Ele pode exibir a distribuição estatística do preço ao longo do tempo, a zona de custo e o valor de controle para uma sessão de negociação no gráfico. Este indicador pode ser anexado a gráficos em qualquer período e pode exibir o perfil de mercado para um conjunto completo de sessões, incluindo um perfil em um retângulo livremente definido. Períodos menores proporcionam maior precisão. Períodos maiores proporcionam melhor visibilidade. Seis esquemas de cores diferentes estão disponíveis para desenhar blocos de perfil. Ele também pode desenhar perfis como histogramas de uma única cor. Se desejar, você pode escolher a cor do perfil dependendo da direção das barras. O indicador é baseado no movimento simples do preço e não utiliza indicadores padrão do MetaTrader.

Atenção, Trader!!! Leia as instruções para configurar e negociar o indicador - https://www.mql5.com/en/blogs/post/763813
O indicador possui um sistema de alertas para o cruzamento do preço com os níveis do valor de controle (mediana), zona de custo e saída única.

Desempenho
Multiplicador de Pontos (padrão = 1) — quanto maior este número, mais amplos serão os blocos de preço do perfil e menos objetos gráficos. Você pode usar isso para reduzir a carga no processador. Quando o valor deste parâmetro é zero, um multiplicador adaptativo é usado — o indicador tenta encontrar o valor ideal automaticamente.
ThrottleRedraw (padrão = 0) — um atraso em segundos que será aplicado antes de cada redesenho do perfil. Você pode usar isso para reduzir a carga no processador.
DisableHistogram (padrão = false) — se verdadeiro, o histograma do perfil de mercado não será exibido, mas a mediana e os limites da zona de preço serão. Isso permite que você acelere significativamente o indicador, mas não permite uma análise completa do perfil de mercado.
Produtos recomendados
Os compradores deste produto também adquirem
Mais do autor
EA New Player
Vitali Vasilenka
4.91 (43)
Experts
EA New Player — Um Expert Advisor de Negociação de Última Geração Ele não apenas negocia — ele muda as regras do jogo. O EA New Player é um expert advisor de portfólio inovador para MT5, desenvolvido com base em sete estratégias comprovadas de análise técnica. Ele não utiliza inteligência artificial, mas supera muitas soluções de rede neural graças à sua arquitetura sofisticada, lógica transparente e sistema flexível de filtragem de sinais. Atenção!! Informações detalhadas e instruções de confi
EA Underdog
Vitali Vasilenka
5 (5)
Experts
EA Underdog é um Expert Advisor profissional da Quantum Lab Technologies. Ele opera com base na divergência de preços, não utiliza métodos arriscados, emprega apenas ordens rigorosas de Stop Loss e Take Profit, e sua estabilidade de execução é garantida pelo sistema QuantumCore (treinado e otimizado com base no histórico de 2020 a 2025). Preço promocional. O preço aumentará em US$ 100 a cada 20 unidades adquiridas. 20 unidades: US$ 250 20 unidades: US$ 350 Preço final: US$ 550 Número limitado d
EA Crypto Player
Vitali Vasilenka
5 (2)
Experts
EA Crypto Player é um consultor de negociação inovador, concebido especificamente para a negociação de criptomoedas. Integra mais de 7 estratégias de negociação, analisa a ação do preço em todos os intervalos de tempo — de M1 a D1 — e utiliza um sistema de preço médio para maximizar os lucros. Edição Limitada Exemplares limitados disponíveis para venda (preço de 150 dólares). Preço final: 900 dólares. Importante: Os testes do consultor estão a ser realizados lentamente. Devido à lógica compl
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
4.5 (8)
Experts
Este Expert Advisor foi desenvolvido para uma abordagem institucional de negociação, utilizando os princípios-chave do ICT (Inner Circle Trader). Ele analisa a estrutura do mercado, os níveis de liquidez e as zonas de desequilíbrio para encontrar pontos de entrada e saída de alta probabilidade. PROMOÇÃO 1+1:   Compre um expert advisor e ganhe outro grátis! Quantidade limitada! Estrutura de Mercado: O EA CyberPunk identifica extremos de curto prazo (STH/STL), médio prazo (ITH/ITL) e longo prazo
Synthetic Metal
Vitali Vasilenka
4.9 (20)
Experts
Metal Sintético — Um Expert Advisor Inovador para XAUUSD e XAGUSD Um Expert Advisor que combina inteligência artificial, precisão e controle. O Metal Sintético é um algoritmo de negociação inteligente para MT5, projetado especificamente para ouro (XAUUSD) e prata (XAGUSD). Ele combina tecnologias de análise proprietárias, gerenciamento de risco flexível e adaptação automática às condições de mercado. PROMOÇÃO 1+1: Compre um Expert Advisor e ganhe o segundo grátis! Cópias limitadas disponíveis!
EA Super 8 Pro
Vitali Vasilenka
5 (1)
Experts
O Super 8 Pro não é apenas um consultor de negociação, mas um sistema completo de gerenciamento de posições, baseado na versão anterior do Super 8 EA, porém aprimorado com uma melhoria fundamental: o bloqueio dinâmico de posições em situações desfavoráveis. Conceito do Algoritmo Lógica multinível: o consultor opera como um algoritmo modular que combina análise de mercado, controle de risco e gerenciamento adaptativo de ordens. Bloqueio de posição: quando ocorre um movimento de preço desfavorá
The Last King
Vitali Vasilenka
5 (2)
Experts
The King Trading — Consultor de Negociação Universal baseado em indicadores técnicos e algoritmos proprietários. Ele foi projetado para negociação automatizada em qualquer instrumento financeiro: pares de moedas, índices, commodities, criptomoedas, etc. PROMOÇÃO 1+1:   Compre um Expert Advisor e ganhe o segundo grátis! Cópias limitadas disponíveis! Principais recursos: Suporte para todos os instrumentos de negociação O Consultor é adaptado a qualquer par ou instrumento de negociação. Configuraç
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (4)
Experts
AI Quantum Trading – Revolução na negociação algorítmica. Consultor de negociação de nova geração para instrumentos em JPY 1 compra = 2 versões! Compre AI Quantum Trading na MT5 - e ganhe a versão MT4 de graça! Negocie como quiser: duas plataformas, um consultor, zero pagamentos excessivos. Escreva para mim em PM após sua compra e receba seu presente! No mundo atual da tecnologia financeira, a negociação automatizada se tornou parte integrante do sucesso no mercado. AI Quantum Trading é um c
Synthetic Trend AI
Vitali Vasilenka
Indicadores
Synthetic Trend AI — um indicador de tendência inteligente com tecnologia de inteligência artificial O indicador Synthetic Trend AI é uma poderosa ferramenta de análise técnica que combina a fórmula clássica do SuperTrend com algoritmos de inteligência artificial (k-Nearest Neighbors, KNN) e análise de volume. Ele foi desenvolvido para quem deseja analisar o mercado com mais profundidade e tomar decisões mais seguras. O que torna o Synthetic Trend AI único: Previsão de tendências por IA: Util
FREE
Old School Trading
Vitali Vasilenka
5 (1)
Experts
Old School Trading — Consultor de Análise de Ondas de Elliott Um consultor de negociação inteligente baseado nos princípios da Teoria das Ondas de Elliott. Ele foi projetado para traders que valorizam uma abordagem estruturada para o mercado e buscam alta precisão de entrada e controle de risco. PROMOÇÃO 1+1: Compre um consultor e ganhe outro grátis! Cópias limitadas disponíveis! Entre em contato após a compra para receber as configurações VIP. Principais Recursos: Detecção automática da est
SmartTrade Control Panel
Vitali Vasilenka
Utilitários
Painel de Controle SmartTrade — seu centro de controle para negociação algorítmica O Painel de Controle SmartTrade é um painel de negociação multifuncional criado para quem valoriza controle, flexibilidade e eficiência em cada negociação. Ele combina conveniência visual com uma poderosa lógica de rastreamento de ordens, transformando a negociação rotineira em um processo controlado. Agora você pode: Implementar qualquer ideia de negociação — de scalping a negociação em grade Personalizar o ras
FREE
