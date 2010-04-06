MarketProfile Indicator

O indicador Perfil de Mercado é uma solução clássica para exibir um perfil de mercado. Ele pode exibir a distribuição estatística do preço ao longo do tempo, a zona de custo e o valor de controle para uma sessão de negociação no gráfico. Este indicador pode ser anexado a gráficos em qualquer período e pode exibir o perfil de mercado para um conjunto completo de sessões, incluindo um perfil em um retângulo livremente definido. Períodos menores proporcionam maior precisão. Períodos maiores proporcionam melhor visibilidade. Seis esquemas de cores diferentes estão disponíveis para desenhar blocos de perfil. Ele também pode desenhar perfis como histogramas de uma única cor. Se desejar, você pode escolher a cor do perfil dependendo da direção das barras. O indicador é baseado no movimento simples do preço e não utiliza indicadores padrão do MetaTrader.





Atenção, Trader!!! Leia as instruções para configurar e negociar o indicador - https://www.mql5.com/en/blogs/post/763813

O indicador possui um sistema de alertas para o cruzamento do preço com os níveis do valor de controle (mediana), zona de custo e saída única.





Desempenho

Multiplicador de Pontos (padrão = 1) — quanto maior este número, mais amplos serão os blocos de preço do perfil e menos objetos gráficos. Você pode usar isso para reduzir a carga no processador. Quando o valor deste parâmetro é zero, um multiplicador adaptativo é usado — o indicador tenta encontrar o valor ideal automaticamente.

ThrottleRedraw (padrão = 0) — um atraso em segundos que será aplicado antes de cada redesenho do perfil. Você pode usar isso para reduzir a carga no processador.

DisableHistogram (padrão = false) — se verdadeiro, o histograma do perfil de mercado não será exibido, mas a mediana e os limites da zona de preço serão. Isso permite que você acelere significativamente o indicador, mas não permite uma análise completa do perfil de mercado.