MarketProfile Indicator

L'indicatore Market Profile è una soluzione classica per visualizzare un profilo di mercato. Può visualizzare sul grafico la distribuzione statistica del prezzo nel tempo, la zona di costo e il valore di controllo per una sessione di trading. Questo indicatore può essere collegato a grafici su qualsiasi intervallo temporale e può visualizzare il profilo di mercato per un'intera serie di sessioni, incluso un profilo in un rettangolo liberamente definito. Gli intervalli temporali più bassi offrono una maggiore precisione. Gli intervalli temporali più alti offrono una migliore visibilità. Sono disponibili sei diverse combinazioni di colori per disegnare i blocchi del profilo. Può anche disegnare i profili come istogrammi monocolore. Se lo si desidera, è possibile scegliere la colorazione del profilo in base alla direzione delle barre. L'indicatore si basa su un semplice movimento dei prezzi e non utilizza indicatori MetaTrader standard.





Attenzione Trader!!! Leggi le istruzioni per la configurazione e il trading dell'indicatore - https://www.mql5.com/en/blogs/post/763813

L'indicatore dispone di un sistema di avvisi per l'incrocio del prezzo con i livelli del valore di controllo (mediana), della zona di costo e del singolo output.





Prestazioni

PointMultiplier (predefinito = 1) — maggiore è questo numero, più ampi saranno i blocchi di prezzo del profilo e minori saranno gli oggetti grafici. È possibile utilizzare questa opzione per ridurre il carico sul processore. Quando il valore di questo parametro è zero, viene utilizzato un moltiplicatore adattivo: l'indicatore cerca di trovare automaticamente il valore ottimale.

ThrottleRedraw (predefinito = 0): un ritardo in secondi che verrà applicato prima di ogni ridisegno del profilo. È possibile utilizzare questa opzione per ridurre il carico sul processore.

DisableHistogram (predefinito = false): se true, l'istogramma del profilo di mercato non verrà visualizzato, ma verranno visualizzati la mediana e i limiti della zona di prezzo. Questo consente di accelerare notevolmente l'indicatore, ma non di analizzare completamente il profilo di mercato.