AI ML Lorentzian

Übersicht

Der Lorentz-Distanz-Klassifikator (Lorentzian Distance Classifier) ist ein auf maschinellem Lernen basierender Trading-Indikator, der die **Lorentz-Distanz** als Kernmetrik innerhalb eines **Annähernde nächste Nachbarn (ANN)**-Frameworks verwendet. Anstatt sich auf die traditionelle Euklidische Distanz zu verlassen, betrachtet er die Finanzpreisaktion als im "verzerrten" Preis-Zeit-Raum auftretend (ähnlich wie massive Objekte die Raumzeit in der Relativitätstheorie krümmen). Dieser Ansatz macht den Klassifikator weitaus widerstandsfähiger gegen Marktrauschen, Ausreißer und ereignisgesteuerte Verzerrungen (FOMC, geopolitische Schocks usw.), wodurch er wirklich bedeutsame historische Analogien finden kann, die Euklid-basierte Methoden normalerweise verpassen.
Der Indikator liefert klare, **nicht-repaintende** Signale auf geschlossenen Bars und stellt gebrauchsfertige Puffer zur Verfügung, was ihn äußerst praktisch für die Erstellung von Expert Advisors (EAs) in MetaTrader 4/5 macht.

Warum die Lorentz-Distanz im Trading verwendet werden sollte

Die Forschung hat wiederholt gezeigt, dass die Lorentz-Distanz die Euklidische, Manhattan, Cosinus und viele andere gängige Metriken bei der Anwendung auf die **Zeitreihenklassifizierung** übertrifft, insbesondere in lauten Umgebungen. Im Trading verzerren plötzliche Nachrichtenereignisse die üblichen Preisbeziehungen dramatisch — die Lorentz-Metrik berücksichtigt diese Verzerrung auf natürliche Weise und bringt historisch ähnliche Muster nach dem Ereignis in die Nachbarschaft, selbst wenn sie Wochen oder Monate auseinanderlagen und unter unterschiedlichen absoluten Preisniveaus auftraten.

Anwendung - Kurzanleitung

Der Indikator ist hochgradig anpassbar, funktioniert aber mit den Standardeinstellungen auf 4H–12H-Charts sehr gut (er funktioniert auch auf niedrigeren Zeiteinheiten anständig).
Haupteinstellungen:

       
  • Source (Quelle) → Standard hlc3 (kann zu close, hl2 usw. geändert werden)
    •    
  • Neighbors Count (Anzahl der Nachbarn) → 1–100 (Standard 8) → wie viele historisch ähnliche Situationen analysiert werden sollen
    •    
  • Max Bars Back (Maximale Anzahl vergangener Bars) → Standard 2000 → Verlaufstiefe für die ANN-Suche
    •    
  • Feature Count (Anzahl der Merkmale) → 2–5 (Standard 5) → Anzahl der technischen Merkmale, die für die Klassifizierung verwendet werden
    •    
  • Color Compression (Farbkomprimierung) → 1–10 → passt die Intensität der Bar-Einfärbung an
Merkmale (Sie können RSI, WaveTrend, CCI20, ADX mischen): Fünf Slots verfügbar — die Standardkombination (RSI + WT + CCI + ADX + RSI) ist bereits für die meisten Märkte optimiert.
Filter (Es wird dringend empfohlen, sie aktiviert zu lassen): 
       
  • Volatility Filter (Volatilitätsfilter) → standardmäßig aktiviert
    •    
  • Regime Filter (Regime-Filter) → standardmäßig aktiviert (hilft, choppy Ranging-Märkte zu vermeiden)
    •    
  • ADX Filter (ADX-Filter) → optional
    •    
  • Regime Threshold (Regime-Schwellenwert) → Standard –0.1 (negativ = begünstigt leicht die Vermeidung von Ranges)
Kernel-Regression (glatte Trendschätzung): 
       
  • Trade with Kernel (Handel mit Kernel) → standardmäßig aktiviert
    •    
  • Lookback Window (Rückblickfenster) → 3–50 (Standard 8)
    •    
  • Relative Weighting (Relative Gewichtung) → höher = anpassungsfähiger, niedriger = glatter
    •    
  • Start Regression at Bar (Regression starten bei Bar) → Standard 25 (vermeidet Early-Chart-Randeffekte)
Anzeigeoptionen: 
       
  • Bar-Farben, Vorhersage-Labels, ATR-Offset usw. — vollständig anpassbar
Wichtige Hinweise: 
       
  • **NICHT-REPAINTEND** nach Bar-Schluss (sowohl Signale als auch Kernel-Linie)
    •    
  • Funktioniert am besten auf Zeiteinheiten ≤ 4H, da höhere Zeiteinheiten oft nicht über genügend historische Bars verfügen (MT4-Limit ~1000–1500 Bars auf Tages-/Wochenbasis)
    •    
  • Alle Berechnungen werden nur auf **geschlossenen Bars** durchgeführt → perfekt für Live-Trading und Backtesting

PUFFER-INDIZES FÜR iCustom (MT4/MT5 EA-ENTWICKLUNG)

Verwenden Sie beim Erstellen eines Expert Advisors iCustom() mit den folgenden Puffer-Indizes (denken Sie daran, um 1 zu verschieben, da die Berechnung nur auf geschlossenen Bars erfolgt):

Buffer 0  → Wert der Kernel-Regressionslinie
Buffer 2  → Richtung des Trends:  +1 = aufwärts,  -1 = abwärts
Buffer 4  → Signal:      
+1 → Buy (Long-Einstieg)      
+2 → Close Buy (Kauf schließen)      
-1 → Sell (Short-Einstieg)      
-2 → Close Sell (Verkauf schließen) Buffer 5  → Roher ML-Vorhersagewert (Ganzzahl)

Beispiel (MT5):
double kernel    = iCustom(NULL, 0, "Lorentzian Distance Classifier", ..., 0, 1);
double direction = iCustom(..., 2, 1);
double signal    = iCustom(..., 4, 1);
double prediction= iCustom(..., 5, 1);

Auswahl:
fery379
118
fery379 2025.11.25 22:16 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

hubergut
109
hubergut 2025.11.25 19:54 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Findolin
1900
Findolin 2025.11.25 09:59 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Cristian Salute
205
Cristian Salute 2025.11.23 20:58 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

OMG FZE LLC
63787
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.23 21:00
xD xD xD
Antwort auf eine Rezension