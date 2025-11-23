AI ML Lorentzian

Übersicht



Der Lorentz-Distanz-Klassifikator (Lorentzian Distance Classifier) ist ein auf maschinellem Lernen basierender Trading-Indikator, der die **Lorentz-Distanz** als Kernmetrik innerhalb eines **Annähernde nächste Nachbarn (ANN)**-Frameworks verwendet. Anstatt sich auf die traditionelle Euklidische Distanz zu verlassen, betrachtet er die Finanzpreisaktion als im "verzerrten" Preis-Zeit-Raum auftretend (ähnlich wie massive Objekte die Raumzeit in der Relativitätstheorie krümmen). Dieser Ansatz macht den Klassifikator weitaus widerstandsfähiger gegen Marktrauschen, Ausreißer und ereignisgesteuerte Verzerrungen (FOMC, geopolitische Schocks usw.), wodurch er wirklich bedeutsame historische Analogien finden kann, die Euklid-basierte Methoden normalerweise verpassen.

Der Indikator liefert klare, **nicht-repaintende** Signale auf geschlossenen Bars und stellt gebrauchsfertige Puffer zur Verfügung, was ihn äußerst praktisch für die Erstellung von Expert Advisors (EAs) in MetaTrader 4/5 macht.



Warum die Lorentz-Distanz im Trading verwendet werden sollte



Die Forschung hat wiederholt gezeigt, dass die Lorentz-Distanz die Euklidische, Manhattan, Cosinus und viele andere gängige Metriken bei der Anwendung auf die **Zeitreihenklassifizierung** übertrifft, insbesondere in lauten Umgebungen. Im Trading verzerren plötzliche Nachrichtenereignisse die üblichen Preisbeziehungen dramatisch — die Lorentz-Metrik berücksichtigt diese Verzerrung auf natürliche Weise und bringt historisch ähnliche Muster nach dem Ereignis in die Nachbarschaft, selbst wenn sie Wochen oder Monate auseinanderlagen und unter unterschiedlichen absoluten Preisniveaus auftraten.



Anwendung - Kurzanleitung



Der Indikator ist hochgradig anpassbar, funktioniert aber mit den Standardeinstellungen auf 4H–12H-Charts sehr gut (er funktioniert auch auf niedrigeren Zeiteinheiten anständig).

Haupteinstellungen:

Source (Quelle) → Standard hlc3 (kann zu close, hl2 usw. geändert werden)

Neighbors Count (Anzahl der Nachbarn) → 1–100 (Standard 8) → wie viele historisch ähnliche Situationen analysiert werden sollen

Max Bars Back (Maximale Anzahl vergangener Bars) → Standard 2000 → Verlaufstiefe für die ANN-Suche

Feature Count (Anzahl der Merkmale) → 2–5 (Standard 5) → Anzahl der technischen Merkmale, die für die Klassifizierung verwendet werden

Color Compression (Farbkomprimierung) → 1–10 → passt die Intensität der Bar-Einfärbung an

Volatility Filter (Volatilitätsfilter) → standardmäßig aktiviert

Regime Filter (Regime-Filter) → standardmäßig aktiviert (hilft, choppy Ranging-Märkte zu vermeiden)

ADX Filter (ADX-Filter) → optional

Regime Threshold (Regime-Schwellenwert) → Standard –0.1 (negativ = begünstigt leicht die Vermeidung von Ranges)

Trade with Kernel (Handel mit Kernel) → standardmäßig aktiviert

Lookback Window (Rückblickfenster) → 3–50 (Standard 8)

Relative Weighting (Relative Gewichtung) → höher = anpassungsfähiger, niedriger = glatter

Start Regression at Bar (Regression starten bei Bar) → Standard 25 (vermeidet Early-Chart-Randeffekte)

Bar-Farben, Vorhersage-Labels, ATR-Offset usw. — vollständig anpassbar

**NICHT-REPAINTEND** nach Bar-Schluss (sowohl Signale als auch Kernel-Linie)

Funktioniert am besten auf Zeiteinheiten ≤ 4H, da höhere Zeiteinheiten oft nicht über genügend historische Bars verfügen (MT4-Limit ~1000–1500 Bars auf Tages-/Wochenbasis)

Alle Berechnungen werden nur auf **geschlossenen Bars** durchgeführt → perfekt für Live-Trading und Backtesting

Merkmale (Sie können RSI, WaveTrend, CCI20, ADX mischen): Fünf Slots verfügbar — die Standardkombination (RSI + WT + CCI + ADX + RSI) ist bereits für die meisten Märkte optimiert.Filter (Es wird dringend empfohlen, sie aktiviert zu lassen):Kernel-Regression (glatte Trendschätzung):Anzeigeoptionen:Wichtige Hinweise:

PUFFER-INDIZES FÜR iCustom (MT4/MT5 EA-ENTWICKLUNG)

Verwenden Sie beim Erstellen eines Expert Advisors iCustom() mit den folgenden Puffer-Indizes (denken Sie daran, um 1 zu verschieben, da die Berechnung nur auf geschlossenen Bars erfolgt):

Buffer 0 → Wert der Kernel-Regressionslinie

Buffer 2 → Richtung des Trends: +1 = aufwärts, -1 = abwärts

Buffer 4 → Signal:

+1 → Buy (Long-Einstieg)

+2 → Close Buy (Kauf schließen)

-1 → Sell (Short-Einstieg)

-2 → Close Sell (Verkauf schließen) Buffer 5 → Roher ML-Vorhersagewert (Ganzzahl)

Beispiel (MT5):

double kernel = iCustom(NULL, 0, "Lorentzian Distance Classifier", ..., 0, 1);

double direction = iCustom(..., 2, 1);

double signal = iCustom(..., 4, 1);

double prediction= iCustom(..., 5, 1);