推奨口座タイプ: 高レバレッジ Standard、ECN、Raw；Cent；プロップファーム（FTMO など）

このEAの開発者は、他のロボットの品質を通じてそのプロフェッショナリズムを証明しています。

Volume Hedger EA により 

カスタムインジケーターを使用してエントリー戦略を定義できるため、追加のEAを購入する必要はありません！
 このEAは、マーチンゲール戦略、ヘッジ、スマートリスク管理を組み合わせた高度なトレーディングアルゴリズムです。トレンド方向を予測するのではなく、出来高を分析し、インテリジェントな戦略でエントリーします。適切なセットファイルを使用することで、FX、ゴールド、株式、暗号資産などで効果的な結果を得ることができます。急激な値動きや安定したトレンドを持つ銘柄で特に高いパフォーマンスを発揮します。取引プロセスは、一定の出来高しきい値でトリガーされる双方向ループによって実行されます。適切な条件下でこのループを開始することで、リスクを抑え、利益の可能性を高めます。

  • Buy と Sell の両方向に体系的にポジションをオープンします。
  • ヘッジが有効な場合、古いポジションをクローズして損失を最小化します。
  • スリッページが発生した場合、それを検出して自動調整します。
  • 最初のループ後に再度市場を分析し、リスクをさらに低減します（最初のループ後は損失リスクが低下します）。

最低残高: 10$（カスタマイズされたセットファイル使用時）
推奨レバレッジ: 500倍以上（それ以下の場合はご連絡ください）
スプレッド範囲: 任意
サーバー速度: 任意（500ms の遅延でも良好に動作）

最初の取引がループを開始します。セットファイルのルールはこの最初の取引にのみ適用されます。 ループは、利益が達成されるか、ポジション制限に達するまで終了しません。 最後のポジションが利益でクローズされることで終了します。 ただし、証拠金不足やポジション制限に達した場合は、損失でクローズされます。

--> ブログ <---

デフォルト設定は XAUUSD スタンダード口座（PU） 用に準備されています！（入金 $750、レバレッジ 500倍）低資金向けに再設定可能です。

高品質なセットファイルを こちら からダウンロードしてください。コメント欄の旧セットファイルは使用できません。

BTCUSD、XAUUSD、FX 用の最適なセットファイルについては、開発者に直接ご連絡ください。

複数チャートで同時稼働できる機能は改良点の一つで、月次利益期待値を向上させます。

EAを実際に使用せずにレビューを書く行為は詐欺とみなされます！

ライフタイム購入オプションが表示されていない場合は、メッセージを送ってください。

EA 機能

高度な取引オプション:

  • 初回ポジション専用テイクプロフィット:
    最初の取引に低めのTPを設定し、成功率を向上。
  • スプレッド制御:
    最大スプレッドを定義し、不利な約定を回避。
  • クリティカルスプレッド:
    ループ中にスプレッドが拡大した場合、取引を一時停止し、正常化後に再開。
  • スリッページ制御（自動）:
    スリッページを検出し、TP・SL・価格を自動更新。

マルチシンボル & マルチEA互換:

ポジション保有中に新規エントリーをブロックしたい場合、ブロックするマジックナンバーのリストを指定してください（例: 12345,65431,34123）。 これはループの最初の取引にのみ影響します。 他のEAとの取引順序を調整し、ドローダウンを最小化します。 将来のバージョンでは、Buy が他シンボルの Sell をブロックしないフィルターが追加される予定です。 また、Buy→Buy や Sell→Sell の許可／ブロック設定も可能になります。

  • ブロックされたマジックナンバー: 同じマジックナンバーの取引がある場合、新規取引を防止。
  • 反転方向のみ許可: ポジションタイプに基づいて取引をオープン。
  • 同一方向のみ許可: ポジションタイプに基づいて取引をオープン。

スプーフィング攻撃防御:

これは、FX市場でアルゴリズムトレーダーを狙った操作を防ぐために開発された防御機構です。 中央取引所やブローカーは、あなたの正確な決済ポイントを知るべきではありません。 この機能は、人気の高いロボットにとって不可欠です。 バックテスト結果は、将来の操作や市場状況により再現されない可能性があります。

  • 実際のTPを非表示: ブローカーによる操作リスクを低減。
  • 隠された決済戦略: 価格到達時に手動ロジックで決済。
  • より公平な取引環境を提供。
  • スリッページ対応: 急激な決済時のスリッページを考慮。

動的ボリューム倍率:

残高の増加に伴いロットサイズではなく取引回数を増やすことを目的としています。 これによりブローカー制限を回避し、取引管理が容易になります。 複数EA環境では、エクイティベースモードの使用を推奨します。

  • 残高ベース
  • エクイティベース

注記: スマート開始残高を記憶します。 他の取引によって残高やエクイティが変動しても、元の開始残高をロット計算に使用します。 これにより、自由に入出金が可能です。

ポジションエントリー戦略:

ループの最初の取引を最適なタイミングで開始するため、複数の戦略が用意されています。 強いトレンド中のエントリーはリスクを低減するため、それを前提に設計されています。

  • ローソク足パターン + ATR
  • ADX インジケーター
  • カスタムインジケーター

セカンドインジケーターのクロスオーバーを使用: 上記条件に加え、2つ目のカスタムインジケーターのシグナルクロスに基づいてエントリーします。 「Second Custom Indicator」 セクションの入力項目を使用してください。

カスタムインジケーター（あなただけの戦略）:

横ばいではなく垂直的な動きを検出するより良い方法をご存知ですか？ そのためのインジケーターをお持ちなら、ぜひ使用・テストしてください。 カスタムまたはマーケットプレイスのインジケーターを使用可能です。 正しいパスを入力してください。

バッファインデックスを把握する必要があります。 通常、「データウィンドウ」に表示される値は 0,1,2… の順でバッファを示します。 例外についてはインジケーター開発者にお問い合わせください。 シフト値はどのローソク足のシグナルを使うかを指定します（0 = 現在、1 = 確定足）。

時間制御:

トレンドの強さは時間帯によって異なります。 取引可能な時間・曜日を制限できます。 ブロックする曜日は数字で入力（例: 1,2,3,4,5,6,7）。 6 と 7 は土日です。 時間形式: HH:MM–HH:MM（例: 03:30–21:30 または 21:30–03:00）

注意: EA は各取引日の最初の 75 分間は最初の取引をブロックします。

ギャップ保護設定:

有効にすると、週末にポジションを持ち越す際、反対方向のヘッジをオープンします。 月曜のギャップ損失を防止します。 指定時間にヘッジを解除し、元の状態から再開します。 ヘッジが利益または損失でクローズされた場合、元ポジションの TP・SL を更新します。 これにより、金曜日も安全に取引可能です。

マーケットクールダウンタイマー:

急激な値動き後の即時再エントリーを防止します。

  • 最終取引後ペンディングタイマー:
    最後の取引がクローズされてから一定本数のローソク足を待機。

祝日保護:

祝日は需給バランスが崩れ、予測不能なレンジ相場になりやすいです。 祝日前後 X 日間、新規ループをブロックできます。

  • 祝日データベース: USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY（2022–2026）

動的ピップス調整:

市場価格の変化に応じて TP と距離を自動調整します。 特に XAUUSD に最適で、長期バックテストに有効です。

  • 基準価格
  • 価格間隔
  • パーセンテージ

例: ゴールドが $3000 から $3300 に上昇し、距離が 1300 ポイント、 パーセンテージが 10% の場合、自動的に 1430 ポイントに調整されます。

使用推奨

  1. Distance と TP 比率を考慮してロットサイズを調整
  2. After Trade Timer を有効化し、6–12 時間市場を休ませる
  3. 動的ボリューム倍率で複利成長
  4. 長期用に Dynamic Pips をテスト（上級者向け）
  5. 祝日フィルターを使用
  6. 複数ペアでEAを稼働し、ブロックマジックを活用
  7. 許可マジックリストで収益向上
  8. ギャップ保護を有効化

開発者について

彼は 10 年以上のソフトウェア開発経験を持ち、 金融と数学への情熱から、過去 3 年以上をアルゴリズム取引ロボットに捧げています。 数多くのアルゴリズムと戦略を構築してきました。 どのインジケーターからでもアルゴ戦略を構築可能です。 無料でロボットを共有することで、さらに知識とスキルが向上すると信じています。 皆様のフィードバックと提案を大切にしています。

最新情報を受け取りたい方は、チャンネルに参加してください: Furkan's Robots

レビュー 43
chacha
22
chacha 2025.11.30 12:38 
 

I've been using this EA on my live account for two months now, and the results have been excellent. This is an excellent EA, and the developer's support is also top-notch. The developer is constantly releasing updates and feature development, and this EA has us even more excited.

MohamedRashedy
19
MohamedRashedy 2025.11.24 17:18 
 

Amazing respect to the developer. This EA performs incredibly well, and the results have exceeded my expectations. I’m genuinely impressed and plan to purchase all of your trading robots. Thank you for your support, dedication, and brilliant work, Looking forward for new setfiles with Lorentzian indicator and the new upcoming version of your great EA.

Adam Pasfield
295
Adam Pasfield 2025.11.23 11:48 
 

Best EA on the market. Huseyin’s support is genuinely next level — he’s responsive, knowledgeable and actually takes the time to make sure you’re set up correctly. Follow his recommended setup and you’ll be off to a strong start. Once you explore the EA properly and understand how it thinks, the performance will honestly blow your mind. Smooth execution, smart logic, and consistent results. Highly recommend.

HedgingMartingale
OMG FZE LLC
4.8 (102)
エキスパート
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,  [ Blog ] 推奨口座：高レバレッジスタンダード、ECN、Raw；セント；プロップファーム このEAは、マルチンゲール戦略とヘッジングおよびインテリジェントリスク管理を組み合わせた取引アルゴリズムです。トレンド方向を予測できない強い市場状況で安定したパフォーマンスを提供するように設計されています。適切なセットファイルを使用すると、任意の金融商品で動作できます。最適化結果は、Fx、ゴールド、株式、暗号通貨などの金融商品で成功したパフォーマンスを提供しました。横ばいに動く傾向のある金融商品は悪夢です。サイクルで取引を開始します。サイクルを開始する最初の取引を正しいポジションで開くことで、リスクを排除できます。そのため、さまざまなサイクル開始エントリー戦略が開発され、開発が続けられています。 買いと売り両方向で系統的にポジションを開きます。 損失後、事前定義されたシーケンスに従ってロットサイズを増やします。 反対方向のポジショ
FREE
HedgingMartingale MT4
OMG FZE LLC
4.5 (14)
エキスパート
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,   [ Blog ] 推奨口座：高レバレッジスタンダード、ECN、Raw；セント；プロップファーム このEAは、マルチンゲール戦略とヘッジングおよびインテリジェントリスク管理を組み合わせた取引アルゴリズムです。トレンド方向を予測できない強い市場状況で安定したパフォーマンスを提供するように設計されています。適切なセットファイルを使用すると、任意の金融商品で動作できます。最適化結果は、Fx、ゴールド、株式、暗号通貨などの金融商品で成功したパフォーマンスを提供しました。横ばいに動く傾向のある金融商品は悪夢です。サイクルで取引を開始します。サイクルを開始する最初の取引を正しいポジションで開くことで、リスクを排除できます。そのため、さまざまなサイクル開始エントリー戦略が開発され、開発が続けられています。 買いと売り両方向で系統的にポジションを開きます。 損失後、事前定義されたシーケンスに従ってロットサイズを増やします。 反対方向のポジシ
FREE
Lydians Indicator
OMG FZE LLC
5 (6)
インディケータ
[ マイチャンネル ] , [ マイプロダクト ] このインジケーターは、全体的なトレンドが上昇または下降している間に、一時的な圧力によってローソク足のトレンドが変化するポイントを示します。 インジケーターに表示される矢印は、前のローソク足が特定の条件を満たすと描画されます。 戦略を構築する際、3〜4本連続の矢印を潜在的なブレイクアウトシグナルとして解釈できます。 例えば、4本目の矢印が表示された時に取引を開始することを検討できます。 これは、市場の重要な動きを予測し、取引判断を最適化するための信頼できるツールです。 簡単に言えば、このインジケーターはローソク足パターンに基づいてシグナルを生成します: ローソク足は bearish だが、上ヒゲが前のローソク足を超える。 ローソク足は bullish だが、下ヒゲが前のローソク足を下回る。 強いシグナル, シグナルが強いことを確認できます。 取引に入る前に「Data Window」でこれを確認すると、勝率が向上します。  このインジケーターを VolumeHedger EA と一緒に使用すると、非常に良い結果が得られ、場合によっては
FREE
AI ML Lorentzian
OMG FZE LLC
インディケータ
[ My Channel ] , [ My Products ] 概要 ローレンツ距離分類器 (Lorentzian Distance Classifier) は、近似最近傍探索 (ANN) フレームワーク内で**ローレンツ距離**をコアメトリックとして使用する、機械学習に基づくトレーディングインジケーターです。従来のユークリッド距離に依存する代わりに、この分類器は金融価格の動きを「歪んだ」価格-時間空間で発生しているものとして扱います（大質量物体が相対論で時空間を曲げるのと似ています）。このアプローチにより、分類器は市場のノイズ、外れ値、イベント主導の歪み（FOMC、地政学的ショックなど）に対してはるかに耐性を持つようになり、ユークリッドベースの方法では通常見逃される真に意味のある歴史的類似性を見つけることができます。 このインジケーターは、確定したバーで明確な**再描画しない**シグナルを提供し、すぐに使用できるバッファを提供するため、MetaTrader 4/5でのエキスパートアドバイザー（EA）構築に非常に便利です。 なぜトレーディングにローレンツ距離を使用すべきか 研究
chacha
22
chacha 2025.11.30 12:38 
 

I've been using this EA on my live account for two months now, and the results have been excellent. This is an excellent EA, and the developer's support is also top-notch. The developer is constantly releasing updates and feature development, and this EA has us even more excited.

MohamedRashedy
19
MohamedRashedy 2025.11.24 17:18 
 

Amazing respect to the developer. This EA performs incredibly well, and the results have exceeded my expectations. I’m genuinely impressed and plan to purchase all of your trading robots. Thank you for your support, dedication, and brilliant work, Looking forward for new setfiles with Lorentzian indicator and the new upcoming version of your great EA.

Adam Pasfield
295
Adam Pasfield 2025.11.23 11:48 
 

Best EA on the market. Huseyin’s support is genuinely next level — he’s responsive, knowledgeable and actually takes the time to make sure you’re set up correctly. Follow his recommended setup and you’ll be off to a strong start. Once you explore the EA properly and understand how it thinks, the performance will honestly blow your mind. Smooth execution, smart logic, and consistent results. Highly recommend.

Cristian Salute
209
Cristian Salute 2025.11.21 21:18 
 

I will never buy any other EAs again. Because this one is the best. This isn't just about the product itself, but the person behind it. This is a truly special, one-of-a-kind case. The authentic value here isn't just in the EA, which is truly extraordinary, meticulously crafted in every detail, complex yet made simple, completely customizable! The real value is the person behind all of this. He loves what he does, and it shows; he loves his clients, and it shows. He is not only a genuine GENIUS, a true GENIUS in his field, and precisely for this reason, sometimes misunderstood and unfairly discriminated against, but he is also an authentic, genuine, generous person (see HedgingMartingale), who does not compromise his values and his clients for profit. This market, and more generally the entire trading robot sector, let's be clear... is full of garbage, scams, trickery, people who want to sell you a bot to make easy money and who will then abandon it at the first difficulty. One might ask: "If it's truly so extraordinary, why isn't it first in the market?" The answer is simple (besides the fact that HedgingMartingale, the younger brother of VolumeHedger, is absolutely first among free EAs): the world isn't truly meritocratic. The masses want smoke and mirrors, appearances, promises. But true value doesn't need any of this; it doesn't need marketing. So here we have a rare gem... a truly excellent EA from a technical standpoint, created by a GENIUS, with the best intentions, with his clients' best interests at heart, and with love for what he does. This is a recipe that guarantees assured success. He will never leave his clients behind and will always continue to improve this EA until he deems it perfect. Seriously, if you haven't realized what we have before us... open your eyes. How many here in the market are so scrupulous as to follow the progress of every single client?! How many are always kind and honest, and instead of promises and chatter, help you find solutions to problems?! How many constantly provide you with updates and an embarrassing amount of customized Set files for every single broker?! And how many provide you with tailor-made ones?! Huh?! Long live this man, because his EA is extraordinary, but he is the true strength behind all of this. I wish this man that all his dreams come true and that he always has the strength to remain genuine without being brought down by malicious tongues. I recently started my journey with VolumeHedger, but I can already say that it will be extraordinary, because the vision of this man is extraordinary. Keep striving in what you love, and know that there are those who have seen your value and genuinely and deeply appreciate it. THANK YOU

Bon Lee
83
Bon Lee 2025.11.19 17:03 
 

Best EA I’ve ever used – highly recommended! After testing many EAs, this is by far the most reliable and profitable one. Great strategy, solid risk management, consistent results, and excellent developer support. The developer is clearly very experienced and actually cares about the product. Updates are regular, the code is clean, and support is fast and helpful whenever I had questions. To anyone reading the negative reviews: please keep in mind that no EA can win 100% of the time in all market conditions, and most bad reviews come from users who either overuse leverage, trade on bad brokers, or simply don't follow the very clear instructions and recommended settings. Used properly, this EA performs exactly as described. Author, please don’t let unfair 1-star reviews discourage you. Your EA is exceptional and many of us truly appreciate it. Keep up the fantastic work! 5 stars without any hesitation.

Carmelo Monaco
296
Carmelo Monaco 2025.11.18 21:04 
 

Often reviews are written just for the sake of writing them; I believe they are an important way to truly highlight a product. These are my honest impressions: 1) Strategy Volume Hedger is clearly the result of a brilliant vision. It’s based on a system that I would describe as almost infallible: growth is steady, controlled, and only rarely does a significant loss occur (it may happen, or sometimes not even once a year) — something completely normal for a strategy of this type. 2) Consistent and honest backtests The backtests are completely transparent. The rule is always the same: your yearly profit will match your maximum drawdown. If you want a 20% profit, you must accept a 20% drawdown. With the right settings, you can achieve around 240% per year, and the only real risk is possibly facing one loss over the course of a year, equal to the drawdown you selected. To me, this is an exceptional compromise: many months of steady growth and, in the worst case, sacrificing only one month. 3) Genuine reviews There are no rewards or incentives here, unlike 90% of what you see on MQL5. Nobody gave me anything. I’m writing this review to reward the developer for his outstanding work and to genuinely recommend this EA to those looking for a real additional income. 4) The developer He is a kind, helpful, and incredibly supportive person. He will assist you all the way with impressive patience. 5) A personal note He once said he dreams of building a hotel to host his clients. I honestly can’t wait to meet him in person one day and congratulate him.

Emo84
29
Emo84 2025.11.16 13:21 
 

I purchased this product after long consideration and research. Last week, I bought it and installed 3 set files from a folder named 'BTC_GOLD_B1k_L350_TrCatcher_Lydians' onto my MT5 demo account with a balance of 5,000 euros from PU Prime (as recommended and 500x leverage). After just 3 days, the EA generated 370 euros, which is an incredible result! Unfortunately, the weekend has now intervened, so I have turned the EA off. I will turn it back on on Monday. The support provided by Mr. Öztürk is simply unique, and I am profoundly grateful for it. I plan to test many more folders containing different set files on several MT5 terminals using demo accounts in the coming weeks before I go live. I am very confident that the EA will continue to deliver excellent results. So far, I can definitely recommend the product. The effort required to install it is absolutely worth it and, thanks to the support from Mr. Öztürk, it wasn't difficult at all! I give it a clear buy recommendation! I have put screenshots from the trading results of the EA in the "diskussion" area. you can check it! thx!

Update 18.11.2025:

I will give a Update, I started the EA on Sunday evening at 6:00 PM (18:00), on six different MetaTrader 5 platforms with six different SET files (Setfile folders) and with a starting balance of 5000 Euros for each MT5 account (and a leverage of x500). This morning (Tuesday) at 3:00 AM, the EA had generated 590 Euros. Screenshots will follow soon. The result is very good from my perspective; I am truly excited to see how the EA will perform in the coming days!

OMG FZE LLC
64718
開発者からの返信 Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.18 20:49
Thank you so much for your amazing feedback and for taking the time to test multiple set files! I’m really happy to see your results, and your excitement motivates me even more. 🙏
Also, I’ve shared an Excel sheet where everyone can see my clients’ performances — anyone can check it 🌟
Abel Liu
1189
Abel Liu 2025.11.11 04:51 
 

This EA takes a very systematic approach — using real volume spike triggers to activate hedge positioning, then managing exposure with controlled logic rather than chasing price direction blindly. The mechanics are transparent and easy to follow, which gives confidence during live forward testing and avoids emotional confusion. Most importantly, the author is extremely responsive, patient in explaining logic, and genuinely helpful when it comes to optimization questions. You can clearly see effort, passion and professionalism behind this product. Overall, this is a solid volume-based hedging engine with good support from the developer.

OMG FZE LLC
64718
開発者からの返信 Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.13 04:12
Thank you so much for this thoughtful review! 🙏
I’m really glad to read that you appreciate how the system uses volume (rather than guessing price direction) and that you’ve found the logic clear and professional ❤️
wyoung2025
24
wyoung2025 2025.11.09 00:18 
 

Developer support is attentive and proactive. Updates roll out smoothly, responding to market conditions and user feedback. Documentation is clear, making it easy for even moderately experienced traders to implement and optimize the EA. Unlike most EAs, which promise much and deliver little, this system is remarkably consistent. Day after day, the profit curve climbs, with average daily returns and fully reinvested cycles showing both steady growth and low variance. Weekly and monthly projections routinely exceed initial backtest expectations.

OMG FZE LLC
64718
開発者からの返信 Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.09 23:09
Thank you so much for your fair and thoughtful feedback! 🙏
As long as there are users like you who appreciate and value my work, I’ll keep improving the product continuously. 🚀
maakufx
254
maakufx 2025.11.07 13:22 
 

been running great for 6 weeks, giving an average of maybe 0.5% a day, then 1 loss and you get 70% down. maybe because it's friday? i would never know because i'm removing this on my account.

OMG FZE LLC
64718
開発者からの返信 Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.08 17:46
There are countless set files available, and I’ve already shared all possible combinations with you. Since your balance is relatively small, it’s unfortunately not possible to create a lower-risk setup for 300$. I’m still fully confident that you’ll continue using this powerful system. To show my commitment, I plan to cover your losses if you contact with me.
You can also view my live trading signals and see the overall performance of all users in the publicly shared spreadsheet. Thank you sincerely for your understanding and trust.
Tomi Luv
694
Tomi Luv 2025.11.03 02:59 
 

I took some time with the EA before this review. In the beginning we had a rough start. Huseyin has been very patient with me. I'm new to Mt5, it's been a learning curb and I'm far from done. (I still like MT4 better) he has been patient with my horrible choice of brokers since I live in USA. Bottom line is Huseyin customer service is amazing. The ea is on demo and has make 260 USD demo dollars in its first week or trading. I feel bad I need a set file for 8.1 with a horrible broker but I'm thankful he's willing to do it. I look forward to the day I can go live.

OMG FZE LLC
64718
開発者からの返信 Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.03 15:49
Wishing you continued success and steady profits! ❤️ I hope we can work together in the long run 🙏
hubergut
109
hubergut 2025.10.27 08:21 
 

Highly recommended to use this EA. The support is outstanding and very professional. I have already made some profits with "safe" settings. I am excited to have more updates and more profits with profitable settings. This EA is the number 1 in the market for me and an absolute 5star rating.

OMG FZE LLC
64718
開発者からの返信 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.27 22:34
Thank you so much for the amazing 5-star review! 🌟 Your success is our priority, and I am here to support you every step of the way. Happy trading! ❤️❤️
junedkk
24
junedkk 2025.10.24 18:14 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

OMG FZE LLC
64718
開発者からの返信 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.26 23:16
Thank you for your amazing feedback! 🚀 I’m happy to see you getting great results — even more powerful updates are on the way!
halil özarslan
82
halil özarslan 2025.10.23 05:30 
 

Foreks uzun yıllar boyunca karmaşadan uzak standartlarda gelir sağlıyorum. Ekranın başında takibe gerek kalmadan bitkilerin bir tanesi olmuş. Üreticinin hızlı etkileşimi ve anında yanıt vermesi kişiye özel dosyaların saklanması. Bu ea'nın ve üreticinin profesyonelliğidir. mutlaka bu benzersiz ea ile işlem yapılması önerilir

OMG FZE LLC
64718
開発者からの返信 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.23 16:14
Teşekkür ederim kıymetli yorumun için 🙏 Bol kazançlar dilerim
Zhi Xian Lin
293
Zhi Xian Lin 2025.10.22 13:08 
 

I’ve been using this EA for about two weeks with the settings provided by the author. The account performance has been stable, and whenever I have any questions, the author is always willing to provide assistance.

OMG FZE LLC
64718
開発者からの返信 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.23 16:13
Looking forward to hearing your profits in long term ❤️
Michal
269
Michal 2025.10.21 16:50 
 

Good evening, for me it's the best you can buy. Stable results, great support and simply a robot as it should be.

OMG FZE LLC
64718
開発者からの返信 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.21 17:02
Thank you for your valuable review.🙏 I hope to keep improving this more and more for my clients’ stable results 🚀
Thomas Maehrel
723
Thomas Maehrel 2025.10.21 09:19 
 

I've been using it for a few days and so far everything is going well. The developer has created a set for my broker and has great after-sales customer service.

OMG FZE LLC
64718
開発者からの返信 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.21 15:21
Wishing you continued success and steady profits! ❤️❤️
nobbie
51
nobbie 2025.10.15 22:10 
 

Well.. I've bought this EA about month ago. I started with 10k demo account at first, to get to know how it works and the logic of opening trades. After one week I've opened a live account at recommended broker and made a deposit. So, the EA have been working on my VPS since three weeks now. The most important for me is the right money management, to protect the funds on live account and.. surely I'm impressed. After one month I still have the demo and live accounts going together and the results for me are very good for now. The contact with Huseyin is also very good, he puts some new stuff everyday on chat and privat messages, like new set files for different instruments and using different indicators. There are also new updates coming, so.. yeah, I'm excited with the things to go on :-)

OMG FZE LLC
64718
開発者からの返信 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.17 23:23
Thank you so much for your thoughtful and detailed feedback — I really appreciate it! ❤️
It’s great to hear that you took the time to test the EA properly and that both your demo and live results have been positive so far. the upcoming versions will bring even more exciting features and smarter improvements 🚀
Fabio Quantumless
307
Fabio Quantumless 2025.10.14 11:44 
 

I’ve been using this EA for a while now and I have to say — it’s easily one of the best experiences I’ve ever had on the MQL5 marketplace. The developer is not only extremely professional but also a genuinely kind and supportive person. He truly stands out as a rare pearl in this space. What really impressed me is how he provides personal settings for each user, carefully tuning the EA based on individual goals and broker conditions. He knows exactly how different brokers work, which makes a huge difference in performance and consistency. The support is simply amazing — fast, detailed, and always helpful. You can feel that he actually cares about his users’ success, not just selling a product. So far, this has been the best experience I’ve had in the entire MQL5 marketplace. I 100% recommend both the EA and the developer — true professionalism and passion combined!

OMG FZE LLC
64718
開発者からの返信 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.17 23:22
Your feedback gives me even more motivation to keep improving and pushing the limits.
Thanks again for your trust and support — it’s a real pleasure to have you in the community ❤️
rojith
121
rojith 2025.10.13 02:49 
 

I just bought and used it for three week - one word, great. And as expected good support from developer to start using it. Thanks. Highly appreciate Huseyin Furkan Ozturk for your real time support.

OMG FZE LLC
64718
開発者からの返信 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.13 16:09
Glad I could help. I hope you make all the profits you're hoping for ❤️
