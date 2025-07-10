VolumeHedger
- エキスパート
- OMG FZE LLC
- バージョン: 9.0
- アップデート済み: 5 1月 2026
- アクティベーション: 5
VolumeHedger EA
推奨口座タイプ: 高レバレッジ Standard、ECN、Raw；Cent；プロップファーム（FTMO など）
このEAの開発者は、他のロボットの品質を通じてそのプロフェッショナリズムを証明しています。
カスタムインジケーターを使用してエントリー戦略を定義できるため、追加のEAを購入する必要はありません！
このEAは、マーチンゲール戦略、ヘッジ、スマートリスク管理を組み合わせた高度なトレーディングアルゴリズムです。トレンド方向を予測するのではなく、出来高を分析し、インテリジェントな戦略でエントリーします。適切なセットファイルを使用することで、FX、ゴールド、株式、暗号資産などで効果的な結果を得ることができます。急激な値動きや安定したトレンドを持つ銘柄で特に高いパフォーマンスを発揮します。取引プロセスは、一定の出来高しきい値でトリガーされる双方向ループによって実行されます。適切な条件下でこのループを開始することで、リスクを抑え、利益の可能性を高めます。
- Buy と Sell の両方向に体系的にポジションをオープンします。
- ヘッジが有効な場合、古いポジションをクローズして損失を最小化します。
- スリッページが発生した場合、それを検出して自動調整します。
- 最初のループ後に再度市場を分析し、リスクをさらに低減します（最初のループ後は損失リスクが低下します）。
最低残高: 10$（カスタマイズされたセットファイル使用時）
推奨レバレッジ: 500倍以上（それ以下の場合はご連絡ください）
スプレッド範囲: 任意
サーバー速度: 任意（500ms の遅延でも良好に動作）
最初の取引がループを開始します。セットファイルのルールはこの最初の取引にのみ適用されます。 ループは、利益が達成されるか、ポジション制限に達するまで終了しません。 最後のポジションが利益でクローズされることで終了します。 ただし、証拠金不足やポジション制限に達した場合は、損失でクローズされます。
デフォルト設定は XAUUSD スタンダード口座（PU） 用に準備されています！（入金 $750、レバレッジ 500倍）低資金向けに再設定可能です。
高品質なセットファイルを こちら からダウンロードしてください。コメント欄の旧セットファイルは使用できません。
BTCUSD、XAUUSD、FX 用の最適なセットファイルについては、開発者に直接ご連絡ください。
複数チャートで同時稼働できる機能は改良点の一つで、月次利益期待値を向上させます。
EA 機能
高度な取引オプション:
- 初回ポジション専用テイクプロフィット:
最初の取引に低めのTPを設定し、成功率を向上。
- スプレッド制御:
最大スプレッドを定義し、不利な約定を回避。
- クリティカルスプレッド:
ループ中にスプレッドが拡大した場合、取引を一時停止し、正常化後に再開。
- スリッページ制御（自動）:
スリッページを検出し、TP・SL・価格を自動更新。
マルチシンボル & マルチEA互換:
ポジション保有中に新規エントリーをブロックしたい場合、ブロックするマジックナンバーのリストを指定してください（例: 12345,65431,34123）。 これはループの最初の取引にのみ影響します。 他のEAとの取引順序を調整し、ドローダウンを最小化します。 将来のバージョンでは、Buy が他シンボルの Sell をブロックしないフィルターが追加される予定です。 また、Buy→Buy や Sell→Sell の許可／ブロック設定も可能になります。
- ブロックされたマジックナンバー: 同じマジックナンバーの取引がある場合、新規取引を防止。
- 反転方向のみ許可: ポジションタイプに基づいて取引をオープン。
- 同一方向のみ許可: ポジションタイプに基づいて取引をオープン。
スプーフィング攻撃防御:
これは、FX市場でアルゴリズムトレーダーを狙った操作を防ぐために開発された防御機構です。 中央取引所やブローカーは、あなたの正確な決済ポイントを知るべきではありません。 この機能は、人気の高いロボットにとって不可欠です。 バックテスト結果は、将来の操作や市場状況により再現されない可能性があります。
- 実際のTPを非表示: ブローカーによる操作リスクを低減。
- 隠された決済戦略: 価格到達時に手動ロジックで決済。
- より公平な取引環境を提供。
- スリッページ対応: 急激な決済時のスリッページを考慮。
動的ボリューム倍率:
残高の増加に伴いロットサイズではなく取引回数を増やすことを目的としています。 これによりブローカー制限を回避し、取引管理が容易になります。 複数EA環境では、エクイティベースモードの使用を推奨します。
- 残高ベース
- エクイティベース
注記: スマート開始残高を記憶します。 他の取引によって残高やエクイティが変動しても、元の開始残高をロット計算に使用します。 これにより、自由に入出金が可能です。
ポジションエントリー戦略:
ループの最初の取引を最適なタイミングで開始するため、複数の戦略が用意されています。 強いトレンド中のエントリーはリスクを低減するため、それを前提に設計されています。
- ローソク足パターン + ATR
- ADX インジケーター
- カスタムインジケーター
セカンドインジケーターのクロスオーバーを使用: 上記条件に加え、2つ目のカスタムインジケーターのシグナルクロスに基づいてエントリーします。 「Second Custom Indicator」 セクションの入力項目を使用してください。
カスタムインジケーター（あなただけの戦略）:
横ばいではなく垂直的な動きを検出するより良い方法をご存知ですか？ そのためのインジケーターをお持ちなら、ぜひ使用・テストしてください。 カスタムまたはマーケットプレイスのインジケーターを使用可能です。 正しいパスを入力してください。
バッファインデックスを把握する必要があります。 通常、「データウィンドウ」に表示される値は 0,1,2… の順でバッファを示します。 例外についてはインジケーター開発者にお問い合わせください。 シフト値はどのローソク足のシグナルを使うかを指定します（0 = 現在、1 = 確定足）。
時間制御:
トレンドの強さは時間帯によって異なります。 取引可能な時間・曜日を制限できます。 ブロックする曜日は数字で入力（例: 1,2,3,4,5,6,7）。 6 と 7 は土日です。 時間形式: HH:MM–HH:MM（例: 03:30–21:30 または 21:30–03:00）
注意: EA は各取引日の最初の 75 分間は最初の取引をブロックします。
ギャップ保護設定:
有効にすると、週末にポジションを持ち越す際、反対方向のヘッジをオープンします。 月曜のギャップ損失を防止します。 指定時間にヘッジを解除し、元の状態から再開します。 ヘッジが利益または損失でクローズされた場合、元ポジションの TP・SL を更新します。 これにより、金曜日も安全に取引可能です。
マーケットクールダウンタイマー:
急激な値動き後の即時再エントリーを防止します。
- 最終取引後ペンディングタイマー:
最後の取引がクローズされてから一定本数のローソク足を待機。
祝日保護:
祝日は需給バランスが崩れ、予測不能なレンジ相場になりやすいです。 祝日前後 X 日間、新規ループをブロックできます。
- 祝日データベース: USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY（2022–2026）
動的ピップス調整:
市場価格の変化に応じて TP と距離を自動調整します。 特に XAUUSD に最適で、長期バックテストに有効です。
- 基準価格
- 価格間隔
- パーセンテージ
例: ゴールドが $3000 から $3300 に上昇し、距離が 1300 ポイント、 パーセンテージが 10% の場合、自動的に 1430 ポイントに調整されます。
使用推奨
- Distance と TP 比率を考慮してロットサイズを調整
- After Trade Timer を有効化し、6–12 時間市場を休ませる
- 動的ボリューム倍率で複利成長
- 長期用に Dynamic Pips をテスト（上級者向け）
- 祝日フィルターを使用
- 複数ペアでEAを稼働し、ブロックマジックを活用
- 許可マジックリストで収益向上
- ギャップ保護を有効化
開発者について
彼は 10 年以上のソフトウェア開発経験を持ち、 金融と数学への情熱から、過去 3 年以上をアルゴリズム取引ロボットに捧げています。 数多くのアルゴリズムと戦略を構築してきました。 どのインジケーターからでもアルゴ戦略を構築可能です。 無料でロボットを共有することで、さらに知識とスキルが向上すると信じています。 皆様のフィードバックと提案を大切にしています。
I've been using this EA on my live account for two months now, and the results have been excellent. This is an excellent EA, and the developer's support is also top-notch. The developer is constantly releasing updates and feature development, and this EA has us even more excited.