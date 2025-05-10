HedgingMartingale

Dieser EA ist ein Trading-Algorithmus, der Hedging und intelligentes Risikomanagement mit der Martingale-Strategie kombiniert. Er ist darauf ausgelegt, stabile Leistung in starken Marktbedingungen zu bieten, wo Sie die Trendrichtung nicht vorhersagen können. Bei Verwendung einer geeigneten Set-Datei kann er auf jedem Instrument funktionieren. Optimierungsergebnisse haben erfolgreiche Leistung bei Instrumenten wie Fx, Gold, Aktien und Crypto erbracht. Instrumente, die dazu neigen, sich seitwärts zu bewegen, sind sein Albtraum. Er beginnt das Trading mit einem Zyklus. Das Eröffnen des ersten Trades, der den Zyklus in der richtigen Position startet, kann Risiken eliminieren. Daher wurden verschiedene Zyklusstartstrategien entwickelt und werden weiterhin entwickelt.

  • Eröffnet systematische Positionen sowohl in Kauf- als auch in Verkaufsrichtungen.
  • Nach einem Verlust erhöht er die Lotgröße entsprechend einer vordefinierten Sequenz.
  • Minimiert Verluste durch automatisches Schließen von Positionen in entgegengesetzter Richtung.

Beispiel Trading-Zyklus:
0.02 SELL
0.04 BUY
0.08 SELL
0.16 BUY
0.32 SELL
...

Der erste eröffnete Trade startet einen Zyklus. Die Regeln in der Set-Datei gelten nur für diesen ersten Trade und der erste Trade kann nur mit der Freeze-Funktion oder dem Positionslimit gestoppt werden. Der Zyklus endet, wenn die letzte Position mit Gewinn schließt. Wenn jedoch das Guthaben unzureichend ist oder das Positionslimit voll ist, können kritische Verluste auftreten.

Standard-Eingaben sind für XAUUSD vorbereitet!  (Mindesteinzahlung $6000, Hebel 1:500)

Wenn Sie optimierte Set-Dateien für BTCUSD, XAUUSD und FX Instrumente erhalten möchten, senden Sie bitte eine Nachricht an den Entwickler.  Download

Um mein professionelleres kostenpflichtiges Produkt zu erkunden: VolumeHedger


EA Eigenschaften

Erweiterte Trading-Optionen:

  • Spezieller Take Profit für Erste Position:
    Sie können die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen, indem Sie einen niedrigeren Take Profit in den ersten Trades festlegen.
  • Spread-Kontrolle:
    Sie können schlechte Orderausführungen verhindern, indem Sie ein maximales Spread-Limit festlegen.
  • Kritischer Spread:
    Wenn sich der Spread während des aktuellen Zyklus zu stark erweitert, friert der EA den Zyklus ein und setzt das Trading fort, sobald der Spread wieder normal wird.

Multi-Paar & Multi-EA Verwendungsfunktion:

Wenn Sie verhindern möchten, dass ein neuer Trade eingegangen wird, während eine offene Position besteht, geben Sie die Magic Number Liste der zu blockierenden EAs ein (zum Beispiel: 12345,65431,34123 ).
Diese Funktion wird nur verwendet, um den ersten Trade des Zyklus zu verhindern. Sie ermöglicht auch anderen EAs, Trades sequenziell zu eröffnen. Auf diese Weise beeinflusst sie den Drawdown-Wert nicht negativ. 
In neuen Versionen wird diese Funktion wie folgt entwickelt; jetzt, wenn sie in eine Buy-Position eintritt, wird sie so handeln, dass sie eine Sell-Position in einem anderen Instrument nicht blockiert. Außerdem, wenn Sie nicht möchten, dass sie Buy->Buy oder Sell->Sell Positionen blockiert, wird es möglich sein.

  • Blocked Magic Numbers

Dynamischer Volumen-Multiplikator:

Unser Ziel ist es, automatisch die Anzahl der Trades zu erhöhen, nicht die Lotgröße der eröffneten Trades, wenn Ihr Kapital steigt. Dies macht es einfacher, Trades zu verwalten, ohne das Lot-Limit des Brokers zu erreichen. In Multi-EA-Umgebungen wird empfohlen, den Equity-Based Modus zu verwenden.

  • Balance-based
  • Equity-based 

Hinweis: Damit die Volumenberechnungen korrekt sind, gleichen Sie den Initial Balance Parameter mit Ihrem Startguthaben ab.

Positionseintrittsstrategien:

Mehrere Strategieoptionen werden für maximale Flexibilität beim Eröffnen der ersten Position in einem Zyklus angeboten. Da das Starten des Zyklus, wenn der Trend stark ist, Risiken eliminiert, wurden Strategien zu diesem Thema entwickelt und versucht, Ihnen als selektive Liste präsentiert zu werden.

  • Candle Direction + ATR
  • ADX Indicator

Zeitberechtigungskontrolle:

Die Trendstärke ist zu jeder Tagesstunde unterschiedlich; wenn Sie möchten, können Sie das Trading auf bestimmte Tage und Zeitintervalle beschränken. Geben Sie die Tage, an denen Sie nicht handeln möchten, mit Zahlen ein (zum Beispiel, 1,2,3,4) 6 und 7 (Samstag, Sonntag) sind automatisch geschlossen. Stündliches Trading: Geben Sie erlaubte Trading-Stunden im Format HH:MM–HH:MM an (zum Beispiel, 03:30–21:30 oder 21:30–03:00 )

Hinweis: Der EA verhindert das Eröffnen der ersten Position des Zyklus in den ersten 75 Minuten jedes Trading-Tages.

Gap-Schutz Einstellung:

Wenn wahr, beim Übertragen von Trades über das Wochenende, wendet er einen Hedge-Trade an, indem er einen neuen Trade in entgegengesetzter Richtung der offenen Richtung eröffnet. Dies wird Sie daran hindern, Geld mit der großen Lücke zu verlieren, die auftreten kann, wenn Sie am Montag aufwachen. Er entfernt den Hedge-Trade am Montag zu der von Ihnen angegebenen Zeit und ermöglicht es Ihnen, dort fortzufahren, wo Sie im Zyklus aufgehört haben. Wenn der Hedge-Trade mit Gewinn und Verlust schließt, wird er entsprechend die tp- und sl-Werte des ursprünglichen Trades aktualisieren. 
Dank dieser Einstellung können Sie sicher den Freitag in den Werktags-Berechtigungsbereich einschließen. 

Markt-Ruhezeit Einstellung:

Warte-Timer, die das sofortige Wiedereröffnen von Trades nach volatilen Bewegungen verhindern:

  • After Last Trade Pending Timer:
    Wartet eine bestimmte Anzahl von Kerzen (zum Beispiel, 6 Kerzen auf H1-Chart) nachdem die letzte Position schließt.
  • After First Trade Pending Timer:
    Sobald der erste Trade des Zyklus abgeschlossen ist, geht er in Wartestellung für einen neuen Zyklus und verzögert den Zyklusstart.

Freeze Trading System:

Wie der Name schon sagt, ist es darauf ausgelegt, den Zyklus einzufrieren und neu zu starten. Wenn Sie einen Zyklus starten, falls dieser Zyklus neue Trades ohne Gewinn eröffnet, wird die Volumengröße der eröffneten Trades steigen, daher ist es eine nützliche Option, wenn Sie das Risiko auf die nächste Einstiegsstrategie übertragen möchten. Zum Beispiel, wenn 4 Trades eröffnet sind und Sie Ihr Glück nicht weiter strapazieren möchten, ist es eine Funktion, die Sie lieben werden, wenn Sie zur nächsten Einstiegsstrategie übertragen möchten.
Wenn Sie das Freeze Trades System auf wahr setzen, kann der EA folgendes ausführen:

  • Stoppt Trades vorübergehend und friert den Zyklus ein.
  • Startet Trades mit derselben Lot-Progression neu, wenn die Bedingungen geeignet sind.
  • Trendrichtungsoptionen beim Starten des Zyklus: {Folge dem Trend, Setze in dieselbe Richtung fort, Setze in entgegengesetzte Richtung fort}

Beispiel: Im XAUUSD-Trading wurden 4 Trades gemacht und das Lot wuchs, dann kam der Marktfeiertag und keine Bewegung wird erwartet. Wenn Freeze Trading aktiv ist, falls ein Limit von 4 Trades eingegeben wird verhindert es das Eröffnen weiterer Positionen und startet den Zyklus mit der letzten Lotgröße, die er nach dem Feiertag hinterlassen hat, neu.

Bankfeiertag-Schutz:

Während Feiertagsperioden wird das Käufer-Verkäufer-Gleichgewicht gestört und unvorhersagbare Seitwärtsbewegungen können auftreten. Wenn Sie das Eröffnen der ersten Position in einem Zyklus an bestimmten Tagen vor/nach Feiertagen verbieten möchten, können Sie einstellen, wie viele Tage kein Trading stattfinden wird.

Beispiel: Nicht in den Trading-Zyklus eintreten 2 Tage vor dem Feiertag oder 2 Tage nach dem Feiertag

  • Die Feiertags-Datenbank enthält USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY Feiertagsdaten zwischen 2022–2025.

Dynamische Pips-Anpassung:

TP- und Distance-Werte werden automatisch angepasst, wenn sich der Marktpreis ändert. Ideal besonders für XAUUSD. Es kann nützlich sein, bei der Arbeit mit langfristigen Backtests zu verwenden.
Da eine 1%ige Wertsteigerung oder -verringerung des Charts von vor 5 Jahren nicht mit den heutigen Punktewerten übereinstimmt, können Sie die Antwort auf die Frage, wie sich die dynamische Eingabe von Eingabewerten auf das Ergebnis auswirkt, in dieser Funktion finden.

  • Baseline Price: Referenzpreispunkt.
  • Price Interval: Preisänderungsschwelle (zum Beispiel, 200).
  • Percentage: Der anzuwendende Satz, wenn der Preis diese Schwelle ändert (zum Beispiel, 10%).

Beispiel: Wenn Gold von $3.000 auf $3.300 steigt und Distance 1.300 Punkte beträgt, Percentage 10% ist, wird Distance automatisch auf 1.430 Punkte angepasst.

Interessante Information: Als Ergebnis der Tests bemerkte ich dies. Die von Goldunternehmen erklärten Goldunzenkosten liegen bei etwa $1600. Der aktuelle Verkaufspreis liegt bei etwa $3200. Der Unterschied beträgt $1600. Als ich die Preisänderungseinstellung auf $200 und die prozentuale Änderung auf 13% setzte, stellte ich fest, dass ich den optimalen Wert gefunden hatte. 


Verwendungsempfehlungen

Optimieren Sie Einstiegsparameter für jedes Instrument:

  1. Setzen Sie Distance- und Take Profit-Werte gleich oder nah (z.B.: 1.200 Punkte und 900 Punkte).
  2. Optimieren und verwenden Sie die Freeze Trading-Funktion.
  3. Geben Sie dem Markt 6–12 Stunden Ruhe, indem Sie die After Trade Timer-Funktion "True" machen.
  4. Setzen Sie Dynamic Volume Multiplier für zusammengesetztes Guthabenwachstum.
  5. Testen Sie die Dynamic Pips-Funktion für Pips-Anpassung in langfristigen Tests (besonders für XAUUSD).
  6. Verwenden Sie den Bank Holiday-Filter, um Trading in schlechten Marktbedingungen zu vermeiden.
  7. Sie können diesen EA auf mehreren Paaren installieren und die Blocked Magic-Liste verwenden, um häufiger in Trades einzusteigen
  8. Versuchen Sie, die (Gap Protection)-Funktion zu aktivieren, um Wochenend-Gaps zu vermeiden

Sie müssen keine ATR-Optimierung bei FX-Instrumenten durchführen; die ATR-Funktion ist vorübergehend deaktiviert.

Berechnen Sie den erforderlichen Guthabenbetrag sorgfältig. In zukünftigen Versionen wird das benötigte Guthaben berechnet und auf dem Chart angezeigt.


Über den Entwickler

Er hat 10 Jahre in seiner Software-Entwicklungskarriere vollendet. Als Finanz- und Mathematik-Enthusiast hat er eine Leidenschaft für die Entwicklung algorithmusbasierter Trading-Roboter seit über 2 Jahren. Er glaubt, dass er der Architekt vieler Algorithmen und Strategien ist, die er entwickelt hat und hat sie entwickelt, aber er war enttäuscht, als er ähnliche Algorithmen auf dem Markt antraf. Dennoch entwickelt er weiterhin mit Stolz auf diese Fähigkeit.  Er glaubt, dass die kostenlose Bereitstellung der Roboter, die er entwickelt, anstatt sie direkt zu verkaufen, mehr zu ihrer Entwicklung beitragen wird. Er legt großen Wert auf Ihr Feedback und Ihre Vorschläge.

Wenn Ihnen meine Roboter gefallen und Sie über neue Funktionen informiert werden möchten, treten Sie meinem Kanal bei: Furkan's Robots



meysam hamoleh
29
meysam hamoleh 2025.12.22 16:04 
 

Hello. I want to use your robot on a real account with a capital of 100 dollars. Please send me the correct settings for low timeframes so that I can make a profit. Thank you. meysam.hm60@gmail.com

b2004ross
54
b2004ross 2025.12.03 10:45 
 

I have experimented with US30 and with a few changes to the inputs, I got great results... I can say that this is one of the best I have seen on the market so far... I am grateful to our dear friend "Huseyin" for his efforts in designing it and also for providing it for free, and I wish him continued success.

Jan Kovac
40
Jan Kovac 2025.11.30 16:02 
 

Robot je super. Vyskúšal som ho 3 týždne na demoúčte a teraz som ho spustil na reálnom účte. Zatiaľ to je parada. Veľmi pekne ďakujem. Super práca! Kúpil by som aj VolumeHedger, ale odradzuje ma mesačný poplatok. Radšej by som zaplatil jednorázovo.

MiyamotoK
24
MiyamotoK 2025.11.26 11:15 
 

Good EA, although like any hedging EA, need a proper risk management

aleks74god
84
aleks74god 2025.11.26 10:30 
 

Советник беспорно хорош,он мне понравился в тесте показал 100 % прибыль без минусовак,график четкий стремещийся вверх!Он достоин внимания и уважение создателю за его труд и желание нам дать бесплатного робота!

Nezo Eliot
588
Nezo Eliot 2025.11.25 00:34 
 

I’m very satisfied with this EA. I finally found the right settings, and it’s generating solid profits. Huge thanks to the developer , really appreciate it.

masakuwa
14
masakuwa 2025.11.24 12:42 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Katsunori Ishikawa
646
Katsunori Ishikawa 2025.11.22 09:06 
 

After reading everyone's comments, I decided this was a good EA and installed HedgingMartingale. Backtesting confirmed my conviction.

fery379
118
fery379 2025.11.14 15:45 
 

I used it on a 30$ (Roboforex Promo Bonus) account with a 1000 leverage. It generated several profitable trades (some with default settings and some with a low risk setfile on M1 tf). I will keep monitoring it for longer, but so far, impressive.

SOLESHOE
59
SOLESHOE 2025.11.14 10:45 
 

franchement, une simpple MA50 smoothed permet de connaitre un tendance, et éviterait de prendre de spositions contraires de manière inutile, qui ruinent les performances de cet expert. Un duo de EMA7exponentiel et EMA50 smoothed ou EMA36 permet de detecter des points de ruptures assez précisément, cela pourrait renforcer la fiabilité de cet EA

OMG FZE LLC
63787
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.14 11:05
It took me six months to develop this EA, and an entire lifetime of education to create the mathematical algorithm behind it. I can’t hide my regret for giving something good away for free. You wrote that comment in 60 seconds, yet I still respect your 60 seconds. I wish you good luck in your life 🫶🏻
okavas
15
okavas 2025.11.10 21:44 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

OMG FZE LLC
63787
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.14 11:09
Thank you so much for your kind words and support. Hearing this from someone with your experience truly means a lot. I’m glad the EA has brought value to you. Wishing you continued success and blessings. Much love and respect 🫶🏻
r.forex24
15
r.forex24 2025.11.04 05:49 
 

ich benutze seit eine Woche bis hat nur ein Tred auf gemacht seit dem keine tred mehr ausgeführt. Das ist schrot sory ...ist aber so

OMG FZE LLC
63787
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.14 11:05
It took me six months to develop this EA, and an entire lifetime of education to create the mathematical algorithm behind it. I can’t hide my regret for giving something good away for free. You wrote that comment in 60 seconds, yet I still respect your 60 seconds. I wish you good luck in your life 🫶🏻
Cristian Salute
205
Cristian Salute 2025.11.03 19:20 
 

This is, without a doubt, one of the best Expert Advisors available on the market. It's on a higher level than many paid Expert Advisors... and it's free! The author's talent is evident in every single setting; nothing is left to chance, everything has been carefully considered, and the configurability is endless. Releasing an EA of this caliber for free, on which blood, sweat, and tears were undoubtedly poured, leaves no doubt about the author's generosity, not only as an expert programmer but as a person. Furthermore, the author provides a series of excellent .set files for various needs. It's a shame that due to my incompetence and inability, I can't independently find a suitable configuration for myself, but that's entirely my fault; this EA is truly on another level. Compliments to the author.

OMG FZE LLC
63787
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.14 11:11
Your message truly means a lot. I’m grateful for your appreciation and for taking the time to write such thoughtful words. I’ve put my heart into this EA, and seeing it valued this way is the greatest reward. Don’t worry about finding the perfect configuration—everyone has their own learning curve, and I’m always here to help when needed. Thank you again for your kindness and support 🫶🏻
warren የተደበቀ
52
warren የተደበቀ 2025.11.02 10:27 
 

Яҡшы буш бот, рәхмәт һеҙгә, эшләүсеһе

OMG FZE LLC
63787
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.14 11:10
Thank you 🫶🏻
shogun1543
456
shogun1543 2025.11.02 03:11 
 

Good!

OMG FZE LLC
63787
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.14 11:10
Thank you friend 🫶🏻
Nusa Project
18
Nusa Project 2025.10.30 02:09 
 

do nothing at all,Doesn't work

OMG FZE LLC
63787
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.14 11:05
It took me six months to develop this EA, and an entire lifetime of education to create the mathematical algorithm behind it. I can’t hide my regret for giving something good away for free. You wrote that comment in 60 seconds, yet I still respect your 60 seconds. I wish you good luck in your life 🫶🏻
Ismael Abderrazak
29
Ismael Abderrazak 2025.10.28 21:37 
 

he probado muchos bots , pero como trabaja este y GRATUITO ninguno , es el mejor con creces , enhorabuena al desarrollador

beetle2008
98
beetle2008 2025.10.27 21:48 
 

Delivers what is promises. Great job.

[Gelöscht] 2025.10.27 01:47 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Bhanasan Boonphong
138
Bhanasan Boonphong 2025.10.26 08:02 
 

Best free product, and good support, even free product.

