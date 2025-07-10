VolumeHedger

5

VolumeHedger EA

[Live Signals]  [My Channel]  [Set Files]  , [ Blog ]

Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.)

Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots.

Avec Volume Hedger EA 

Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA !
Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant stratégie Martingale, hedging et gestion intelligente des risques dans des marchés à forte volatilité. Plutôt que de tenter de prédire la direction de la tendance, il analyse le volume des achats et ventes pour entrer sur le marché avec des stratégies d’entrée intelligentes. Avec des fichiers de configuration adaptés, il peut produire des résultats efficaces sur divers instruments comme le Forex, l’or, les actions et les cryptomonnaies. Il excelle particulièrement sur des instruments sujets à des variations violentes ou à des tendances stables. Le processus de trading s’effectue via une boucle bidirectionnelle lancée à un certain seuil de volume. Le démarrage de cette boucle dans des conditions appropriées réduit les risques et maximise les gains potentiels.

  • Ouvre systématiquement des positions en achat (Buy) et en vente (Sell).
  • Lorsqu’un hedging est activé, il ferme les anciennes positions pour minimiser les pertes.
  • Il détecte tout slippage et effectue les ajustements nécessaires.
  • Après le premier cycle, il analyse le marché pour réduire davantage le risque (le risque de perte diminue après le premier cycle).

Solde minimum : 10 $
Effet de levier recommandé : 500x et plus (si plus bas, augmentez votre solde)
Écart (spread) : Peu importe
Vitesse du serveur : Peu importe (performance optimale même avec 500ms de latence)

La première position ouverte lance un cycle. Les règles du fichier de configuration ne s’appliquent qu’à cette première position. Le cycle se termine soit par un gain, soit par atteinte de la limite de positions. Le cycle se clôture lorsque la dernière position se ferme avec un profit. En cas de marge insuffisante ou limite de positions atteinte, il clôture avec une perte.

--> BLOG <---

Entrées par défaut  XAUUSD sont préparées!  ( dépôt 600$ levier 500x)  Ce ne sont pas les meilleurs paramètres.

Téléchargez des fichiers set intéressants ICI pour mon courtier recommandé.  Les anciens fichiers de configuration ne peuvent plus être utilisés dans les commentaires.

Pour obtenir des fichiers set plus optimisés pour BTCUSD, XAUUSD et FX instruments, veuillez contacter le développeur après avoir acheté le produit. 

La capacité à fonctionner sur plusieurs graphiques différents en même temps est une fonctionnalité améliorée de l’EA. Vous pouvez augmenter vos attentes de profit mensuel.

Si vous écrivez un avis sans réellement utiliser l’EA, cela sera considéré comme une arnaque !

Si vous souhaitez acheter à vie, envoyez-moi un message.


Fonctionnalités de l’EA

Options de trading améliorées :

  • Take Profit spécial pour la première position :
    Vous pouvez définir un Take Profit plus bas sur les premières transactions pour augmenter vos chances de gains.
  • Contrôle du spread :
    Définissez une limite maximale de spread pour éviter des exécutions d’ordres défavorables.
  • Spread critique :
    Si le spread s’élargit trop durant un cycle, l’EA suspend le cycle et reprend dès que le spread revient à la normale.
  • Contrôle automatique du slippage :
    Si votre broker applique du slippage sur vos transactions, l’EA le détecte et met à jour les valeurs TP, SL, prix des ordres actifs et en attente.

Support multi-paires & multi EA :

Si vous souhaitez empêcher une nouvelle entrée quand une position est ouverte, saisissez la liste des Magic Numbers des EA à bloquer (par exemple : 12345,65431,34123).
Cette fonction bloque uniquement la première transaction du cycle et permet aux autres EA d’ouvrir des positions en séquence, évitant ainsi d’augmenter le drawdown.
Dans les futures versions, cette fonction sera améliorée pour permettre d’entrer en Buy sans bloquer les Sell sur d’autres instruments.
Il sera aussi possible d’éviter le blocage sur Buy->Buy ou Sell->Sell.

  • Blocked Magic Numbers : n’ouvre pas de transaction si une transaction avec le même Magic Number est active.
  • Allowed Only Reversal Direction : ouvre des transactions uniquement dans la direction opposée à la position existante.
  • Allowed Only Same Direction : ouvre des transactions uniquement dans la même direction que la position existante.

Protection contre les attaques de spoofing :

Mécanisme défensif développé pour contrer les manipulations visant particulièrement les traders algorithmiques. Ni les bourses centralisées ni les brokers ne sauront où vous placez votre point de vente. Cette fonctionnalité est essentielle pour les robots populaires. Les résultats de backtest ne se répètent pas toujours à l’identique à cause des manipulations et des conditions changeantes du marché.

  • Cache le niveau réel de TP : empêche le broker de voir le TP pour réduire le risque de manipulation.
  • Applique une stratégie de sortie cachée : la position est fermée manuellement dès que le prix atteint la cible.
  • Garantit un environnement de trading plus équitable : permet de finir la transaction sans tomber dans les pièges des algorithmes.
  • Prépare contre les slippages : prend en compte l’élargissement du spread lors des sorties soudaines. Dans la plupart des cas, ce slippage peut être favorable au trader. Cette protection est un grand avantage pour les traders professionnels, surtout sur les marchés peu liquides ou chez les brokers agressifs.

Multiplicateur de volume dynamique :

L’objectif est d’augmenter automatiquement le nombre de transactions plutôt que la taille des lots à mesure que votre capital croît. Ainsi, vous gérez plus facilement les limites de lot imposées par le broker et pouvez revendre plus aisément vos positions. En environnement multi-EA, il est conseillé d’utiliser le mode basé sur l’Equity.

  • Basé sur le solde (Balance-based)
  • Basé sur l’équité (Equity-based)

Note : une fonction intelligente de mémorisation du solde est intégrée. Même si l’Equity et le Balance diminuent à cause d’autres transactions, l’EA se souvient du solde au démarrage du cycle et continue à ouvrir des transactions avec la taille de lot suivante. Vous pouvez donc retirer ou ajouter des fonds sur le compte.

Stratégies d’entrée en position :

Pour la première position d’un cycle, plusieurs options stratégiques sont proposées pour une flexibilité maximale. Commencer un cycle lorsque la tendance est forte réduit les risques, c’est pourquoi plusieurs stratégies ont été développées et mises à votre disposition.

  • Motif de chandelier + ATR
  • Indicateur ADX
  • Indicateur personnalisé

Indicateur personnalisé – (Votre stratégie spéciale) :

Connaissez-vous une meilleure méthode pour détecter si le graphique évoluera verticalement plutôt qu’horizontalement ? Avez-vous un indicateur pour cela ? Alors utilisez-le et testez-le. Vous pouvez utiliser un indicateur trouvé sur le marché ou développé par vous-même. Il suffit de fournir correctement le nom du chemin.

Après avoir sélectionné l’indicateur personnalisé, vous devez connaître la valeur de l’indice Buffer. En général, lorsque vous ajoutez un indicateur au graphique, les nouvelles valeurs apparaissant dans la fenêtre « Data Window » correspondent aux valeurs de l’indicateur, indexées dans l’ordre 0,1,2. Cependant, certains indicateurs peuvent avoir un ordre différent. Vous devez contacter le développeur de l’indicateur. La valeur Shift correspond à la bougie où vous souhaitez capturer le signal. 0 représente la bougie actuelle, 1 la bougie terminée.

Contrôle des autorisations temporelles :

La force de la tendance varie selon les heures de la journée ; vous pouvez restreindre les opérations à certains jours et plages horaires. Saisissez les jours où vous ne souhaitez pas trader en chiffres (ex. 1,2,3,4,5,6,7). 6 et 7 correspondent au samedi et dimanche. Pour les horaires, définissez les plages horaires autorisées au format HH:MM–HH:MM (ex. 03:30–21:30 ou 21:30–03:00).

Note : l’EA empêche l’ouverture de la première position du cycle pendant les 75 premières minutes de chaque journée de trading.

Paramètre de protection contre les gaps :

Si activé (true), lors du report des positions pendant le week-end, une nouvelle position est ouverte dans la direction opposée pour faire du hedging et éviter les pertes dues aux gaps importants du lundi matin. Le hedging est désactivé à l’heure définie le lundi et le cycle reprend là où il s’était arrêté. Si le hedging se clôture avec un gain ou une perte, les valeurs TP et SL de la position d’origine sont mises à jour en conséquence.
Cette fonction vous permet d’inclure le vendredi dans les permissions de jours de trading en toute sécurité.

Paramètre de temps de repos du marché :

Minuteries d’attente empêchant l’ouverture immédiate d’une nouvelle transaction après des mouvements volatils :

  • After Last Trade Pending Timer :
    Attend un certain nombre de bougies après la clôture de la dernière position (ex. 6 bougies sur un graphique H1).

Protection contre les jours fériés bancaires :

Durant les périodes de congés, l’équilibre acheteurs-vendeurs est perturbé et des mouvements latéraux imprévisibles peuvent survenir. Vous pouvez interdire l’ouverture de la première position du cycle avant ou après un certain nombre de jours de congé.

Exemple : ne pas commencer un cycle 2 jours avant ou 2 jours après un congé

  • La base de données des jours fériés contient les données USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY de 2022 à 2025.

Adaptation dynamique des pips :

Les valeurs TP et Distance s’ajustent automatiquement en fonction des variations du prix du marché. Ceci est particulièrement utile pour XAUUSD et pour les tests backtests sur le long terme.
En effet, une hausse ou baisse de 1% sur un graphique vieux de 5 ans ne correspondra pas aux valeurs actuelles en points, donc l’ajustement dynamique des valeurs d’entrée répond à cette problématique.

  • Prix de référence : point de prix de référence.
  • Intervalle de prix : seuil de changement de prix (ex. 200).
  • Pourcentage : taux appliqué quand le prix change ce seuil (ex. 10%).

Exemple : si le prix de l’or passe de 3 000 $ à 3 300 $, que Distance est de 1 300 points et que le pourcentage est de 10 %, alors Distance sera automatiquement ajusté à 1 430 points.

Fait intéressant : le coût de production d’une once d’or annoncé par les entreprises minières est d’environ 1 600 $. Le prix de vente actuel est d’environ 3 200 $. La différence est de 1 600 $. J’ai constaté qu’en réglant le seuil de variation du prix à 200 $ et le pourcentage à 13 %, j’obtenais la valeur optimale.


Recommandations d’utilisation

Optimisez les paramètres d’entrée pour chaque instrument :

  1. Ajustez la liste des tailles de lots en fonction du ratio Distance et Take Profit.
  2. Activez la fonction After Trade Timer à "True" pour laisser un temps de repos de 6 à 12 heures au marché.
  3. Réglez le multiplicateur dynamique de volume pour une croissance composée du capital.
  4. Testez la fonction Dynamic Pips pour les tests à long terme (usage professionnel).
  5. Utilisez le filtre Bank Holiday pour éviter de trader dans de mauvaises conditions de marché.
  6. Installez cet EA sur plusieurs paires et utilisez la liste Blocked Magic pour trader plus fréquemment.
  7. Augmentez vos gains en utilisant la liste Allowed Magic pour configurer plusieurs fichiers set.
  8. Activez la protection Gap Protection pour éviter les gaps du week-end.

Note : le solde minimum requis est affiché sur le graphique.


À propos du développeur

Plus de 10 ans de carrière en développement logiciel. Passionné de finance et de mathématiques, avec plus de 2 ans dédiés au développement de robots de trading algorithmique. Il possède de nombreux algorithmes et stratégies qu’il a conçus lui-même. Fier de sa capacité à développer des algo-stratégies à partir de n’importe quel indicateur. Il n’hésite pas à publier gratuitement ses robots professionnels, convaincu que cela contribue davantage à son développement personnel en connaissances et expérience. Il attache une grande importance à vos retours et suggestions.

Si vous aimez mes robots et souhaitez être informé des nouvelles fonctionnalités, rejoignez ma chaîne : Furkan's Robots



Avis 22
Tan James
160
Tan James 2025.09.23 08:11 
 

Furkan answered all my questions, tested before purchasing. This has good potential and Furkan puts in the work in this bot.

Sacha Franck Desire Crepin
154
Sacha Franck Desire Crepin 2025.09.18 13:12 
 

The algorithm is very efficient and works perfectly. Furthermore, the developer is very responsive; he provided me with a lot of support during the installation process.

wda24729
24
wda24729 2025.09.18 10:47 
 

I was using this EA for the last month on a single Demo account and I'm now running it on live accounts, using 4No. $1800 with different set files to distribute risk. To date, it has been very successful and the complexity of how the EA works is very impressive. The developer is very proactive, constantly updating and improving the EA and always there to answer any questions, and Ive certainly had a few. One more month of rental then I will purchase. Highly recommended

Produits recommandés
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
Promotion de lancement : Seulement 1 exemplaires disponibles à 399$ Prix ​​final : 2000$ Il n'y aura qu'un nombre limité d'exemplaires vendus de cet EA Libérez la puissance de l'intelligence artificielle et portez votre trading à des sommets sans précédent avec le   Luna AI Pro EA   , le robot de trading "mean reverse" le plus avancé du marché. Conçu pour répondre aux besoins des traders chevronnés et des débutants, ce système de pointe piloté par l'IA est équipé d'un large éventail de fonctio
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Experts
GRANDE VENTE POUR 30 PREMIERS TÉLÉCHARGEMENTS JUSTE À VIE JUSQU'À 80% ET UN MOIS JUSQU'À 50%   Robot de Trading pour la Session de New York – Le Chasseur de Bougies d'Or Si vous cherchez un outil qui surveille le marché comme un chasseur professionnel, ce robot est conçu exactement pour vous ! Cet Expert Advisor commence intelligemment son travail dès le début de la session de New York. Son algorithme interne est conçu pour : Compter les bougies dès les premières secondes du mar
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Experts
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experts
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Form Designer Assistant
Maryna Shulzhenko
Experts
Form Designer : Advanced Trading Bot for Forex and Cryptocurrency Markets Form Designer represents the latest advancement in automated trading technology designed to perform optimally in both the Forex and Cryptocurrency markets (with supported brokers). This highly effective tool has unique capabilities, making it an indispensable assistant for traders. Key features and benefits: Multi-currency: Form Designer supports a wide range of currency pairs, providing flexibility and versatility in t
Skeleton BTC
Miguel Felipe Orozco Velandia
Experts
This automated trading robot for MT5 has been developed with a conservative and realistic approach, focusing on risk management and capital preservation. Its operational structure is designed to maintain controlled drawdown, making it suitable for traders seeking a disciplined and long-term strategy. It implements a selective scalping strategy on the BTCUSD pair, operating on the M1 timeframe. Unlike other systems that open frequent trades without filters, this bot acts only when specific condit
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experts
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
Nuker - Precision Through Candle Length Analysis Nuker is a highly practical Expert Advisor that focuses on the length of preceding candles, taking action when they exceed a predetermined threshold. By analyzing the historical context of candle lengths, Nuker adapts to variations in the market with remarkable efficiency. Backtesting and Live Performance Backtesting was conducted using in-sample data from 2012 to 2019 and out-of-sample data from 2020 to mid-2023. As shown in the accompanying res
Safe FX Scalping
Sydashrf Syf Aldyn Almrshdy
3 (20)
Experts
Safe FX Scalping SFS:   Experience Automated Forex Scalping with SFS - A Reliable Expert Advisor Utilizing a Systemized Momentum Breakout Strategy, High-Quality Trades, and Advanced Money Management Techniques !! No backtest manipulation, no backtest fitting, it's a real legitimate forex trading expert advisor strategy with actual results Revolutionize your trading with our highly effective trading robot. Our trading robot is specifically designed to be effective in the supply & demand zone, str
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experts
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
Super Wall Street Index Us30
Tiago Oliveira Silva
Experts
WALL STREET INDEX US30-PRO Le Wall Street Expert System est un système de trading scalper dynamique conçu selon le principe du mouvement vers le point médian du prix et convient aussi bien aux débutants qu'aux traders expérimentés. Utilise le suivi des ordres en attente et tire parti des retraits du marché pour fournir un Stop/Lock plus court et plus sûr afin de couvrir vos bénéfices Utilisez les paramètres par défaut ou vous pouvez demander une configuration optimisée pour votre société de co
British Fakeout
Burak Enes Aydin
Experts
Not Profitable, i couldnt a find good optimisation, you can try -Recommended Time Frame: 4H -Currency: GBPUSD -for 1000 USD is 0.02 -Recommended equity lots for 50x leverage = 200 -Recommended equity lots for 100x leverage = 100 -Recommended equity lots for 200x leverage = 50 -Recommended equity lots for 50x leverage = 200 -Recommended equity lots for 100x leverage = 100 -Recommended equity lots for 200x leverage = 50 BUT YOU CAN CHANGE YOUR OWN RISK SETTINGS You can test using it in other tim
Mach Zero
Marian Sorin Neagu
Experts
Présentation : Mach Zéro Bienvenue aux traders et merci de votre intérêt pour notre nouveau robot de trading, Mach Zero. Ce robot est conçu pour être un acteur constant et à faible risque dans votre portefeuille de trading. Cela fonctionne mieux sur la paire EURUSD. Conçu pour la stabilité Conçu pour le trading à faible risque Stratégie de day et de swing trading pour un potentiel de profit maximum Ouvre au maximum une transaction par jour sur l'EURUSD, si les conditions de négociation sont
Stceffe
Fernando Souza Mendes
Experts
Découvrez l'Avenir du Trading Automatisé avec STCEFFE - Votre Conseiller Expert d'Élite pour MetaTrader 5 ! Précision et Fiabilité : STCEFFE est le dernier Conseiller Expert conçu pour les traders cherchant l'excellence dans le trading automatisé. Cet EA utilise une combinaison avancée d'indicateurs techniques comme la Moyenne Mobile , le RSI , les Bandes de Bollinger , l' ADX et les Stochastiques pour fournir des signaux d'achat et de vente extrêmement précis. Système de Signal Combiné : Contra
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Experts
Uni Bot   is a trendy neural network trained bot. An expert system based on a neural network based on a new specially developed architecture (T-INN) Target-IntelNeuroNet. For this variant of the Expert Advisor to work, there is no need to download the file of the trained neural network, since for the ease of use by the end user of the neural network forex bot, most users encoded a number of neural networks in the body of the bot. But in order for the bot to better adapt to the specific history
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experts
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Experts
The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
ScriptBot Plus MT5
Fabio Luis Pretti
5 (1)
Experts
ScriptBot+  It is a robust programmable robot, designed to allow the user to develop their strategy quickly, with fewer limitations and a multitude of subsystems and triggers based on logical expressions. Utility: With ScriptBot+ , it is possible to convert a variety of TEXTS into logical expressions. These expressions, composed of Operators , Variables , and Functions , make it possible to perform calculations using data from indicators , charts , orders , or the client's account . By means o
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
One Milion
Krym ʿYd Ahmd Abrahym
Experts
Expert Million Way From $500 to $1 million in 4 years More than one well-studied risk strategy The expert allows from the first $500 Hello Million Dollars Without any fatigue, we are in the era of artificial intelligence Your opportunity is now available for automated trading You can now achieve all your dreams with the strongest market strategy now with the Expert Million Dollars
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Experts
O Robô Trader EMAGap faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando as pequenas variações do mercado no instrumento: Mini-índice(B3), utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis.    Versão exclusiva para os instrumentos WIN$ e IND$ (Mini-índice B3).  Estratégia utilizada: média móvel e volatilidade. Lote Inicial: Versão Mini-índice, a partir de 1 lote. Versão Bra50, a partir de 0.05 Mini-Lotes. StopLoss e Take Profit Ajustáveis. Gerenciamento de risco: (
TSO Price Channel MT5
Dionisis Nikolopoulos
Experts
TSO Price Channel is complete trading strategy focused on creating profit from market volatility. The system takes advantage of the intrinsic tendency of the market to reach its periodic maximum and minimum levels. By allowing the use of multiple instruments, the exposure of the system to any single instrument is reduced. Complete strategy including fully integrated positive and negative management. Works on any instrument. No pending orders placed. Any account size - $1,000+ is recommended. Ba
Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns
Damiem Marchand De Campos
5 (1)
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel. Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole USDCAD, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5. Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années. L'EA fonctionne comme un chasseur, un snip
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Experts
With CLS you WILL NOT LOSE, as long as you have a professional capital management. It is impossible to make a loss with CLS, why?  It works by buying and selling two positively correlated currency pairs. This means that when PAR 1 goes up PAR 2 also goes up, however, there is something that happens in the market that is the distortion of the price ratio. That is, when the PAR 1 rises and PAR 2 falls, that's when we enter, buying Par 2 and selling Par 1.  This seems simple but it is not, you
Gold Strike EA
Abderrahmane Benali
Experts
Gold Strike EA is a professional trading robot specially designed for XAUUSD (Gold) . It uses a smart breakout strategy by placing Buy Stop / Sell Stop pending orders around recent highs and lows, combined with advanced risk management. * Introductory Offer : the current price is only 89 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to 149 USD , and gradually up to 249 USD with upcoming versions. - Get it now at the discounted price and be among the early adopters. - All future upd
Synthesia EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experts
Advanced VWAP & Volume Order Block EA Copyright 2025, Abbas Ahmed Overview VolVoleur 2.1 is a next-generation Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines institutional-grade VWAP (Volume Weighted Average Price) logic with advanced order block and volume confirmation to deliver highly selective, trend-following trade execution. Designed for both scalping and swing trading, this EA brings together sophisticated entry filtering, multi-timeframe adaptability, and dynamic risk management for consis
PeakFlow
Andre Cavalcante Tavares
Experts
EA PeakFlow AI Pro is an advanced Expert Advisor designed to maximize your profits based on the powerful High Low indicator. Developed with Artificial Intelligence algorithms and highly optimized parameters, this EA offers a precise and efficient approach to automated trading in the financial market. Key Features High Low Strategy: Leverage critical market levels for optimized entry and exit points. Dynamic Trailing Stop Loss: Protects profits while minimizing risks in real-time. Artificial In
RSI 2 Storm
Diego Helio Da Silva
Experts
How does it work? IFR 2 Storm checks the value of RSI 2 for each new candle, making only buy entries. When RSI 2 is below the configured parameter, the first entry is made. If the configured take profit is not reached ([default] maximum of the two previous candles ) by the close of the next candle, the second entry is made. If the take profit is not reached by the start of the next candle, the third entry is made. The stop loss is not calculated in price, the stop loss is calculated in candles (
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une   réduction supplémentaire de 30 %   ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump   a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient   se sont intensifiées — plus récemment entre   Israël et l’Iran   — ce qui pourrait influencer la haus
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.71 (56)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD, XAUUSD et AUDCAD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique,
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
Plus de l'auteur
HedgingMartingale
Huseyin Furkan Ozturk
4.84 (80)
Experts
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ] Comptes recommandés: Standard à fort effet de levier, ECN, Raw; Cent; Propfirm Cet EA est un algorithme de trading qui combine la couverture et la gestion intelligente des risques avec la stratégie Martingale. Il est conçu pour fournir des performances stables dans des conditions de marché fortes où vous ne pouvez pas prédire la direction de la tendance. Lors de l'utilisation d'un fichier de configuration approprié, il
FREE
GridTeam EA
Huseyin Furkan Ozturk
5 (12)
Experts
GridTeam EA - Crée ton propre robot grid [ Set File ]  ,  [ My Channel ]   Tous les indicateurs dans un seul EA — choisis ce que tu veux, optimise et exécute sur plusieurs paires simultanément. Prends le contrôle total. Configure ta gestion des risques toi-même. Comme valeurs par défaut, l'indicateur RSI est utilisé et a été ajusté selon les résultats d'optimisation. Ce n'est pas la meilleure valeur. Je crois que tu peux en trouver une meilleure. Une des caractéristiques qui rend cet EA beau es
FREE
Melon Mask
Huseyin Furkan Ozturk
5 (2)
Indicateurs
Indicateur MelonMask - Aide à Capturer les Renversements de Tendance MelonMask est un outil d'analyse technique puissant, spécialement conçu pour les traders professionnels, qui vous aide à détecter les renversements de tendance à l'avance. Grâce à son algorithme avancé basé sur le Zigzag, il identifie les points clés de renversement sur le marché et fournit des signaux visuels. Caractéristiques de l'indicateur : Signaux de flèches vertes et rouges aux points de renversement de tendance Prédit l
FREE
HedgingMartingale MT4
Huseyin Furkan Ozturk
4.42 (12)
Experts
HedgingMartingale EA Comptes recommandés: Standard à fort effet de levier, ECN, Raw; Cent; Propfirm Cet EA est un algorithme de trading qui combine la couverture et la gestion intelligente des risques avec la stratégie Martingale. Il est conçu pour fournir des performances stables dans des conditions de marché fortes où vous ne pouvez pas prédire la direction de la tendance. Lors de l'utilisation d'un fichier de configuration approprié, il peut fonctionner sur n'importe quel instrument. Les résu
FREE
Lydians Indicator
Huseyin Furkan Ozturk
5 (2)
Indicateurs
[ Ma chaîne ] , [ Mes produits ] Cet indicateur montre les points où la tendance d’une bougie change en raison d’une pression instantanée, tandis que la tendance générale monte ou descend. La flèche affichée par l’indicateur est dessinée si la bougie précédente répond à certains critères. En créant votre stratégie, vous pouvez interpréter 3-4 flèches consécutives comme un signal potentiel de rupture. Par exemple, lorsque la quatrième flèche apparaît, vous pouvez envisager d’ouvrir une position
FREE
Filtrer:
Tan James
160
Tan James 2025.09.23 08:11 
 

Furkan answered all my questions, tested before purchasing. This has good potential and Furkan puts in the work in this bot.

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.23 18:16
Thank you for your review. I hope to keep improving this more and more for my clients’ happiness 🙏
Sacha Franck Desire Crepin
154
Sacha Franck Desire Crepin 2025.09.18 13:12 
 

The algorithm is very efficient and works perfectly. Furthermore, the developer is very responsive; he provided me with a lot of support during the installation process.

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.19 10:16
Thank you! I’m happy it’s working well for you and glad I could help with the installation. Wishing you continued success and steady profits 🙏
wda24729
24
wda24729 2025.09.18 10:47 
 

I was using this EA for the last month on a single Demo account and I'm now running it on live accounts, using 4No. $1800 with different set files to distribute risk. To date, it has been very successful and the complexity of how the EA works is very impressive. The developer is very proactive, constantly updating and improving the EA and always there to answer any questions, and Ive certainly had a few. One more month of rental then I will purchase. Highly recommended

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.19 10:14
Your feedback truly means a lot to me. I’m so glad to see the EA performing well for you, and your trust and kind words really motivate me to keep improving. Thank you for the support ❤️
Barış ŞENYERLİ
25
Barış ŞENYERLİ 2025.09.14 08:41 
 

I’ve been working with Furkan in forex trading for over a year, and he’s an outstanding algorithmic trader. He consistently ranks at the top he was even the #1 trader at another broker. Furkan always knows exactly what he’s doing, and his strategies are solid and well thought-out.

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.15 17:38
Thank you so much for your amazing feedback. Wishing you continued success and steady profits ❤️
Mahmut Yanikkaya
98
Mahmut Yanikkaya 2025.09.09 20:10 
 

I’m absolutely blown away by the VolumeHedger EA from Huseyin Furkan Ozturk for MetaTrader 5! It’s a rock-solid performer on Gold, and crypto, delivering awesome results like 30% monthly profit on XAUUSD . The real star here is the incredible set file collection—these are meticulously crafted after extensive testing for different brokers, Gold, and cryptocurrencies. They make setup a breeze and work like magic with brokers like HFM and PuPrime. Super easy to use, backed by top-notch support, this EA is a must-have for any trader. Love it!

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.12 09:48
Thank you so much for your amazing feedback ❤️ Wishing you continued success and steady profits 🚀
schulz2021
120
schulz2021 2025.08.30 10:57 
 

Excellent individual and proactive support. EA with very intelligent and unique features. Very broadly applicable and customizable thanks to the use of individual indicators.

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.31 18:46
Thank you for the great feedback! 🙏 I’m happy to know you value the support and unique features. I’ll keep working to make the EA even more versatile and effective. ❤️
Buğra Özgürsoy
28
Buğra Özgürsoy 2025.08.28 10:32 
 

I have been using it for a while now, and the experience has been very positive. The level of support is outstanding, and the balance between profit and risk is truly impressive. It’s definitely something I would recommend to others. Furkan stands out as an exceptional software developer. His algorithm is built in a unique way, handling numerous edge cases that most others overlook. This makes the solution both reliable and innovative.

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.31 18:46
Thank you so much for your kind words! 🙏 I’m really glad to hear you’re having a positive experience. Your feedback motivates me to keep improving and delivering even better solutions. 🚀
Marco Russo
251
Marco Russo 2025.08.26 14:10 
 

This EA is brilliant, never saw anything like this. Furkan is a genius and a very reliable seller, he answered politely and fast to every doubts. I will update with the results on real trading in the next months.

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.02 21:42
Thank you so much for your amazing feedback! I’m really happy you’re satisfied with the EA and my support ❤️
Christian Quintavalle
335
Christian Quintavalle 2025.08.24 22:59 
 

Ottimo supporto, consiglio questo EA, tantissimo file set per ogni esigenza... ma bisogna rispettare i parametri !!

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.25 12:09
Thank you for your review ❤️ This is a very complex system, which is why I need to provide the maximum level of support. Using an EA is not simple, but I am doing my best to turn it into a reliable algorithm. I hope we can work together in the long run. Best regards 🙏
Correcttrader FONT
553
Correcttrader FONT 2025.08.19 12:23 
 

Great EA. I can imagine it takes some time to compose such EA. Composer or developer is ready to make special setfiles according your needs. He is also listening to your suggestions. This alone is already worth the price of buying this robot. Testing seems very good, real trading even better! Within one month I will update my experience. I am sure it will be more than good. Five stars without hesitation or doubt.

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.20 12:03
I am thrilled to have users like you who recognize the value and effort put into this EA. Looking forward to hearing your profits. ❤️❤️❤️
Yassin Geerdink
161
Yassin Geerdink 2025.08.15 12:33 
 

From the very first day, this EA has exceeded my expectations, not only in performance but also in the level of professionalism and dedication behind it. The system is brilliantly engineered with advanced risk management, hedging capabilities, spoofing protection, gap control, and dynamic settings that truly adapt to real market conditions. It’s rare to find a trading tool that combines innovation, stability, and profitability so effectively. But what really makes the difference is Furkan. He is patient, knowledgeable, very ensuring (!!!) and genuinely committed to every user so they all get the best possible results. He takes the time to explain the logic, fine-tune set files to your personal needs, and guide you through both the technical and strategic aspects of trading. You’re never left guessing, you learn, you improve, and you see results. Trading with this EA feels safe, even in volatile markets, because you know the system is designed with real-world challenges in mind, and you have Furkan in your corner, ready to assist. I’ve not only learned a great deal from Furkan’s insights, but I’ve also seen consistent profits and improved my overall trading confidence. If you’re looking for a professional-grade trading solution with genuine support from someone who cares, this is it.

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.16 23:39
🚀💙❤️🙏😊🙏💙❤️🚀
mrea59
1626
mrea59 2025.08.06 16:38 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.07 14:58
We’ll be working together. Every time market conditions change, I’ll analyze the situation and suggest updates to the set files if needed. I’m looking forward to seeing your profits ❤️
karaif
29
karaif 2025.08.04 20:30 
 

I’ve used all of your robots. I purchased this EA with a lifetime price, and it paid for itself in a short time. You’re a very talented developer. I’m excited to buy your upcoming robots as well. Thank you for sharing your work with us! ✨❤️

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.06 11:26
Thank you so much for your kind words and support! 😊 It truly means a lot to me. I'm glad the EA delivered great results for you 🚀💙
Patcyber
84
Patcyber 2025.08.03 04:59 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.04 17:37
Wishing you continued success and steady profits! ❤️
TROJAN
26
TROJAN 2025.07.27 14:56 
 

I just purchased the the EA today, looking forward for a great result, i also used the other EA he made and its running great., the support he gave to me from the start until i purchased the EA is very extreme, every single question i ask he replied fast. I will update again after a week for the result.

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.28 21:59
I'm very excited too. Don't forget to share a screenshot of your profits with me. Wishing you continued success and steady profits! ❤️
Emerson Famisan
39
Emerson Famisan 2025.07.27 13:27 
 

My brother, bro, sir and my friend. You're one of a kind, a genius. thanks for the assistance and providing customize set file for me, you're ea is already running and waiting for result after a week. I'll keep in touch for your update. I'm not just a costumer buying your ea but i'm a fan of yours, your development and achievements.

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.28 21:58
I don’t even know what to say. I’m touched. I’m happy and truly motivated. I really love your country and your people too. Wishing you all the best in your life ❤️
nvmh0103
26
nvmh0103 2025.07.25 08:49 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.26 23:13
Glad I could help. I hope you make all the profits you're hoping for ❤️
Jeremy Nicolaj Van Hoorn
235
Jeremy Nicolaj Van Hoorn 2025.07.23 15:59 
 

Great support and help from the seller i activated the bot today on my live account and it looks good! ive got a custom made setfile from the devoloper so that will also say the puts time and effort into the buyers :) for now i did close my first trade full profit over a month i will give again a update over the trading ! VolumeHedger has a good price and is looks high quality!

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.24 13:05
Thank you so much for your kind words and detailed feedback.
I gave you the most profitable set file, It's a bit risky but it will be worth it 💰 Wishing you consistent profits and continued success with VolumeHedger! 🙏
sanches198
59
sanches198 2025.07.21 20:40 
 

thank you for your support and for creating a file that fits my account size. l highly recommend it to anyone looking for a profitable EA with a very transparent developer who is very good at what they do. l've had several EA, and none compare to VolumeHedge

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.28 21:59
I'm really glad to hear that! I truly appreciate your feedback. I hope we continue working together for a long time and achieve consistent success side by side. 🙏
ambighen
376
ambighen 2025.07.20 21:32 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.21 22:33
I understand that trust takes time, and I appreciate you giving me the opportunity to prove myself. I’m doing my best to deliver high-quality custom set files tailored for you. Wishing you successful and profitable trades ahead!
12
Répondre à l'avis