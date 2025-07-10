VolumeHedger EA

Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.)

Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots.



Avec Volume Hedger EA

Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA !

Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant stratégie Martingale, hedging et gestion intelligente des risques dans des marchés à forte volatilité. Plutôt que de tenter de prédire la direction de la tendance, il analyse le volume des achats et ventes pour entrer sur le marché avec des stratégies d’entrée intelligentes. Avec des fichiers de configuration adaptés, il peut produire des résultats efficaces sur divers instruments comme le Forex, l’or, les actions et les cryptomonnaies. Il excelle particulièrement sur des instruments sujets à des variations violentes ou à des tendances stables. Le processus de trading s’effectue via une boucle bidirectionnelle lancée à un certain seuil de volume. Le démarrage de cette boucle dans des conditions appropriées réduit les risques et maximise les gains potentiels.

Ouvre systématiquement des positions en achat (Buy) et en vente (Sell).

Lorsqu’un hedging est activé, il ferme les anciennes positions pour minimiser les pertes.

Il détecte tout slippage et effectue les ajustements nécessaires.

Après le premier cycle, il analyse le marché pour réduire davantage le risque (le risque de perte diminue après le premier cycle).

Solde minimum : 10 $

Effet de levier recommandé : 500x et plus (si plus bas, augmentez votre solde)

Écart (spread) : Peu importe

Vitesse du serveur : Peu importe (performance optimale même avec 500ms de latence)

La première position ouverte lance un cycle. Les règles du fichier de configuration ne s’appliquent qu’à cette première position. Le cycle se termine soit par un gain, soit par atteinte de la limite de positions. Le cycle se clôture lorsque la dernière position se ferme avec un profit. En cas de marge insuffisante ou limite de positions atteinte, il clôture avec une perte.

--> BLOG <--- Entrées par défaut XAUUSD sont préparées! ( dépôt 600$ levier 500x) Ce ne sont pas les meilleurs paramètres. Téléchargez des fichiers set intéressants ICI pour mon courtier recommandé. Les anciens fichiers de configuration ne peuvent plus être utilisés dans les commentaires. Pour obtenir des fichiers set plus optimisés pour BTCUSD, XAUUSD et FX instruments, veuillez contacter le développeur après avoir acheté le produit. La capacité à fonctionner sur plusieurs graphiques différents en même temps est une fonctionnalité améliorée de l’EA. Vous pouvez augmenter vos attentes de profit mensuel. Si vous écrivez un avis sans réellement utiliser l’EA, cela sera considéré comme une arnaque ! Si vous souhaitez acheter à vie, envoyez-moi un message.

Fonctionnalités de l’EA



Options de trading améliorées :

Take Profit spécial pour la première position :

Vous pouvez définir un Take Profit plus bas sur les premières transactions pour augmenter vos chances de gains.

Contrôle du spread :

Définissez une limite maximale de spread pour éviter des exécutions d’ordres défavorables.

Spread critique :

Si le spread s’élargit trop durant un cycle, l’EA suspend le cycle et reprend dès que le spread revient à la normale.

Contrôle automatique du slippage :

Si votre broker applique du slippage sur vos transactions, l’EA le détecte et met à jour les valeurs TP, SL, prix des ordres actifs et en attente.

Support multi-paires & multi EA :

Si vous souhaitez empêcher une nouvelle entrée quand une position est ouverte, saisissez la liste des Magic Numbers des EA à bloquer (par exemple : 12345,65431,34123).

Cette fonction bloque uniquement la première transaction du cycle et permet aux autres EA d’ouvrir des positions en séquence, évitant ainsi d’augmenter le drawdown.

Dans les futures versions, cette fonction sera améliorée pour permettre d’entrer en Buy sans bloquer les Sell sur d’autres instruments.

Il sera aussi possible d’éviter le blocage sur Buy->Buy ou Sell->Sell.

Blocked Magic Numbers : n’ouvre pas de transaction si une transaction avec le même Magic Number est active.

Allowed Only Reversal Direction : ouvre des transactions uniquement dans la direction opposée à la position existante.

Allowed Only Same Direction : ouvre des transactions uniquement dans la même direction que la position existante.

Protection contre les attaques de spoofing :

Mécanisme défensif développé pour contrer les manipulations visant particulièrement les traders algorithmiques. Ni les bourses centralisées ni les brokers ne sauront où vous placez votre point de vente. Cette fonctionnalité est essentielle pour les robots populaires. Les résultats de backtest ne se répètent pas toujours à l’identique à cause des manipulations et des conditions changeantes du marché.



Cache le niveau réel de TP : empêche le broker de voir le TP pour réduire le risque de manipulation.

Applique une stratégie de sortie cachée : la position est fermée manuellement dès que le prix atteint la cible.

Garantit un environnement de trading plus équitable : permet de finir la transaction sans tomber dans les pièges des algorithmes.

Prépare contre les slippages : prend en compte l’élargissement du spread lors des sorties soudaines. Dans la plupart des cas, ce slippage peut être favorable au trader. Cette protection est un grand avantage pour les traders professionnels, surtout sur les marchés peu liquides ou chez les brokers agressifs.

Multiplicateur de volume dynamique :

L’objectif est d’augmenter automatiquement le nombre de transactions plutôt que la taille des lots à mesure que votre capital croît. Ainsi, vous gérez plus facilement les limites de lot imposées par le broker et pouvez revendre plus aisément vos positions. En environnement multi-EA, il est conseillé d’utiliser le mode basé sur l’Equity.

Basé sur le solde (Balance-based)

Basé sur l’équité (Equity-based)

Note : une fonction intelligente de mémorisation du solde est intégrée. Même si l’Equity et le Balance diminuent à cause d’autres transactions, l’EA se souvient du solde au démarrage du cycle et continue à ouvrir des transactions avec la taille de lot suivante. Vous pouvez donc retirer ou ajouter des fonds sur le compte.

Stratégies d’entrée en position :

Pour la première position d’un cycle, plusieurs options stratégiques sont proposées pour une flexibilité maximale. Commencer un cycle lorsque la tendance est forte réduit les risques, c’est pourquoi plusieurs stratégies ont été développées et mises à votre disposition.

Motif de chandelier + ATR

Indicateur ADX

Indicateur personnalisé

Indicateur personnalisé – (Votre stratégie spéciale) : Connaissez-vous une meilleure méthode pour détecter si le graphique évoluera verticalement plutôt qu’horizontalement ? Avez-vous un indicateur pour cela ? Alors utilisez-le et testez-le. Vous pouvez utiliser un indicateur trouvé sur le marché ou développé par vous-même. Il suffit de fournir correctement le nom du chemin.



Après avoir sélectionné l’indicateur personnalisé, vous devez connaître la valeur de l’indice Buffer. En général, lorsque vous ajoutez un indicateur au graphique, les nouvelles valeurs apparaissant dans la fenêtre « Data Window » correspondent aux valeurs de l’indicateur, indexées dans l’ordre 0,1,2. Cependant, certains indicateurs peuvent avoir un ordre différent. Vous devez contacter le développeur de l’indicateur. La valeur Shift correspond à la bougie où vous souhaitez capturer le signal. 0 représente la bougie actuelle, 1 la bougie terminée.

Contrôle des autorisations temporelles :

La force de la tendance varie selon les heures de la journée ; vous pouvez restreindre les opérations à certains jours et plages horaires. Saisissez les jours où vous ne souhaitez pas trader en chiffres (ex. 1,2,3,4,5,6,7). 6 et 7 correspondent au samedi et dimanche. Pour les horaires, définissez les plages horaires autorisées au format HH:MM–HH:MM (ex. 03:30–21:30 ou 21:30–03:00).

Note : l’EA empêche l’ouverture de la première position du cycle pendant les 75 premières minutes de chaque journée de trading.

Paramètre de protection contre les gaps :

Si activé (true), lors du report des positions pendant le week-end, une nouvelle position est ouverte dans la direction opposée pour faire du hedging et éviter les pertes dues aux gaps importants du lundi matin. Le hedging est désactivé à l’heure définie le lundi et le cycle reprend là où il s’était arrêté. Si le hedging se clôture avec un gain ou une perte, les valeurs TP et SL de la position d’origine sont mises à jour en conséquence.

Cette fonction vous permet d’inclure le vendredi dans les permissions de jours de trading en toute sécurité.

Paramètre de temps de repos du marché :

Minuteries d’attente empêchant l’ouverture immédiate d’une nouvelle transaction après des mouvements volatils :

After Last Trade Pending Timer :

Attend un certain nombre de bougies après la clôture de la dernière position (ex. 6 bougies sur un graphique H1).

Protection contre les jours fériés bancaires :

Durant les périodes de congés, l’équilibre acheteurs-vendeurs est perturbé et des mouvements latéraux imprévisibles peuvent survenir. Vous pouvez interdire l’ouverture de la première position du cycle avant ou après un certain nombre de jours de congé.

Exemple : ne pas commencer un cycle 2 jours avant ou 2 jours après un congé



La base de données des jours fériés contient les données USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY de 2022 à 2025.

Adaptation dynamique des pips :

Les valeurs TP et Distance s’ajustent automatiquement en fonction des variations du prix du marché. Ceci est particulièrement utile pour XAUUSD et pour les tests backtests sur le long terme.

En effet, une hausse ou baisse de 1% sur un graphique vieux de 5 ans ne correspondra pas aux valeurs actuelles en points, donc l’ajustement dynamique des valeurs d’entrée répond à cette problématique.

Prix de référence : point de prix de référence.

Intervalle de prix : seuil de changement de prix (ex. 200).

Pourcentage : taux appliqué quand le prix change ce seuil (ex. 10%).

Exemple : si le prix de l’or passe de 3 000 $ à 3 300 $, que Distance est de 1 300 points et que le pourcentage est de 10 %, alors Distance sera automatiquement ajusté à 1 430 points.

Fait intéressant : le coût de production d’une once d’or annoncé par les entreprises minières est d’environ 1 600 $. Le prix de vente actuel est d’environ 3 200 $. La différence est de 1 600 $. J’ai constaté qu’en réglant le seuil de variation du prix à 200 $ et le pourcentage à 13 %, j’obtenais la valeur optimale.

Recommandations d’utilisation

Optimisez les paramètres d’entrée pour chaque instrument :

Ajustez la liste des tailles de lots en fonction du ratio Distance et Take Profit. Activez la fonction After Trade Timer à "True" pour laisser un temps de repos de 6 à 12 heures au marché. Réglez le multiplicateur dynamique de volume pour une croissance composée du capital. Testez la fonction Dynamic Pips pour les tests à long terme (usage professionnel). Utilisez le filtre Bank Holiday pour éviter de trader dans de mauvaises conditions de marché. Installez cet EA sur plusieurs paires et utilisez la liste Blocked Magic pour trader plus fréquemment. Augmentez vos gains en utilisant la liste Allowed Magic pour configurer plusieurs fichiers set. Activez la protection Gap Protection pour éviter les gaps du week-end.

Note : le solde minimum requis est affiché sur le graphique.

À propos du développeur

Plus de 10 ans de carrière en développement logiciel. Passionné de finance et de mathématiques, avec plus de 2 ans dédiés au développement de robots de trading algorithmique. Il possède de nombreux algorithmes et stratégies qu’il a conçus lui-même. Fier de sa capacité à développer des algo-stratégies à partir de n’importe quel indicateur. Il n’hésite pas à publier gratuitement ses robots professionnels, convaincu que cela contribue davantage à son développement personnel en connaissances et expérience. Il attache une grande importance à vos retours et suggestions.

Si vous aimez mes robots et souhaitez être informé des nouvelles fonctionnalités, rejoignez ma chaîne : Furkan's Robots








