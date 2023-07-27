ManHedger MT4

DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN.

Handbuch & Testversion

BitteKAUFEN Sie dieses ProduktNICHT, bevor Sie esgetestet und mein Video dazu gesehen haben.

Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Bug-Reports, oder wenn Sie die MT5-Version wollen!

MT5-Version

Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA.

Mit diesem Expert Advisor, können Sie:

  • Ihre eigeneZone Recovery-Strategie implementieren, um von Trendmärkten zu profitieren.
  • Grid-Handelsstrategien erstellen, um von schwankenden Märkten zu profitieren.
  • Aufträge einfach und übersichtlich platzieren.
  • Ihre Trades/Strategien auf dem Chart anzeigen.
  • Zeigen Sie Ihre Take Profits/Stop Losses als Prozentsatz an.
  • Anzeige des Volumens in Geldbeträgen.
  • Verwenden Sie Trailing StopLoss und RiskReward Verhältnisse.
  • Verwalten Sie Ihre offenen Trades und Pending Orders
  • Begrenzen Sie Ihre Drawdowns und Gewinne
  • Erstellen Sie Hedging-Strategien
  • Eröffnen Sie Trades mit partiellen Takeprofits
  • Eröffnen Sie Trades mit automatischem Breakeven

Dieses Tool hat mir geholfen, viele meiner eigenen Probleme zu lösen, und jetzt versuche ich, auch anderen zu helfen. Es kann gleichzeitig als Handelsmanager und als Trading-Bot fungieren.

Die Handelsstrategie, für die ich dieses Tool verwende, basiert auf der folgenden Idee: Die meisten Menschen verlieren beim Devisenhandel. Mit Grid-Strategien gegen das Sentiment zu wetten, schien mir eine profitable Strategie zu sein. Zone-Recovery-Strategien eignen sich besonders gut für Markttrends. Dies ist ein enormer Vorteil, denn die Vorhersage der Richtung ist viel schwieriger als die Vorhersage einer hohen Volatilität. Die Initialisierung von Zone-Recovery-Strategien vor Nachrichtenereignissen ist ein weiteres Schlüsselelement meiner persönlichen Handelsstrategie.

Mein Rat zur Verwendung des Produkts:
  • Bei der Interpretation von Zone-Recovery- oder Grid-Strategien ist es ratsam, das Risiko viel höher anzusetzen als den Gewinn, wobei ein Risiko-Gewinn-Verhältnis von mindestens 15:1 empfohlen wird.
  • Wenn Sie den Gewinn oder das Risiko einer laufenden Strategie ändern, ist es nicht empfehlenswert, einen viel höheren Gewinn oder ein viel niedrigeres Risiko einzustellen, da dies negative Auswirkungen auf die gut berechneten Strategien haben kann.
  • Ich empfehle nicht, Zonenerholungs-Strategien und Grid-Strategien gleichzeitig für dasselbe Wertpapier auszuführen.
  • Wenn Sie den EA für dieselben Wertpapiere mehrfach mit denselben magischen Zahlen einstellen, kann dies zu unerwarteten Fehlern führen. (Der EA unterscheidet andere EAs mit Hilfe von Symbolen und magischen Zahlen).
  • Ich empfehle nicht, die Grid-Strategie mit einer zu hoch eingestellten Orderstep oder Density zu verwenden, da die Startorder zu klein sein kann.
  • Ich empfehle, den EA für Wertpapiere zu verwenden, bei denen die Kontowährung entweder die Basis- oder die Margin-Währung ist.
  • Wenn sich der Preis ändert, kann sich die Größe eines Lots in Ihrer Basiswährung ändern, geben Sie das Volumen erneut ein, wenn Sie in Geldbeträgen rechnen.
  • Entfernen Sie nicht den Experten/schließen Sie nicht den Chart/schließen Sie nicht den MetaTrader, wenn eine Strategie läuft.
  • Wenn der Saldo 0 ist, wird der Experte nicht funktionieren.

Wenn Sie auf Probleme stoßen oder Feedback, Empfehlungen oder Fragen zum Programm haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Ich bin bestrebt, auf alle Bedenken einzugehen und Ihre Anforderungen zu erfüllen, um Ihnen die bestmögliche Erfahrung mit dem Produkt zu ermöglichen.


Ich bin ständig bemüht, dieses Produkt zu verbessern, und neue Versionen sind zu erwarten.

Ich hoffe, dass ich Ihnen behilflich sein konnte und dass Sie dieses Dienstprogramm nützlich finden werden.

