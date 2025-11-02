Hedge Trade
🛡️ Hedge Trade - Smart Fixed-Offset Hedging EA
Verwandeln Sie ungünstige Bewegungen in kontrollierte Erholungszyklen.
Hedge Trade ist ein professioneller MetaTrader 4 Expert Advisor, der jeden offenen Handel schützt, indem er automatisch eine intelligente Hedge-Order platziert und verwaltet. Er wurde für Händler entwickelt, die es vorziehen, ihre eigene Basisposition zu eröffnen, aber ein automatisiertes, diszipliniertes Hedging-System wünschen, um Drawdowns zu verwalten und Gegenbewegungen aufzufangen - sicher, transparent und ohne Martingale.
🚀 Hauptmerkmale
Automatische Hedge-Platzierung
Wenn sich der Preis um eine benutzerdefinierte Anzahl von Punkten gegen Ihre Position bewegt, platziert der EA eine Hedge-Pending-Order mit einem festen Abstand zum letzten negativen Extremwert.
Ein-Hedge-Regel
Es existiert immer nur ein Hedge. Sobald sie aktiv ist, wird keine weitere Absicherung platziert - dies gewährleistet eine saubere, vorhersehbare Risikokontrolle (kein Hedge-of-Hedge-Verhalten).
Synchronisiertes Basis-Management
Wenn der Hedge im Gewinn schließt, schließt der EA sofort einen Teil oder den gesamten ursprünglichen Handel.
Sie haben die Wahl zwischen:
- Partial Sync - reduzieren Sie die Basis-Lotgröße proportional, um Verluste auszugleichen
- Full Sync - schließen Sie die gesamte Basisposition sofort
Flexible Referenzlogik
Wählen Sie, wie der EA den Referenzpreis des nächsten Zyklus definiert: Hedge-Entry, Close, Mid-Point, letztes Extrem oder die ursprüngliche Basis-Open - für volle Kontrolle über den Zyklusverlauf.
Neustart-sicherer Betrieb
Der EA speichert automatisch seinen aktuellen Plan und Zyklusstatus in den globalen MetaTrader-Variablen. Wenn Sie das Terminal neu starten oder die Verbindung verlieren, macht er genau dort weiter, wo er aufgehört hat.
Sauber und Broker-freundlich
Einhaltung von Stop-Level/Freeze-Level-Limits, kein Grid-Stacking, keine Mittelwertbildung und keine Martingale-Multiplikation.
⚙️ So funktioniert es - in einfachen Schritten
Verbinden Sie sich mit einer bestehenden Position.
Hedge Trade verwaltet einen aktiven KAUF- oder VERKAUFS-Trade - es eröffnet nicht den Basis-Trade selbst.
Warten Sie auf einen Drawdown.
Sobald sich der Preis um den von Ihnen definierten Schwellenwert (TriggerDDPts) gegen die Basis bewegt, bereitet der EA eine Absicherung vor.
Fixed-Offset-Platzierung.
Er verankert die Hedge-Pending-Order in einem festgelegten Abstand ( FixedOffsetPts ) vom letzten Extremwert.
Hedge-Aktivierung.
Wenn der Preis zurückgeht, wird der Hedge ausgelöst und läuft auf seinen Take-Profit zu, um eine Gegenbewegung zu erfassen.
Sync-Schließung.
Bei Hedge-TP reduziert oder schließt der EA die Basisposition sofort unter Verwendung des realisierten Gewinns des Hedges.
Zyklus-Erneuerung.
Der Referenzpreis wird aktualisiert, und der Prozess wird für den nächsten Drawdown-Zyklus neu gestartet.
