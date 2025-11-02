Hedge Trade

🛡️ Hedge Trade - Smart Fixed-Offset Hedging EA

Verwandeln Sie ungünstige Bewegungen in kontrollierte Erholungszyklen.

Hedge Trade ist ein professioneller MetaTrader 4 Expert Advisor, der jeden offenen Handel schützt, indem er automatisch eine intelligente Hedge-Order platziert und verwaltet. Er wurde für Händler entwickelt, die es vorziehen, ihre eigene Basisposition zu eröffnen, aber ein automatisiertes, diszipliniertes Hedging-System wünschen, um Drawdowns zu verwalten und Gegenbewegungen aufzufangen - sicher, transparent und ohne Martingale.

🚀 Hauptmerkmale

  • Automatische Hedge-Platzierung
    Wenn sich der Preis um eine benutzerdefinierte Anzahl von Punkten gegen Ihre Position bewegt, platziert der EA eine Hedge-Pending-Order mit einem festen Abstand zum letzten negativen Extremwert.

  • Ein-Hedge-Regel
    Es existiert immer nur ein Hedge. Sobald sie aktiv ist, wird keine weitere Absicherung platziert - dies gewährleistet eine saubere, vorhersehbare Risikokontrolle (kein Hedge-of-Hedge-Verhalten).

  • Synchronisiertes Basis-Management
    Wenn der Hedge im Gewinn schließt, schließt der EA sofort einen Teil oder den gesamten ursprünglichen Handel.
    Sie haben die Wahl zwischen:
    - Partial Sync - reduzieren Sie die Basis-Lotgröße proportional, um Verluste auszugleichen
    - Full Sync - schließen Sie die gesamte Basisposition sofort

  • Flexible Referenzlogik
    Wählen Sie, wie der EA den Referenzpreis des nächsten Zyklus definiert: Hedge-Entry, Close, Mid-Point, letztes Extrem oder die ursprüngliche Basis-Open - für volle Kontrolle über den Zyklusverlauf.

  • Neustart-sicherer Betrieb
    Der EA speichert automatisch seinen aktuellen Plan und Zyklusstatus in den globalen MetaTrader-Variablen. Wenn Sie das Terminal neu starten oder die Verbindung verlieren, macht er genau dort weiter, wo er aufgehört hat.

  • Sauber und Broker-freundlich
    Einhaltung von Stop-Level/Freeze-Level-Limits, kein Grid-Stacking, keine Mittelwertbildung und keine Martingale-Multiplikation.

⚙️ So funktioniert es - in einfachen Schritten

  1. Verbinden Sie sich mit einer bestehenden Position.
    Hedge Trade verwaltet einen aktiven KAUF- oder VERKAUFS-Trade - es eröffnet nicht den Basis-Trade selbst.

  2. Warten Sie auf einen Drawdown.
    Sobald sich der Preis um den von Ihnen definierten Schwellenwert (TriggerDDPts) gegen die Basis bewegt, bereitet der EA eine Absicherung vor.

  3. Fixed-Offset-Platzierung.
    Er verankert die Hedge-Pending-Order in einem festgelegten Abstand ( FixedOffsetPts ) vom letzten Extremwert.

  4. Hedge-Aktivierung.
    Wenn der Preis zurückgeht, wird der Hedge ausgelöst und läuft auf seinen Take-Profit zu, um eine Gegenbewegung zu erfassen.

  5. Sync-Schließung.
    Bei Hedge-TP reduziert oder schließt der EA die Basisposition sofort unter Verwendung des realisierten Gewinns des Hedges.

  6. Zyklus-Erneuerung.
    Der Referenzpreis wird aktualisiert, und der Prozess wird für den nächsten Drawdown-Zyklus neu gestartet.


Auswahl:
Alex Turner
28
Alex Turner 2026.01.08 16:19 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension