Telegram To MT4 Receiver

3.67

Kopieren Sie Signale von jedem Kanal, dem Sie angehören (einschließlich privater und eingeschränkter Kanäle) direkt auf Ihren MT4. 

Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen.

Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und starten Sie die Nutzung des Produkts innerhalb weniger Minuten!

Benutzerhandbuch + Demo  | MT5-Version | Discord-Version

Wenn Sie eine Demo ausprobieren möchten, gehen Sie bitte zum Benutzerhandbuch.

Der Telegram To MT5 Empfänger funktioniert NICHT im Strategietester!


Telegram To MT4-Funktionen

  • Kopieren Sie Signale aus mehreren Kanälen gleichzeitig
  • Kopieren Sie Signale aus privaten und eingeschränkten Kanälen
  • Kein Bot-Token oder Chat-ID erforderlich (Sie können diese trotzdem verwenden, wenn Sie dies aus irgendeinem Grund benötigen)
  • Handeln Sie mit einem Risikoprozent oder einem festen Los
  • Bestimmte Symbole ausschließen
  • Wählen Sie aus, ob Sie alle Signale kopieren oder anpassen möchten, welche Signale kopiert werden sollen
  • Konfigurieren Sie Wörter und Phrasen, um alle Signale zu erkennen (Standardmäßig sollte dies für 99% der Signalanbieter funktionieren)
  • Konfigurieren Sie Zeit- und Tageseinstellungen, um Signale nur dann zu kopieren, wenn Sie möchten
  • Legen Sie eine maximale Anzahl von Trades fest, die gleichzeitig geöffnet sein sollen

Handels- und Positionsmanagement

  • Verwenden Sie das Management aus Signalen oder aus automatischen Einstellungen
  • Stoppen Sie Überhandel und Rachehandel, indem Sie maximale Trades pro Monat, Woche, Tag, Stunde oder Minuten festlegen.
  • Unterstützung sowohl für Marktaufträge als auch für Pending Orders
  • Maximales tägliches Gewinnziel in $, um Positionen abzusichern und Überhandel zu stoppen
  • Maximales tägliches Gewinnziel in %, um Positionen abzusichern
  • Maximale offene Trades, um Risiken und Exposition zu begrenzen.
  • Automatisches Teilnehmen mit RR, Pips oder Preis
  • Gehen Sie automatisch in die Gewinnzone, wenn TP1 oder TP2 erreicht ist

Benachrichtigungen senden

  • Wählen Sie aus Alarmen, Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Benachrichtigungen
  • Benachrichtigen Sie, wenn die Order SL oder TP erreicht
  • Benachrichtigen Sie, wenn die Order in die Gewinnzone geht
  • Benachrichtigen Sie, wenn ein Teilhandel erfolgt
  • Benachrichtigen Sie, wenn das maximale tägliche Verlustziel erreicht ist
  • Benachrichtigen Sie, wenn das maximale tägliche Gewinnziel erreicht ist
  • Benachrichtigen Sie, wenn der Handel eingeschränkt wird
  • Benachrichtigen Sie, wenn der Handel erlaubt wird

Visuelle Kontostatistiken

  • Überprüfen Sie die Kontoperformance und Statistiken wie Gewinnrate, Verlustrate, Gesamttrades usw.
  • Visualisieren Sie die Handelsleistung und erhalten Sie einen Graphen der Statistiken mit Filtern wie Symbol, Magic No und Datumsbereich.
  • Überprüfen Sie und sehen Sie, welche Signale am rentabelsten sind
  • Überprüfen Sie die Zusammenfassung der Symbolperformance und -statistik

Ich bin immer bereit, das Produkt zu verbessern. Wenn Sie Funktionen haben, die Sie sehen möchten, hinterlassen Sie einen Kommentar oder senden Sie mir eine Nachricht.
Bewertungen 6
lbbfr
19
lbbfr 2024.11.28 12:10 
 

Everything is ok, last update is pretty good

HIRONAGA INOUE
45
HIRONAGA INOUE 2024.05.30 17:33 
 

With XMTrading MT4JP, GOLD did not work even if I set it, but it worked fine with a different broker.

Very good and convenient.

John Dorelus
347
John Dorelus 2023.11.24 21:54 
 

Excellent product this has all the features I was looking for.

