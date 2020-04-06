Golden Suite positioniert sich als innovativer Trading Advisor, der bewährte Handelsstrategien kombiniert.

Sein Ziel ist es, Händlern ein zuverlässiges System von Marktanalysen, Prognosen und Empfehlungen zu bieten, das auf einer umfassenden Datenanalyse basiert.

Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller



Hauptmerkmale der Golden Suite:

MARKTEINSTELLUNGEN

Automatische Auswahl der Indikatoren

Risiko in % der Einlage

Trailing-Stop

Nachrichtenfilter

Multi-Timeframe

abhängig von der Marktsituation

✔ Maximale Drawdown-Kontrolle

✔Handel nur während der erlaubten Stunden

✔Nachrichtenfilter

✔Nur ein Handel auf einmal

✔ Keine Martingale

✔ Festes Risiko %

✔ Tägliche Verlustkontrolle

20 Indikatoren - wie Filter (können ein-/ausgeschaltet werden)

Risikobegrenzung

Trailing Stop nach Punkten

Zeitplan nach Stunden

Spread-Filter für Goldbroker

Eine Order zur Zeit





Strategie



Basiert auf bewährten Regeln: Verwendet eine umfassende Handelsstrategie, die sich im Laufe der Zeit bewährt hat.

Ein technologisch fortschrittlicher Algorithmus sorgt für eine zusätzliche Ebene der Filterung von Handelssignalen.

Marktanalyse: Bietet detaillierte Berichte und Erklärungen zu Entscheidungen, die den Nutzern helfen, den Markt besser zu verstehen.



Eigenheiten



Symbol: Gold (XAUUSD).

Zeitrahmen: Empfohlen werden M5- oder H1-Intervalle, obwohl jeder beliebige Zeitrahmen gewählt werden kann.

Mindesteinlage: Es ist ratsam, den Handel mit einem Guthaben von mindestens 300 $ zu beginnen, um die Risiken zu minimieren und die möglichen Gewinne zu erhöhen.

Empfohlene Makler: Niedrige Spreads und Auftragsausführung sind für einen erfolgreichen Handel unerlässlich. Zum Beispiel, Tickmill oder IC Markets.

Verwendung von VPS: Für einen kontinuierlichen Systembetrieb wird die Verwendung von Virtual Private Servern (VPS) empfohlen.

Nachthandel: Dieser Zeitraum gilt aufgrund der geringen Volatilität und des geringeren Risikos großer Verluste als vorteilhaft.

Risikomanagement: Es ist wichtig, den Kontostand regelmäßig zu überwachen und sich an Marktveränderungen anzupassen.



Fazit



Golden Suite stellt eine einzigartige Kombination aus bewährten Ansätzen und modernen Technologien dar und bietet dem Nutzer eine zuverlässige und informative Lösung für den automatisierten Goldhandel. Trotz der Vorteile sollte jeder Anleger jedoch die potenziellen Risiken berücksichtigen und den Handel mit Bedacht und Vorsicht angehen.



#goldensuite #ai #trading #forex #investments