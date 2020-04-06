Golden Suite
- Experten
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
Version: 1.26
- Aktivierungen: 10
Golden Suite positioniert sich als innovativer Trading Advisor, der bewährte Handelsstrategien kombiniert.
Sein Ziel ist es, Händlern ein zuverlässiges System von Marktanalysen, Prognosen und Empfehlungen zu bieten, das auf einer umfassenden Datenanalyse basiert.
Hauptmerkmale der Golden Suite:
MARKTEINSTELLUNGEN
- Automatische Auswahl der Indikatoren
- Risiko in % der Einlage
- Trailing-Stop
- Nachrichtenfilter
- Multi-Timeframe
- abhängig von der Marktsituation
✔ Maximale Drawdown-Kontrolle
✔Handel nur während der erlaubten Stunden
✔Nachrichtenfilter
✔Nur ein Handel auf einmal
✔ Keine Martingale
✔ Festes Risiko %
✔ Tägliche Verlustkontrolle
20 Indikatoren - wie Filter (können ein-/ausgeschaltet werden)
Risikobegrenzung
Trailing Stop nach Punkten
Zeitplan nach Stunden
Spread-Filter für Goldbroker
Eine Order zur Zeit
Strategie
Basiert auf bewährten Regeln: Verwendet eine umfassende Handelsstrategie, die sich im Laufe der Zeit bewährt hat.
Ein technologisch fortschrittlicher Algorithmus sorgt für eine zusätzliche Ebene der Filterung von Handelssignalen.
Marktanalyse: Bietet detaillierte Berichte und Erklärungen zu Entscheidungen, die den Nutzern helfen, den Markt besser zu verstehen.
Eigenheiten
Symbol: Gold (XAUUSD).
Zeitrahmen: Empfohlen werden M5- oder H1-Intervalle, obwohl jeder beliebige Zeitrahmen gewählt werden kann.
Mindesteinlage: Es ist ratsam, den Handel mit einem Guthaben von mindestens 300 $ zu beginnen, um die Risiken zu minimieren und die möglichen Gewinne zu erhöhen.
Empfohlene Makler: Niedrige Spreads und Auftragsausführung sind für einen erfolgreichen Handel unerlässlich. Zum Beispiel, Tickmill oder IC Markets.
Verwendung von VPS: Für einen kontinuierlichen Systembetrieb wird die Verwendung von Virtual Private Servern (VPS) empfohlen.
Nachthandel: Dieser Zeitraum gilt aufgrund der geringen Volatilität und des geringeren Risikos großer Verluste als vorteilhaft.
Risikomanagement: Es ist wichtig, den Kontostand regelmäßig zu überwachen und sich an Marktveränderungen anzupassen.
Fazit
Golden Suite stellt eine einzigartige Kombination aus bewährten Ansätzen und modernen Technologien dar und bietet dem Nutzer eine zuverlässige und informative Lösung für den automatisierten Goldhandel. Trotz der Vorteile sollte jeder Anleger jedoch die potenziellen Risiken berücksichtigen und den Handel mit Bedacht und Vorsicht angehen.
