NextGen Trade Manager AI
- Utilitys
- Bernhard Schweigert
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 17 November 2025
- Aktivierungen: 5
Advanced Trade Manager - Die ultimative All-in-One-Lösung für schnelleren, intelligenteren und sichereren manuellen Handel.
- Testen Sie es risikofrei mit dem MT4 Strategy Tester
Laden Sie die Demoversion herunter, um die Funktionen des Papierhandels freizuschalten. Dies ist der perfekte Weg, um Ihre Ausführung zu üben, Ihre Risikomanagementregeln zu testen und Ihre Strategien in einer sicheren, simulierten Umgebung zu verfeinern, bevor Sie live gehen.
Ein vollständiges Benutzerhandbuch und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie unter: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764217
Die wichtigsten Vorteile:
- Blitzschneller Handel: Führen Sie Aufträge aus, setzen Sie Stops und schließen Sie Positionen mit einem einzigen Klick.
- Klügeres Risikomanagement: Automatisieren Sie die Losgröße auf der Grundlage des festen Risikos, des Kontostands oder des Eigenkapitals. Validieren Sie Stops mühelos anhand von Broker-Regeln.
- Eingebauter Schutz: Automatisieren Sie den Break-Even, aktivieren Sie Trailing Stops und nutzen Sie Teilschließungen, um Gewinne zu sichern und das Risiko zu minimieren.
- Verhindern Sie kostspielige Fehler: Sicherheitsbestätigungen für Marktaufträge und Schließungsfunktionen stellen sicher, dass Sie nie versehentlich einen Handel schließen.
- Einstellungen, die Bestand haben: Ihre benutzerdefinierten Panel-Einstellungen werden automatisch pro Chart und Symbol gespeichert - eine einzigartige Funktion für ein nahtloses Erlebnis.
- Meistern Sie Ihre Strategie: Die Kompatibilität mit dem Strategy Tester ermöglicht unbegrenztes risikofreies Üben und Verfeinern von Strategien.
Detaillierte Funktionsliste:
- Sofortige Handelsausführung
Ein-Klick-Handel für KAUF- und VERKAUFsaufträge.
Direkte visuelle Rückmeldung für sofortige Ausführungsbestätigung.
- Visuelle Handelsplanung
Ziehen Sie Linien, um schwebende Orders (Limit/Stop) direkt auf dem Chart zu setzen.
Bestätigen und führen Sie geplante Trades mit einem einzigen Klick aus, wenn der Preis erreicht ist.
- Intelligente Risiko- und Lotberechnung
Wählen Sie aus mehreren Methoden der Lot-Größe: Feste Lots, Geldrisiko (z. B. 50 $) oder prozentuales Risiko (z. B. 1 % des Kontoguthabens).
Automatische Validierung der Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus anhand der Mindest- und Höchstwerte des Brokers.
- Erweiterte Handelsverwaltung
Break-Even (BE): Verschieben Sie den Stop Loss auf den Einstiegskurs, sobald ein vordefinierter Gewinn (in Punkten) erreicht ist.
Trailing Stop: Aktivieren Sie einen dynamischen Trailing Stop, nachdem das BE-Niveau erreicht wurde, um offene Gewinne zu schützen.
Partial Close: Schließen Sie 50 % (oder einen benutzerdefinierten Prozentsatz) einer Position mit einem Klick. Das Panel markiert Positionen, um mehrere Teilschließungen zu verhindern.
- Sichere Schließungsoperationen
Optionen zum Schließen aller, nur gewinnbringender oder nur verlustbringender Trades.
Obligatorische Bestätigungsdialoge verhindern versehentliche Schließungen mehrerer Positionen.
- Anpassung & Kompatibilität
Funktioniert mit allen Finanzinstrumenten (Forex, Aktien, Krypto) und Zeitrahmen.
Alle Panel-Einstellungen und Positionen werden automatisch pro Symbol und Chartvorlage gespeichert.
- Strategie-Tester Optimiert
Testen und üben Sie Ihre Handelsstrategien ohne Risiko. Die Demoversion unterstützt die manuelle Simulation im MT4 Backtester.
Warum diesen Trade Manager wählen?
Dieses Tool wurde von einem Trader für Trader entwickelt. Es beseitigt die Reibungsverluste des manuellen Handels, indem es die langsamen, klobigen MT4-Dialoge durch ein schlankes, reaktionsschnelles und intelligentes Panel ersetzt, das direkt auf Ihrem Chart angezeigt wird. Es ist nicht nur ein Tool, sondern Ihr professioneller Handelsassistent, der Ihnen hilft, Disziplin zu bewahren, Risiken automatisch zu managen und Ihren Plan mit Vertrauen auszuführen.
Wichtige Hinweise
- Eine funktionsfähige DEMO-Version steht zum Download bereit. Testen Sie die Funktionen im Free Strategy Tester.
- Die neuesten Updates, Handelstipps und Beispiele aus der Praxis finden Sie in meinem MQL5 Marktprofil, News und Blog.
- Unterstützung: Ich setze mich für Ihren Erfolg ein. Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie mich bitte über mein MQL5-Profil.