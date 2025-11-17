NextGen Trade Manager AI

Weihnachts-Handelsspecial -50% Rabatt!

Advanced Trade Manager - Die ultimative All-in-One-Lösung für schnelleren, intelligenteren und sichereren manuellen Handel.


Transformieren Sie Ihren manuellen Handel mit NextGen Trade Manager AI - dem professionellen On-Chart-Panel, das sofortige Ausführung, visuelle Handelsplanung und leistungsstarkes Risikomanagement in einem intuitiven Tool vereint. Führen Sie Orders aus, verwalten Sie Risiken und sichern Sie Gewinne schneller als je zuvor - und das alles, ohne Ihren Chart zu verlassen. Perfekt für alle Trader, die ihre Präzision und Effizienz verbessern möchten.

  • Testen Sie es risikofrei mit dem MT4 Strategy Tester
    Laden Sie die Demoversion herunter, um die Funktionen des Papierhandels freizuschalten. Dies ist der perfekte Weg, um Ihre Ausführung zu üben, Ihre Risikomanagementregeln zu testen und Ihre Strategien in einer sicheren, simulierten Umgebung zu verfeinern, bevor Sie live gehen.

Ein vollständiges Benutzerhandbuch und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie unter: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764217

Die wichtigsten Vorteile:

  • Blitzschneller Handel: Führen Sie Aufträge aus, setzen Sie Stops und schließen Sie Positionen mit einem einzigen Klick.

  • Klügeres Risikomanagement: Automatisieren Sie die Losgröße auf der Grundlage des festen Risikos, des Kontostands oder des Eigenkapitals. Validieren Sie Stops mühelos anhand von Broker-Regeln.

  • Eingebauter Schutz: Automatisieren Sie den Break-Even, aktivieren Sie Trailing Stops und nutzen Sie Teilschließungen, um Gewinne zu sichern und das Risiko zu minimieren.

  • Verhindern Sie kostspielige Fehler: Sicherheitsbestätigungen für Marktaufträge und Schließungsfunktionen stellen sicher, dass Sie nie versehentlich einen Handel schließen.

  • Einstellungen, die Bestand haben: Ihre benutzerdefinierten Panel-Einstellungen werden automatisch pro Chart und Symbol gespeichert - eine einzigartige Funktion für ein nahtloses Erlebnis.

  • Meistern Sie Ihre Strategie: Die Kompatibilität mit dem Strategy Tester ermöglicht unbegrenztes risikofreies Üben und Verfeinern von Strategien.

Detaillierte Funktionsliste:

  1. Sofortige Handelsausführung
    Ein-Klick-Handel für KAUF- und VERKAUFsaufträge.
    Direkte visuelle Rückmeldung für sofortige Ausführungsbestätigung.

  2. Visuelle Handelsplanung
    Ziehen Sie Linien, um schwebende Orders (Limit/Stop) direkt auf dem Chart zu setzen.
    Bestätigen und führen Sie geplante Trades mit einem einzigen Klick aus, wenn der Preis erreicht ist.

  3. Intelligente Risiko- und Lotberechnung
    Wählen Sie aus mehreren Methoden der Lot-Größe: Feste Lots, Geldrisiko (z. B. 50 $) oder prozentuales Risiko (z. B. 1 % des Kontoguthabens).
    Automatische Validierung der Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus anhand der Mindest- und Höchstwerte des Brokers.

  4. Erweiterte Handelsverwaltung
    Break-Even (BE): Verschieben Sie den Stop Loss auf den Einstiegskurs, sobald ein vordefinierter Gewinn (in Punkten) erreicht ist.
    Trailing Stop: Aktivieren Sie einen dynamischen Trailing Stop, nachdem das BE-Niveau erreicht wurde, um offene Gewinne zu schützen.
    Partial Close: Schließen Sie 50 % (oder einen benutzerdefinierten Prozentsatz) einer Position mit einem Klick. Das Panel markiert Positionen, um mehrere Teilschließungen zu verhindern.

  5. Sichere Schließungsoperationen
    Optionen zum Schließen aller, nur gewinnbringender oder nur verlustbringender Trades.
    Obligatorische Bestätigungsdialoge verhindern versehentliche Schließungen mehrerer Positionen.

  6. Anpassung & Kompatibilität
    Funktioniert mit allen Finanzinstrumenten (Forex, Aktien, Krypto) und Zeitrahmen.
    Alle Panel-Einstellungen und Positionen werden automatisch pro Symbol und Chartvorlage gespeichert.

  7. Strategie-Tester Optimiert
    Testen und üben Sie Ihre Handelsstrategien ohne Risiko. Die Demoversion unterstützt die manuelle Simulation im MT4 Backtester.

    Warum diesen Trade Manager wählen?

    Dieses Tool wurde von einem Trader für Trader entwickelt. Es beseitigt die Reibungsverluste des manuellen Handels, indem es die langsamen, klobigen MT4-Dialoge durch ein schlankes, reaktionsschnelles und intelligentes Panel ersetzt, das direkt auf Ihrem Chart angezeigt wird. Es ist nicht nur ein Tool, sondern Ihr professioneller Handelsassistent, der Ihnen hilft, Disziplin zu bewahren, Risiken automatisch zu managen und Ihren Plan mit Vertrauen auszuführen.


    Wichtige Hinweise

    • Eine funktionsfähige DEMO-Version steht zum Download bereit. Testen Sie die Funktionen im Free Strategy Tester.

    • Die neuesten Updates, Handelstipps und Beispiele aus der Praxis finden Sie in meinem MQL5 Marktprofil, News und Blog.

    • Unterstützung: Ich setze mich für Ihren Erfolg ein. Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie mich bitte über mein MQL5-Profil.


    Ich wünsche Ihnen beständiges Handeln und viele grüne Pips!

    Mit freundlichen Grüßen,
    Bernhard
    Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
    Mehnoosh Karimi
    Utilitys
    Drei 3TP Easy Trade Pad Expert für MT4 - Herunterladen Der 3TP Easy Trade Pad Expert ist ein fortschrittliches Tool, das für das Kapitalmanagement, die Risikokontrolle und den rationalisierten Handel innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Mit seiner funktionalen und spezialisierten Schnittstelle ermöglicht dieser Expert Advisor Händlern, mühelos Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels zu setzen und zu verwalten. Zusätzlich zur Vereinfachung der Handelsausführung bietet d
    Virtual Collider Manual
    IPA Investments LTD
    Utilitys
    Virtual Collider Manual ist ein Handelsassistent mit einem eingebauten Panel für den manuellen Handel. Er bewegt eine vom Händler eröffnete Position automatisch in den Gewinn, indem er einen innovativen adaptiven Gitteralgorithmus der Mittelwertbildung und des adaptiven Pyramidings verwendet. Das Know-how des Gitteralgorithmus der Mittelwertbildung und des Pyramidings des Handelsroboters Virtual Collider Manual basiert auf der vollautomatischen Anpassung aller Eigenschaften des dynamisch aufgeba
    Entry Orders Pro MT4
    Tran Nhat Minh
    Utilitys
    Pro Minimalist Trade Assistant : Fokussierung auf Risikomanagement und strikte Handelsdisziplin für jeden Handelsstil Die Vorteile von EA: 1 Intuitive grafische Oberfläche: Übernehmen Sie die Kontrolle mit einem ausgezeichneten grafischen Dashboard mit hervorragenden Parametern für eine schnelle Auftragsausführung. Genießen Sie eine elegante und anpassbare Oberfläche mit der Möglichkeit, zwischen dunklen und hellen Themen zu wechseln. 2. unterstützt die Pflege von Handelsdisziplin-Gewohnheiten
    Exp Swing
    Vladislav Andruschenko
    4.49 (57)
    Experten
    Es verwendet das Modell einer berühmten Strategie namens Swinger (Pendulum, Cheburashka) - abwechselndes Platzieren von Pending Orders mit erhöhtem Lot. Die Strategie besteht darin, zwei entgegengesetzte Pending Orders zu platzieren. Wenn sich der Preis in eine bestimmte Richtung bewegt, wird eine Pending Order ausgelöst, während die Lotgröße der anderen Order erhöht wird. Der EA bietet drei Arten der Eröffnung von Pending Orders (TypeofTrade) Auto-Opening nach Platzierung (Instant Opening Aut
    FREE
    Capital management trade assistant expert
    Rahele Rastaghi
    Utilitys
    Experte für Kapitalmanagement-Handelsassistent Die Funktion des Kapitalmanagement-Experten ist für Positionen, dieser Experte hilft dem Benutzer, Verkaufs- und Kaufpositionen zu nehmen, ohne den Betrag des Loses zu berechnen, es beobachtet auch automatisch die SL- und TP-Punkte für die Positionen und auf dem Preisdiagramm Es registriert, berechnet das Handelsvolumen nach dem Saldo, berücksichtigt automatisch die umgekehrte Position oder Absicherung für die geöffneten Positionen, natürlich optio
    TropangFX Auto TP and SL MT4
    Jordanilo Sarili
    Utilitys
    KOSTENLOS BIS 14. FEBRUAR 2023 VERBRINGE MEHR ZEIT MIT DEINER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... UND TUN SIE NICHTS. In dieser Version werden nur Takeprofit und StopLoss automatisch gesetzt. Hauptversion von TropangFX: MT4 Version | MT5 Version Empfohlener Zeitrahmen: H1 Unterstützte Währungspaare: GBPUSD, EURUSD, EURCHF , USDCAD , USDCHF , AUDCAD, EURCAD, EURAUD und viele mehr... Anforderungen Der EA erfordert gute Brokerage-Bedingungen: niedriger Spread und Slippage während der Rollover-
    FREE
    Realfuwi
    Hamza Abdulkadir Adam
    Experten
    Dieser EA wird Händlern empfohlen, die bereits Erfahrung im Handel mit Expert Advisors haben. Der EA verwendet die Martingal-Strategie und wird durch die Multiplikatoreinstellungen Martin_1 und Martin_2 reguliert. Automatisierter Handel: Ihr EA automatisiert den Handelsprozess und nimmt die emotionalen und psychologischen Faktoren aus der Gleichung heraus. Backtested: Ihr EA wurde über einen bestimmten Zeitraum hinweg getestet, um seine Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Einfac
    Smart Ruler
    Serhii Shevchuk
    4.83 (6)
    Utilitys
    Das Werkzeug dient zur Messung der Entfernung zwischen zwei Punkten auf dem Diagramm sowie vieler anderer Messwerte:  Entfernung in Punkten  Gewinn (mit und ohne Spread)  Zeitunterschied  Prozentuale Änderung des Preises  Neigungswinkel  Anzahl der Balken (verschiedene Variationen)  Verhältnis der Entfernung in Punkten zum Referenzwert Funktionen:  Magnetisierung zu OHLC-Preisen  Automatische Einstellung des Farbprofils auf Basis der Hintergrundfarbe des Diagramms  Verschiedene Pfeiltypen zur A
    Close Order EA MT4
    Iketut Sudiasa
    Utilitys
    Dieser EA wird automatisch alle offenen und schwebenden Aufträge schließen, wenn der Gewinn oder Verlust entsprechend der Benutzereinstellung erreicht wird. Gewinn oder Verlust können als Prozentsatz oder als Betrag eingestellt werden. Bei der Eingabe des Verlustbetrages ist darauf zu achten, dass dem Betrag ein "-" (Minus)-Zeichen vorangestellt wird. Die Farbe des im Diagramm angezeigten Textes kann über die Benutzereingabe geändert werden. Auch die Position des Textes kann geändert werden: -
    MT4 Time Based Auto Close System
    Xin You Lin
    Utilitys
    MT4 Time-Based Auto Close System EA ist ein intelligentes, auf einem Zeitalgorithmus basierendes automatisiertes Ordermanagement-Handelswerkzeug. Unter Verwendung einer Hightech-Entscheidungsmaschine führt es automatisch präzise Schließungsoperationen aus, wenn voreingestellte Halteperioden ablaufen, um Händlern zu helfen, strenge Handelsdisziplin zu wahren und emotionale Störungen zu vermeiden. Kernschließungsmodi Die fünf von Ihnen erwähnten Kern-Schließungsmodi bilden den Eckpfeiler der str
    Smart EA Summary MT4
    Abderrahmane Benali
    Utilitys
    Smart EA Summary MT4 - EA Profit Panel nach Magic Number Betreiben Sie mehrere Expert Advisors und wollen Sie deren individuelle Performance verfolgen? Smart EA Summary ist ein intelligentes visuelles Tool, das die Nettogewinne/Verluste aller geschlossenen Trades, gruppiert nach Magic Number und Symbol, direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Klicken Sie hier für die MT5 Version * Einführungsangebot : der aktuelle Preis beträgt nur 49 USD Nach den ersten 10 Käufen wird der Preis auf 75 USD steigen, un
    HF HistoryDisplay
    Wong Sze Wai
    Utilitys
    Dieser Indikator zeigt die Informationen über die Aufträge des aktuellen Symboldiagramms für das angemeldete mt4-Konto an. Er erlaubt auch den Import einiger formatierter Daten: 1) MQL5 Signals History CSV-Datei (*.csv) 2) MT4 Kontoauszugsdatei (*.htm -> *.txt) *[Nächste Version] Erlaubt den Import von Daten aus 'HF HistoryExporter (*.csv)' Beispieldaten der MQL5 Signals History Datei Time;Type;Volume;Symbol;Price;S/L;T/P;Time;Price;Commission;Swap;Profit;Comment 2023.12.20 23:00:02;Buy Limit
    ASTA Trade Manager
    Steve Kandio
    Utilitys
    ASTA Trade Manager ist ein halbautomatisches Handelswerkzeug , das professionellen Händlern bei der Verwaltung von Ausstiegsstrategien helfen soll. Dieser EA wird nicht automatisch Handelspositionen eröffnen. Diese Version ist nur für die Verwaltung manueller Transaktionen auf 1 Chart (Paar) ausgelegt. Für die Multipair-Version können Sie das Produkt unter ASTA Multipair Trade Manager einsehen . EIGENSCHAFTEN: 1. Einstiegs- und Ausstiegspanel Auftragspaneel: Kauf-, Verkaufs- und schwebende Order
    EchoTrade Telegram Signal Backtester
    Perpetual Chinemerem Vincent
    Utilitys
    EchoTrade Telegram Signal Backtester TELEGRAMMSIGNALE IN MINUTENSCHNELLE VALIDIEREN - NICHT MEHR RATEN, SONDERN BACKTESTING DURCHFÜHREN Hören Sie auf, Konten mit "VIP"-Signalen zu belasten, die nicht funktionieren. Der EchoTrade Telegram Signal Backtester ist die professionelle Lösung zum Prüfen, Verifizieren und Optimieren der Leistung jedes Telegram-Signalanbieters anhand historischer Daten. Die meisten Signalanbieter zeigen Ihnen ihre Gewinne, verbergen aber ihre Verluste. Dieses Tool enthüll
