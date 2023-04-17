Trade Manager MT4 DaneTrades
- Utilitys
- Levi Dane Benjamin
- Version: 6.30
- Aktualisiert: 25 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei. Unterstützung mehrerer Sprachen.
MT5-Version | Benutzerhandbuch + Demo
Der Trade Manager funktioniert nicht im Strategietester. Eine Demo finden Sie im Benutzerhandbuch
Risikomanagement
- Automatische Risikoanpassung basierend auf % oder $
- Option zur Verwendung fester Losgrößen oder automatischer Losgrößenberechnung basierend auf Volumen und Pips
- Breakeven-Stop-Loss-Einstellungen mit RR, Pips oder Preis
- Einstellungen für Trailing-Stop-Loss
- Maximaler täglicher Verlust in %, um alle Trades automatisch zu schließen, wenn das Ziel erreicht wird. Schützt das Konto vor zu starkem Abzug und verhindert, dass Sie zu viel handeln
- Maximaler täglicher Verlust in $, um alle Trades automatisch zu schließen, wenn das Ziel erreicht wird. Schützt das Konto vor zu starkem Abzug und verhindert, dass Sie zu viel handeln
- Breakeven aller Trades mit nur einem Knopfdruck
- Berechnen Sie automatisch das Risiko für von Mobiltelefonen gesendete Trades
- OCO in den Einstellungen verfügbar
Handels- und Positionsmanagement
- Stoppen Sie übermäßigen Handel und Rachehandel, indem Sie maximale Trades pro Monat, Woche, Tag, Stunde oder Minute festlegen.
- Erweiterte Verwaltung ausstehender Bestellungen. Passen Sie die Regeln für das Schließen ausstehender Bestellungen an
- Nachstehende ausstehende Bestellungen
- Unterstützung sowohl für Marktaufträge als auch für ausstehende Aufträge
- Maximales tägliches Gewinnziel in $, um Positionen zu sichern und übermäßigen Handel zu stoppen
- Maximales tägliches Gewinnziel in %, um Positionen zu sichern
- Maximale Anzahl offener Trades, um Risiko und Risiko zu begrenzen.
- Nehmen Sie automatisch Teilwerte mit RR, Pips oder Preis
- Geben Sie feste RR-Ziele wie 1:2, 1:3, 1:4 usw. ein und sehen Sie sich den berechneten Gewinn der Position an
- Schließen Sie alle ausstehenden Bestellungen mit einem Knopfdruck
Grafische Panel-Funktionen
- Verwenden Sie ein visuelles Risiko-Ertrags-Tool, um Trades einzugeben. Visualisieren Sie Trades und geben Sie sie mithilfe von Linien ein.
- Überprüfen Sie die Kontoleistung und Statistiken wie Gewinnrate, Verlustrate, Gesamttransaktionen usw.
- Visualisieren Sie die Handelsleistung und erhalten Sie ein Diagramm mit Statistiken mit Filtern wie Symbol und Datumsbereich.
- Speichern Sie bis zu 3 Einstellungsdateivorlagen für die verwalteten Einstellungen.
- Laden Sie Einstellungsdateien, um schnell Ihre bevorzugten Einstellungen zu verwenden.
- Automatische Screenshots. Passen Sie den Zeitrahmen und die Größe des Screenshots an.
- Automatische Screenshots bei ausstehender Bestellung, Löschen, Öffnen, Schließen, Ablaufen, Drücken von TP oder SL.
- Exportieren Sie alle Trades mit einer Schaltfläche in eine Tabelle.
- Mit dem Taskplaner können Sie Aktionen an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten ausführen.
- Virtueller Stop-Loss- und Take-Profit-Manager
- Bearbeiten Sie die Stop-Loss- und Take-Profit-Levels für dasselbe Symbol in großen Mengen
Benachrichtigungen senden
- Wählen Sie zwischen Benachrichtigungen, Push- und E-Mail-Benachrichtigungen
- Benachrichtigen Sie, wenn die Bestellung SL oder TP erreicht
- Benachrichtigen Sie, wenn die Bestellung die Gewinnschwelle erreicht
- Benachrichtigen Sie, wenn ein Teil genommen wird
- Benachrichtigen Sie, wenn der maximale Tagesverlust erreicht ist
- Benachrichtigen Sie, wenn der maximale Tagesgewinn erreicht ist
- Benachrichtigen Sie, wenn der Handel eingeschränkt wird
- Benachrichtigen Sie, wenn der Handel erlaubt wird
Handels-Hotkeys und Shortcuts
- Vollständig anpassbare Hotkeys und Verknüpfungen für die Hauptfunktionen des Panels
Please message me if you have any issues, i'm always happy to help.
Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.